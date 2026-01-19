„Jucării” de 4,79 milioane de lei pentru locurile de joacă din Brașov

10:30

Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie. Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, la [...]