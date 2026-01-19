2026: Presiuni interne cresc pentru Putin, avertizează un istoric american

17:30

Sute de mii de români au strâns rapid 2,3 milioane de dolari pentru Andreea Aniță, o tânără de 27 de ani bolnavă de cancer. Implicarea comunității și donațiile mici au dus la această mobilizare senzațională. Detalii despre campanie, tratamentul TECELRA din SUA și povestea emoționantă a Andreei. sute de mii de români au strâns 2,3 … Articolul Românii au strâns 2,3 milioane de dolari în 8 zile pentru Andreea: povestea unui miracle apare prima dată în Main News.