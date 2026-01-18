Vindecări miraculoase la Lourdes: scaunul cu rotile lăsat în urmă

08:00

Aliații G7 ai Ucrainei vor exercita presiuni asupra lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, să sprijine Ucraina și după un posibil acord de pace cu Rusia. Discuțiile se anunță tensionate, fiind abordate teme precum situația din Groenlanda și implicarea SUA în securitatea Europei. Donald Trump va participa la Forumul Economic Mondial