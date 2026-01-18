Nicușor Dan, mesaj în contextul tensiunilor SUA – UE privind Groenlanda: ”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice”

09:10

Doi judecători de la Curtea Constituțională a României (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați. Cei doi judecători sunt Dacian Dragoș numit de președintele Nicușor Dan și Mihai Busuioc, o propunere PSD validată de Senat. Avocata Silvia Uscov, […] Analiză | Cine și de ce vrea să elimine un judecător CCR?