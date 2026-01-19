Ce se știe despre accidentul feroviar din Córdoba, soldat cu cel puțin 39 de morți. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 12:30
Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite, după un grav accident feroviar produs duminică seara în provincia spaniolă Córdoba. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”, în timp ce ancheta este abia la început.
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus # Adevarul.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit peninsula Kamceatka din Rusia, unde un viscol puternic a adus cantități istorice de zăpadă și a paralizat localități întregi.
Un român ar fi implicat în tragedia din Spania: vorbea cu familia în momentul în care trenurile s-au ciocnit # Adevarul.ro
Printre pasagerii celor două trenuri de mare viteză care s-au ciocnit în sudul Spaniei, s-ar fi aflat și cetățeni români, potrivit presei spaniole.
Istvan Kovacs face „pârtie” pentru România. A fost delegat în Turcia, la un meci tare din Liga Campionilor # Adevarul.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la încă un meci tare din UEFA Champions League. Merge la Istanbul, acolo unde România va înfrunta Turcia, în barajul de Mondiale.
Într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian, Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace # Adevarul.ro
Donald Trump a reușit din nou să surprindă scena internațională, legând obsesia sa veche pentru Groenlanda de o frustrare personală: faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Navă cargo a Rusiei ce transporta marfă sancționată, reținută de autoritățile italiene # Adevarul.ro
Poliția financiară italiană a reținut sâmbătă o navă rusească, sub suspiciunea că transporta marfă aflată sub sancțiunile UE, relatează Kyiv Independent.
Putin, invitat de Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza. Reacția Kremlinului # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care ar urma să supravegheze formarea și activitatea unui nou guvern în Fâșia Gaza. Kremlinul a confirmat că analizează propunerea.
Ce spune ÎCCJ despre pensiile de serviciu ale magistraților: Expertiza contrazice informațiile din presă # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că rezultatele expertizei privind pensiile de serviciu ale magistraților nu corespund cu ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public referitor la acest subiect.
O femeie în fustă a fost coborâtă de pe pârtie de un jandarm: „Pârtia de schi nu este podium de modă” # Adevarul.ro
Un jandarm montan a coborât, sâmbătă, 17 ianuarie, doi turiști de pe pârtie, după ce a constatat că erau echipați necorespunzător. Într-un videoclip publicat de Jandarmeria Română, se vede că femeia purta o fustă.
Șofer reținut în urma accidentului de sanie în care un adolescent și-a pierdut viața. Victima este condusă astăzi pe ultimul drum # Adevarul.ro
Șoferul implicat în accidentul în urma căruia un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, 16 ianuarie 2026, a fost reținut. De autoturismul condus de șofer doi prieteni de-ai acestuia au legat o sanie. Într-o curbă sania s-a răsturnat, iar un adolescent de 17 ani a căzut și s-a lovit, decedând.
Un videoclip-satiră cu un „viking” într-o cadă cu roţi urmărit de agenţii ICE în Minnesota a cucerit reţelele sociale # Adevarul.ro
Un videoclip generat cu AI, în care un „viking” într‑o cadă cu roți este urmărit pe străzile din Minnesota de agenți ai ICE, a devenit viral, declanșând valuri de umor și ironii pe rețelele sociale.
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni. Oxfam: Guvernele lingușesc elita # Adevarul.ro
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni, a afirmat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, precizând că averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică" şi alimentând inegalitatea.
Fiecare schimbare majoră din istorie creează o nouă clasă de profesii obligatorii. Era inteligenței artificiale nu face excepție. Un grup select de cariere continuă să se dezvolte deoarece depind de profunzime emoțională și abilități complexe din lumea reală.
FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. S-ar putea ascunde în tuneluri # Adevarul.ro
Presa maghiară scrie că Emil Gânj, criminalul român, este căutat și de FBI, iar căutarea acestuia durează de mai bine de șase luni. Acesta este acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie 2025.
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # Adevarul.ro
Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pe motiv că aceștia se opun anexării Groenlandei, relatează Kyiv Independent.
Traficul pe A2, blocat după ce un TIR a derapat. S-au format cozi kilometrice pe sensul spre Constanța # Adevarul.ro
Traficul pe Autostrada A2, pe sensul de mers București-Constanța, este blocat după ce un TIR a derapart și a intrat într-un parapet.
Victor Negrescu: „România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția cu privire la miza anului 2026, subliniind că România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, care îi pot influența destinul.
Programul SAFE și capcana dependenței de importuri: România riscă să prioritizeze achizițiile externe în detrimentul industriei de apărare # Adevarul.ro
Aprobarea aplicației României pentru finanțarea prin SAFE - 16,68 miliarde de euro - redeschide o dezbatere importantă: pot acești bani revitaliza industria românească de apărare sau vor alimenta, în mare parte, economiile occidentale? Răspunde la întrebare generalul (r) Dan Grecu, președinte AORR.
Valul de ger pune stăpânire pe România: minimele coboară la -20 de grade. Când se mai îmblânzește vremea # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis luni, 19 ianuarie, o avertizare de vreme deosebit de rece și ger prelungit pentru zilele de luni și marți, valabilă în cea mai mare parte a țării.
Fenomen extrem de rar: o femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timp ce era deja gravidă # Adevarul.ro
O tânără de 24 de ani din Brazilia a rămas însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă.
Tunelul subacvatic Europa - Africa prinde contur: 27 de kilometri la peste 400 de metri adâncime, sub una dintre cele mai circulate strâmtori # Adevarul.ro
Tunelul subacvatic care va conecta Europa de Africa, cu o porțiune de 27 km la peste 400 de metri adâncime, ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din istoria transporturilor de până acum.
Nicușor Dan transmite condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, după accidentul feroviar din Spania # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 19 ianuarie, condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, în urma accidentului feroviar
Iarna nu se termină atunci când ne-am plictisit de ea. Mai avem încă săptămâni bune de frig, viroze și oboseală, iar corpul o simte: răcelile și gripa continuă să circule, iar lipsa soarelui ne afectează, inevitabil, și psihic, nu doar fizic.
Un economist leton avertizează că Europa se află deja „în război” cu Rusia și trebuie să fie rezilientă # Adevarul.ro
Martins Kazaks, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat că responsabilii politici nu ar trebui să fie „naivi” să creadă că Europa nu se află deja „în război” cu Rusia și că băncile centrale trebuie să se pregătească pentru o escaladare ulterioară.
Șeful NATO îi cheamă la discuții pe miniştrii din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni, 19 ianuarie, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi SUA privind Groenlanda.
Primele declarații ale indianului care a salvat fetița din Craiova, căzută într-un lac înghețat. „Și ea a avut mult curaj” # Adevarul.ro
Vipan Kumar, muncitor în construcții din India, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 ani.
Stare de asediu în Guatemala, după ce bandele au declanşat violențe extreme în închisori și pe străzi, soldate cu opt poliţişti ucişi # Adevarul.ro
Preşedintele Guatemalei a decretat stare de asediu la nivel național, după ce bandele criminale au declanșat un val de violențe în trei penitenciare, extins apoi pe străzi şi soldat cu uciderea a opt polițiști.
România, plină de gropi după ninsori și îngheț. Ce soluții a găsit un stat nordic pentru a limita pagubele iernii # Adevarul.ro
Ninsorile și înghețul au accelerat degradarea a numeroase drumuri din România. Fenomenul este firesc, însă poate fi gestionat mai eficient. Unele state au găsit soluții aparent simple pentru a limita apariția gropilor și pentru a reduce costurile reparațiilor pe termen lung.
Parlamentul European contestă acordul UE–Mercosur. Moțiune de cenzură împotriva Comisiei și sesizare la CJUE # Adevarul.ro
Parlamentul European intră într-o sesiune tensionată la Strasbourg, unde eurodeputații vor dezbate o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene și vor decide dacă solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind legalitatea acordurilor UE–Mercosur în raport cu tratatele europene.
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim” # Adevarul.ro
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia a lansat un apel surprinzător către grupările rivale din regiune: să se unească împotriva unui inamic comun.
Înalta Curte, așteptată să decidă dacă Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este așteptată luni, 19 ianuarie, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, rămân în arest preventiv.
Pieton lovit pe trecere, în Sectorul 4 al Capitalei, după un accident în lanț. Bărbatul se află la spital, în stare gravă # Adevarul.ro
Un pieton a fost lovit de o mașină duminică seară, 18 ianuarie, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui accident în lanț. Victima se află în stare gravă la spital.
Imagini inedite ale jafului de la Muzeul Luvru, difuzate la televiziunile franceze. Hoții au acționat sub privirile agenților de pază # Adevarul.ro
Imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în octombrie anul trecut.
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu, dar a admis că acesta este și „talentat”.
Jaqueline Cristian s-a predat în primul tur la Australian Open. Prima rachetă a România, răpusă de un cap de serie # Adevarul.ro
A doua zi dde concurs la Australian Open 2026.
Ionuț Radu, strălucitor în fața echipei lui Andrei Rațiu. Celta Vigo intră în lupta pentru cupele europene # Adevarul.ro
Românul a închis poarta formației sale, având un singur gol încasat în ultimele 6 partide.
Lazurca explică poziția lui Nicușor Dan în scandalul legat de Groenlanda: „Băieți, opriți-vă! Ne facem rău unul altuia” # Adevarul.ro
Marius Lazurca a declarat că președintele României, Nicușor Dan, nu se plasează de partea uneia dintre taberele aflate în conflict în legătură cu Groenlanda.
Budapesta, câmpul de luptă. Alegerile din Ungaria vor scoate la iveală conflictul de putere dintre SUA, UE și Rusia # Adevarul.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria au fost fixate pentru 12 aprilie 2026, iar partidul naționalist Fidesz a intrat deja în campanie. La congresul formațiunii de la Budapesta, Viktor Orbán a confirmat că, după aproape două decenii la putere, este pregătit să continue ca prim-ministru.
Tragedie pe calea ferată în Spania: cel puțin 21 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză # Adevarul.ro
Cel puțin 21 de persoane au murit și zeci au fost rănite după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, duminică seara, în sudul Spaniei.
România, coșmar la Europeanul de handbal masculin. Campioana olimpică și mondială a umplut poarta tricolorilor # Adevarul.ro
Naționala, nicio șansă în fața Danemarcei.
Religia, armă veche într-un război nou. Cum face Biserica Ortodoxă Rusă lobby la Washington, sub acoperirea credinței # Adevarul.ro
O campanie prezentată drept o luptă pentru libertatea religioasă, dar înrădăcinată în narațiunile Kremlinului, a ajuns pe holurile Congresului american.
Marius Lazurca, despre o posibilă numire la șefia serviciilor secrete: „Nu pot nici să confirm, nici să infirm” # Adevarul.ro
Marius Lazurca a declarat că nu poate confirma sau infirma informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan i-ar fi propus șefia SRI sau a SIE.
Trump intră în furtuna de la Davos, cu privirea ațintită spre America. Un lider mai puternic, dar mai contestat # Adevarul.ro
Forumul Economic Mondial de la Davos se deschide săptămâna aceasta într-un climat internațional tensionat, iar Donald Trump se află, din nou, în centrul furtunii. De această dată, însă, publicul căruia i se adresează cu adevărat nu este cel din Alpii elvețieni, ci electoratul american.
Ce urmează în Iran? Revolta suprimată, regimul rezistă. Insecuritatea, folosită ca armă geopolitică # Adevarul.ro
Iranul rămâne într-o stare de tensiune mocnită. După săptămâni de proteste reprimate violent, străzile s-au golit, nu pentru că nemulțumirea ar fi dispărut, ci pentru că frica a câștigat, cel puțin temporar.
Românii plătesc dublu pentru căldură din cauza defecțiunilor din sistemul de termoficare # Adevarul.ro
Avariile din sistemul de termoficare au ținut zeci de mii de români în frig și nu doar în București, ci și în alte orașe precum Craiova, singura posibilitate pe care aceștia au avut-o fiind încălzirea cu aparate care au crescut considerabil facturile la energia electrică.
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea # Adevarul.ro
Vladimir Putin nu vede războiul din Ucraina ca pe un capăt de drum, ci ca pe o etapă.
Un proiect de lege pus în dezbatere publică prevede noi reguli la vânzarea mașinii, stabilind cine și când va plăti impozitul pentru vehiculul înstrăinat. Modificarea urmărește să elimine ambiguitățile și să reducă birocrația pentru contribuabili, se arată în doocumentul citat.
O sinucidere din motive amoroase a zguduit unul dintre ultimele mari imperii ale Europei. Este una dintre cele mai tragice povești de iubire din istoria continentului marcată de mister, controverse, anchete, mușamalizări. Unii spun că a dus indirect la izbucnirea Primului Război Mondial.
Teroarea ca armă supremă: războinicii care au folosit frica și propaganda pentru a cuceri # Adevarul.ro
Teroarea ca instrument de luptă nu a apărut odată cu tehnologia modernă, ci acum aproape 3.000 de ani. Pionierii acestei tactici au fost asirienii, primul popor care a perfecționat arta de a înfrânge inamicul prin frică, punând bazele unei tradiții crude ce se resimte și în conflictele actuale.
Gazele din Marea Neagră, la cheremul rușilor? Generalul care a înființat forțele de elită ale României explică ce arme ne trebuie obligatoriu # Adevarul.ro
Generalul (r) Marius Crăciun avertizează că România nu are suficiente mijloace pentru a-și apăra infrastructura energetică critică din largul Mării Negre.
