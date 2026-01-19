Moștenirea între frați vitregi. Cum se împarte o locuință, conform Legii

06:20

Compania Lake Development, care intenționa să construiască blocuri cu 12 etaje lângă Lacul Noua, a reluat procesul de autorizare a complexului rezidențiual pe care dorea să îl dezvolte, dar de data aceasta solicită autorizații de construire doar pentru case înșiruite. De altfel, Primăria Brașov a câștigat un proces cu dezvoltatorul pentru respectarea regimului de înălțime [...]