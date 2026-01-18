Summit UE: Lideri discută amenințările lui Trump privind Groenlanda
MainNews.ro, 19 ianuarie 2026 01:00
Liderii Uniunii Europene se vor reuni pe 22 ianuarie la Bruxelles pentru a discuta răspunsul la amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. Președintele american a propus taxe vamale pentru țările europene, iar UE ia în considerare măsuri economice de contracarare, inclusiv taxe pentru importurile din SUA. Liderii UE se reunesc pentru a discuta răspunsul la
• • •
Acum 5 minute
01:40
Cotroceniul reacționează la invitația lui Donald Trump pentru Nicușor Dan de a se alătura „Consiliului pentru Pace". Consilierul Marius Lazurca consideră că răspunsul rapid al președintelui român este nepotrivit, subliniind importanța unei analize detaliate a inițiativei, care angajează România pe termen lung. Consilierul prezidențial Marius Lazurca consideră nepotrivită o reacție rapidă a președintelui Nicușor Dan
01:40
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a folosit o metaforă despre premierul Ilie Bolojan, sugerând că ar putea fi timpul să se schimbe liderul. În cadrul consultărilor interne, Manda a discutat despre posibila ieșire a PSD de la guvernare, evidențiind impactul bugetului și măsurile favorabile populației. Claudiu Manda, secretar general PSD, a criticat premierul Ilie
Acum 15 minute
01:30
Vitoria Guimaraes FC Porto 0-1. FC Porto rămâne lider în Liga Portugal, câștigând un meci intens grație unui penalty transformat pe final. Rivalele Sporting și Benfica au obținut, de asemenea, victorii importante, menținând tensiunea în lupta pentru titlu. Detalii și analize în articolul complet. FC Porto învinge Vitoria Guimaraes cu 1-0 datorită unui penalty transformat
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:40
Congresmenul republican Michael McCaul avertizează că o intervenție militară în Groenlanda ar putea sfârși cu dezintegrarea NATO. Declarațiile sale subliniază consecințele grave ale acțiunilor agresive propuse de Donald Trump, punând în pericol unitatea Alianței Nord-Atlantice și principiul apărării colective. Congresmenul republican Michael McCaul își exprimă scepticismul față de planul lui Donald Trump de a anexa
00:40
Marius Lazurca explică de ce Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, menționând că președintele preferă să rămână în țară pentru a aborda crizele urgente. România va fi reprezentată de o delegație guvernamentală de înalt nivel condusă de trei miniștri în perioada 19-23 ianuarie. Marius Lazurca a explicat motivul pentru
00:30
Senegal a devenit campioană a Africii după o finală dramatică cu Maroc, plină de controverse. Meciul s-a decis în prelungiri, cu un gol anulat pentru Senegal și un penalty ratat de Brahim Diaz. Victoriile din teren și protestele au marcat această întâlnire, oferind momente rare în fotbalul african. Senegal este noua campioană a Cupei Africii
18 ianuarie 2026
23:50
Oamenii caută să se întoarcă la un stil de viață analogic, pe măsură ce inteligența artificială invadează cotidianul. Activitățile offline, precum tricotatul și meșteșugurile, devin din ce în ce mai populare, oferind o pauză necesară de la digital și îmbunătățind sănătatea mintală. Descoperă tendințele actuale spre desconectare. Oamenii caută un stil de viață analogic, în
Acum 4 ore
23:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, discută despre impactul majorărilor de taxe asupra românilor, subliniind că impozitele pe proprietate afectează în principal persoanele cu venituri mici. El propune impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. Creșterea impozitelor a lovit cel mai tare familiile cu resurse limitate. Florin Manole, ministrul Muncii, a comentat impactul majorărilor
23:30
Senegal – Maroc 1-0: Scenă șocantă, gazdele ratează penalty după intrarea senegalezilor # MainNews.ro
Senegal a învins Maroc cu 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni, într-un meci plin de dramatism. Senegalezii au ieșit de pe teren, doar pentru a se întoarce și a asista la ratările penalty-ului de către adversari. O partidă memorabilă, plină de tensiune și emoție pentru ambele echipe. Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala
23:30
Curtea Europeană de Justiție poate fi sesizată în legătură cu acordul UE-Mercosur, conform europarlamentarului Claudiu Manda. PSD va vota un proiect de hotărâre la Strasbourg pentru a verifica legalitatea acestui acord, ce ar putea afecta fermierii români prin importuri de produse cu standarde mai scăzute. Claudiu Manda anunță un proiect de hotărâre prin care se
23:20
Moscova provoacă dificultăți în vânzarea avionului Su-57, renunțând chiar la codul sursă. India finalizează un contract de 37 de miliarde de euro pentru avioane Rafale, afectând grav industria de apărare rusă. Su-57 rămâne în dezvoltare, în timp ce Rafale beneficiază de tehnologie matură și livrări deja operaționale. India intenționează să achiziționeze 114 avioane de luptă
22:50
Mii de protestatari din Iran sunt închiși în închisori descrise drept abatoare, unde sunt torturați, violați și riscă execuții. Regimul iranian aplică metode extreme de intimidare, inclusiv bătăi, șocuri electrice și simulări de execuții, generând frică în rândul celor care contestă autoritatea. Mii de protestatari din Iran sunt închiși în închisori denumite abatoare, supuși torturii
22:40
Marius Lazurca a explicat motivele pentru care președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind că decizia a fost influențată de priorități naționale. România va fi reprezentată de o delegație guvernamentală formată din trei miniștri și consilieri. Marius Lazurca a explicat de ce Nicușor Dan nu participă la Forumul
22:30
Trump, autointitulat „Președintele Păcii", vrea să transforme geopolitica globală cu un nou Consiliu al Păcii. El și-a retras țara din organizații internaționale și planează un summit la Davos. Va reuși să convingă liderii mondiali să-l recunoască drept „Împărat al Lumii"? Află detalii despre strategia sa. Donald Trump se autoproclamă „Împăratul Lumii" și „Președintele Păcii" după
22:30
România se confruntă cu Danemarca în cadrul Campionatului European, după o înfrângere cu Portugalia. Selecționerul George Buricea afirmă că danezii sunt cei mai buni din lume, iar echipa României își propune să aducă spectacol și bucurie pe teren. Meciul promite intensitate și atmosfără rar întâlnită. România joacă în prezent împotriva Danemarcei la Campionatul European În
22:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a cerut introducerea impozitării progresive, considerată o soluție echitabilă pentru românii cu venituri mici, afectați de majorarea impozitelor pe proprietate. Impozitarea progresivă este susținută de PSD și considerați benefică de Comisia Europeană și Banca Mondială. PNL se opune acestei măsuri. Ministrul Muncii Florin Manole solicită introducerea impozitării progresive pe venituri Impozitele
21:50
Spionajul american a monitorizat în secret Groenlanda și instalațiile militare daneze, conform unor documente clasificate. Investigația relevă că SUA au obținut informații despre infrastructura critică din teritoriu, stârnind îngrijorări în rândul experților și al armatei daneze privind operațiunile de spionaj în zonă. Spionajul american a vizat Groenlanda și instalațiile militare daneze fără acordul Copenhagăi Documente
Acum 6 ore
21:40
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat dur după salvarea unei fetițe de către un cetățean indian în Craiova. El subliniază nevoia de solidaritate în momente de urgență și critică indiferența și discursul urii din societate. Salvatorul va fi numit cetățean de onoare al orașului Craiova pentru curajul său. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale
21:30
Ionuț Radu a fost titular în meciul Celta Vigo – Rayo Vallecano, iar Răzvan Lucescu conduce PAOK spre victorie în Grecia. Răzvan Marin, titular în meciul AEK – Panathinaikos, are parte de o zi plină de acțiune în fotbalul european. Află toate detaliile meciurilor din această rundă interesantă. Ionuț Radu este titular pentru Celta Vigo
21:30
Cristian Tudor Popescu analizează dilema lui Nicușor Dan privind invitația la Consiliul pentru Pace al lui Trump, care impune o taxa de 1 miliard de dolari. CTP avertizează asupra riscurilor de fragmentare a Europei și escaladării tensiunilor dintre SUA și UE, în contextul ambițiilor de anexare a Groenlandei. Cristian Tudor Popescu discută dacă Nicușor Dan
20:50
Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că orice atac asupra liderului suprem Ali Khamenei va constitui o declarație de război. În timp ce Donald Trump critică regimul, subliniind posibile consecințe grave, tensiunile dintre Iran și SUA continuă să crească, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile. Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că un atac asupra liderului
20:40
Nicușor Dan își exprimă îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor între partenerii transatlantici, după ce Trump amenință cu taxe vamale mari asupra mai multor țări europene. Afirmând despre necesitatea discuțiilor diplomatice, Dan subliniază impactul periculos asupra siguranței globale. Nicuşor Dan exprimă îngrijorarea față de tensiunile dintre partenerii transatlantici Donald Trump amenință cu taxe vamale de 25%
20:30
Jucătorii Craiovei se plâng de frig înaintea meciului crucial cu Petrolul, unde mizează pe primul loc în clasament. Dacă oltenii nu reușesc să obțină victoria, Rapidul va rămâne lider. Aflați detalii despre această confruntare importantă și impactul vremii asupra jucătorilor din Oltenia. Jucătorii Craiovei se plâng de frig înaintea meciului cu Petrolul Meciul are o
20:30
Imagini spectaculoase cu doi cerbi surprinși în zăpadă, filmate de jandarmii montani în Munții Rodnei, au fost publicate recent. Jandarmeria Română ne oferă o privire unică asupra avantajelor de a avea biroul în inima naturii. Descoperă frumusețea naturii pe traseele montane din România. Doi cerbi au fost filmați de jandarmii montani în Munții Rodnei Imaginile
20:10
Utilizarea intensificată a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să adâncească inegalitatea socială și scăderea nivelului de trai pentru persoanele cu venituri mici, avertizează Anthropic. Studiile arată că adopția AI va crește productivitatea, dar va lăsa în urmă țările sărace, amplificând decalajul economic global. Cererea mare de memorii RAM pentru inteligența artificială duce la scumpirea
19:50
Irakul a anunțat retragerea completă a coaliției militare conduse de SUA, excepție făcând regiunea Kurdistan, unde forțele vor rămâne până în septembrie 2026. Toate obiectivele militare vor fi preluate de forțele irakiene, iar coaliția va continua să sprijine operațiunile împotriva Statului Islamic în Siria. Irakul a anunțat retragerea forțelor coaliției conduse de SUA de pe
Acum 8 ore
19:30
Dinamo – U Cluj se înfruntă în etapa a 22-a din Liga 1, cu meciul programat la 20:30. „Câinii" lui Zeljko Kopic, aflați pe locul patru cu 38 de puncte, pot urca pe locul doi cu o victorie. Urmărește echipele de start și evoluția meciului în format live text pe as.ro. Fii la curent cu
19:30
Europa răspunde amenințărilor tarifare ale lui Trump cu o declarație comună de solidaritate față de Groenlanda, subliniind suveranitatea sa. Opt țări europene, inclusiv Danemarca și Germania, afirmă că nu se vor lăsa șantajate. Trump riscă o spirale descendentă a relațiilor transatlantice. O optă țări europene susțin Groenlanda și resping amenințările tarifare ale lui Trump Declarația
19:30
Traian Băsescu consideră că declarațiile Maiei Sandu despre unirea Republic
19:10
ANAF actualizează formularul de înregistrare pentru e-Factura în conformitate cu OUG 89/2025. Acest proiect de ordin include instrucțiuni clare pentru completarea formularului 082 și actualizările necesare pentru înregistrarea în registrul e-Factura. Descoperiți toate detaliile esențiale pentru companii. ANAF a actualizat formularul de înregistrare pentru e-Factura în urma modificărilor aduse de OUG 89/2025 Proiectul de ordin … Articolul e-Factura 2026: ANAF revizuiește înregistrarea conform OUG 89/2025 apare prima dată în Main News.
18:50
Erfan Soltani, protestatar iranian, ar fi fost ucis cu brutalitate în închisoare la Karaj, conform surselor din interiorul Iranului. Justiția iraniană a negat existența unei condamnări la moarte, dar informațiile pe rețelele sociale sugerează contrariul. Rudele nu au putut confirma dacă Soltani este în viață. Erfan Soltani, protestatar iranian, ar fi fost ucis în detenție, … Articolul Erfan Soltani, ucis brutal în închisoare, afirmă surse din Iran apare prima dată în Main News.
18:30
Automobilismul sportiv a atins un nou vârf în popularitate în România, cu peste 8.000 de mențiuni în presă în 2025. Disciplinele precum raliul, driftul și viteza montană atrag o atenție tot mai mare, iar piloții români obțin rezultate remarcabile la competiții internaționale, propulsând motorsportul în prim-plan. Automobilismul sportiv a devenit una dintre cele mai mediatizate … Articolul Automobilismul sportiv, în topul sporturilor mediatizate din România 2025 apare prima dată în Main News.
18:30
Președintele Nicușor Dan exprimă îngrijorare privind recentele declarații ale lui Donald Trump, care amenință cu taxe vamale pentru țările ce se opun anexării Groenlandei. Relațiile transatlantice sunt tensionate, iar lideri europeni ripostează. Este crucială reluarea dialogului diplomatic între națiuni. Nicuşor Dan exprimă îngrijorare față de declarațiile lui Donald Trump privind taxe vamale pentru țările care … Articolul Nicuşor Dan răspunde la propunerile lui Trump privind taxele pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
18:30
Fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit că pensia sa a ajuns la 11.000 lei, deși la ieșirea din sistem avea doar 2.950 lei. Băsescu consideră că majorarea bruscă a pensiei este anormală, având în vedere perioada lungă de contribuție și funcțiile ocupate. Află mai multe despre opinia lui Băsescu pe acest subiect. Traian Băsescu a … Articolul Pensia lui Traian Băsescu: De ce este considera anormală? apare prima dată în Main News.
18:10
Cererea crescută de gaze în România, Republica Moldova și Ucraina a dus la recorduri pe Bursa Română de Mărfuri. Prețul mediu al gazului a atins 213,15 lei/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimele șapte zile. Importurile s-au realizat prin toate punctele de interconectare disponibile, amplificând volatilitatea pieței. Creștere a cererii de gaze datorată temperaturilor scăzute … Articolul Prețuri record și cerere în creștere pentru gaze pe BRM și importuri interconectate apare prima dată în Main News.
17:50
Vindecările miraculoase de la Lourdes continuă să fascineze, cu milioane de pelerini în căutarea unui miracol. Documentarul lui Simon Christen explorează cazuri inexplicabile, precum dispariția cancerului. Medicii recunosc rarele vindecări, iar 72 de miracole au fost validate oficial, rămânând un mister profund. Vindecările miraculoase la Lourdes continuă să fascineze, atrăgând anual milioane de pelerini Documentaristul … Articolul Vindecări miraculoase la Lourdes: scaunul cu rotile lăsat în urmă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:30
Atacantul AC Milan, Niclas Füllkrug, a fost victima unui jaf în camera de hotel din Como, provocându-i pierderi de 500.000 de euro. Ceasuri și bijuterii valoroase, inclusiv accesorii ale soției, au fost furate. Poliția a deschis o anchetă pentru a identifica autorii. Atacantul german Niclas Füllkrug de la AC Milan a fost jefuit în camera … Articolul Starul AC Milan jefuit în hotel: pierderi de 500.000 de euro apare prima dată în Main News.
17:30
Românii au strâns 2,3 milioane de dolari în 8 zile pentru Andreea: povestea unui miracle # MainNews.ro
Sute de mii de români au strâns rapid 2,3 milioane de dolari pentru Andreea Aniță, o tânără de 27 de ani bolnavă de cancer. Implicarea comunității și donațiile mici au dus la această mobilizare senzațională. Detalii despre campanie, tratamentul TECELRA din SUA și povestea emoționantă a Andreei. sute de mii de români au strâns 2,3 … Articolul Românii au strâns 2,3 milioane de dolari în 8 zile pentru Andreea: povestea unui miracle apare prima dată în Main News.
17:30
Nicușor Dan își exprimă îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor între SUA și aliații europeni din cauza amenințărilor lui Donald Trump privind taxe vamale pentru opt țări care se opun cumpărării Groenlandei. Dan subliniază necesitatea reluării dialogului diplomatic pentru a menține pacea globală. Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de tensiunile dintre SUA și aliații europeni … Articolul Nicușor Dan, îngrijorat de amenințările lui Trump în criza Groenlanda apare prima dată în Main News.
16:50
Traian Băsescu analizează dificultățile întâmpinate de Nicușor Dan în numirea șefilor SRI și SIE, subliniind necesitatea unor oameni cu caracter. Băsescu a declarat că, spre deosebire de el, Dan nu beneficiază de o majoritate parlamentară, ceea ce complică procesul de negociere pentru nominalizări. Traian Băsescu analizează numirea șefilor SRI și SIE de către Nicușor Dan … Articolul Traian Băsescu analizează numirea șefilor SRI și SIE: greutăți pentru Nicușor Dan apare prima dată în Main News.
16:50
Un băiat de 11 ani din Pennsylvania și-a împușcat tatăl în cap după ce i-a fost luată consola Nintendo Switch. Incidentul tragic subliniază problema accesului copiilor la arme în SUA. Poliția investighează și copilul este principalul suspect, având acuzații de omor. Detalii șocante și mărturia sa au ieșit la lumină. băiat de 11 ani din … Articolul Băiat de 11 ani și-a împușcat tatăl din cauza consolei Nintendo Switch apare prima dată în Main News.
16:30
Dennis Man a găsit forma dorită la PSV Eindhoven, marcând 12 goluri în 21 de meciuri. Transferat din Serie A, românul a evoluat în toate cele șase partide din Liga Campionilor și ar putea câștiga titlul în Eredivisie, având în vedere că echipa sa este lider detașat. Un pas important în cariera sa. Dennis Man … Articolul PSV, șansa lui Dennis Man: obiectiv important în Olanda apare prima dată în Main News.
16:30
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok care determină minori să vandalizeze autoturisme pentru vizualizări. Aceste acte riscante pot duce la amenzi sau dosare penale. Siguranța personală este mai importantă decât căutarea de popularitate online. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok care implică vandalism Utilizatorii, inclusiv minori, comit … Articolul Vandalizări auto din provocări TikTok: MAI avertizează despre riscuri apare prima dată în Main News.
16:30
Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri au fost transportați la spital, având leziuni ușoare, dar au fost externați rapid. Accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei monitorizează situația. Detalii despre intervenția serviciilor de urgență sunt disponibile. Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a … Articolul Accident în Suceava: Vehicul cu 11 moldoveni răsturnat, doi spitalizați apare prima dată în Main News.
15:50
Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, a denunțat amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale împotriva țărilor europene, numind-o o eroare. Într-o întâlnire recentă, Meloni a subliniat importanța comunicării între Europa și SUA, sugerând că NATO ar trebui să medieze conflictul legat de Groenlanda. Giorgia Meloni a calificat amenințarea lui Donald Trump cu noi tarife vamale … Articolul Giorgia Meloni: Amenințările cu taxe vamale sunt o eroare pentru Europa apare prima dată în Main News.
15:30
O intervenție a jandarmilor montani în Masivul Postăvaru a surprins o femeie îmbrăcată necorespunzător, în fustă și palton, care nu putea coborî pe pârtie. Jandarmeria Română subliniază importanța echipării corecte pentru siguranța turiștilor. „Pârtia de schi nu este podium de modă”, avertizează autoritățile. Jandarmeria Română a intervenit pe pârtia de schi din Masivul Postăvaru pentru … Articolul Femeie pe pârtie, ajutată de jandarm: „Schiul nu e podium de modă” apare prima dată în Main News.
15:30
Traian Băsescu a explicat gestul său de la înmormântarea lui Ion Iliescu, subliniind că a fost un salut de despărțire. Fostul președinte a ajuns la catafalcul lui Iliescu fără a se gândi la un moment de reculegere, plecând capul în semn de omagiu. Iliescu a murit pe 5 august 2025, la 95 de ani. Traian … Articolul Explicația lui Traian Băsescu pentru gestul de la înmormântarea lui Iliescu apare prima dată în Main News.
15:20
Cristi Chivu a avut o reacție surprinzătoare în vestiarul Interului după eșecurile cu Udinese și Juventus. Cu un mesaj ferm, a cerut concentrare și responsabilitate din partea jucătorilor, făcând pereții vestiarului să tremure. Această abordare dură a fost necesară pentru a stopa un început de sezon dezamăgitor. Cristi Chivu a preluat controlul vestiarului Inter după … Articolul Momentul în care Cristi Chivu a? revoltat la Inter și a impus respect jucătorilor apare prima dată în Main News.
15:10
Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert din cauza atacurilor cu drone în Ucraina. Două avioane F-16 au fost activate, dar misiunea de monitorizare a fost anulată, deoarece ţintele au dispărut de pe radare. De la începutul conflictului, au avut loc peste 70 de atacuri cu drone aproape de graniţa României. Locuitorii din nordul … Articolul Mesaj RO-Alert în Tulcea: F-16 rămân la sol din cauza atacurilor din Ucraina apare prima dată în Main News.
