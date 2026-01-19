CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem
Cotidianul de Hunedoara, 19 ianuarie 2026 11:50
CFR are în vedere protecţia liniei de contact, aşa încât supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică, vântul prognozat în sud-est putând accentua efectele frigului asupra echipamentelor. The post CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
12:30
Prima ședință a Coaliției din an. Ce se va discuta: buget, Mercosur, Servicii # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția are multe de rezolvat pentru perioada următoare: pachetul 3 de măsuri, construcția bugetului, împărțirea șefilor parchetelor. The post Prima ședință a Coaliției din an. Ce se va discuta: buget, Mercosur, Servicii appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Pe unde Dumnezeu am ajuns? Manipulatorii opiniei publice, instrumentele statului paralel și ale Comisiei Europene cu ale lor mitinguri și petiții, cu diversiuni de tot soiul sunt transformați în creatori de justiție? The post Hop și Ilie Bolojan cu picioarele pe Justiție! appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Năstase crede că trebuie să ne facem probleme în legătură cu viitorul României nu din cauza rusilor, a ucrainenilor, a “mercosurilor”, a groenlandezilor, ci din cauza noastră. The post Năstase îi ia la rost pe creatorii digitali. Funcționează ”ca lăcustele„ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:10
La Liga: Ionuț Radu, un nou „clean sheet”. Înfrângere surpriză pentru Barcelona. # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Radu a rușit un nou „clean sheet” pentru cea mai în formă echipă din La Liga. Înfrângere surpriză pentru Barcelona, la San Sebstian. The post La Liga: Ionuț Radu, un nou „clean sheet”. Înfrângere surpriză pentru Barcelona. appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Dolly Parton a împlinit 80 de ani. Cum a ajuns artista de la o fermă săracă la succes mondial # Cotidianul de Hunedoara
Dolly Parton împlinește 80 de ani. Regina muzicii country are o carieră de șapte decenii, cu peste 100 de milioane de discuri vândute. The post Dolly Parton a împlinit 80 de ani. Cum a ajuns artista de la o fermă săracă la succes mondial appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:00
Intrările au fost acoperite de zăpadă, iar unii locuitori au ieșit din casele lor pe ferestrele de la parter. Două persoane au murit The post Zăpadă până la etajul 5. Oameni îngropați de vii appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„România nu se poate reconstrui fără oamenii săi, iar întoarcerea românilor nu se face prin declarații pompoase, ci prin soluții concrete, construite din realitatea celor plecați.” The post AUR lansează un plan prin care să aducă diaspora „Înapoi acasă” appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Industria AI reconfigurează regulile antreprenoriatului tehnologic, iar generaţia 20 pare pregătită să domine următorul val de unicorni globali. The post Fondatorii startupurilor de inteligenţă artificială, tot mai tineri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
CFR are în vedere protecţia liniei de contact, aşa încât supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică, vântul prognozat în sud-est putând accentua efectele frigului asupra echipamentelor. The post CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Încă o victorie pentru Ilie Bolojan. CAB a respins a doua cerere de suspendare a grupului de lucru pe Justiție # Cotidianul de Hunedoara
Hotărârea Curții de Apel București poate fi atacată în termen de cinci zile. The post Încă o victorie pentru Ilie Bolojan. CAB a respins a doua cerere de suspendare a grupului de lucru pe Justiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:30
„În România, un ministru al Justiției și un partid aflat la guvernare atacă și încearcă să discrediteze jurnalismul de investigație în loc să răspundă faptelor. Acesta este un caz clasic de intimidare a presei într-un stat membru UE.” The post PSD, pârât la europeni după „plagiatul lui Marinescu” appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Trump inaugurează un bulevard care-i poartă numele, în faţa proprietăţii sale Mar-a-Lago # Cotidianul de Hunedoara
Este vorba despre o practică neobişnuită în Statele Unite, unde omagii de acest fel le sunt aduse unor foşti preşedinţi după ce-şi încheie mandatul sau postum. The post Trump inaugurează un bulevard care-i poartă numele, în faţa proprietăţii sale Mar-a-Lago appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Trafic blocat pe A2 la km 139, sens București–Constanța, după un accident cu un autocamion. Circulația este deviată către Drajna. The post Trafic blocat pe Autostrada A2, sensul București–Constanța appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Radu Drăgușin nu se află în cel mai bun moment al carierei. După sistarea negocierilor pentru un eventual transfer la AS Roma, clubul la care joacă trece prin momente dificile și e gata să-și concedieze antrenorul. The post Transferul lui Radu Drăgușin e în impas appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Analizele deschid direcţii de cercetare pentru o mai bună înţelegere a legăturii dintre intestin şi creier, precum şi pentru dezvoltarea unor strategii de refacere a microbiotei după tratamentele antibiotice. The post Utilizarea agresivă a antibioticelor poate favoriza anxietatea appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ministrul Muncii readuce în discuţie impozitarea progresivă, în contextul creşterilor mari de taxe şi impozite # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”. The post Ministrul Muncii readuce în discuţie impozitarea progresivă, în contextul creşterilor mari de taxe şi impozite appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Lidera POT Anamaria Gavrilă crede că atât Anca Alexandrescu, cât și liderul Lupilor Tricolori sunt instrumente ale „sistemului”. The post Canibalizare între suveraniști: „Ăștia cu „Marș” parcă au același tătic” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
ANM anunță că valul de frig continuă în România. Cod galben de ger în mai multe regiuni, iar noaptea temperaturile scăzute afectează toată țara. The post Ger şi frig în toată ţara. Maxime, între -15 şi 0 grade appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a anulat participarea la Forumul de la Davos pentru a rămâne în țară. Consilierul Marius Lazurca spune că agenda este plină de urgențe și priorități interne. The post Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa # Cotidianul de Hunedoara
Compania a lucrat împreună cu Comisia pentru Protecţia Datelor pentru a se asigura că sunt respectate standardele de protecţie a datelor. The post TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa appeared first on Cotidianul RO.
10:40
VIDEO Scandal în finala Cupei Africii. Senegal se impune după un meci cu cântec # Cotidianul de Hunedoara
Senegal s-a impus, în prelungiri, în finala Cupei Africii pe Națiuni disputată împotriva țării gazdă, Maroc, după o finală cu peripeții. The post VIDEO Scandal în finala Cupei Africii. Senegal se impune după un meci cu cântec appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:30
Traian Băsescu a spus într-un interviu pentru Digi24 că Georgescu a sedus populația pentru că oamenii nu înțeleg ce încearcă să transmită liderul suveranist. The post Băsescu, despre Călin Georgescu: Un șarlatan talentat appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Dan Dungaciu a participat la o emisiune a unui post de televiziune interzis din Republica Moldova, TVC21, unde a vorbit despre posibilitatea unirii dintre România și Moldova. În prezent, funcționează doar în online, după o decizie din 2025 a guvernului moldovean de suspendare a licenței postului. The post Lider AUR: Unirea românilor nu mai este posibilă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Donald Trump a început să-și construiască o alternativă personală la ONU și a creat așa-numitul „Consiliul pentru Pace” care are rolul să supravegheeze reconstrucția Fâșiei Gaza. Dar presa americană scrie că acest organism internațional ar urma să fie extins pentru a aborda conflictele și din alte părți ale lumii, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina sau stabilitatea statului Venezuela. The post Trump oferă „pace” contra cost. Capcana diplomatică pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, provocând moartea a 39 de persoane. O garnitură a deraiat și a izbit frontal un alt tren ce venea din sens opus lângă localitatea Adamuz. The post Dezastru feroviar în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au izbit VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Vă pot asigura că dialogul nostru cu administraţia americană nu s-a întrerupt niciodată şi că el deja produce rezultate”, a spus Marius Lazurca la Antena 3 CNN. The post Nicușor Dan știe exact când se va întâlni cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Suntem la un pas să avem 57 de trenuri noi în 2026, însă infrastructura rămâne marea piedică. Pro Infrastructura cere lămuriri despre omologarea ramelor PESA pentru PNRR. Fără linii electrificate și șine moderne, noile garnituri electrice se vor uza rapid pe rutele limitate din România. The post Marea dilemă de la CFR. Vin 50 de trenuri noi, dar n-au pe unde circula appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Populația Chinei scade, lovind direct în consum și bugetele de pensii. Îmbătrânirea rapidă a forței de muncă a forțat deja creșterea vârstei de pensionare. The post China nu poate rezolva „criza bebelușilor” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:30
Nicuşor Dan intervine în criza Groenlanda: „Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău!” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan cere liderilor occidentali să oprească disputa privind Groenlanda. The post Nicuşor Dan intervine în criza Groenlanda: „Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău!” appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Comandantul suprem NATO, Alexus Grynkewich, vizitează România pentru a întări securitatea pe flancul estic. După discuții la Cotroceni, generalul merge la bazele din Cincu și Sibiu. The post Nicușor Dan și comandantul suprem al NATO se întâlnesc la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Descoperă șapte obiceiuri matinale care îți cresc productivitatea la muncă, de la mișcare și mic dejun echilibrat până la planificare, mindfulness și recunoștință, pentru mai multă energie, concentrare și eficiență zilnică. The post 7 obiceiuri matinale care te fac mai productiv la muncă appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Manda vrea să schimbe lăutarul dacă Bolojan nu cântă ce trebuie din playlist # Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Manda (PSD) amenință cu schimbarea „lăutarului” Ilie Bolojan, acuzându-l că nu respectă „playlistul” coaliției. Liderul PSD spune că premierul ignoră programul de guvernare și se armonizează cu opoziția. The post Manda vrea să schimbe lăutarul dacă Bolojan nu cântă ce trebuie din playlist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă cele mai mari 10 de pensii speciale, toate fiind ale unor foști judecători sau procurori, în contextul în care ÎCCJ susține că prin reforma pensiilor speciale este anulată „pensia de serviciu” . The post EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cea de-a treia zi de luni din ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. The post „Blue Monday”, un mit. Depresia, o realitate în România appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Senatorul Paul Ciprian Pintea află astăzi, 19 ianuarie, decizia magistraților. The post Senatorul fără liceu află azi sentința după ce a condus fără permis appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă luni, 19 ianuarie, contestația depusă de Horațiu Potra. The post Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:20
Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți # Cotidianul de Hunedoara
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la internet, însă bilanțul morților este tot mai mare. The post Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Jandarmii montani din Munții Rodnei au surprins doi cerbi în zăpadă, iar imaginile filmate au fost postate pe internet. The post Cerbi filmați în apropierea unui traseu turistic din Munții Rodnei appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Irakul anunță încheierea procesului de retragere a forțelor coaliției conduse de Statele Unite ale Americii. The post Forțele coaliției conduse de SUA, retragere completă din Irak appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
În ultimii doi ani, România a trecut prin mai multe șocuri și Banca Națională a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ține cursul leu – euro sub pragul de 5 lei. The post Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Simțim cu toții că lumea în care trăim devine din ce în ce mai imprevizibilă. Pentru noi, europenii, această schimbare se traduce într-o întrebare concretă: ne mai putem baza pe Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca principală arhitectură de securitate a continentului? O întrebare care îi frământă pe mulți încă de la revenirea lui […] The post Mai putem conta pe Alianța Nord-Atlantică, așa cum o știm? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală # Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni au lansat o nouă reacție față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale. The post Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams este cea mai în vârstă participantă la Australian Open. The post Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ioana Silion, medic primar psihiatru a explicat pentru Cotidianul.ro că sunt oameni care au probleme cu somnul duminică seara, din cauza mai multor factori care influențează calitatea somnului: anticiparea activităților din săptămâna care începe, încheierea unei perioade de câteva zile de relaxare, starea de epuizare permanentă pe care o resimt mulți oameni, expunerea la ecrane până la ore târzii. The post De ce dormim prost duminică seara. Blue Monday. Îi dam cu seen? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Traian Băsescu a dezvăluit valoarea pensiei pe care o încasează. The post Ce pensie are Traian Băsescu după 44 de ani de muncă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Antreprenoriatul în 2026 nu mai depinde de capital, ci de competențe, timp și adaptabilitate. Tinerii (dar nu numai) pot porni afaceri cu investiții zero în servicii digitale, folosind internetul și abilitățile personale. Principala barieră nu mai este lipsa banilor, ci lipsa viziunii și a acțiunii. The post 20 idei de afaceri cu 0 investiții pentru tinerii sub 35 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Venus Williams, pe zgură la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams este cea mai în vârstă participantă la Australian Open. The post Venus Williams, pe zgură la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă # Cotidianul de Hunedoara
Paula Seling a stârnit un val de controverse după ce a transmis la finala națională a Eurovision Moldova 2026 mesajul „Maladieț, Moldova”. The post Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Declarațiile de avere ale liderilor partidelor politici oferă una dintre puținele radiografii ale relației dintre putere și bani. Documentele, care nu mai sunt obligatorii în urma deciziei CCR din mai, scot la iveala avuția politicienilor de pe meleagurile autohtone. The post Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Vipan Kumar are 47 de ani și se află în România de aproape doi ani. The post Cine este indianul care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, în Craiova appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.