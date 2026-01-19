Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu
Cotidianul de Hunedoara, 19 ianuarie 2026 05:50
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă luni, 19 ianuarie, contestația depusă de Horațiu Potra. The post Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 10 minute
06:10
EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă cele mai mari 10 de pensii speciale, toate fiind ale unor foști judecători sau procurori, în contextul în care ÎCCJ susține că prin reforma pensiilor speciale este anulată „pensia de serviciu” . The post EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cea de-a treia zi de luni din ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. The post „Blue Monday”, un mit. Depresia, o realitate în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
06:00
Senatorul Paul Ciprian Pintea află astăzi, 19 ianuarie, decizia magistraților. The post Senatorul fără liceu află azi sentința după ce a condus fără permis appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Acum 12 ore
20:20
Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți # Cotidianul de Hunedoara
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la internet, însă bilanțul morților este tot mai mare. The post Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Jandarmii montani din Munții Rodnei au surprins doi cerbi în zăpadă, iar imaginile filmate au fost postate pe internet. The post Cerbi filmați în apropierea unui traseu turistic din Munții Rodnei appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Irakul anunță încheierea procesului de retragere a forțelor coaliției conduse de Statele Unite ale Americii. The post Forțele coaliției conduse de SUA, retragere completă din Irak appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
În ultimii doi ani, România a trecut prin mai multe șocuri și Banca Națională a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ține cursul leu – euro sub pragul de 5 lei. The post Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Simțim cu toții că lumea în care trăim devine din ce în ce mai imprevizibilă. Pentru noi, europenii, această schimbare se traduce într-o întrebare concretă: ne mai putem baza pe Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca principală arhitectură de securitate a continentului? O întrebare care îi frământă pe mulți încă de la revenirea lui […] The post Mai putem conta pe Alianța Nord-Atlantică, așa cum o știm? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală # Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni au lansat o nouă reacție față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale. The post Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams este cea mai în vârstă participantă la Australian Open. The post Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ioana Silion, medic primar psihiatru a explicat pentru Cotidianul.ro că sunt oameni care au probleme cu somnul duminică seara, din cauza mai multor factori care influențează calitatea somnului: anticiparea activităților din săptămâna care începe, încheierea unei perioade de câteva zile de relaxare, starea de epuizare permanentă pe care o resimt mulți oameni, expunerea la ecrane până la ore târzii. The post De ce dormim prost duminică seara. Blue Monday. Îi dam cu seen? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Traian Băsescu a dezvăluit valoarea pensiei pe care o încasează. The post Ce pensie are Traian Băsescu după 44 de ani de muncă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Antreprenoriatul în 2026 nu mai depinde de capital, ci de competențe, timp și adaptabilitate. Tinerii (dar nu numai) pot porni afaceri cu investiții zero în servicii digitale, folosind internetul și abilitățile personale. Principala barieră nu mai este lipsa banilor, ci lipsa viziunii și a acțiunii. The post 20 idei de afaceri cu 0 investiții pentru tinerii sub 35 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:30
15:10
Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă # Cotidianul de Hunedoara
Paula Seling a stârnit un val de controverse după ce a transmis la finala națională a Eurovision Moldova 2026 mesajul „Maladieț, Moldova”. The post Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Declarațiile de avere ale liderilor partidelor politici oferă una dintre puținele radiografii ale relației dintre putere și bani. Documentele, care nu mai sunt obligatorii în urma deciziei CCR din mai, scot la iveala avuția politicienilor de pe meleagurile autohtone. The post Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Vipan Kumar are 47 de ani și se află în România de aproape doi ani. The post Cine este indianul care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, în Craiova appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Traian Băsescu avertizează asupra celei mai mari provocări a României din 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Este greu de imaginat cum o să ne descurcăm”, spune fostul președinte al României timp de două mandate (2004-2014). The post Traian Băsescu avertizează asupra celei mai mari provocări a României din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Minoră de 14 ani, arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă și viol # Cotidianul de Hunedoara
Conform expertizei medico-legale efectuate în cauză, s-a stabilit că minora avea discernământ în momentul comiterii faptelor. The post Minoră de 14 ani, arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă și viol appeared first on Cotidianul RO.
12:50
VIDEO Momentul când un nepalez salvează de la înec un copil în Craiova. Olguța îl face cetățean de onoare # Cotidianul de Hunedoara
Contactată de Cotidianul, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ne-a transmis că îl va face cetățean de onoare al orașului pe nepalezul care a sărit în lacul înghețat și a salvat fetița în vârstă de 5 ani. The post VIDEO Momentul când un nepalez salvează de la înec un copil în Craiova. Olguța îl face cetățean de onoare appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Suma colosală pe care România trebuie să o plătească pentru a fi parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Administrația Prezidențială a confirmat duminică invitatia primita de Romania din partea presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace care are drept scop supravegherea reconstrucției și menținerea păcii în Gaza. The post Suma colosală pe care România trebuie să o plătească pentru a fi parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Paula Seling, în rusă: Maladieț, Moldova! Când ignoranța doare și nevoia reciprocă de cunoaștere # Cotidianul de Hunedoara
Un recent incident petrecut la finala națională Eurovision Moldova 2026 a stârnit un val de critici justificate. Artista română Paula Seling, îndrăgită de publicul din Republica Moldova, a felicitat mulțimea cu expresia în limba rusă „Maladieț, Moldova!”, echivalentul lui „Bravo, Moldova”. Chiar dacă intenția cântăreței nu a fost una ostilă, gestul în sine a fost […] The post Paula Seling, în rusă: Maladieț, Moldova! Când ignoranța doare și nevoia reciprocă de cunoaștere appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Nicușor Dan confirmă invitația primită de la Trump pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul pentru Pace este format pentru a supraveghea reconstrucția și menținerea păcii în Gaza. The post Nicușor Dan confirmă invitația primită de la Trump pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
11:07
Drone rusești detectate la granița României. A fost emis RO-Alert. Două F-16, pregătite # Cotidianul de Hunedoara
Nu au existat incursiuni în spațiul aerian românesc. The post Drone rusești detectate la granița României. A fost emis RO-Alert. Două F-16, pregătite appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cum ar vota premierul Republicii Moldova la un referendum pentru unire VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota «pentru»”. The post Cum ar vota premierul Republicii Moldova la un referendum pentru unire VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Sfârșitul cărbunelui. Cehia închide ultima mină după 250 de ani de exploatare subterană # Cotidianul de Hunedoara
Mina CSM din Stonava, aflată aproape de graniţa cu Polonia, extrage în aceste zile ultimele tonete de cărbune din galerii adânci de peste un kilometru, pe fondul prăbuşirii cererii şi al tranziţiei energetice europene. The post Sfârșitul cărbunelui. Cehia închide ultima mină după 250 de ani de exploatare subterană appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Nu mai putem face glume politice și asta mi se pare foarte trist. Românul era recunoscut că râde la umorul politic” – INTERVIU Andrei Garici, câștigător iUmor # Cotidianul de Hunedoara
„Acum nu mai putem face nici glume politice și asta mi se pare foarte trist, pentru că românul era recunoscut că râde la umorul politic” The post „Nu mai putem face glume politice și asta mi se pare foarte trist. Românul era recunoscut că râde la umorul politic” – INTERVIU Andrei Garici, câștigător iUmor appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Moscova şi Kievul îşi raportează rareori oficial pierderile. The post Câți soldați ruși au fost uciși în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Uităm de coafurile rigide și de regulile vechi. În 2026, trendurile pun accent pe libertate, mișcare și autenticitate. Coafurile anului sunt create să te facă remarcată fără efort. Iată ce trebuie să încerci! The post Coafuri în 2026. Toate femeile le vor dintr-un motiv surprinzător appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Noapte de coșmar la Paris. Un apartament plin cu petrecăreți a căzut peste cel de dedesupt VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un apartament de la etajul cinci al unei clădiri din Paris s-a prăbușit peste cel de la etajul patul în timpul unei petreceri, rănind grav o persoană și ușor alte 19. The post Noapte de coșmar la Paris. Un apartament plin cu petrecăreți a căzut peste cel de dedesupt VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:30
09:30
Descoperă cele mai frecvente cinci greșeli din CV, greșeli care îți pot reduce semnificativ șansele de angajare în 2026. The post Vrei să te angajezi? 5 greșeli de evitat în CV-ul tău appeared first on Cotidianul RO.
09:10
08:40
Ieri
06:10
De pe Fårö, insula aspră din Marea Baltică, unde Ingmar Bergman a trăit, a iubit și a creat, Liv Ullmann, actrița sa fetiș, a reușit să evadeze și să se salveze. The post REPORTAJ Dragostea care a devenit film. Fårö, insula lui Ingmar Bergman appeared first on Cotidianul RO.
00:50
Răzbunarea lui Trump. Impune taxe de până la 25% pentru statele care susțin Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să impună noi taxe vamale - de până la 25%. The post Răzbunarea lui Trump. Impune taxe de până la 25% pentru statele care susțin Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
17 ianuarie 2026
19:50
BREAKING Decizie istorică: Acordul UE cu Mercosur, semnat. Ce spune Ursula Von der Leyen # Cotidianul de Hunedoara
Acordul de colaborare economică dintre UE și țările membre ale Mercosur a fost semnat la Asuncion, în Paraguay. The post BREAKING Decizie istorică: Acordul UE cu Mercosur, semnat. Ce spune Ursula Von der Leyen appeared first on Cotidianul RO.
19:40
18:10
Legalizarea prostituției a divizat societatea. Infracțiune, amendă sau afacere legală? # Cotidianul de Hunedoara
Numită în termeni populari cea mai veche meserie din lume, dar niciodată tratată ca o profesie, prostitutia ar putea fi legalizată. Sau, cel putin, așa se dorește de către inițiator printr-un proiect de lege depus în Parlament. The post Legalizarea prostituției a divizat societatea. Infracțiune, amendă sau afacere legală? appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Copil înjunghiat din cauza unei jucării kendama. Poliția a deschis un dosar penal # Cotidianul de Hunedoara
Întâmplarea a ieșit la iveală după ce tatăl copilului înjunghiat a reclamat incidentul la poliție. The post Copil înjunghiat din cauza unei jucării kendama. Poliția a deschis un dosar penal appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Protest la Copenhaga împotriva ambițiilor lui Trump în Groenlanda. Mesajul manifestanților: Make America go away # Cotidianul de Hunedoara
Manifestanții s-au adunat în capitala Danemarcei pentru a denunța ambițiile teritoriale ale președintelui american, Donald Trump. The post Protest la Copenhaga împotriva ambițiilor lui Trump în Groenlanda. Mesajul manifestanților: Make America go away appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Randamentul unui apartament arată cât profit poți obține din chirie raportat la prețul de achiziție. Iată cum se calculează! The post Cum se calculează randamentul unui apartament – Calculator 2026 appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Vești bune pentru țara noastră, primite de la Comisia Europeană care a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unor împrumuturi de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE (Security Action for Europe)! Evident că o întrebare legitimă este de ce consider că sunt vești bune faptul că România […] The post Uniunea Europeană: 17 miliarde euro pentru România! appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ayatollahul Ali Khamenei, acuzații la adresa lui Trump: Este vinovat de victime și de pagube # Cotidianul de Hunedoara
Miile de victime înregistrate în Iran, în urma prostetelor de amploare din țară, sunt atribuite președintelui american, Donald Trump. The post Ayatollahul Ali Khamenei, acuzații la adresa lui Trump: Este vinovat de victime și de pagube appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, a vorbit public despre premierul Ilie Bolojan. The post Valeriu Stoica, despre Bolojan: Un bun mecanic și un bun șofer appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Experții pariază pe usturoi pentru îngrijirea orală. Apă de gură cu extract din acest ingredient # Cotidianul de Hunedoara
Cunoscut mai ales în bucătărie, usturoiul pare să aibă un rol imporant și în îngrijirea orală. The post Experții pariază pe usturoi pentru îngrijirea orală. Apă de gură cu extract din acest ingredient appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Preluarea interimatului la Ministerul Educației și Cercetării de către premierul Ilie Bolojan este marcată de îngrijorarea că urmează un nou val de tăieri. După măsurile care au dus la comasarea școlilor și mărirea normei profesorilor din mediul preuniversitar, ar urma noi ajustări care să afecteze universitățile. The post Bolojan sparge viesparul din educație: taie numărul de „studenți fantomă” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Studiul oficial care-l contrazice pe Trump. Paracetamolul nu provoacă autism # Cotidianul de Hunedoara
O nouă analiză realizată de mai mulți experți de sănătate arată că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii este sigură. The post Studiul oficial care-l contrazice pe Trump. Paracetamolul nu provoacă autism appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Acces gratuit la vaccinul anti-HPV și testare. Legea, promulgată de Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii care oferă acces gratuit la vaccinul anti-HPV. The post Acces gratuit la vaccinul anti-HPV și testare. Legea, promulgată de Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
