Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte
Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 07:45
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
07:45
Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte # Ziarul Financiar
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
Acum o oră
07:15
Bursă. Surpriză: Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, lansează o ofertă de 130 mil. lei pentru 6% din Fondul Proprietatea. Acţiunile Fondului sar cu 8% # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru lansarea unei oferte publice de cumpărare a aproape 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP), reprezentând circa 6% din capitalul social al emitentului, conform unui raport publicat vineri la BVB.
07:15
Acum 2 ore
06:15
06:15
Acum 8 ore
01:15
00:45
00:30
00:15
00:15
Prima vânzare americană de ţiţei venezuelean este către o companie care a donat pentru alegerea lui Trump # Ziarul Financiar
Prima vânzare americană de petrol din Venezuela a fost către o companie al cărei trader principal de petrol a donat campaniei de realegere a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte şi care a participat la o întâlnire la Casa Albă cu liderul Americii în urmă cu câteva zile, scrie Financial Times.
00:15
Victoria contra inflaţiei îi va permite băncii centrale din Polonia să reducă şi mai mult dobânzile. Primul pas din 2026, poate chiar în februarie # Ziarul Financiar
La sfârşitul anului trecut, conducerea băncii naţionale poloneze a anunţat victoria contra inflaţiei. În decembrie, indicatorul a fost de 2,4%, ca în noiembrie, un nivel pe care instituţia îl priveşte cu relaxare. În şedinţa de politică monetară de luna aceasta, banca a menţinut dobânzile pentru a permite reducerilor anterioare să-şi facă efectul în economie.
00:15
Preşedintele Trump vrea să-i oblige pe giganţii tech americani să plătească pentru creşterea costurilor cu energia # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump şi guvernatorii mai multor state din nord-estul ţării au convenit să promoveze o licitaţie de urgenţă angro pentru energie electrică prin care ar obliga companiile de tehnologie să finanţeze eficient contrucţia de noi centrale electrice, scrie Bloomberg.
00:15
Companiile de asigurări au plătit în 9 luni/2025 despăgubiri de 6,7 mil. lei zilnic, în medie, în baza asigurărilor Casco, însemnând 754 dosare pe zi # Ziarul Financiar
Companiile de asigurări au plătit în primele nouă luni din 2025 despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună/zi aferente vehiculelor asigurate Casco. Valoarea medie a plăţilor efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 mil. lei, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
00:15
ROBOR la 3 luni a continuat să scadă şi a închis săptămâna trecută la 6%. La început de 2026, indicele era 6,14%. Cursul valutar, sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,00%, în scădere faţă de cotaţia de joi, de 6,01%.
00:15
De anul 2025 ne-am despărţit acum aproape o lună. Potrivit calendarului. Dar nu şi din perspectiva activităţilor economico-financiare. Mai sunt încă de făcut calcule, de definitivat medii în cazul câtorva indicatori dintre cei mai importanţi.
00:15
Cum a evoluat sectorul energetic în ultimii 20 de ani? De la reţele fragmentate şi privatizări întârziate, la peste 40% energie regenerabilă în sistemul naţional şi proiectul Neptun Deep, care poate schimba faţa României, transformând-o în cel mai mare producător de gaze din UE # Ziarul Financiar
Sectorul energiei este în plină transformare, susţinut de dezvoltarea surselor regenerabile, dar şi de continuarea investiţiilor în infrastructură, arată liderii celor mai mari companii de profil din ţară. Totodată, proiectul Neptun Deep are potenţialul de a aduce României statutul de cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Mensave, care oferă cursuri de prim ajutor, a ajuns la peste 30.000 de oameni: „Creşterea a fost construită pas cu pas, organic“ # Ziarul Financiar
Mensave, un proiect de cursuri de prim ajutor pornit în 2021 de Cristian Ghiţă şi Roxana Popa, doi economişti din Timişoara, a ajuns la peste 32.000 de oameni în cei cinci ani de la înfiinţare. Acest lucru înseamnă că populaţia dintr-un oraş întreg cum ar fi Sighişoara sau Câmpina ar şti să reacţioneze corect într-o situaţie de urgenţă, până ajung medicii.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: Ne place, nu ne place, Transilvania vinde extrem, extrem de bine # Ziarul Financiar
Situaţia economică plus conflictul prelungit de la graniţă au afectat mult apetitul de călătorii pentru cei care ar fi ales România ca destinaţie, dar chiar şi aşa, cu o strategie coerentă în domeniu, România are multe poveşti de spus şi turişti de atras, spune Traian Almăşan, ghid şi fondatorul Transylvania Storytellers.
00:15
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu. Magazinele din mallurile Mega Mall, Sun Plaza şi Plaza România au fost închise # Ziarul Financiar
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu de prezenţă într-un sector care s-a aglomerat tot mai tare în ultima perioadă. Magazinele din malluri precum Mega Mall, Sun Plaza şi Plaza România au tras deja obloanele, arată datele ZF.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Graffiti Plus începe pe 22 ianuarie un plasament privat prin Goldring pentru a atrage 600.000 de euro. Discount de 20% în primele trei zile pentru subscriere la o companie cu afaceri de 62 mil. lei şi profit de 2,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Graffiti Plus (GRF+), companie de consultanţă în comunicare şi suport pentru activităţi de marketing, unde acţionar majoritar este antreprenorul Cătălin Chiş de la Life is Hard (LIH), va demara pe 22 ianuarie un plasament privat intermediat de casa de brokeraj Goldring, în vederea unei majorări de capital de 5–10%. Compania urmăreşte atragerea a 500.000–600.000 de euro, fonduri destinate susţinerii planurilor de dezvoltare.
00:15
Cafeaua mai ieftină, o miză a acordului Mercosur? Cum arată astăzi consumul în România # Ziarul Financiar
Acordul UE-Mercosur, care are nevoie de mai mulţi paşi până să fie pus în practică, dar care ar crea cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, vine cu o serie de întrebări despre cum arată astăzi relaţia României cu blocul din America de Sud şi cum ar arăta fără o bună parte din taxele vamale.
00:15
De ce sunt interesaţi miliardarii lumii de fabrici de furaje în România. Ion Ţiriac, fondul de investiţii CVC şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrana animalelor # Ziarul Financiar
Când miliardarii lumii se uită spre România şi nu vorbim despre IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc sigur este o miză.
00:15
Cum a ajuns o fabrică din Piatra-Neamţ să îi îmbrace pe prinţesa Kate Middleton, pe Meghan Markle şi pe actorul Adrien Brody în filmul The Brutalist? # Ziarul Financiar
Într-o piaţă a producţiei de îmbrăcăminte care e în declin continuu în România, firma Augsburg din Piatra-Neamţ a reuşit să îşi tripleze businessul într-un deceniu, la 72 mil. lei în 2024. Cum a mers contra curentului?
00:15
Bursă. Finanţe personale. De la Botoşani, direct pe bursă: Electroalfa pariază pe piaţa de capital pentru următoarea etapă de creştere # Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
00:15
Cifrele care anulează orice discurs: în ultimii zece ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei # Ziarul Financiar
„Revelaţia” pe care autorităţile o experimentează iarnă de iarnă legată de creşterea consumului este un discurs care încearcă să peticească decenii de lipsă de investiţii majore în producţia de energie.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Cristina Breahnă-Pravăţ, preşedintele CJ Bacău: După demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei se observă un interes crescut din partea investitorilor, în special din sectorul logistic, industrial şi al serviciilor conexe producţiei # Ziarul Financiar
Demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei a crescut interesul investitorilor din sectorul logistic, industrial şi al serviciilor conexe producţiei pentru Bacău şi a schimbat şi percepţia, acest judeţ fiind văzut acum cu potenţial real de dezvoltare, potrivit Cristinei Breahnă-Pravăţ, preşedintele CJ Bacău.
00:15
Top 10 salarii în funcţie de facultatea absolvită: Diplomele din IT domină clasamentul, medicina şi dreptul rămân în urmă # Ziarul Financiar
Absolvenţii de Automatică şi calculatoare, informatică şi cibernetică conduc detaşat clasamentul salariilor absolvenţilor, cu venituri brute lunare care depăşesc pragul de 12.000 de lei şi rate de angajare apropiate de 90%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor platformei angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, care corelează informaţii din educaţie cu date administrative privind ocuparea şi veniturile, la un an de la finalizarea studiilor.
Acum 12 ore
22:15
22:00
22:00
21:00
Prinţul Harry, în pragul unei schimbări: Decizia care ar putea schimba relaţia cu Familia Regală # Ziarul Financiar
Prinţul Harry ar putea ajunge la un moment-cheie în 2026, pe fondul deciziilor privind securitatea, al legăturilor de familie şi al evenimentelor publice.
21:00
Decodificarea neaşteptatei creşteri a economiei germane: cheltuielile guvernamentale istorice hrănesc industria, problemele de structură vor împiedica decolarea, consumatorii rămân prudenţi, iar o parte din cheltuielile lor se duc în buzunarele polonezilor, mari exportatori de alimente # Ziarul Financiar
21:00
Polonia: Repolonizarea economiei se transformă din poveşti şi idei într-o instituţie şi măsuri concrete # Ziarul Financiar
În ultimii 15 ani, guvernele din Ungaria şi Polonia au insistat la nivel declarativ pe ideea de a aduce părţi cât mai mari din economie sub control local. Polonia şi-a creat şi consolidat în acest sens „campioni naţionali“ în sectoarele strategice, companii de stat capabile să concureze cu marile corporaţii străine.
21:00
20:45
Dragoş Damian, Terapia Cluj: GenZee, trezeşte-te, ieşi din bulă! După Jensen Huang, şeful Nvidia, Sander van’t Noordende, şeful Randstad, spune şi el că meseriile viitorului vor fi complet altele. Absolvenţii cu atestate, certificate şi permise de meserii calificate vor fi la mare căutare, apune vremea absolvenţilor cu licenţe, masterate şi doctorate # Ziarul Financiar
Randstad este cea mai mare companie globală de recrutare, sediul corporaţiei este în Olanda, cifra de afaceri este de 25 miliarde de Euro în 2025.
20:30
20:15
19:30
Acum 24 ore
18:45
18:15
18:15
18:00
17:15
17:15
17:15
16:30
De ce mişcarea lui Donald Trump înainte de alegerile de la jumătatea mandatului provoacă îngrijorări # Ziarul Financiar
Alegerile din noiembrie se apropie, iar deciziile luate din timp pot schimba regulile jocului politic din SUA, stârnind îngrijorări şi controverse.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.