Impozitarea progresivă revine în discuție. Ministrul Muncii readuce pe masă impozitarea progresivă, în contextul creșterilor mari de taxe și impozite
Profit.ro, 18 ianuarie 2026 23:50
Vicepremierul Tanczos Barna, fostul ministru al Finanțelor, susține că s-ar fi putut evita majorarea TVA la 21 la sută, dacă Guvernul ar fi luat o altă măsură cu un impact bugetar similar, el dând ca exemplu impozitarea progresivă.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
23:50
Impozitarea progresivă revine în discuție. Ministrul Muncii readuce pe masă impozitarea progresivă, în contextul creșterilor mari de taxe și impozite # Profit.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fostul ministru al Finanțelor, susține că s-ar fi putut evita majorarea TVA la 21 la sută, dacă Guvernul ar fi luat o altă măsură cu un impact bugetar similar, el dând ca exemplu impozitarea progresivă.
Acum o oră
23:30
Investiție în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat pentru cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.
Acum 2 ore
22:50
Investiție majoră în România - Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat pentru cel mai mare proiect de până acum al companiei în România.
22:40
Grav accident feroviar în Spania.
Acum 4 ore
21:20
VIDEO&FOTO Muncitor indian erou la Craiova - a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat. Va deveni cetățean de onoare al orașului # Profit.ro
Un muncitor indian aflat în România a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani.
21:10
Trump a cumpărat obligațiuni Netflix și Warner Bros de până la 2 milioane de dolari la scurt timp după ce au anunțat planuri de fuziune # Profit.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni municipale și corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declarații financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
Acum 6 ore
20:10
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunță duminică ocupația rusă, relatează AFP.
19:00
Liderii europenii, prinși în baletul răspunsurilor la amenințarea lui Trump cu taxe vamale, până la vânzarea Groenlandei # Profit.ro
Liderii europeni au reacționat duminică față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale, din cauza opoziției lor față de planurile sale cu privire la Groenlanda, iar premierul italian Giorgia meloni i-a cerut să nu comită o ”greșeală”, relatează AFP.
18:50
Autoritatea Vamală Română va cumpăra, prin licitație restrânsă, scanere cu raze X, destinate controlului bagajelor, în cadrul unui proiect de consolidare a capacității de control integrat. Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 6,7 milioane lei, fără TVA.
Acum 8 ore
18:10
Vârsta fondatorilor din sectorul tehnologiei scade semnificativ în era inteligenței artificiale, iar noile startupuri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse tot mai des de antreprenori abia trecuți de 20 de ani, relatează CNBC.
17:30
Creșteri ușoare la producția industrială și la cea a energiei electrice și termice, în prognoza de toamnă pe 2025-2029 a CNSP # Profit.ro
Producția și furnizarea de energie electrică și termică va crește anul acesta cu 0,8% față de 2025, și se vor majora ușor și în următorii trei ani, arată Prognoza 2025-2029, varianta de toamnă, publicată de Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.
17:10
Exporturile agricole ale României în Mercosur, doar 1 milion de euro anual. Comisia Europeană: eliminarea taxelor vamale de 27-55% ar putea ajuta fermierii să vândă mai mult în regiune # Profit.ro
Actualele taxe vamale, de până la 55%, la produsele agroalimentare UE, vor fi eliminate în urma implementării Acordului comercial UE-Mercosur, ajutând fermierii români să-și majoreze exporturile în blocul comercial sud-american, susține un document publicat pe site-ul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene (DG TRADE), care indică și situația schimburilor comerciale din alte domenii.
16:30
Băsescu: Cea mai mare problemă în 2026 e dobânda la împrumuturi. Vom ajunge să folosim toți banii de la UE doar pentru a plăti dobânzi # Profit.ro
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în acest an este legată de dobânda la împrumuturi. El a explicat că dobânda la împrumuturi crește cu o viteză impresionantă și că în 2025 România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creștere.
Acum 12 ore
16:00
Cehia se pregătește să închidă, la finalul lunii ianuarie, ultimul său puț de exploatare a cărbunelui superior, punând capăt unei industrii care a alimentat timp de două secole dezvoltarea economică a Europei Centrale, relatează Reuters.
15:40
Încă două rame electrice produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seară în România, în Gara Obor # Profit.ro
Două rame electrice regionale produse de polonezii de la PESA vor ajunge duminică seara în stația București Obor, acestea fiind parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 de ani, derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu finanțare europeană, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției.
15:20
Constructorul polonez Dekpol Budownictwo face primul pas în afara Poloniei. Compania a semnat un contract pentru lucrări de proiectare a unui parc logistic mare în București, lansându-și astfel operațiunile pe piața românească.
15:00
GRAFICE Prețuri și volume record de gaze tranzacționate pe BRM. Cererea furnizorilor din România, Republica Moldova și Ucraina - în creștere. Importuri prin toate punctele de interconectare disponibile # Profit.ro
Gerul instalat în ultima perioadă a majorat cererea furnizorilor, atât cei autohtoni, cât și din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce a pus presiune pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri, unde s-au înregistrat recorduri ale acestei ierni, deși este weekend, cu consum teoretic mai scăzut decât cel din timpul săptămânii, când funcționează și consumatorii non-casnici.
14:40
Autoritățile vor începe realizarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de mare viteză București-Giurgiu.
14:20
Explozie într-un bloc din Buzău. Un rănit, 35 de apartamente afectate, locatari evacuați și gazele oprite în zonă, în condiții de ger # Profit.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin într-un bloc din municipiul Buzău unde s-a produs duminică dimineață o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagrației.
14:10
Meteorologii au prelungit până joi dimineață atenționările de ger. Conform pronozei făcute publice duminică, după un scurt interval în care aria afectată de temperaturi foarte scăzute se va restrânge, din seara zile de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată țara.
13:30
Israelul se opune alegerii de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din așa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea și reconstrucția fâșiei.
13:10
Importurile de gaze au crescut cu 70% în primele 11 luni din 2025, iar producția a scăzut cu 1% # Profit.ro
România a avut o producție de gaze naturale utilizabile de 6,843 milioane tone echivalent petrol, în primele 11 luni din 2025, cu 68.600 tep sub cea din perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de 1%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
12:50
Președintele Nicușor Dan confirmă că a primit scrisoarea prin care Donald Trump invită România să devină membru al „Consiliului pentru Pace” # Profit.ro
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii trimise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, se arată într-o informare de presă a instituției.
12:30
Înapoi la centralele pe gaze: Germania și UE au ajuns la un acord de principiu privind noua strategie pentru centrale electrice # Profit.ro
Germania a ajuns la un acord de principiu cu Comisia Europeană privind strategia națională de construire a unor noi centrale electrice, un pas esențial pentru securitatea energetică a celei mai mari economii europene în contextul eliminării treptate a producției pe bază de cărbune, relatează Reuters.
12:10
AEI: Consumatorii români plătesc facturi mari la curent de frica schimbării furnizorului. Intervențiile statului au distrus încrederea românilor în piață # Profit.ro
Consumatorii români plătesc facturi mai mari la curent nu pentru că există o criză a energiei, pentru că piața a fost “reliberalizată” sau pentru că nu există alternative, ci pentru că nu au încredere să le folosească, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
12:00
Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele, în Florida, care leagă Aeroportul Internațional din Palm Beach și Mar-a-Lago, reședința și clubul său de golf private.
11:30
Apple va începe să-și producă propriile cipuri de inteligență artificială anul acesta, continuând o strategie pe care a aplicat-o și în cazul altor componente necesare propriilor produse.
Acum 24 ore
10:50
În procesul intentat OpenAI și Microsoft, Elon Musk pretinde că schimbarea statusului firmei și trecerea la profit l-a fraudat, cerând daune între 79 și 134 de miliarde de dolari.
10:20
Pe timp de ger, locuința pierde mai repede căldura, iar centrala de apartament pornește mai des și consumă mai multă energie ca să mențină aceeași temperatură și nivel de confort. Există totuși câteva lucruri simple, în controlul tău, care te ajută să ai o factură mai predictibilă, este mesajul transmis acum de E.ON clienților din România.
09:40
Unul dintre cele mai eficiente moduri de a reduce phishing-ul și hărțuirea este să limitezi cât de ușor poate fi găsit contul tău după număr sau e-mail.
09:20
Liderii europeni denunță noile taxe anunțate de Trump pentru țările care opun ca SUA să preia Groenlanda # Profit.ro
Ambasadorii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene se reunesc pentru o ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale crescute țările care se opun ca Statele Unite să preia Groenlanda.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb din Valea Ronului, un vin care impresionează prin puritatea notelor fructate. Armonios și elegant, ideal alături de salate, pește în crustă, foie gras, homar, pui la cuptor sau deserturi cu mere # Profit.ro
Vinul de duminică, Les Hauts de Barville Châteauneuf-du-Pape Blanc 2022, este un vin alb de excepție, produs de crama Brotte, din soiurile Grenache Blanc, Clairette, Roussanne și Bourboulenc.
09:00
FOTO Brand celebru românesc revine în forță pe piață, după 8 ani de insolvență. Reeditări din catalogul istoric Electrecord # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932 și care a ieșit acum din insolvență după 8 ani, își va revitaliza brandul atât cu producții muzicale noi, cât și cu reeditări din catalogul istoric, transmite pentru Profit.ro arhitectul Vasile George Cristescu, care a preluat controlul companiei.
02:40
Retailerul cu articole pentru casă Mr. DIY, din Malaezia, parte a D.I.Y. Group, care deține și operează peste 1.000 de magazine în Malaezia, își pregătește intrarea în România, anunțată în urmă cu doi ani de Profit.ro.
02:20
”La 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitatea sa de președinte fondator al Consiliului Păcii, i-a trimis o scrisoare prin care-l invită pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii”, anunță pe X directorul de comunicații al republicii turce Burhanettin Duran
02:10
Grecia crește traficul de pasageri prin aeroporturile regionale. Cel mai mare avans, de peste 10%, la Salonic # Profit.ro
Prin cele 14 aeroporturi regionale din Grecia au trecut peste 37 de milioane de pasageri anul trecut, în creștere cu 3% față de 2024, arată operatorul aeroportuar german Fraport, care gestionează datele de trafic.
00:20
EXCLUSIV Fondatorul Altex, Dan Ostahie, cumpără 8 magazine închiriate de Brico Depot, unul de la doi milionari din Buzău # Profit.ro
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj.
Ieri
00:10
Exclusivitățile săptămânii: Vești mari pentru cine are centrală de apartament. Nou jucător major în România. Guvernul Bolojan, măsură dură după Sărbători. Atenor, cu milionari belgieni, pleacă din România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
17 ianuarie 2026
22:50
ULTIMA ORĂ Scrisoare Trump către Nicușor Dan, cu invitația personală ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace # Profit.ro
România a fost invitată de Statele Unite ale Americii să facă parte din Consiliul pentru Pace.
22:40
Trump prezintă lista de țări pentru care amenință cu noi taxe vamale până la vânzarea totală a Groenlandei” # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, prezintă lista de țări pentru care amenință să impună noi taxe vamale ”până la vânzarea totală a Groenlandei”.
22:20
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal, fără taxă pentru prima lună, acumulând RevPoints # Profit.ro
Revolut anunță că oferă clienților oportunitatea de a se abona la un plan de abonament personal (Plus, Premium, Metal sau Ultra), fără taxă de abonament pentru prima lună, acumulând RevPoints.
22:10
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta pentru România e să absoarbă, până în august, cele 10 miliarde de euro din PNRR # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, sâmbătă, la Botoșani, la întâlnirea cu autoritățile locale și economice ale județului despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde și 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” și despre un posibil proiect de investiții teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare.
21:10
Folosirea excesivă a antibioticelor poate avea efecte care depășesc sfera bolilor infecțioase. Un studiu recent sugerează că aceste medicamente, esențiale în tratamentul infecțiilor bacteriene, pot influența starea psihică, prin modificări ale florei intestinale și ale comunicării dintre intestin și creier, fiind asociate cu niveluri mai ridicate de anxietate.
20:20
”La 16 ianuarie 2026, președintele american Donald Trump, în calitatea sa de președinte fondator al Consiliului Păcii, i-a trimis o scrisoare prin care-l invită pe președintele Recep Tayyip Erdogan să devină membru fondator al Consiliului Păcii”, anunță pe X directorul de comunicații al republicii turce Burhanettin Duran
20:00
Grecia crește traficul de pasageri prin aeroporturile regionale. Cel mai mare avans, de peste 10%, la Salonic # Profit.ro
Prin cele 14 aeroporturi regionale din Grecia au trecut peste 37 de milioane de pasageri anul trecut, în creștere cu 3% față de 2024, arată operatorul aeroportuar german Fraport, care gestionează datele de trafic.
19:40
19:10
China bate toate recordurile consumului de energie. Cifre duble față de SUA și cât UE plus alte țări mari la un loc # Profit.ro
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al Statelor Unite.
18:30
Bolojan: Cel mai important capitol de investiți anul acesta pentru România e să absoarbă, până în august, cele 10 miliarde de euro din PNRR # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, sâmbătă, la Botoșani, la întâlnirea cu autoritățile locale și economice ale județului despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde și 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” și despre un posibil proiect de investiții teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare.
18:10
Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul român în următorii ani, comparabil ca impact cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
17:40
Statele Unite ale Americii și Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependența statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.