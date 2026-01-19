Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 700 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,70% pe an

13:15

În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, Ro­mâ­nia fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.