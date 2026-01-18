În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet

17:50

Autoritățile din Chile au anunțat starea de catastrofă în două regiuni ale țării, unde zeci de incendii de vegetație au făcut prăpăd. Alimentate de vegetația uscată și de rafalele puternice de vânt, flăcările au avansat rapid, înainte ca pompierii să intervină. 15 oameni au murit, mii de hectare de vegetație și sute de case au ars și nu sunt speranțe că situația va fi adusă prea curând sub control, anunță Reuters. 50.000 de oameni au fost evacuați și transportați în adăposturi speciale, în timp ce focul amenință mii de locuințe și un spital.