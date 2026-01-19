Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 700 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,70% pe an
Ziarul Financiar, 19 ianuarie 2026 15:00
Analiza de luni. Cifrele care anulează orice discurs: În ultimii 10 ani ani, România a pierdut peste 20% din producţia de energie, caz UNIC la nivel european. Rezultatul? Scumpirea dramatică a energiei. Nu iarna e de vină pentru frig şi facturi care ard, ci lipsa de investiţii. „Un sistem care funcţionează doar pe vreme bună nu este un sistem, ci o iluzie“ # Ziarul Financiar
În 2015, preţul spot al energiei pe piaţa din România era de 36,39 euro/MWh, una dintre pieţele de energie ieftină la nivel european. Anul trecut, media locală a fost de 108 euro/MWh, România fiind una dintre cele mai scumpe pieţe de energie din Europa. De când a început cu adevărat iarna, România îşi menţine acest record nedorit, în contextul în care importul de energie este una dintre principalele trei surse pentru acoperirea cererii interne.
eMAG a investit în 2025 peste 200 mil. lei în compania de curierat Sameday şi a ajuns la o deţinere de peste 95% din pachetul de acţiuni # Ziarul Financiar
Dante International, compania care operează eMAG, şi-a majorat în 2025 participaţia în compania de cuerierat Delivery Solutions, care operează sub brandul Sameday, la aproximativ 95%, după mai multe investiţii în companie dar şi prin preluarea unui pachet de 12.820 de acţiuni de la Lucian Baltaru - unul dintre fondatorii companiei, în prezent acţionar minoritar şi CEO, conform datelor publicate de companie.
Bursă. Aprecierea puternică a bursei face ca în premieră pentru ultimii ani să nu mai existe niciun emitent cu un randament estimat al dividendului de peste 10%. Cele mai ridicate valori, sub 9%. Care sunt estimările Prime Transaction # Ziarul Financiar
Randamentele dividendelor estimate pentru 2026, aferente profiturilor realizate în 2025, sunt în scădere vizibilă pentru majoritatea marilor companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, pe fondul avansului puternic al cotaţiilor din ultimul an şi al unei dinamici mai slabe a profiturilor, potrivit unui raport realizat de analiştii Prime Transaction.
Reacţia UE după ameninţările preşedintelui Trump din Groenlanda: Se ia în calcul impunerea unor tarife vamale în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa blocului comunitar. Este cea mai gravă criză a relaţiilor transatlantice din ultimele decenii # Ziarul Financiar
Horia Sabo, Codata Software Solutions: În 2026 ne propunem să accelerăm extinderea în ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, unde provocările de digitalizare sunt similare cu cele ale României. Putem deveni un hub de inovaţie la nivel regional # Ziarul Financiar
Codata Software Solutions, parte a unui grup de firme cu afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro, şi-a propus să accelereze anul acesta extinderea în regiune, în condiţiile în care provocările de digitalizare din ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est sunt similare cu cele din România.
Bursă. De la 259 mil. lei la peste 800 mil. lei în trei ani: Electroalfa pariază pe Bursa de Valori Bucureşti pentru următoarea etapă de creştere. Compania se pregăteşte să vină la Bursă printr-o ofertă de majorare de capital social cu aproximativ 51% # Ziarul Financiar
Electroalfa Botoşani, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, care estimează venituri de peste 800 mil. lei în 2025, a anunţat oficial vineri intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti.
Şedinţă importantă la banca centrală la început de an. Ce mesaj va transmite BNR la prima şedinţă de politică monetară din 2026? Analiştii cred că BNR menţine astăzi rata-cheie la 6,5%, scăderile de dobânzi urmând să apară la primăvară sau la vară. Dobânzile mai mici pot relansa creditarea şi ar stimula economia # Ziarul Financiar
Consiliul de Administraţie al BNR se întruneşte astăzi pentru prima şedinţă de politică monetară din anul 2026, după ce în 2025 dobânda-cheie a staţionat la 6,5% tot anul, în condiţiile în care inflaţia a sărit spre 10%, în urma transferării aproape integrale a majorării TVA în preţuri.
Bursă. Avans de 5% pe acţiunile Aquila după ce societatea a anunţat o investiţie de peste 40 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de distribuţie şi logistică Aquila (simbol bursier AQ) se apreciau cu 5,3% spre sfârşitul sesiunii de tranzacţionare de vineri, ducând dinamica de la început de an la 11,6% şi valoarea de piaţă a societăţii la circa 1,9 mld. lei.
Start-up-ul Sypher Solutions a primit în 2025 o nouă investiţie de la Sparking Capital # Ziarul Financiar
Sypher Solutions, startup-ul care a dezvoltat o platformă software pentru managementul conformităţii GDPR şi al securităţii informaţiilor, a primit o nouă investiţie de 57.750 de euro de la fondul Sparking Capital, potrivit unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor din 3 iulie 2025, publicată recent în Monitorul Oficial.
Bursă. Prima săptămână completă din 2026 aduce cel mai puternic raliu bursier din 2018: One, FP şi Transgaz sar cu 15-16%, Hidroelectrica şi Romgaz urcă 6%, iar BET trece de 27.000 de puncte # Ziarul Financiar
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026, desfăşurată între 12 şi 16 ianuarie, a fost una excepţională pentru investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti, cu creşteri consistente atât la nivelul indicilor, cât şi în cazul principalelor acţiuni listate.
Bursă. Surpriză: Lion Capital, condus de fostul ministru de finanţe Bogdan Drăgoi, lansează o ofertă de 130 mil. lei pentru 6% din Fondul Proprietatea. Acţiunile Fondului sar cu 8% # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Lion Capital (simbol bursier LION) a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru lansarea unei oferte publice de cumpărare a aproape 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea (FP), reprezentând circa 6% din capitalul social al emitentului, conform unui raport publicat vineri la BVB.
Prima vânzare americană de ţiţei venezuelean este către o companie care a donat pentru alegerea lui Trump # Ziarul Financiar
Prima vânzare americană de petrol din Venezuela a fost către o companie al cărei trader principal de petrol a donat campaniei de realegere a lui Donald Trump în funcţia de preşedinte şi care a participat la o întâlnire la Casa Albă cu liderul Americii în urmă cu câteva zile, scrie Financial Times.
Victoria contra inflaţiei îi va permite băncii centrale din Polonia să reducă şi mai mult dobânzile. Primul pas din 2026, poate chiar în februarie # Ziarul Financiar
La sfârşitul anului trecut, conducerea băncii naţionale poloneze a anunţat victoria contra inflaţiei. În decembrie, indicatorul a fost de 2,4%, ca în noiembrie, un nivel pe care instituţia îl priveşte cu relaxare. În şedinţa de politică monetară de luna aceasta, banca a menţinut dobânzile pentru a permite reducerilor anterioare să-şi facă efectul în economie.
Preşedintele Trump vrea să-i oblige pe giganţii tech americani să plătească pentru creşterea costurilor cu energia # Ziarul Financiar
Preşedintele SUA Donald Trump şi guvernatorii mai multor state din nord-estul ţării au convenit să promoveze o licitaţie de urgenţă angro pentru energie electrică prin care ar obliga companiile de tehnologie să finanţeze eficient contrucţia de noi centrale electrice, scrie Bloomberg.
