Peste 300.000 de lei pentru proiectarea mansardării unei școli din cartierul Astra
BizBrasov.ro, 19 ianuarie 2026 05:40
Primăria Brașov vrea să demareze un proiect de extindere a infrastructurii școlare din zona cartierului Astra. Este vorba de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1, de pe strada Cocorului, care se află într-o zonă de dezvoltare imobiliară. Pentru început, ar urma să fie întocmit proiectul tehnic, al cărui cost estimat este de 267.000 de [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
05:40
Primăria Brașov va plăti 135.000 de lei unui „ochi vigilent” care va verifica documentațiile tehnice în cazul reabilitării unor monumente istorice # BizBrasov.ro
Primăria Brașov intenționează să încheie un contract cu o firmă de proiectare în vederea evaluării documentațiilor tehnice aferente investițiilor asupra monumentelor istorice situate pe raza municipiului Brașov. Valoarea contractului este estimată la suma de 135.000 de lei și se va derula pe tot parcursul acestui an, cu posibilitatea de prelungire și pe primele patru luni din [...]
05:40
Primăria vrea să instaleze noi echipamente de joacă în locurile de agrement din oraș și să le înlocuiască pe cele vechi, care pot fi periculoase pentru copii, din cauza deteriorării unor elemente. În vederea achiziției de echipamente, a fost lansată o licitație publică în luna august și care a fost adjudecată de curând. În total, [...]
05:40
Primăria Brașov vrea să demareze un proiect de extindere a infrastructurii școlare din zona cartierului Astra. Este vorba de mansardarea Corpului B al Școlii nr. 1, de pe strada Cocorului, care se află într-o zonă de dezvoltare imobiliară. Pentru început, ar urma să fie întocmit proiectul tehnic, al cărui cost estimat este de 267.000 de [...]
05:30
Povestea Cabanei Postăvaru, cel mai vechi adăpost funcțional din Munții Carpați. Voluntarii au cărat mii de cărămizi cu rucsacul # BizBrasov.ro
Cabana Postăvaru, cel mai vechi adăpost din acest masiv, se află la 1.604 de metri altitudine, în partea nordică a Masivului Postăvaru. După 1857, zona aceasta devenise foarte populară printre schiori, când Eduard Gusbeth și Eduard Copony au reușit să urce versanții pe timp de iarnă. Astfel, construirea unei cabane devenise o necesitate în zona [...]
Acum 2 ore
05:10
Atenție unde vă țineți telefonul într-un spațiu aglomerat! Dacă aveți un card bancar activat pe dispozitiv, puteți să rămâneți fără niciun ban în cont # BizBrasov.ro
Atenție unde vă țineți telefonul într-un spațiu aglomerat! Dacă aveți un card bancar activat pe dispozitiv, puteți să rămâneți fără niciun ban în cont. O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele. Un expert în securitate cibernetică avertizează că atacul este atât de rapid încât [...]
04:20
Atunci când apare o succesiune între frați vitregi, este posibil să existe neclarități în ceea ce privește cotele care le revin fiecăruia. Indiferent de relația dintre părinți, legislația românească este foarte clară în această privință, iar regulile se aplică la fel pentru toți copiii. Legea moștenirii între frați vitregi Pentru a înțelege corect cum funcționează moștenirea [...]
04:20
„Încă un clip! Încă 2 minute”: YouTube permite părinților să limiteze sau să blocheze accesul copiilor la Shorts # BizBrasov.ro
Cine are un (pre)adolescent acasă, sigur recunoaște scena: „încă un clip”, „încă două minute”, „stai că tocmai a început alt video”. De aici până la certuri, limită de ecrane sau pedepse mai e doar un pas. YouTube a anunțat săptămâna aceasta că introduce noi instrumente de control parental. Acestea vin în ajutorul părinților și mută [...]
Acum 24 ore
17:00
Fără permis și „afumat” bine, a vrut o plimbare cu mașina până în Poiană. Acum este reținut de polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce au identificat, în trafic, un bărbat care a condus după ce a încălcat normele regimului rutier. Totul s-a petrecut în 17 ianuarie, în jurul orei 16.00, când polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii [...]
14:20
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele efectuează cercetări într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, cu un bărbat în stare de arestare preventivă, după ce acesta și-ar fi agresat fizic fosta parteneră. Totul s-a petrecut la data de 14 ianuarie, în jurul orelor 13.00. Atunci, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului [...]
12:30
În opinia lui Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, premierul Bolojan a aplicat cea mai simplă și mai păguboasă abordare pentru cetățeni, în vederea reducerii deficitului și a creescut taxele, dar nu a tăiat cheltuielile statului, spune USR-istul, preluat de ziare.com. Economistul a prezentat o listă cu 11 măsuri privind reducerile de cheltuieli, care „trebuiau” [...]
12:20
Supărat că salvamontiștii nu i-au căutat telefonul în zăpadă, un bărbat a găsit cu cale să se ia la pumni cu ei. Acum va răspunde în fața legii # BizBrasov.ro
Intervenție aparte a jandarmilor montani pe o pârtie din Poiana Brașov. Sâmbăta după-amiază, în jurul orelor 15:00, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postavăru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, aparținând soției acestuia. Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuții în acest sens și i-au oferit [...]
11:07
Ce averi dețin judecătorii CCR: apartamente în țară și peste hotare, pensii consistente, indemnizații la fel # BizBrasov.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR), care au decis să amâne, pentru a patra oară, pronunțarea asupra reformei pensiilor magistraților, au și motive serioase pentru care au făcut asta… Declarațiile lor de avere din 2024 sau 2025 arată apartamente în străinătate și depozite bancare de sute de mii de euro, venituri anuale ce [...]
10:40
Zi plină pentru salvamontiștii din toată țara. 152 de apeluri de ajutor au fost în 24 de ore, dintre care 46 din județul Brașov # BizBrasov.ro
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 152 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe – 31, au fost pentru Salvamont Județul Brașov, la care s-aau adăugat 15 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov. Alte 16 apeluri [...]
10:30
Județul Brașov, sub alertă de vreme severă – gerul nu ne părăsește prea curând. Salvamontiștii subliniază de ce e nevoie să fiți echipați corespunzător, dacă plănuiți o tură montană # BizBrasov.ro
În perioada 18 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, județul Brașov se află sub incidența mai multor atenționări meteorologice Cod Galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și episoade de ger, cu impact accentuat în zona montană și în depresiunile intramontane. Pe parcursul întregului interval sunt așteptate [...]
Ieri
15:50
Și salvatorii au nevoie de sprijin. Apel umanitar pentru Ștefan, salvamontistul din Sinaia # BizBrasov.ro
Ștefan Geană, salvamontist din Sinaia, în vârstă de 30 de ani, cunoscut pentru numeroasele intervenții prin care a readus oameni în siguranță de pe crestele Bucegilor, duce acum cea mai grea luptă a vieții sale și are nevoie de sprijinul tuturor celor cu inima mare. „Diagnosticul primit este unul extrem de sever: o tumoră cerebrală [...]
15:50
Prins cu mărfurile contrafăcute în portbagaj, la un control rutier. Acum are dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, după ce au oprit în trafic un autoturism în interiorul căruia au fost descoperite mai multe [...]
15:40
A vrut să „bifeze” cât mai multe: beat, fără permis, l-a lovit pe cel din spate și a și plecat de la locul faptei. Șoferul a fost reținut # BizBrasov.ro
Un tânăr de 29 de ani a fost reținut de polițiști după un accident soldat cu avarii. Concret, în 16 ianuarie, în jurul orei 15.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Rupea au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs în localitatea Drăușeni, din județul Brașov. Din verificările efectuate a rezultat [...]
13:50
Tenorul Ştefan von Korch revine în 31 ianuarie la Filarmonica Braşov, în „Revedere”. Pe scenă vor și baritonul Adrian Mărcan, şi pianistul Alexandru Mihai Burcă # BizBrasov.ro
Pe 31 ianuarie, tenorul Ștefan von Korch revine la Filarmonica Braşov în recitalul „Revedere”, un program muzical ce pune în lumină creaţia eminesciană şi evocă cele mai profunde trăiri româneşti. Evenimentul este o tranziție muzicală de la creațiile de inspirație populară – cântece haiduceşti eroice şi doine duioase, pe versurile lui M. Eminescu, la arii îndrăgite, [...]
13:40
Piața imobiliară din România a încetinit vizibil în 2025, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Volumul tranzacțiilor cu unități individuale a scăzut la nivel național, cu corecții mai accentuate în București și Ilfov, principalele motoare ale pieței. Iar finalul de an a adus o frână puternică a vânzărilor. Amintim [...]
13:20
Membrii bisericilor creștine se reunesc din 18 până în 24 ianuarie pentru Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. La Brașov, Octava de Rugăciune s-a organizat în mod consecutiv încă din anul 2007. „Slujbele oficiate în diverse biserici ale municipiului vor oferi ocazia membrilor diferitelor comunități creștine de a fi împreună și de a se bucura [...]
13:00
Primarul orașului Zărnești, Alexandru Lucian Igrișan, a explicat, pe pagina de facebook, de ce au crescut taxele și, mai ales, cine este reponsabil de acest lucru, el arătând cu degetul către Guvern. Edilul afirmă că singurul element pe care Consiliul Local l-a putut controla – cota procentuală – a rămas la minimul legal. „Impozitele pe [...]
12:40
Cum se mai „descurcă” elevii să-și crească performanțele școlare: Un elev din Oradea și-a crescut de la sine putere notele din catalogul electronic, după ce a furat parola directoarei # BizBrasov.ro
Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note – atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu [...]
12:30
Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, este de părere că, pe termen mediu şi lung, soluţia pentru turismul românesc nu o reprezintă voucherele de vacanţă, ci promovarea în aşa fel încât România să atragă cât mai mulţi turişti străini. „Legat de voucherele de vacanţă, eu vreau să văd forma finală a bugetului şi, va [...]
12:20
Zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara, anunţă meteorologii. De asemenea, după o uşoară restrângere a ariei afectate de frig, de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger, doar judeţele [...]
12:20
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 47 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe – 9 – au fost pentru Salvamont Sinaia, alte 8 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov, la care s-au adăugat 5 pentru Salvamont Municipiul Brașov. Au mai fost 6 apeluri [...]
12:20
Armata Română – peste 100 de exerciții programate în acest an. Rezerviștii vor fi din nou convocați # BizBrasov.ro
Armata Română are programate, de-a lungul anului 2026, peste o sută de exerciții militare, dintre care unele vor avea „scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN). „Armata României continuă, în anul 2026, procesul de instruire colectivă a forțelor prin desfășurarea exercițiilor la [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Două licee din Brașov sunt printre cele 28 din țară în care, din toamnă, se vor face „experimente” – testarea unor noi modele curriculare # BizBrasov.ro
Două licee din Brașov sunt printre cele 28 din țară în care, din toamnă, se vor face „experimente” – testarea unor noi modele curriculare. Ministerul Educației și Cercetării a publicat vineri, 16 ianuarie, lista liceelor care s-au înscris pentru a pilota planuri cadru alternative din toamnă, anunță Ministerul Educației. În total sunt 28 de licee, de [...]
16:40
Copiii sunt invitați să descopere magia poveștilor chiar în Cetatea Făgăraș, în cadrul unui nou program cultural dedicat lecturii și imaginației. Casa de Cultură Făgăraș, împreună cu Muzeul Țării Făgărașului – secția Biblioteca „Octavian Paler”, organizează evenimentul „Seară de poveste”, adresat copiilor și grupurilor organizate. Activitățile au loc în fiecare zi de luni, între orele [...]
16:30
Conducerea Spitalului Județean Brașov vine cu explicații după ce Biz Brașov a scos la iveală că Fundația lui Codin Maticiuc vrea să renoveze secția de Oncologie a spitalului – aflată la Mârzescu – dar…nu prea e lăsată # BizBrasov.ro
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov vine cu explicații după ce Biz Brașov a scos la iveală că Fundația lui Codin Maticiuc vrea să renoveze secția de Oncologie a spitalului – aflată la Mârzescu – dar…nu prea e lăsată. Ieri, Biz Brașov a publicat un material despre situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic [...]
15:50
Echipamente în valoare de 1 milion de lei pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale la Spitalul de Copii Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean Braşov a lansat pe platforma e-licitatie.ro o achiziţie cu o valoare estimată la 828.122,49 lei fără TVA, respectiv aproximativ 1 milion de lei cu TVA, al cărei obiect îl reprezintă furnizarea unor aparate destinate reducerii riscului de infecții intraspitaliceşti la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Echipamentele cuprinse în procedură şi valorile lor [...]
15:20
2025, cel mai bun an de până acum pentru turismul din UE. Doar în 2 țări din Uniune numărul nopților de cazare a scăzut, iar una dintre acestea este România # BizBrasov.ro
2025, cel mai bun an de până acum pentru turismul din UE. Doar în 2 țări din Uniune numărul nopților de cazare a scăzut, iar una dintre acestea este România. Numărul estimat al nopţilor petrecute în unităţile de cazare turistică din Uniunea Europeană a ajuns la 3,08 miliarde în 2025, fiind cel mai bun an [...]
15:20
Un cablu de telecabină s-a lăsat până la nivelul schiorilor, pe o pârtie din Poiana Brașov: Un bărbat de 40 de ani s-a accidentat # BizBrasov.ro
Un cablu al unei telecabine s-a lăsat până aproape de baza unei pârtii din Poiana Brașov, punând în pericol turiștii aflați la schi. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a accidentat, potrivit digi24.ro. Potrivit informațiilor transmise de administratorul instalațiilor pe cablu, din cauza chiciurei și a zăpezii înghețate, unul dintre cablurile telecabinei s-a [...]
14:00
Călătorie în timp în istoria Brașovului, la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. La Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav s-a deschis un spațiu special, dedicat promovării turismului cultural brașovean. Astfel, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și Muzeul Judetean de Istorie Brasov vă invită la expoziția realizată cu fotografii istorice, alese din colecțiile Heinrich Lehmann și Karl Lehmann. Expoziția „Lehmann vs. [...]
13:50
Un bărbat fără permis s-a dat „viteaz” și a intrat cu mașina în stâlp. Polițiștii au deschis dosar penal # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din localitatea Dăișoara, județul Brașov, se află un autovehicul avariat. „La fața locului, în cadrul controlului efectuat, polițiștii au stabilit că, la volanul autoturismului implicat în accidentul rutier, se afla un bărbat, de 33 de ani, [...]
13:40
Schiorii cu experiență vor avea la dispoziție o nouă „pârtie neagră” în Postăvarul, dar și o alternativă la sistemul de transport pe cablu. De când va funcționa și nocturna în masiv # BizBrasov.ro
După ce de ,,Miercurea brașovenilor” a fost deschisă pârtia Sulinar, de mâine, pe iubitorii sporturilorde iarnă îi așteaptă alte două pârtii, atât pentru schiorii cu experiență, Lupului inferior, cât și pentru cei mai puțin experimentați, Drumul albastru. Deschiderea acestora înseamnă și reducerea timpilor de așteptare la transportul pe cablu, deoarece va fi pornit și telescaunul [...]
13:40
Adrian Buzan a demonstrat ca zborul nu are limite, nici atunci când cerul este înlocuit cu un tavan de sare. Pilotul a stabilit un record mondial de zbor cu paramotorul în spațiu închis, alegând ca scenă adâncimile salinei Slănic Prahova. Adrian a făcut echipă cu Ionuț Riteș în această aventură, el fiind partenerul său de [...]
13:30
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025 # BizBrasov.ro
Salvamontiștii din municipiul Brașov au ajutat aproape 900 de persoane care au avut probleme pe munte, în 2025. În cursul anului 2025, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 792 de cazuri, totalizând 866 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau care au necesitat evacuare din mediul montan. 282 de persoane [...]
13:10
Statul vrea să schimbe regulile în construcții. Ca să nu se piardă banii din PNRR, avizele vor fi date mai rapid și doar online # BizBrasov.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private. Documentul vizează eliminarea blocajelor administrative, interzice limitarea depunerii dosarelor și obligă autoritățile să comunice avizele electronic și în termen, în contextul [...]
12:50
Ministrul Economiei avertizează că disponibilizările nu sunt o soluție pentru redresarea companiilor de stat: „Găsim o formulă pentru tăierea de cheltuieli” # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei Irineu Darău atrage atenția că soluțiile rapide, precum concedierile în masă sau închiderea, pot adânci problemele companiilor de stat, în loc să le rezolve. Acesta spune că problemele companiilor de stat nu pot fi rezolvate rapid, iar concedierile în masă sau închiderea lor nu reprezintă o soluție. „Nu poți, de astăzi pe mâine, [...]
12:20
FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării Legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale # BizBrasov.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a dat în judecată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, solicitând Instanței să oblige instituția la emiterea normelor necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022 privind conducerea defensivă. Acțiunea vine ca urmare a refuzului ministerului de a pune în aplicare legislația privind conducerea defensivă, un instrument vital pentru reducerea mortalității rutiere [...]
12:10
Lucrări de artă ale unui fost ministru al Finanțelor, condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, scoase la licitație # BizBrasov.ro
O parte a colecției fostului ministru al Finanțelor Darius Vâlcov (PDL), condamnat pentru trafic de influență și spălare de bani, conținând între altele o lucrare de Picasso, se va vinde prin licitație la Artmark. Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de [...]
11:40
Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), este rescos la vânzare și la începutul acestui an, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh. Hotelul Orizont din Predeal, clasificat la 4 [...]
11:20
România a devenit lider la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool. România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool dintre toate țările membre ale [...]
11:10
Campanie pentru igienă urbană la Brașov. De ce este esențială intervenția profesionistă pentru dezinsecție și deratizare # BizBrasov.ro
Compania CORAL IMPEX, care prestează serviciile de dezinsecție, deratizare și deparatizare în municipiul Brașov lansează campania de conștientizare „Un mediu curat pentru o comunitate sănătoasă – Responsabilitatea DDD”. În contextul creșterii densității urbane și a necesității menținerii standardelor de igienă la nivel european, CORAL IMPEX, lider național în servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, lansează [...]
10:50
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie # BizBrasov.ro
Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. A cincea ședință pe acest subiect va avea loc pe 11 februarie. Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit, vineri, de la ora 10.00, pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă este sau nu constituțională legea adoptată de Guvernul Bolojan care modifică [...]
10:40
Articolele „enciclopediei” Wikipedia vor fi îmbunătățite în cadrul unui eveniment organizat la Brașov # BizBrasov.ro
În preajma Zilei Culturii Naționale, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Brașov organizează evenimentul Wikipedia #1Lib1Ref 2026 – Cultura unește!, parte a unei campanii internaționale dedicate îmbunătățirii calității informațiilor disponibile pe Wikipedia. Evenimentul va avea loc marți, 20 ianuarie 2026, de la ora 13:00, la Biblioteca Franceză a Bibliotecii Județene [...]
10:30
O femeie care plătea impozite de oraș, dar trăia ca la țară, a obținut în instanță asfaltarea străzii și amenajarea de trotuare, dar și daune morale # BizBrasov.ro
Primăria din Arad a fost obligată de instanță să asfalteze o stradă și săamenajeze trotuare, după ce o localnică a dat-o în judecată. Femeia locuia pe o stradă neasfaltată, dar a plătit impozit luni de zile ca pentru o stradă asfaltată. Instanța i-a dat și despăgubiri morale, informează Digi24. Sentința instanței a venit după ce [...]
10:30
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM a anunțat prognoza până la jumătatea lui februarie # BizBrasov.ro
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât e normal. ANM anunță prognoza până la jumătatea lui februarie. Vremea va continua să fie deosebit de rece, cu temperaturi chiar mai scăzute decât normalul perioadei din calendar, în toată țara. Cel mai frig va fi în nord-estul țării, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, la [...]
10:20
Costuri mai mari pentru alternativa la DN1 pe Valea Doftanei. Investiția ajunge la peste 333 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Modernizarea drumului județean DJ 102I, cunoscut ca „Drumul din Valea Doftanei”, care asigură legătura între municipiul Săcele (zona Brădet) și localitatea Valea Doftanei din județul Prahova, va necesita fonduri suplimentare de aproape 20 de milioane de lei. Compania Națională de Investiții (CNI), instituția care implementează proiectul în parteneriat cu Consiliile Județene Brașov și Prahova, a [...]
09:20
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE # BizBrasov.ro
Comisia Europeană a aprobat planul de apărare al României. Finanțare de aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Comisia Europeană a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unei asistențe financiare de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. România se numără printre cele opt state membre pentru [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.