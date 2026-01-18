Lucescu spionează adversarii Selecționerul României se va deplasa la Istanbul » La ce meciuri va fi prezent
Golazo.ro, 18 ianuarie 2026 19:20
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, va merge la meciurile europene ale celor de la Galatasaray și Fenerbahce, pentru a-i urmări pe jucătorii care ar putea fi convocați la naționala Turciei pentru barajul cu România.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
19:40
Echipa națională de handbal feminin a României va întâlni Danemarca, de la ora 21:30, în etapa secundă din grupa preliminară B a Campionatului European de handbal masculin.
Acum 10 minute
19:30
Gloria Bistrița, eșec în Liga Campionilor Esbjerg și-a luat revanșa în fața echipei din România # Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut duelul cu Esbjerg, scor 32-28, în etapa #10 a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Acum 30 minute
19:20
Lucescu spionează adversarii Selecționerul României se va deplasa la Istanbul » La ce meciuri va fi prezent # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, va merge la meciurile europene ale celor de la Galatasaray și Fenerbahce, pentru a-i urmări pe jucătorii care ar putea fi convocați la naționala Turciei pentru barajul cu România.
Acum o oră
19:00
RB Leipzig insistă pentru Drăgușin Transferul fundașului e o prioritate pentru clubul german » Ce ar prefera românul # Golazo.ro
RB Leipzig ar fi gata să trimită către Tottenham prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani). Deși Leipzig este pregătită să facă pasul spre un acord cu Tottenham, nu ar exista încă o înțelegere totală cu jucătorul.
18:50
„Nu am mai întâlnit așa ceva” Ofri Arad l-a uimit pe Mihai Stoica » Ce l-a întrebat mijlocașul pe conducătorul de la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Ofri Arad (27 de ani), jucător care va semna luni cu campioana României.
Acum 2 ore
18:40
I-au spart seiful din hotel Atacantul lui AC Milan a rămas fără bunuri în valoare de aproape 500.000 de euro # Golazo.ro
Niclas Fullkrug (32 de ani), atacantul german al lui AC Milan, a fost victima unui furt de proporții în hotelul în care este cazat la Milano. Fotbalistului i-au fost sustrase bunuri în valoare de aproximativ 500.000 de euro din seiful camerei.
18:10
„Pot să dea 3 milioane de euro pe Târnovanu” Interes din campionatele importante ale Europei pentru portarul FCSB: „Sunt șanse mari” # Golazo.ro
Ioan Becali a vorbit despre o posibilă plecare în străinătate a lui Ștefan Târnovanu, portarul echipei FCSB.
17:50
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi” # Golazo.ro
CSM București s-a impus în fața celor de la Krim Ljubljana, scor 26-20, în etapa #10 din Grupa B a Ligii Campionilor EHF
Acum 4 ore
17:40
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani # Golazo.ro
Csikszereda - FC Botoșani 1-0. Marton Eppel, atacantul gazdelor, a irosit o ocazie uriașă în repriza secundă. Vârful din Ungaria a marcat unicul gol al partidei, în minutul 45.
17:00
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică # Golazo.ro
Venus Williams, câștigătoare a 7 turnee de Grand Slam, a stabilit un nou record. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.
16:50
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a renunțat la transferul lui Malcom Edjouma (29 de ani). Fotbalistul a refuzat să își prelungească înțelegerea cu FCSB.
16:40
Dinamo - U Cluj LIVE de la 20:30, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” vânează locul 2 în clasament # Golazo.ro
Dinamo primește vizita celor de la U Cluj astăzi, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #22 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:30
„Jucătorii au fost în pericol” Acuzații grave la Cupa Africii. Senegalezii îi critică dur pe marocani înaintea finalei # Golazo.ro
Senegal a protestat împotriva lipsei de securitate, a contestat condițiile de cazare, a sugerat că Marocul vrea să-i spioneze antrenamentul și le-a reproșat gazdelor numărul mic de biletele oferite la finală „leilor din Teranga”
16:20
„M-a torturat timp de 12 ore!” Noi acuzații șocante împotriva jucătorului care a învins România la EURO 2016 # Golazo.ro
Dimitri Payet, fostul jucător al naționalei Franței și al lui West Ham, e acuzat că și-a abuzat fosta iubită, pe Larissa Ferrari.
Acum 6 ore
15:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Dacia și David Popovici.
15:30
„Ei nu iubesc Real Madrid” Arbeloa reacționează dur, după ce „galacticii” au fost fluierați pe „Bernabeu”: „Nu mă vor păcăli” # Golazo.ro
Real Madrid - Levante 2-0. Alvaro Arbeloa, antrenorul „galacticilor”, a oferit o primă reacție după ce jucătorii săi au fost fluierați de propriii fani în meciul de sâmbătă.
15:20
A plecat de la Rapid Christopher Braun merge la altă echipă din Liga 1 » Anunțul giuleștenilor și reacția jucătorului # Golazo.ro
Rapid București a anunțat că s-a despărțit de fundașul dreapta Christopher Braun (34 de ani).
15:10
L-a cerut în căsătorie pe Zverev! VIDEO. Reacția germanului a stârnit hohote de râs la Australian Open # Golazo.ro
Alexander Zverev a fost protagonistul unui moment amuzant în primul tur la Australian Open.
15:10
Demis înainte să plece Drăgușin? Tottenham vrea să-l dea afară pe antrenorul Frank: „Dispari din clubul nostru!” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, plănuiește să părăsească Tottenham până la sfârșitul lunii, căutând o echipă la care să joace constant. Până atunci, antrenorul care nu-l folosește la Spurs ar putea fi concediat
14:30
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi” # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la D.C. United, a fost aproape de a ajunge la FCSB.
14:30
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă # Golazo.ro
Dennis Man își împlinește toate visurile la PSV Eindhoven. După ce a debutat în faza principală a Ligii Campionilor, „tricolorul” e la un pas de altă premieră a carierei
14:00
„Acest brand te obligă” Daniel Paraschiv, după debutul la Rapid: „Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Daniel Paraschiv, atacantul giuleștenilor, a vorbit despre debutul său în tricoul echipei pregătite de Costel Gâlcă.
13:50
Panică la Australian Open FOTO+VIDEO. Un copil de mingi a leșinat pe teren! Cine i-a sărit imediat în ajutor # Golazo.ro
Zeynep Sonmez (23 de ani, locul #112 WTA) a ajutat un copil de mingi să părăsească terenul pentru a primi îngrijiri medicale.
Acum 8 ore
13:20
OUT de la FCSB! Înfrângerea cu FC Argeș a făcut prima victimă. I se va rezilia contractul # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a declarat că vrea să-i rezilieze contractul lui Vlad Chiricheș.
13:10
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit cum a deturnat Rapid mutarea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în curtea campioanei.
13:10
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice # Golazo.ro
Viktor Onopko (56 de ani) spune că a fost la un pas de transferul la Barcelona, în urmă cu 30 de ani, dar transferul ar fi eșuat dintr-un motiv cel puțin ciudat.
12:30
„Cel mai bun transfer!” Cristi Săpunaru, impresionat de noua țintă a Rapidului: „O soluție perfectă” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a vorbit despre potențiala venire a lui Olimpiu Moruțan în tabăra giuleștenilor.
12:20
Totul s-a terminat pentru Stanciu E prima oară când Genoa ia această decizie. Dan Șucu, gata de despărțire # Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, se pregătește să părăsească Genoa după nici șapte luni în Serie A
12:00
Gabriela Ruse, victorie mare Românca a învins o favorită și s-a calificat în turul 2 la Australian Open » Câți bani a încasat # Golazo.ro
Gabriela Ruse s-a calificat în turul 2 la Australian Open după ce a trecut în runda inaugurală de Daiana Iastremska, scor 6-4, 7-5.
11:50
Pep Guardiola și Busquets vor să dea lovitura Mutarea făcută de legendele de la FC Barcelona + planul pentru următorii 5 ani # Golazo.ro
Pep Guardiola (55 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au devenit parteneri de afaceri.
Acum 12 ore
11:40
Cristiano Ronaldo, gest șocant VIDEO. L-a lovit pe portarul advers, după ce echipa sa a marcat: „E un copil de 40 de ani” » Ce s-a întâmplat apoi # Golazo.ro
Al Nassr - Al Shabab 3-2. Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul gazdelor, a făcut mai multe gesturi controversate în timpul partidei.
11:30
Îl amenință pe Trump cu boicotul CM 2026 O forță uriașă din fotbalul mondial avertizează SUA legat de Groenlanda: „Să-l aducem la realitate” # Golazo.ro
Germania ia în calcul să boicoteze Campionatul Mondial dacă Donald Trump atacă și anexează Groenlanda, teritoriu autonom parte din Regatul Danemarcei
11:20
„Moruțan ne-a șocat” Impresarul lui dă detalii uluitoare despre răsturnarea de situație din discuțiile despre transfer și lupta dintre Rapid și FCSB # Golazo.ro
Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruțan, a vorbit despre transferul jucătorului în Liga 1.
11:07
„Visam la un astfel de eveniment” David Popovici, copleșit de emoții după „Sprint with the Stars”: „E totul pentru mine” # Golazo.ro
Campionul mondial și olimpic David Popovici (21 de ani) a participat, sâmbătă, la evenimentul „Sprint with the Stars”, care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni
10:50
500 de milioane de bilete solicitate Cerere uriașă pentru CM 2026! Care sunt mai râvnite meciuri. Infantino: „Avem un singur regret” # Golazo.ro
Peste 500 de milioane de bilete au fost solicitate, prin înscrierea la tragerea la sorți, pentru Campionatul Mondial 2026.
10:10
Închisoare pentru fotbal pe stradă! Mondialul din 2026 schimbă o lege incredibilă din SUA: „Era o prostie” # Golazo.ro
Los Angeles are o lege de 80 de ani care interzice orice sport cu mingea, inclusiv fotbalul, pe stradă și în parcuri publice
10:00
Baiaram, transfer în SUA? Mai multe cluburi ar fi pus ochii pe jucătorul de la U Craiova: „Am discutat cu ei” » Oltenii ar putea încasa o sumă uriașă # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali a precizat că Ștefan Baiaram, atacantul Universității Craiova, ar putea fi transferat în MLS.
09:10
La mijloc între dușmani Estavana Polman, jucătoarea Rapidului, ar putea pune capăt unui conflict între Ibrahimovic și Van der Vaart: „Idiot!” # Golazo.ro
Estavana Polman, iubita lui Rafael van der Vaart, încearcă să-l convingă pe fostul mare jucător olandez să se împace cu Zlatan Ibrahimovic
Acum 24 ore
00:00
„Este inuman” Fosta jucătoare din naționala Statelor Unite critică administrația Trump : „E innacceptabil ce se întâmplă” # Golazo.ro
Megan Rapinoe (40 de ani), fosta jucătoare din naționala de fotbal feminin a Statelor Unite, a criticat dur regimul Trump, după ce Renee Good, mamă a trei copii, a fost ucisă în Minneapolis săptămâna trecută.
17 ianuarie 2026
23:40
„Poate să plece oricine” Gâlcă, despre transferurile de la Rapid » Ce jucător așteaptă: „Acoperă mai multe posturi” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută în etapa #22 din Superliga. Tehnicianul susține că există șanse foarte mari ca internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă la Rapid.
23:40
Capitole închise la Dinamo Numele mijlocașului ratat de „câini”: „Până ne-am decis, a semnat pe salariu dublu”. Ce se întâmplă cu Lisav Eissat # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile eșuate pentru Lisav Eissat (21 de ani), internaționalul român de la Maccabi Haifa.
23:10
Moruțan spre Rapid Victor Angelescu, ultimele detalii despre transfer: „Un jucător care ne poate ajuta foarte mult” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la formația giuleșteană.
23:00
„Nu am fost foarte bine” Alex Dobre , după victoria Rapidului: „ Dacă vrem să ne luptăm la vârful campionatului...” + Ce a spus Grameni # Golazo.ro
RAPID - METALOGLOBUS 1-0. Alexandru Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria obținută de gruparea giuleșteană la primul meci din 2026.
22:50
„Nu avem atacanți” Mihai Teja, semnal de alarmă după înfrângerea cu Rapid: „Nu suntem în negocieri cu nimeni!” # Golazo.ro
Rapid - Metaloglobus 1-0. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a vorbit despre înfrângerea suferită în etapa #22 din Superliga. Tehnicianul consideră că echipa are nevoie de un atacant, însă a recunoscut că formația din Pantelimon nu poartă în prezent negocieri cu nimeni.
21:30
„Suntem la limită” Nicolescu a explicat de ce Dinamo ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar și a făcut apel la suporteri: „Veniți, fraților, la stadion!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația financiară a clubului și a explicat de ce „câinii” ar putea avea probleme cu fair-play-ul financiar.
21:20
Dinamo, contract nou pentru Cîrjan Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile „câinilor”: a lăsat să se înțeleagă ca ar putea pleca încă un jucător # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat în ce stadiu se află discuțiile pentru prelungirea contractelor lui Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Nikita Stoinov (20 de ani).
21:10
„Ne suflecăm mânecile” Cristi Chivu , după victoria cu Udinese: „Am știut să ne apărăm” + Ce spune despre meciul cu Arsenal, din Liga Campionilor # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a vorbit despre victoria obținută de echipa sa contra lui Udinese, scor 1-0, în etapa #21 din Serie A.
20:50
PROTEST ÎN GIULEȘTI 15 minute de liniște la Rapid - Metaloglobus: ce i-a nemulțumit pe fani și cine e ținta # Golazo.ro
Rapid începe 2026 cu proteste. Nemulțumirea mocnea de zile bune pe paginile și grupurile de rapidiști, dar sâmbătă seara, la primul meci din 2026, a ieșit la suprafață.
20:40
Florescu, mesaj către LPF Fotbalistul acuză condițiile „inumane” din Superliga: „Nu pot să mă controlez, tremur tot!” # Golazo.ro
Farul - Hermannstadt 1-1. Eduard Florescu (28 de ani), autorul golului sibienilor în duelul cu „marinarii”, s-a plâns de frigul pe care se joacă meciurile din Superliga.
20:40
Arbitrul stă doar cu ochii pe ceas Schimbare de regulament: cum vrea IFAB să scape de tragerile de timp în fotbal # Golazo.ro
International Board încearcă să evite întârzierea reluării jocului la aruncările de la margine și auturile de poartă. Ce soluție are și când se va discuta această modificare
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.