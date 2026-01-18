Manole îl critică pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană”
Digi24.ro, 18 ianuarie 2026 22:20
Florin Manole, ministrul Muncii, a spus la Digi24 că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță despre pensiile militarilor și despre vârsta de pensionare a acestora. Manole spune că acest capitol a fost deja reglementat în 2023, și că o altă modificare „ar supăra cu siguranță” Comisia Europeană. De asemenea, ministrul a subliniat faptul că „la Ministerul Muncii nu este niciun document, nicio propunere, niciun draft, nici o invitație la un grup de lucru” pe acest subiect. „Nu este nimic, așa că eu nu pot să tratez nimic decât în consecință - ca pe nimic”, a spus acesta.
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul” # Digi24.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu) # Digi24.ro
Emisiile care contribuie la încălzirea globală generate de aviație ar putea fi reduse la jumătate, fără a elimina zboruri sau a limita mobilitatea pasagerilor, dacă operatorii aerieni ar renunța la locurile premium, ar crește gradul de ocupare al aeronavelor și ar utiliza cele mai eficiente modele de avioane, arată o nouă analiză internațională citată de The Guardian.
21:50
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată” # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că majorarea impozitelor pe proprietate a afectat în special românii cu venituri mici și a readus în discuție impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Singura soluție este impozitarea progresivă”, a spus Manole. Ministrul a recunoscut că părinții și soția au fost cei care au achitat impozitele crescute în familia sa: „Eu nu am proprietate”.
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă, și l-a acuzat că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice. Rețea a cedat, iar edilul susține că locuitorii și producătorul au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore.
21:00
În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet # Digi24.ro
Autoritățile din Iran iau în calcul să „restabilească treptat” accesul la Internet, după o suspendare fără precedent, în timpul valului de contestare a puterii, cu scopul de a ascunde - acuză apărători ai drepturilor omului - o represiune soldată cu mii de morţi, relatează AFP.
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare” # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere.
Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să obțină informații critice pentru o invazie a Groenlandei # Digi24.ro
Documente confidențiale ale Ministerului danez de Apărare arată că SUA, în mod informal și fără a implica Copenhaga, au încercat să obțină de la omologii săi danezi din Groenlanda informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene de pe insula artică, relatează publicația daneză Berlingske. În acest context, experții avertizează asupra spionajului american împotriva Danemarcei.
Arhiva internaţională de gheaţă de la Polul Sud. „Aceste blocuri conţin atmosfera trecutului” # Digi24.ro
O echipă internaţională de cercetători a inaugurat, în Antarctica, prima arhivă de gheaţă provenită de la gheţari, informează DPA, citată de Agerpres.
Femeie accidentată mortal, în județul Olt, de un şofer care a fugit. Bărbatul a fost prins în scurt timp de poliţişti # Digi24.ro
O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii” # Digi24.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP.
Lula da Silva critică atacul lui Trump asupra Venezuelei: „Un capitol regretabil”. Cum vede viitorul relațiilor dintre Brazilia și SUA # Digi24.ro
Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat incursiunea militară a SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, calificând-o drept un „capitol regretabil”, care ar eroda dreptul internațional și ar amenința stabilitatea regională, comerțul, precum și creșterea fluxurilor de refugiați, anunță Bloomberg.
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa, în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu. Ce declara luna trecută generalul Grynkewich # Digi24.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.
Soluția prin care românii pot plăti facturi mai mici la energie electrică. Expert: „Nu e târziu pentru o decizie inteligentă” # Digi24.ro
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condiţiile în care pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Scott Bessent, mesaj dur către Europa: „Proiectați slăbiciune”. Ce spune despre o posibilă intervenție militară americană în Groenlanda # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că este „foarte puțin probabil” ca instanța supremă din Statele Unite să anuleze utilizarea de către președintele Donald Trump a prerogativelor de a impune tarife, o eventuală decizie a curții fiind așteptată încă din această săptămână, anunță NBC News. Întrebat ce urgență națională justifică tarifele împotriva țărilor care se opun ambițiilor lui Trump privind Groenlanda, Bessent a susținut că „urgența națională este... evitarea unei urgențe naționale”. „Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a punctat oficialul american.
Coaliţia militară condusă de SUA s-a retras integral din Irak, cu excepţia unei regiuni autonome din nordul țării # Digi24.ro
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonome Kurdistan din nord, transmite AFP.
MAI, avertisment care vizează provocările periculoase de pe TikTok. Ce cazuri grave au fost raportate recent # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiexcte voluminoase pe fereastră sau distrugerea maşinilor aflate pe domeniul public.
Stare de catastrofă în Chile: 15 morți în urma incendiilor de vegetație și sute de case făcute scrum. 50.000 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Autoritățile din Chile au anunțat starea de catastrofă în două regiuni ale țării, unde zeci de incendii de vegetație au făcut prăpăd. Alimentate de vegetația uscată și de rafalele puternice de vânt, flăcările au avansat rapid, înainte ca pompierii să intervină. 15 oameni au murit, mii de hectare de vegetație și sute de case au ars și nu sunt speranțe că situația va fi adusă prea curând sub control, anunță Reuters. 50.000 de oameni au fost evacuați și transportați în adăposturi speciale, în timp ce focul amenință mii de locuințe și un spital.
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la Digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.
Reacţiile faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. O țară europeană a acceptat fără echivoc invitația # Digi24.ro
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.
200.000 de gospodării din Ucraina au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie # Digi24.ro
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunţat duminică autorităţile instalate de Moscova, informează AFP.
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv va intra în negocieri.
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un apel la dialog, într-un mesaj pe X, în care se declară „profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici”. Mesajul vine după amenințările cu noi taxe vamale ale președintelui american Donald Trump în contextul Groenlandei și reacțiile vehemente ale țărilor europene la acestea.
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: „Întărim securitatea” # Digi24.ro
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters.
O echipă formată din 15 militari germani a încheiat o misiune de recunoaștere în Groelanda și rumează să revină, duminică, la Copenhaga, potrivit Agerpres, care citează DPA.
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc” # Digi24.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, întrebat despre pensia pe care o câștigă, că încasează lunar 11.000 de lei. El a menționat însă că în momentul în care a ieșit la pensie, în anul 2014, încasa 2.950 de lei, lucru pe care îl consideră „anormal” după 44 de ani de muncă.
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar fi încurajat protestele din țara din Orientul Mijlociu, proteste care, potrivit lui, au dus la mii de decese, scrie Politico.
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat locuitorii și compania Ford fără căldură # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă, și l-a acuzat că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice. Rețea a cedat, iar edilul susține că locuitorii și producătorul au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de ore.
Bărbat reținut după ce a smuls cerceii din aur unei pensionare. El a atacat femeia și a împins-o pe scări # Digi24.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce ar fi tâlhărit o femeie de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 al Bucureștiului. El i-a smuls femeii cerceii din aur și pe urmă a împins-o pe scări, în încercarea de a fugi. Bijuteriile au fost recuperate ulterior dintr-o casă de amanet.
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul președinte despre amânările în lanț de la CCR # Digi24.ro
Traian Băsescu nu vede o rezolvare prea curând în cazul reformei pensiilor speciale ale magistraților. Fostul președinte susține că „există obstacole care nu pot fi trecute” și afirmă că ar fi necesare modificări inclusiv la legea de funcționare a Curții Constituționale.
Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE împotriva SUA. Ce presupune măsura # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al Uniunii Europene dacă ameninţările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunţat duminică surse din anturajul lui, informează AFP, potrivit Agerpres.
Băsescu: Deficitul bugetar nu se rezolvă doar prin creșterea taxelor. Sunt necesare reduceri de cheltuieli # Digi24.ro
Deficitul bugetar nu poate fi rezolvat doar prin creșterea taxelor, impozitelor sau accizelor, avertizează Traian Băsescu. Fostul președinte susține că este nevoie și de reduceri de cheltuieli în sectorul public, fie prin salarii mai mici sau prin disponibilizări, pentru a evita o criză socială majoră.
Ce este „Consiliul pentru Pace” prezidat de Trump: competențele globale și prețul piperat care trebuie plătit pentru un loc permanent # Digi24.ro
Imaginați-vă că sunteți președintele unei țări de dimensiuni medii și vi se oferă un loc permanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Singura condiție: trebuie să plătiți secretarului general al Națiunilor Unite un miliard de dolari. Cam asta le oferă Donald Trump liderilor mondiali în acest moment, scrie The Atlantic într-un material dedicat noii organizații prezidate de Trump și care a fost inițial mandată de ONU pentru a supraveghea tranziția post-război din Fâșia Gaza. Președintele american vrea ca atribuțiile organismului să fie extinse și asupra Ucrainei și Venezuelei.
Băiețelul aflat în moarte cerebrală după o operație suferită la Spitalul Județean Constanța a decedat # Digi24.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Anunţul a fost făcut de avocata familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare” # Digi24.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere.
Scandal în Postăvaru: un bărbat a lovit un salvamontist pentru un telefon pierdut în zăpadă # Digi24.ro
Un incident violent a avut loc în Masivul Postăvaru, unde un bărbat i-a dat un pumn în față unui salvamontist după ce acesta a refuzat să caute telefonul pierdut de soția sa în zăpadă. Supărat, bărbatul a aruncat o lopată primită în ajutor și, ulterior, l-a lovit pe salvator, fiind imobilizat de jandarmii montani.
Trump i-a pus gând rău ayatollahului: Khamenei este vinovat de „distrugerea totală a ţării”. Președintele SUA vrea lideri noi în Iran # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de „distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
Explozie într-un bloc din Buzău: o persoană a fost rănită. Momentul deflagrației a fost surprins de camere # Digi24.ro
O explozie a avut loc duminică dimineață într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană, în vârstă de 64 de ani, a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital. 30 de apartamente au fost grav avariate de explozie, iar 25 de familii vor fi cazate de autorități.
Criza din Iran: Erfan Soltani ar fi fost executat, familia nu a mai reușit să ia legătura cu el # Digi24.ro
Vin informații tulburătoare din Iran: Erfan Soltani, tânărul care a devenit imaginea protestelor și a cărui condamnare la moarte fusese suspendată, ar fi fost omorât. S-ar fi întâmplat pe 13 ianuarie, chiar ziua în care fusese programată execuția, deși regimul iranian transmisese că suspendă aplicarea sentinței, transmite Digi24.
Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic la Oslo, Londra și Stockholm pentru securitatea Arcticii # Digi24.ro
Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic la Oslo, Londra și Stockholm pentru securitatea Arcticii
Ambasadorii UE, reuniune de urgență la ora 18:00, după anunțul lui Trump privind tarifele legate de Groenlanda # Digi24.ro
O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană are loc astăzi, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda.
Risc de avalanșă pe munții din România. Salvamont: Unde vedem acumulări mari de zăpadă trebuie să fim foarte atenți # Digi24.ro
Șeful Salvamont România atrage atenția asupra riscului ridicat de avalanșă pe munții din România, inclusiv la altitudini mai mici de 1.800 de metri. Potrivit acestuia, zonele în care sunt acumulări mari de zăpadă trebuie să fie evitate pentru că reprezintă un risc. De asemenea, acesta recomandă turiștilor să evite zonele unde vizibilitatea este redusă.
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Digi24.ro
Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”, a transmis Administrația Prezidențială. SUA vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, relatează Financial Times.
Numărul accidentelor rutiere grave și al victimelor a scăzut semnificativ în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit unei statistici prezentate de Poliția Română. Datele arată că anul trecut s-au înregistrat cu 285 mai puține accidente, cu 185 mai puține persoane decedate și cu 122 mai puține persoane rănite grav față de 2024.
O dronă rusească a fost găsită de autorități în județul Vrancea, în comuna Tănăsoaia. Aparatul de zbor a căzut în curtea unei case părăsite și nu a provocat pagube materiale. Potrivit informațiilor Digi24, drona nu are legătură cu atacurile rusești asupra porturilor de la Dunăre, din noaptea de sâmbătă spre duminică.
Cele mai noi date despre vreme: gerul se extinde luni noapte în toată țara. România n-a mai trecut prin așa ceva din 2017, spune ANM # Digi24.ro
România nu scapă de ger prea curând. Ba mai mult, potrivit celor mai noi date de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni noapte toată țara se va afla sub cod galben de ger. Meteorologul Meda Andrei a arătat, în direct la Digi24, că deși este normal ca luna ianuarie să fie una friguroasă, România nu s-a mai confruntat cu un astfel de val de frig din 2017, iar cu circa 10 ani în urmă chiar și în capitală au fost -20 de grade Celsius. ANM avertizează despre riscul depunerii de polei, mai ales de la jumătatea săptămânii viitoare.
Care este cea mai mare problema pe care România trebuie s-o rezolve în 2026. Răspunsul lui Traian Băsescu # Digi24.ro
Fostul președinte al României susține că cea mai mare problemă pe care România o are de rezolvat este dobânda la împrumuturi. Traian Băsescu a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că aceasta crește „cu o viteza impresionantă”, iar trendul este în continuare în creștere.
Carambol cu patru mașini pe o șosea din Arad. Șase oameni au fost implicați în accident. Unul a murit, iar un altul a ajuns la spital.
