Iubirea care a sfâșiat ultimul mare imperiu european
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 03:15
O sinucidere din motive amoroase a zguduit unul dintre ultimele mari imperii ale Europei. Este una dintre cele mai tragice povești de iubire din istoria continentului marcată de mister, controverse, anchete, mușamalizări. Unii spun că a dus indirect la izbucnirea Primului Război Mondial.
Acum 5 minute
04:45
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea # Adevarul.ro
Vladimir Putin nu vede războiul din Ucraina ca pe un capăt de drum, ci ca pe o etapă.
Acum o oră
04:15
Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede noi reguli la vânzarea mașinii, stabilind cine și când va plăti impozitul pentru vehiculul înstrăinat. Modificarea urmărește să elimine ambiguitățile și să reducă birocrația pentru contribuabili, se arată în doocumentul citat.
Acum 2 ore
03:15
Acum 4 ore
02:15
Teroarea ca armă supremă: războinicii care au folosit frica și propaganda pentru a cuceri # Adevarul.ro
Teroarea ca instrument de luptă nu a apărut odată cu tehnologia modernă, ci acum aproape 3.000 de ani. Pionierii acestei tactici au fost asirienii, primul popor care a perfecționat arta de a înfrânge inamicul prin frică, punând bazele unei tradiții crude ce se resimte și în conflictele actuale.
01:15
Gazele din Marea Neagră, la cheremul rușilor? Generalul care a înființat forțele de elită ale României explică ce arme ne trebuie obligatoriu # Adevarul.ro
Generalul (r) Marius Crăciun avertizează că România nu are suficiente mijloace pentru a-și apăra infrastructura energetică critică din largul Mării Negre.
Acum 6 ore
00:30
Scene rar văzute în fotbal la finala Cupei Africii. Nebunie totală la meciul Senegal - Maroc # Adevarul.ro
Continentul negru și-a desemnat aseară campioana.
00:15
19 ianuarie: Ziua când s-a născut Horia Tecău, unul dintre cei mai titrați jucători de tenis din România # Adevarul.ro
Horia Tecău s-a născut pe 19 ianuarie 1985 în Constanţa. Tot pe 19 ianuarie s-au născut Romica Puceanu, regina muzicii lăutărești și poetul Edgar Allan Poe.
00:15
Occidentul, așa cum l-am cunoscut după 1945, este istorie. Amenințarea lui Donald Trump de a prelua Groenlanda – teritoriu aparținând unui aliat NATO – inclusiv prin forță militară, în paralel cu tentativa lui Vladimir Putin de a anexa Ucraina, marchează intrarea într-o nouă epocă: o lume post-occid
18 ianuarie 2026
23:15
Cea mai eficientă armă a războiului modern nu trage niciun foc. Ea schimbă ceea ce credem că este adevărat.
Acum 8 ore
22:15
Pompierii clujeni au intervenit, duminică seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod.
22:15
Mario Iorgulescu, live pe rețelele de socializare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap” # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a vorbit despre accidentul pe care l-a produs, într-un live pe rețelele de socializare.
22:00
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la premierul Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, acuzându-l că, prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură.
22:00
21:45
Horoscop luni, 19 ianuarie. O zodie are o perioadă destul de agitată financiar, iar alta primește o veste bună # Adevarul.ro
Prima zi a săptămânii aduce vești bune pentru mai multe zodii. Lorina, astrologul Click, are toate informațiile pentru cele 12 zodii.
21:30
Ce pensie are Traian Băsescu. Recalcularea și indexările i-au adus 6.000 de lei în plus # Adevarul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o serie de declarații privind veniturile sale, precizând că, de-a lungul timpului, pensia i-a fost majorată cu 6.000 de lei.
21:30
CTP, despre invitația SUA în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a reacționat, duminică seară, după ce România a fost invitată să facă parte din „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump.
21:30
21:30
„Blue Monday”, între mit și realitate. Ce e real, ce e PR și cum îți protejezi sănătatea mintală iarna # Adevarul.ro
Anul acesta, „Blue Monday”, considerată de unii „cea mai deprimantă zi a anului”, pică pe 19 ianuarie. Ce stă, de fapt, în spatele acestui mit devenit viral și cum trecem mai ușor peste o zi despre care ni se spune că ar fi mai tristă decât toate celelalte?
21:30
România va fi reprezentată la Forumul Economic de la Davos de trei miniștri și un consilier prezidențial # Adevarul.ro
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos. Delegația este formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete.
21:00
Liderul PSD Claudiu Manda, metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan: „Cântă de multe ori, dar nu cântă din același playlist. Poate vine momentul să schimbăm lăutarul” # Adevarul.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a folosit o metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan. „Mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist", a spus Manda. „Ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul".
Acum 12 ore
20:45
O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.
20:45
România, afectată de o masă de aer arctic. „Este o circulație de blocaj”. La cât scad temperaturile # Adevarul.ro
O masă de aer polar din nordul continentului s-a instalat la noi și nu va pleca prea curând, spun meteorologii. Temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei, cu minime de -20 de grade Celsius.
20:15
Președintele Iranului, avertisment pentru Donald Trump: „Un atac împotriva lui Khamenei echivalează cu un război total împotriva naţiunii” # Adevarul.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război.
20:00
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu. Generalul american va fi primit și de președintele Nicusor Dan # Adevarul.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” şi la Comandamentul Corpului Multinațional Sibiu.
20:00
Închisorile „abatoare” din Iran. Protestatarii deținuți se confruntă cu tortură, violuri și șocuri electrice # Adevarul.ro
Mii de protestatari iranieni sunt ținuți în închisori descrise drept „abatoare”, unde sunt torturați, bătuți și chiar violați, iar unii riscă să fie executați.
19:30
Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină” # Adevarul.ro
Ceea ce până nu demult părea o extravaganță retorică a lui Donald Trump începe să capete contur doctrinar. Administrația americană nu mai vorbește despre Groenlanda ca despre o glumă geopolitică, ci ca despre un „imperativ de securitate națională”.
19:30
Irakul a anunțat retragerea integrală a coaliţiei militare condusă de SUA. Forțele din Kurdistan mai rămân până în septembrie # Adevarul.ro
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord.
19:00
Explozie de culoare de Ziua Lalelei, în Amsterdam. Peste 200.000 de flori oferite vizitatorilor # Adevarul.ro
Museumplein s-a umplut de culoare, la Amsterdam, unde mii de lalele au fost aşezate în această piaţă emblematică, transformând peluza verde într-un mozaic roşu, galben şi roz, relatează Euronews.
19:00
Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent # Adevarul.ro
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova.
18:30
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei soțului său # Adevarul.ro
În timp ce lumea a comemorat, pe 12 ianuarie 2026, o jumătate de veac de la moartea ei, Agatha Christie nu a fost niciodată mai prezentă. Trenurile rămân, încă, blocate în zăpezi, vapoarele traversează Nilul, iar misterele ei rămân nedeslușite.
18:30
Doi cerbi, surprinși lângă un traseu turistic din Munții Rodnei. Jandarmi: „Avantajul de a avea biroul în inima naturii!” # Adevarul.ro
Imagini cu doi cerbi în zăpadă, între brazi, au fost filmate de către jandarmii montani în Munţii Rodnei şi publicate pe pagian de Facebook. Oficialii Jandarmeriei subliniază că acesta e avantajul când ai „biroul” în natură.
18:15
Liderii mondiali privesc cu prudență inițiativa „Consiliul pentru Pace”. „Este un fel de ONU a lui Trump” # Adevarul.ro
Guvernele au reacționat cu prudență, duminică, la invitația președintelui SUA, Donald Trump, de a se alătura inițiativei sale „Consiliul pentru Pace”, menită să rezolve conflicte la nivel global,.
18:15
Traian Băsescu crede că Maia Sandu a fost imprudentă când a vorbit despre unirea cu România. „Are o opoziție extrem de puternică” # Adevarul.ro
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa.
18:00
18:00
Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunțat duminică surse din anturajul său.
18:00
Săptămâna 19-25 ianuarie vine cu vești excelente pentru cinci semne zodiacale. Astrele se aliniază în favoarea lor și le aduc oportunități neașteptate atât în plan financiar, cât și pe cel personal.
17:45
Intelectualii interbelici și fascinația fascismului. Istoric: „Asociația Criterion avea intenția de a pune România pe scena mondială“ # Adevarul.ro
În anii ’30, un grup de tineri intelectuali români, printre care Mircea Eliade, Emil Cioran și Nae Ionescu, visa să schimbe lumea prin idei, cultură și dialog, dar mai ales să pună România pe harta internațională a culturii.
17:45
Tragedie în județul Giurgiu. Un tânăr a murit strivit de propriul ATV cu care s-a răsturnat pe câmp # Adevarul.ro
Un bărbat de 28 de ani a fost găsit mort sub un ATV, duminică, pe un drum agricol din extravilanul localităţii Floreşti-Stoeneşti, a anunţat ISU Giurgiu.
17:45
Reparațiile la „Palatul Iohannis” au costat peste 32 de milioane de lei. Precizările Curții de Conturi # Adevarul.ro
Auditul de conformitate efectuat de Curtea de Conturi asupra utilizării fondurilor publice de către RA-APPS a scos la iveală faptul că statul român a cheltuit peste 32 de milioane de lei, din bani publici, pentru lucrările de reabilitare a vilei de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86.
17:30
17:15
Lia Olguța Vasilescu anunță că nu va tăia din salarii la Primăria Craiova. De ce preferă disponibilizările # Adevarul.ro
Primarul Craiovei a afirmat duminică, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan urmează să aibă o întâlnire cu primarii pe tema noului pachet de disponibilizări în administraţia locală şi a creşterilor de impozite şi taxe.
17:15
TEST DRIVE Renault Clio 6, puterea tradiției. Ce conține echiparea creată special pentru România # Adevarul.ro
Renault Clio este astăzi la a șasea generație, unul dintre modelele care definesc marca franceză și care garantează o stare de confort greu de găsit în altă parte.
17:00
Vedeta lui AC Milan, ținta unui jaf inimaginabil în camera de hotel. Atacantul a suferit pierderi în valoare de 500.000 de euro # Adevarul.ro
Atacantul a fost jefuit de ceasuri și bijuterii de lux, precum și de mai multe accesorii de valoare aparținând soției sale.
16:45
Gesturi extreme pentru like-uri. MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori, inclusiv minori, să comită gesturi riscante, pentru vizualizări.
16:30
Un arhipelag abandonat de oameni acum aproape un secol a devenit un punct de atracție pentru turiști # Adevarul.ro
Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice.
16:30
Amenzi uriașe pentru firmele care ignoră securitatea cibernetică. Avertismentul experților # Adevarul.ro
România a început aplicarea uneia dintre cele mai dure legi pentru companii, instituții și organizații, Directiva europeană NIS2 pentru securitate cibernetică. Amenzile pentru neconformarea companiilor pot ajunge până la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri.
16:30
Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către State
16:15
PSV, colacul de salvare al lui Dennis Man. Internaționalul român poate atinge o nouă bornă alături de olandezi. Ce trebuie să facă # Adevarul.ro
Dennis Man continuă să impresioneze la PSV, jucând constant și având un rol decisiv în fiecare meci.
16:00
Traian Băsescu este convins că social democrații nu vor ieși de la guvernare. Ce spune despre o eventuală alianță PSD-AUR # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare, dar nu vede posibilă nici o alianță PSD-AUR.
16:00
