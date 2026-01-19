Opinie Iulian Anghel, ZF: Iluzia nesfârşirii. Cei mai mari ticăloşi nu-s din cei mai mari ticăloşi cu putinţî, ci dintra-i tăi
19 ianuarie 2026
Opinie Iulian Anghel, ZF: Iluzia nesfârşirii. Cei mai mari ticăloşi nu-s din cei mai mari ticăloşi cu putinţî, ci dintra-i tăi
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni # Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
Bursă. Aprecierea puternică a bursei face ca în premieră pentru ultimii ani să nu mai existe niciun emitent cu un randament estimat al dividendului de peste 10%. Cele mai ridicate valori, sub 9%. Care sunt estimările Prime Transaction # Ziarul Financiar
Randamentele dividendelor estimate pentru 2026, aferente profiturilor realizate în 2025, sunt în scădere vizibilă pentru majoritatea marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul avansului puternic al cotaţiilor din ultimul an şi al unei dinamici mai slabe a profiturilor, potrivit unui raport realizat de analiştii Prime Transaction.
Reacţia UE după ameninţările preşedintelui Trump din Groenlanda: Se ia în calcul impunerea unor tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa blocului comunitar. Este cea mai gravă criză a relaţiilor transatlantice din ultimele decenii # Ziarul Financiar
Horia Sabo, Codata Software Solutions: În 2026 ne propunem să accelerăm extinderea în ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, unde provocările de digitalizare sunt similare cu cele ale României. Putem deveni un hub de inovaţie la nivel regional # Ziarul Financiar
Codata Software Solutions, parte a unui grup de firme cu afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro, şi-a propus să accelereze anul acesta extinderea în regiune, în condiţiile în care provocările de digitalizare din ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est sunt similare cu cele din România.
Bursă. De la 259 mil. lei la peste 800 mil. lei în trei ani: Electroalfa pariază pe Bursa de Valori Bucureşti pentru următoarea etapă de creştere. Compania se pregăteşte să vină la Bursă printr-o ofertă de majorare de capital social cu aproximativ 51% # Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial vineri intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
Şedinţă importantă la banca centrală la început de an. Ce mesaj va transmite BNR la prima şedinţă de politică monetară din 2026? Analiştii cred că BNR menţine astăzi rata-cheie la 6,5%, scăderile de dobânzi urmând să apară la primăvară sau la vară. Dobânzile mai mici pot relansa creditarea şi ar stimula economia # Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BNR se întruneşte astăzi pentru prima şedinţă de politică monetară din anul 2026, după ce în 2025 dobânda-cheie a staţionat la 6,5% tot anul, în condiţiile în care inflaţia a sărit spre 10%, în urma transferării aproape integrale a majorării TVA în preţuri.
Bursă. Avans de 5% pe acţiunile Aquila după ce societatea a anunţat o investiţie de peste 40 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de distribuţie şi logistică Aquila (simbol bursier AQ) se apreciau cu 5,3% spre sfârşitul sesiunii de tranzacţionare de vineri, ducând dinamica de la început de an la 11,6% şi valoarea de piaţă a societăţii la circa 1,9 mld. lei.
Start-up-ul Sypher Solutions a primit în 2025 o nouă investiţie de la Sparking Capital # Ziarul Financiar
Sypher Solutions, startup-ul care a dezvoltat o platformă software pentru managementul conformităţii GDPR şi al securităţii informaţiilor, a primit o nouă investiţie de 57.750 de euro de la fondul Sparking Capital, potrivit unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din 3 iulie 2025, publicată recent în Monitorul Oficial.
Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte # Ziarul Financiar
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
Bursă. Surpriză: Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, lansează o ofertă de 130 mil. lei pentru 6% din Fondul Proprietatea. Acţiunile Fondului sar cu 8% # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru lansarea unei oferte publice de cumpărare a aproape 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP), reprezentând circa 6% din capitalul social al emitentului, conform unui raport publicat vineri la BVB.
Prima vânzare americană de ţiţei venezuelean este către o companie care a donat pentru alegerea lui Trump # Ziarul Financiar
Prima vânzare americană de petrol din Venezuela a fost către o companie al cărei trader principal de petrol a donat campaniei de realegere a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte şi care a participat la o întâlnire la Casa Albă cu liderul Americii în urmă cu câteva zile, scrie Financial Times.
Victoria contra inflaţiei îi va permite băncii centrale din Polonia să reducă şi mai mult dobânzile. Primul pas din 2026, poate chiar în februarie # Ziarul Financiar
La sfârşitul anului trecut, conducerea băncii naţionale poloneze a anunţat victoria contra inflaţiei. În decembrie, indicatorul a fost de 2,4%, ca în noiembrie, un nivel pe care instituţia îl priveşte cu relaxare. În şedinţa de politică monetară de luna aceasta, banca a menţinut dobânzile pentru a permite reducerilor anterioare să-şi facă efectul în economie.
Preşedintele Trump vrea să-i oblige pe giganţii tech americani să plătească pentru creşterea costurilor cu energia # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump şi guvernatorii mai multor state din nord-estul ţării au convenit să promoveze o licitaţie de urgenţă angro pentru energie electrică prin care ar obliga companiile de tehnologie să finanţeze eficient contrucţia de noi centrale electrice, scrie Bloomberg.
Companiile de asigurări au plătit în 9 luni/2025 despăgubiri de 6,7 mil. lei zilnic, în medie, în baza asigurărilor Casco, însemnând 754 dosare pe zi # Ziarul Financiar
Companiile de asigurări au plătit în primele nouă luni din 2025 despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună/zi aferente vehiculelor asigurate Casco. Valoarea medie a plăţilor efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 mil. lei, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
ROBOR la 3 luni a continuat să scadă şi a închis săptămâna trecută la 6%. La început de 2026, indicele era 6,14%. Cursul valutar, sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis săptămâna trecută la 6,00%, în scădere faţă de cotaţia de joi, de 6,01%.
De anul 2025 ne-am despărţit acum aproape o lună. Potrivit calendarului. Dar nu şi din perspectiva activităţilor economico-financiare. Mai sunt încă de făcut calcule, de definitivat medii în cazul câtorva indicatori dintre cei mai importanţi.
Cum a evoluat sectorul energetic în ultimii 20 de ani? De la reţele fragmentate şi privatizări întârziate, la peste 40% energie regenerabilă în sistemul naţional şi proiectul Neptun Deep, care poate schimba faţa României, transformând-o în cel mai mare producător de gaze din UE # Ziarul Financiar
Sectorul energiei este în plină transformare, susţinut de dezvoltarea surselor regenerabile, dar şi de continuarea investiţiilor în infrastructură, arată liderii celor mai mari companii de profil din ţară. Totodată, proiectul Neptun Deep are potenţialul de a aduce României statutul de cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Mensave, care oferă cursuri de prim ajutor, a ajuns la peste 30.000 de oameni: „Creşterea a fost construită pas cu pas, organic“ # Ziarul Financiar
Mensave, un proiect de cursuri de prim ajutor pornit în 2021 de Cristian Ghiţă şi Roxana Popa, doi economişti din Timişoara, a ajuns la peste 32.000 de oameni în cei cinci ani de la înfiinţare. Acest lucru înseamnă că populaţia dintr-un oraş întreg cum ar fi Sighişoara sau Câmpina ar şti să reacţioneze corect într-o situaţie de urgenţă, până ajung medicii.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Traian Almăşan, Transylvania Storytellers: Ne place, nu ne place, Transilvania vinde extrem, extrem de bine # Ziarul Financiar
Situaţia economică plus conflictul prelungit de la graniţă au afectat mult apetitul de călătorii pentru cei care ar fi ales România ca destinaţie, dar chiar şi aşa, cu o strategie coerentă în domeniu, România are multe poveşti de spus şi turişti de atras, spune Traian Almăşan, ghid şi fondatorul Transylvania Storytellers.
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu. Magazinele din mallurile Mega Mall, Sun Plaza şi Plaza România au fost închise # Ziarul Financiar
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu de prezenţă într-un sector care s-a aglomerat tot mai tare în ultima perioadă. Magazinele din malluri precum Mega Mall, Sun Plaza şi Plaza România au tras deja obloanele, arată datele ZF.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Graffiti Plus începe pe 22 ianuarie un plasament privat prin Goldring pentru a atrage 600.000 de euro. Discount de 20% în primele trei zile pentru subscriere la o companie cu afaceri de 62 mil. lei şi profit de 2,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Graffiti Plus (GRF+), companie de consultanţă în comunicare şi suport pentru activităţi de marketing, unde acţionar majoritar este antreprenorul Cătălin Chiş de la Life is Hard (LIH), va demara pe 22 ianuarie un plasament privat intermediat de casa de brokeraj Goldring, în vederea unei majorări de capital de 5–10%. Compania urmăreşte atragerea a 500.000–600.000 de euro, fonduri destinate susţinerii planurilor de dezvoltare.
Cafeaua mai ieftină, o miză a acordului Mercosur? Cum arată astăzi consumul în România # Ziarul Financiar
Acordul UE-Mercosur, care are nevoie de mai mulţi paşi până să fie pus în practică, dar care ar crea cea mai mare piaţă de liber schimb din lume, vine cu o serie de întrebări despre cum arată astăzi relaţia României cu blocul din America de Sud şi cum ar arăta fără o bună parte din taxele vamale.
De ce sunt interesaţi miliardarii lumii de fabrici de furaje în România. Ion Ţiriac, fondul de investiţii CVC şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrana animalelor # Ziarul Financiar
Când miliardarii lumii se uită spre România şi nu vorbim despre IT, imobiliare sau energie verde, la mijloc sigur este o miză.
Cum a ajuns o fabrică din Piatra-Neamţ să îi îmbrace pe prinţesa Kate Middleton, pe Meghan Markle şi pe actorul Adrien Brody în filmul The Brutalist? # Ziarul Financiar
Într-o piaţă a producţiei de îmbrăcăminte care e în declin continuu în România, firma Augsburg din Piatra-Neamţ a reuşit să îşi tripleze businessul într-un deceniu, la 72 mil. lei în 2024. Cum a mers contra curentului?
Bursă. Finanţe personale. De la Botoşani, direct pe bursă: Electroalfa pariază pe piaţa de capital pentru următoarea etapă de creştere # Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
Cifrele care anulează orice discurs: în ultimii zece ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei # Ziarul Financiar
„Revelaţia” pe care autorităţile o experimentează iarnă de iarnă legată de creşterea consumului este un discurs care încearcă să peticească decenii de lipsă de investiţii majore în producţia de energie.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Cristina Breahnă-Pravăţ, preşedintele CJ Bacău: După demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei se observă un interes crescut din partea investitorilor, în special din sectorul logistic, industrial şi al serviciilor conexe producţiei # Ziarul Financiar
Demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei a crescut interesul investitorilor din sectorul logistic, industrial şi al serviciilor conexe producţiei pentru Bacău şi a schimbat şi percepţia, acest judeţ fiind văzut acum cu potenţial real de dezvoltare, potrivit Cristinei Breahnă-Pravăţ, preşedintele CJ Bacău.
