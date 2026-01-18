Ministrul Muncii: „Soția a suportat majorările de taxe, eu nu am proprietăți”

13:50

Alertă meteo în Kamceatka: zăpada căzută de pe acoperișuri a cauzat moartea a doi oameni în Petropavlovsk-Kamceatski. Peninsula se confruntă cu furtuni puternice, ce au paralizat viața localnicilor. Autoritățile au declarat stare de urgență pentru a gestiona efectele ninsorilor abundente și vântului puternic. Doi oameni au murit în Petropavlovsk-Kamceatski din cauza zăpezii căzute de pe … Articolul Alertă meteo în Kamceatka: Doi morți din cauza zăpezii de pe acoperișuri apare prima dată în Main News.