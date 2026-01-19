EXCLUSIV Cea mai mare pensie din Justiție ajunge la 70.000 de lei. Partea specială e de 50.000 de lei. Cum arată top 10

18:10

Simțim cu toții că lumea în care trăim devine din ce în ce mai imprevizibilă. Pentru noi, europenii, această schimbare se traduce într-o întrebare concretă: ne mai putem baza pe Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca principală arhitectură de securitate a continentului? O întrebare care îi frământă pe mulți încă de la revenirea lui […]