Tunelul subacvatic Europa - Africa prinde contur: 27 de kilometri la peste 400 de metri adâncime, sub una dintre cele mai circulate strâmtori
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 10:30
Tunelul subacvatic care va conecta Europa de Africa, cu o porțiune de 27 km la peste 400 de metri adâncime, ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din istoria transporturilor de până acum.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
10:30
Tunelul subacvatic Europa - Africa prinde contur: 27 de kilometri la peste 400 de metri adâncime, sub una dintre cele mai circulate strâmtori # Adevarul.ro
Tunelul subacvatic care va conecta Europa de Africa, cu o porțiune de 27 km la peste 400 de metri adâncime, ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din istoria transporturilor de până acum.
10:30
Nicușor Dan transmite condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, după accidentul feroviar din Spania # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 19 ianuarie, condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, în urma accidentului feroviar
Acum o oră
10:15
Iarna nu se termină atunci când ne-am plictisit de ea. Mai avem încă săptămâni bune de frig, viroze și oboseală, iar corpul o simte: răcelile și gripa continuă să circule, iar lipsa soarelui ne afectează, inevitabil, și psihic, nu doar fizic.
10:15
Un economist leton avertizează că Europa se află deja „în război” cu Rusia și trebuie să fie rezilientă # Adevarul.ro
Martins Kazaks, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat că responsabilii politici nu ar trebui să fie „naivi” să creadă că Europa nu se află deja „în război” cu Rusia și că băncile centrale trebuie să se pregătească pentru o escaladare ulterioară.
Acum 2 ore
09:45
Șeful NATO îi cheamă la discuții pe miniştrii din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni, 19 ianuarie, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi SUA privind Groenlanda.
09:45
Primele declarații ale indianului care a salvat fetița din Craiova, căzută într-un lac înghețat. „Și ea a avut mult curaj” # Adevarul.ro
Vipan Kumar, muncitor în construcții din India, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 ani.
09:45
Stare de asediu în Guatemala, după ce bandele au declanşat violențe extreme în închisori și pe străzi, soldate cu opt poliţişti ucişi # Adevarul.ro
Preşedintele Guatemalei a decretat stare de asediu la nivel național, după ce bandele criminale au declanșat un val de violențe în trei penitenciare, extins apoi pe străzi şi soldat cu uciderea a opt polițiști.
09:45
România, plină de gropi după ninsori și îngheț. Ce soluții a găsit un stat nordic pentru a limita pagubele iernii # Adevarul.ro
Ninsorile și înghețul au accelerat degradarea a numeroase drumuri din România. Fenomenul este firesc, însă poate fi gestionat mai eficient. Unele state au găsit soluții aparent simple pentru a limita apariția gropilor și pentru a reduce costurile reparațiilor pe termen lung.
09:15
Parlamentul European contestă acordul UE–Mercosur. Moțiune de cenzură împotriva Comisiei și sesizare la CJUE # Adevarul.ro
Parlamentul European intră într-o sesiune tensionată la Strasbourg, unde eurodeputații vor dezbate o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene și vor decide dacă solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind legalitatea acordurilor UE–Mercosur în raport cu tratatele europene.
09:15
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim” # Adevarul.ro
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia a lansat un apel surprinzător către grupările rivale din regiune: să se unească împotriva unui inamic comun.
09:15
Înalta Curte, așteptată să decidă dacă Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este așteptată luni, 19 ianuarie, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, rămân în arest preventiv.
Acum 4 ore
08:45
Pieton lovit pe trecere, în Sectorul 4 al Capitalei, după un accident în lanț. Bărbatul se află la spital, în stare gravă # Adevarul.ro
Un pieton a fost lovit de o mașină duminică seară, 18 ianuarie, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui accident în lanț. Victima se află în stare gravă la spital.
08:45
Imagini inedite ale jafului de la Muzeul Luvru, difuzate la televiziunile franceze. Hoții au acționat sub privirile agenților de pază # Adevarul.ro
Imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în octombrie anul trecut.
08:15
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu, dar a admis că acesta este și „talentat”.
08:00
Jaqueline Cristian s-a predat în primul tur la Australian Open. Prima rachetă a România, răpusă de un cap de serie # Adevarul.ro
A doua zi dde concurs la Australian Open 2026.
07:45
Ionuț Radu, strălucitor în fața echipei lui Andrei Rațiu. Celta Vigo intră în lupta pentru cupele europene # Adevarul.ro
Românul a închis poarta formației sale, având un singur gol încasat în ultimele 6 partide.
07:45
Lazurca explică poziția lui Nicușor Dan în scandalul legat de Groenlanda: „Băieți, opriți-vă! Ne facem rău unul altuia” # Adevarul.ro
Marius Lazurca a declarat că președintele României, Nicușor Dan, nu se plasează de partea uneia dintre taberele aflate în conflict în legătură cu Groenlanda.
07:15
Budapesta, câmpul de luptă. Alegerile din Ungaria vor scoate la iveală conflictul de putere dintre SUA, UE și Rusia # Adevarul.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria au fost fixate pentru 12 aprilie 2026, iar partidul naționalist Fidesz a intrat deja în campanie. La congresul formațiunii de la Budapesta, Viktor Orbán a confirmat că, după aproape două decenii la putere, este pregătit să continue ca prim-ministru.
07:15
Tragedie pe calea ferată în Spania: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză # Adevarul.ro
Cel puțin 21 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, duminică seara, în sudul Spaniei.
07:15
România, coșmar la Europeanul de handbal masculin. Campioana olimpică și mondială a umplut poarta tricolorilor # Adevarul.ro
Naționala, nicio șansă în fața Danemarcei.
Acum 6 ore
06:45
Religia, armă veche într-un război nou. Cum face Biserica Ortodoxă Rusă lobby la Washington, sub acoperirea credinței # Adevarul.ro
O campanie prezentată drept o luptă pentru libertatea religioasă, dar înrădăcinată în narațiunile Kremlinului, a ajuns pe holurile Congresului american.
06:30
Marius Lazurca, despre o posibilă numire la șefia serviciilor secrete: „Nu pot nici să confirm, nici să infirm” # Adevarul.ro
Marius Lazurca a declarat că nu poate confirma sau infirma informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan i-ar fi propus șefia SRI sau a SIE.
06:15
Trump intră în furtuna de la Davos, cu privirea ațintită spre America. Un lider mai puternic, dar mai contestat # Adevarul.ro
Forumul Economic Mondial de la Davos se deschide săptămâna aceasta într-un climat internațional tensionat, iar Donald Trump se află, din nou, în centrul furtunii. De această dată, însă, publicul căruia i se adresează cu adevărat nu este cel din Alpii elvețieni, ci electoratul american.
05:45
Ce urmează în Iran? Revolta suprimată, regimul rezistă. Insecuritatea, folosită ca armă geopolitică # Adevarul.ro
Iranul rămâne într-o stare de tensiune mocnită. După săptămâni de proteste reprimate violent, străzile s-au golit, nu pentru că nemulțumirea ar fi dispărut, ci pentru că frica a câștigat, cel puțin temporar.
05:15
Românii plătesc dublu pentru căldură din cauza defecțiunilor din sistemul de termoficare # Adevarul.ro
Avariile din sistemul de termoficare au ținut zeci de mii de români în frig și nu doar în București, ci și în alte orașe precum Craiova, singura posibilitate pe care aceștia au avut-o fiind încălzirea cu aparate care au crescut considerabil facturile la energia electrică.
Acum 8 ore
04:45
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea # Adevarul.ro
Vladimir Putin nu vede războiul din Ucraina ca pe un capăt de drum, ci ca pe o etapă.
04:15
Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede noi reguli la vânzarea mașinii, stabilind cine și când va plăti impozitul pentru vehiculul înstrăinat. Modificarea urmărește să elimine ambiguitățile și să reducă birocrația pentru contribuabili, se arată în doocumentul citat.
03:15
O sinucidere din motive amoroase a zguduit unul dintre ultimele mari imperii ale Europei. Este una dintre cele mai tragice povești de iubire din istoria continentului marcată de mister, controverse, anchete, mușamalizări. Unii spun că a dus indirect la izbucnirea Primului Război Mondial.
Acum 12 ore
02:15
Teroarea ca armă supremă: războinicii care au folosit frica și propaganda pentru a cuceri # Adevarul.ro
Teroarea ca instrument de luptă nu a apărut odată cu tehnologia modernă, ci acum aproape 3.000 de ani. Pionierii acestei tactici au fost asirienii, primul popor care a perfecționat arta de a înfrânge inamicul prin frică, punând bazele unei tradiții crude ce se resimte și în conflictele actuale.
01:15
Gazele din Marea Neagră, la cheremul rușilor? Generalul care a înființat forțele de elită ale României explică ce arme ne trebuie obligatoriu # Adevarul.ro
Generalul (r) Marius Crăciun avertizează că România nu are suficiente mijloace pentru a-și apăra infrastructura energetică critică din largul Mării Negre.
00:30
Scene rar văzute în fotbal la finala Cupei Africii. Nebunie totală la meciul Senegal - Maroc # Adevarul.ro
Continentul negru și-a desemnat aseară campioana.
00:15
19 ianuarie: Ziua când s-a născut Horia Tecău, unul dintre cei mai titrați jucători de tenis din România # Adevarul.ro
Horia Tecău s-a născut pe 19 ianuarie 1985 în Constanţa. Tot pe 19 ianuarie s-au născut Romica Puceanu, regina muzicii lăutărești și poetul Edgar Allan Poe.
00:15
Occidentul, așa cum l-am cunoscut după 1945, este istorie. Amenințarea lui Donald Trump de a prelua Groenlanda – teritoriu aparținând unui aliat NATO – inclusiv prin forță militară, în paralel cu tentativa lui Vladimir Putin de a anexa Ucraina, marchează intrarea într-o nouă epocă: o lume post-occid
18 ianuarie 2026
23:15
Cea mai eficientă armă a războiului modern nu trage niciun foc. Ea schimbă ceea ce credem că este adevărat.
22:15
Pompierii clujeni au intervenit, duminică seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod.
22:15
Mario Iorgulescu, live pe rețelele de socializare: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap” # Adevarul.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a vorbit despre accidentul pe care l-a produs, într-un live pe rețelele de socializare.
Acum 24 ore
22:00
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la premierul Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, acuzându-l că, prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură.
22:00
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, mesaj dur după ce un indian a salvat o fetiță: „Noi ce suntem gata să dăm când e primejdie?” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale după ce un cetățean indian a salvat sâmbătă, 17 ianuarie, o fetiță care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova.
21:45
Horoscop luni, 19 ianuarie. O zodie are o perioadă destul de agitată financiar, iar alta primește o veste bună # Adevarul.ro
Prima zi a săptămânii aduce vești bune pentru mai multe zodii. Lorina, astrologul Click, are toate informațiile pentru cele 12 zodii.
21:30
Ce pensie are Traian Băsescu. Recalcularea și indexările i-au adus 6.000 de lei în plus # Adevarul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o serie de declarații privind veniturile sale, precizând că, de-a lungul timpului, pensia i-a fost majorată cu 6.000 de lei.
21:30
CTP, despre invitația SUA în „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei?” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu a reacționat, duminică seară, după ce România a fost invitată să facă parte din „Consiliul pentru Pace” condus de Donald Trump.
21:30
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, mesaj dur după ce un indian a salvat o fetiță: „Noi ce suntem gata să dăm când e primejdie?” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale după ce un cetățean indian a salvat sâmbătă, 17 ianuarie, o fetiță care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova.
21:30
„Blue Monday”, între mit și realitate. Ce e real, ce e PR și cum îți protejezi sănătatea mintală iarna # Adevarul.ro
Anul acesta, „Blue Monday”, considerată de unii „cea mai deprimantă zi a anului”, pică pe 19 ianuarie. Ce stă, de fapt, în spatele acestui mit devenit viral și cum trecem mai ușor peste o zi despre care ni se spune că ar fi mai tristă decât toate celelalte?
21:30
România va fi reprezentată la Forumul Economic de la Davos de trei miniștri și un consilier prezidențial # Adevarul.ro
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos. Delegația este formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete.
21:00
Liderul PSD Claudiu Manda, metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan: „Cântă de multe ori, dar nu cântă din același playlist. Poate vine momentul să schimbăm lăutarul” # Adevarul.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a folosit o metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan. „Mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist", a spus Manda. „Ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul".
20:45
O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.
20:45
România, afectată de o masă de aer arctic. „Este o circulație de blocaj”. La cât scad temperaturile # Adevarul.ro
O masă de aer polar din nordul continentului s-a instalat la noi și nu va pleca prea curând, spun meteorologii. Temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei, cu minime de -20 de grade Celsius.
20:15
Președintele Iranului, avertisment pentru Donald Trump: „Un atac împotriva lui Khamenei echivalează cu un război total împotriva naţiunii” # Adevarul.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război.
20:00
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu. Generalul american va fi primit și de președintele Nicusor Dan # Adevarul.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” şi la Comandamentul Corpului Multinațional Sibiu.
20:00
Închisorile „abatoare” din Iran. Protestatarii deținuți se confruntă cu tortură, violuri și șocuri electrice # Adevarul.ro
Mii de protestatari iranieni sunt ținuți în închisori descrise drept „abatoare”, unde sunt torturați, bătuți și chiar violați, iar unii riscă să fie executați.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.