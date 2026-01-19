Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară”
Cotidianul de Hunedoara, 19 ianuarie 2026 10:50
Președintele Nicușor Dan a anulat participarea la Forumul de la Davos pentru a rămâne în țară. Consilierul Marius Lazurca spune că agenda este plină de urgențe și priorități interne. The post Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
11:10
Analizele deschid direcţii de cercetare pentru o mai bună înţelegere a legăturii dintre intestin şi creier, precum şi pentru dezvoltarea unor strategii de refacere a microbiotei după tratamentele antibiotice. The post Utilizarea agresivă a antibioticelor poate favoriza anxietatea appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ministrul Muncii readuce în discuţie impozitarea progresivă, în contextul creşterilor mari de taxe şi impozite # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit ministrului Muncii, aceasta este soluţia „pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici şi pe cei cu venituri mari”. The post Ministrul Muncii readuce în discuţie impozitarea progresivă, în contextul creşterilor mari de taxe şi impozite appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
11:00
Lidera POT Anamaria Gavrilă crede că atât Anca Alexandrescu, cât și liderul Lupilor Tricolori sunt instrumente ale „sistemului”. The post Canibalizare între suveraniști: „Ăștia cu „Marș” parcă au același tătic” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
ANM anunță că valul de frig continuă în România. Cod galben de ger în mai multe regiuni, iar noaptea temperaturile scăzute afectează toată țara. The post Ger şi frig în toată ţara. Maxime, între -15 şi 0 grade appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:50
Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a anulat participarea la Forumul de la Davos pentru a rămâne în țară. Consilierul Marius Lazurca spune că agenda este plină de urgențe și priorități interne. The post Nicușor Dan refuză Forumul de la Davos: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante în țară” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:40
TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa # Cotidianul de Hunedoara
Compania a lucrat împreună cu Comisia pentru Protecţia Datelor pentru a se asigura că sunt respectate standardele de protecţie a datelor. The post TikTok înăspreşte măsurile pentru verificarea vârstei utilizatorilor în Europa appeared first on Cotidianul RO.
10:40
VIDEO Scandal în finala Cupei Africii. Senegal se impune după un meci cu cântec # Cotidianul de Hunedoara
Senegal s-a impus, în prelungiri, în finala Cupei Africii pe Națiuni disputată împotriva țării gazdă, Maroc, după o finală cu peripeții. The post VIDEO Scandal în finala Cupei Africii. Senegal se impune după un meci cu cântec appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Traian Băsescu a spus într-un interviu pentru Digi24 că Georgescu a sedus populația pentru că oamenii nu înțeleg ce încearcă să transmită liderul suveranist. The post Băsescu, despre Călin Georgescu: Un șarlatan talentat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:10
Dan Dungaciu a participat la o emisiune a unui post de televiziune interzis din Republica Moldova, TVC21, unde a vorbit despre posibilitatea unirii dintre România și Moldova. În prezent, funcționează doar în online, după o decizie din 2025 a guvernului moldovean de suspendare a licenței postului. The post Lider AUR: Unirea românilor nu mai este posibilă appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Donald Trump a început să-și construiască o alternativă personală la ONU și a creat așa-numitul „Consiliul pentru Pace” care are rolul să supravegheeze reconstrucția Fâșiei Gaza. Dar presa americană scrie că acest organism internațional ar urma să fie extins pentru a aborda conflictele și din alte părți ale lumii, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina sau stabilitatea statului Venezuela. The post Trump oferă „pace” contra cost. Capcana diplomatică pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania, provocând moartea a 39 de persoane. O garnitură a deraiat și a izbit frontal un alt tren ce venea din sens opus lângă localitatea Adamuz. The post Dezastru feroviar în Spania. Două trenuri de mare viteză s-au izbit VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:40
„Vă pot asigura că dialogul nostru cu administraţia americană nu s-a întrerupt niciodată şi că el deja produce rezultate”, a spus Marius Lazurca la Antena 3 CNN. The post Nicușor Dan știe exact când se va întâlni cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Suntem la un pas să avem 57 de trenuri noi în 2026, însă infrastructura rămâne marea piedică. Pro Infrastructura cere lămuriri despre omologarea ramelor PESA pentru PNRR. Fără linii electrificate și șine moderne, noile garnituri electrice se vor uza rapid pe rutele limitate din România. The post Marea dilemă de la CFR. Vin 50 de trenuri noi, dar n-au pe unde circula appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:00
Populația Chinei scade, lovind direct în consum și bugetele de pensii. Îmbătrânirea rapidă a forței de muncă a forțat deja creșterea vârstei de pensionare. The post China nu poate rezolva „criza bebelușilor” appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Nicuşor Dan intervine în criza Groenlanda: „Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău!” # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan cere liderilor occidentali să oprească disputa privind Groenlanda. The post Nicuşor Dan intervine în criza Groenlanda: „Băieţi, opriţi-vă, fiindcă ne facem rău!” appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Comandantul suprem NATO, Alexus Grynkewich, vizitează România pentru a întări securitatea pe flancul estic. După discuții la Cotroceni, generalul merge la bazele din Cincu și Sibiu. The post Nicușor Dan și comandantul suprem al NATO se întâlnesc la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Descoperă șapte obiceiuri matinale care îți cresc productivitatea la muncă, de la mișcare și mic dejun echilibrat până la planificare, mindfulness și recunoștință, pentru mai multă energie, concentrare și eficiență zilnică. The post 7 obiceiuri matinale care te fac mai productiv la muncă appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Manda vrea să schimbe lăutarul dacă Bolojan nu cântă ce trebuie din playlist # Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Manda (PSD) amenință cu schimbarea „lăutarului” Ilie Bolojan, acuzându-l că nu respectă „playlistul” coaliției. Liderul PSD spune că premierul ignoră programul de guvernare și se armonizează cu opoziția. The post Manda vrea să schimbe lăutarul dacă Bolojan nu cântă ce trebuie din playlist appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă cele mai mari 10 de pensii speciale, toate fiind ale unor foști judecători sau procurori, în contextul în care ÎCCJ susține că prin reforma pensiilor speciale este anulată „pensia de serviciu” . The post EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10 appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cea de-a treia zi de luni din ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. The post „Blue Monday”, un mit. Depresia, o realitate în România appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Senatorul Paul Ciprian Pintea află astăzi, 19 ianuarie, decizia magistraților. The post Senatorul fără liceu află azi sentința după ce a condus fără permis appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu # Cotidianul de Hunedoara
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție judecă luni, 19 ianuarie, contestația depusă de Horațiu Potra. The post Mercenarul Pontra și asociații ar putea fi eliberați azi. Întâlnire în instanță cu Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:20
Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți # Cotidianul de Hunedoara
Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la internet, însă bilanțul morților este tot mai mare. The post Bilanțul morților din Iran este înfricoșător: estimările ajung la 20.000 de morți appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Jandarmii montani din Munții Rodnei au surprins doi cerbi în zăpadă, iar imaginile filmate au fost postate pe internet. The post Cerbi filmați în apropierea unui traseu turistic din Munții Rodnei appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Irakul anunță încheierea procesului de retragere a forțelor coaliției conduse de Statele Unite ale Americii. The post Forțele coaliției conduse de SUA, retragere completă din Irak appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului # Cotidianul de Hunedoara
În ultimii doi ani, România a trecut prin mai multe șocuri și Banca Națională a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ține cursul leu – euro sub pragul de 5 lei. The post Cât de supraevaluat este leul? Prognoză: 1 euro ar putea costa 5,25 lei la finalul anului appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Simțim cu toții că lumea în care trăim devine din ce în ce mai imprevizibilă. Pentru noi, europenii, această schimbare se traduce într-o întrebare concretă: ne mai putem baza pe Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca principală arhitectură de securitate a continentului? O întrebare care îi frământă pe mulți încă de la revenirea lui […] The post Mai putem conta pe Alianța Nord-Atlantică, așa cum o știm? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală # Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni au lansat o nouă reacție față de amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale. The post Liderii europeni, reacție față de suprataxarea lui Trump. Meloni: Este o greșeală appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams este cea mai în vârstă participantă la Australian Open. The post Venus Williams, pe teren la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Ioana Silion, medic primar psihiatru a explicat pentru Cotidianul.ro că sunt oameni care au probleme cu somnul duminică seara, din cauza mai multor factori care influențează calitatea somnului: anticiparea activităților din săptămâna care începe, încheierea unei perioade de câteva zile de relaxare, starea de epuizare permanentă pe care o resimt mulți oameni, expunerea la ecrane până la ore târzii. The post De ce dormim prost duminică seara. Blue Monday. Îi dam cu seen? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Traian Băsescu a dezvăluit valoarea pensiei pe care o încasează. The post Ce pensie are Traian Băsescu după 44 de ani de muncă appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Antreprenoriatul în 2026 nu mai depinde de capital, ci de competențe, timp și adaptabilitate. Tinerii (dar nu numai) pot porni afaceri cu investiții zero în servicii digitale, folosind internetul și abilitățile personale. Principala barieră nu mai este lipsa banilor, ci lipsa viziunii și a acțiunii. The post 20 idei de afaceri cu 0 investiții pentru tinerii sub 35 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Venus Williams, pe zgură la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open # Cotidianul de Hunedoara
În vârstă de 45 de ani, sportiva americană Venus Williams este cea mai în vârstă participantă la Australian Open. The post Venus Williams, pe zgură la 45 de ani. A fost elimiată în primul tur la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă # Cotidianul de Hunedoara
Paula Seling a stârnit un val de controverse după ce a transmis la finala națională a Eurovision Moldova 2026 mesajul „Maladieț, Moldova”. The post Paula Seling, aspru criticată pentru expresia „Maladieț, Moldova”. Reacția artistei: Unde dai și unde crapă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Declarațiile de avere ale liderilor partidelor politici oferă una dintre puținele radiografii ale relației dintre putere și bani. Documentele, care nu mai sunt obligatorii în urma deciziei CCR din mai, scot la iveala avuția politicienilor de pe meleagurile autohtone. The post Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Vipan Kumar are 47 de ani și se află în România de aproape doi ani. The post Cine este indianul care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, în Craiova appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Traian Băsescu avertizează asupra celei mai mari provocări a României din 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„Este greu de imaginat cum o să ne descurcăm”, spune fostul președinte al României timp de două mandate (2004-2014). The post Traian Băsescu avertizează asupra celei mai mari provocări a României din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Minoră de 14 ani, arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă și viol # Cotidianul de Hunedoara
Conform expertizei medico-legale efectuate în cauză, s-a stabilit că minora avea discernământ în momentul comiterii faptelor. The post Minoră de 14 ani, arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă și viol appeared first on Cotidianul RO.
12:50
VIDEO Momentul când un nepalez salvează de la înec un copil în Craiova. Olguța îl face cetățean de onoare # Cotidianul de Hunedoara
Contactată de Cotidianul, edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, ne-a transmis că îl va face cetățean de onoare al orașului pe nepalezul care a sărit în lacul înghețat și a salvat fetița în vârstă de 5 ani. The post VIDEO Momentul când un nepalez salvează de la înec un copil în Craiova. Olguța îl face cetățean de onoare appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Suma colosală pe care România trebuie să o plătească pentru a fi parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Administrația Prezidențială a confirmat duminică invitatia primita de Romania din partea presedintelui SUA, Donald Trump, pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace care are drept scop supravegherea reconstrucției și menținerea păcii în Gaza. The post Suma colosală pe care România trebuie să o plătească pentru a fi parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Paula Seling, în rusă: Maladieț, Moldova! Când ignoranța doare și nevoia reciprocă de cunoaștere # Cotidianul de Hunedoara
Un recent incident petrecut la finala națională Eurovision Moldova 2026 a stârnit un val de critici justificate. Artista română Paula Seling, îndrăgită de publicul din Republica Moldova, a felicitat mulțimea cu expresia în limba rusă „Maladieț, Moldova!”, echivalentul lui „Bravo, Moldova”. Chiar dacă intenția cântăreței nu a fost una ostilă, gestul în sine a fost […] The post Paula Seling, în rusă: Maladieț, Moldova! Când ignoranța doare și nevoia reciprocă de cunoaștere appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Nicușor Dan confirmă invitația primită de la Trump pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul pentru Pace este format pentru a supraveghea reconstrucția și menținerea păcii în Gaza. The post Nicușor Dan confirmă invitația primită de la Trump pentru a deveni membru al Consiliului pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
11:07
Drone rusești detectate la granița României. A fost emis RO-Alert. Două F-16, pregătite # Cotidianul de Hunedoara
Nu au existat incursiuni în spațiul aerian românesc. The post Drone rusești detectate la granița României. A fost emis RO-Alert. Două F-16, pregătite appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cum ar vota premierul Republicii Moldova la un referendum pentru unire VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota «pentru»”. The post Cum ar vota premierul Republicii Moldova la un referendum pentru unire VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Sfârșitul cărbunelui. Cehia închide ultima mină după 250 de ani de exploatare subterană # Cotidianul de Hunedoara
Mina CSM din Stonava, aflată aproape de graniţa cu Polonia, extrage în aceste zile ultimele tonete de cărbune din galerii adânci de peste un kilometru, pe fondul prăbuşirii cererii şi al tranziţiei energetice europene. The post Sfârșitul cărbunelui. Cehia închide ultima mină după 250 de ani de exploatare subterană appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Nu mai putem face glume politice și asta mi se pare foarte trist. Românul era recunoscut că râde la umorul politic” – INTERVIU Andrei Garici, câștigător iUmor # Cotidianul de Hunedoara
„Acum nu mai putem face nici glume politice și asta mi se pare foarte trist, pentru că românul era recunoscut că râde la umorul politic” The post „Nu mai putem face glume politice și asta mi se pare foarte trist. Românul era recunoscut că râde la umorul politic” – INTERVIU Andrei Garici, câștigător iUmor appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Moscova şi Kievul îşi raportează rareori oficial pierderile. The post Câți soldați ruși au fost uciși în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Uităm de coafurile rigide și de regulile vechi. În 2026, trendurile pun accent pe libertate, mișcare și autenticitate. Coafurile anului sunt create să te facă remarcată fără efort. Iată ce trebuie să încerci! The post Coafuri în 2026. Toate femeile le vor dintr-un motiv surprinzător appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Noapte de coșmar la Paris. Un apartament plin cu petrecăreți a căzut peste cel de dedesupt VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un apartament de la etajul cinci al unei clădiri din Paris s-a prăbușit peste cel de la etajul patul în timpul unei petreceri, rănind grav o persoană și ușor alte 19. The post Noapte de coșmar la Paris. Un apartament plin cu petrecăreți a căzut peste cel de dedesupt VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Războiul tarifelor. Liderii UE anunță un răspuns „ferm” la amenințarea lui Trump – POLITICO # Cotidianul de Hunedoara
„China și Rusia trebuie să se distreze de minune ”, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, într-o postare pe X, referitor la noile trensiuni între UE și SUA. The post Războiul tarifelor. Liderii UE anunță un răspuns „ferm” la amenințarea lui Trump – POLITICO appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.