Satul hobbiților din Moldova: case tradiționale fascinante pentru turiști
MainNews.ro, 19 ianuarie 2026 11:50
Satul Rogojeni din Moldova, cunoscut pentru casele tradiționale „bașcă", atrage turiști din întreaga lume datorită arhitecturii sale neobișnuite asemănătoare hobbiților. Această localitate își propune să își revitalizeze comunitatea prin turism cultural, promovând atracții autentice și preparate locale delicioase. Satul Rogojeni, situat la două ore de Chișinău, atrage turiști prin casele tradiționale asemănătoare hobbiților Localnicii speră
• • •
Acum 5 minute
12:30
Un număr record de 183.000 de români au ales pensia privată facultativă în 2025, ajungându-se la un milion de participanți. Fondurile de pensii au generat un câștig net de 515 milioane euro, iar contribuțiile anuale au crescut cu 25%. Descoperă avantajele Pilonului 3 și cum îți poți gestiona economiile pentru pensie. Un milion de români
Acum 30 minute
12:10
O femeie din Brazilia a experimentat un fenomen rar, superfetația, rămânând însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Medicii au diagnosticat sarcina cu risc ridicat, iar gemenele s-au născut prematur, la 33 de săptămâni. Studiul acestui caz oferă perspective unice asupra sarcinii multiple și provocărilor asociate. O femeie din Brazilia
Acum o oră
11:50
Olimpiu Moruțan va semna cu Rapid, având un salariu de 40.000 euro pe lună, unul dintre cele mai mari din Liga 1. Mijlocașul a renunțat la un contract mai profitabil cu Aris pentru a juca în România, dorind să revină în echipa națională și să aspire la titluri. Detalii despre transfer și salariu. Olimpiu Moruţan
11:50
XRemus, influencerul kendama, a fermecat mallul AFI Brașov cu trick-uri spectaculoase, atrăgând zeci de copii dornici să-l vadă. Evenimentul a devenit o arenă de entuziasm, dar și de dezamăgire, mulți participanți criticând organizarea și lipsa posbilității de a obține autografe. XRemus, un influencer kendama, a organizat un eveniment la AFI Brașov Mulți copii au venit
11:50
11:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni pentru a discuta bugetul pe 2026 și reforma administrației publice. Printre subiectele principale se numără reducerea cheltuielilor și tăierea posturilor. Premierul Bolojan va cere asumarea răspunderii în Parlament. Detalii despre reforme și buget, în articol. Liderii coaliției se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta bugetul pe
Acum 2 ore
11:30
Românii resimt impactul majorării taxelor din 2025, cu 9,6 miliarde lei strânși de stat. Creșterea TVA, accizele și impozitele pe venit afectează bugetele familiilor. Guvernul Bolojan își propune să reducă deficitul bugetar, dar românii se confruntă și cu majorări locale la impozite. Descoperă toate detaliile în articol. Statul a strâns 9,6 miliarde lei din majorările
11:10
Tensiuni la Palatul Victoria: Liderii coaliției discută Mercosur și reforma administrației # MainNews.ro
Ședința tensionată a coaliției de guvernare la Palatul Victoria se concentrează pe acordul Mercosur și reforma administrației. PSD cere explicații premierului Bolojan după acuzele de „trădare" în privința intereselor fermierilor. Discuțiile se anunță dificile, cu USR și PSD în opoziție pe măsurile propuse. Coaliția de guvernare s-a reunit pentru prima dată în 2026, într-o ședință
11:10
Banda de hoți din Germania a furat 100 de milioane de euro dintr-o bancă, folosind tehnici elaborate precum un burghiu răcit cu apă și provocând un incendiu. Ei au lăsat în urmă fire de păr pentru a deruta poliția. Investigarea este complexă din cauza acidului și necesită protecție specială pentru echipele de cercetare. Banda de
10:50
Donald Trump a amenințat Europa cu cereri de anexare a Groenlandei, invocând refuzul Premiului Nobel pentru Pace ca motiv. Într-o scrisoare adresată premierului norvegian, el a contestat statutul teritoriului danez și a solicitat acțiuni din partea NATO. Liderii europeni pregătesc un răspuns la aceste amenințări. Trump justifică cererea de anexare a Groenlandei invocând refuzul acordării
10:40
Ofri Arad, noul transfer de la FCSB, a aterizat în România și a declarat că se simte bine și că FCSB este un club foarte mare. Mijlocașul israelian va oferi mai multe detalii despre venirea sa în curând. Cotat la 1,2 milioane de euro, Arad a jucat în Liga Campionilor cu Kairat Almaty. Ofri Arad
Acum 4 ore
10:30
În 2026, activul net contabil devine un indicator de risc pentru antreprenori, afectând distribuirea dividendelor și restituirea creditelor. Nerespectarea legislației poate duce la amenzi mari și la răspunderea administratorilor. Companiile trebuie să monitorizeze atent ANC și să colaboreze cu experți contabili pentru conformitate fiscală. Activul net contabil devine indicator de risc pentru firme, afectând distribuirea
10:10
Donald Trump zguduie ordinea mondială la Davos 2026, atrăgând atenția a peste 60 de lideri globali. Forumul Economic Mondial ilustrează o eră de schimbări, unde „America First" redefinește relațiile internaționale, subliniind dispariția elitismului și globalismului în favoarea priorității intereselor americane. Donald Trump influențează profund economia globală, cu efecte vizibile la Davos 2026 Forumul Economic Mondial
09:50
Ionuț Radu a strălucit în poarta celor de la Celta Vigo, contribuind la o serie de victorii importante în LaLiga. Cu doar un gol primit în ultimele șase meciuri, românul a avut intervenții remarcabile, devenind un factor cheie în lupta echipei pentru cupele europene. Celta ocupă locul 7 în clasament. Celta Vigo a obținut 4
09:50
Coliziunea feroviară din Spania, cel mai grav accident din ultimii 13 ani, a avut loc în apropiere de Adamuz, ucigând și rănind zeci de oameni. Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren, iar autoritățile investighează cauzele accidentului. Răniții primesc asistență medicală urgentă. Accidentul feroviar din Spania a avut
09:50
Unirea Republicii Moldova cu România este un subiect controversat. Maia Sandu a declarat că va vota pentru unificare în cazul unui referendum, dar experții subliniază că politicile interne și externe complică acest demers. Între timp, partidele pro-ruse critică declarațiile ei, invocând trădarea de patrie. Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova
09:50
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a anunțat că pensia sa a crescut cu 6.000 de lei datorită recalculării și indexărilor. Acesta a început cu o pensie de 2.950 de lei în 2014 și consideră disproporționată comparația cu pensiile speciale. Detalii despre pensie și declarații. Traian Băsescu a declarat că pensia sa a crescut cu
09:40
Horațiu Potra află dacă scapă de arest preventiv pe 19 ianuarie, după ce a contestat decizia Curții de Apel București. Acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, el și familia sa sunt în atenția ÎCCJ. Detalii despre situația lor și acuzațiile aduse pot fi găsite în articolul nostru. ÎCCJ va decide pe 19 ianuarie
09:30
Politologul Serghei Karaganov avertizează că asasinarea lui Vladimir Putin ar putea duce la represalii severe asupra Europei, inclusiv atacuri nucleare. El consideră Germania și Regatul Unit principalele ținte, subliniind că Europa trebuie să conștientizeze realitățile geopolitice actuale pentru a evita consecințe devastatoare. Serghei Karaganov, politolog rus, avertizează despre posibile represalii severe pentru Europa în cazul
09:00
Accident feroviar în Spania: 39 de morți și 75 de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză la Adamuz. Supraviețuitorii descriu clipe de groază și evacuări dificile. Autoritățile continuă operațiunile de salvare într-o situație extrem de gravă, cu victime încă sub dărâmături. Accident feroviar grav în Spania, 39 de morți și 75 de
08:50
Traian Băsescu l-a catalogat pe Călin Georgescu drept șarlatan, recunoscând totodată talentul său. Fostul președinte susține că atracția românilor față de discursul acestuia provine din faptul că mesajul său nu este pe deplin înțeles, fiind un discurs frumos dar greu de pus în practică. Georgescu se află sub control judiciar pentru acuzații grave. Traian Băsescu
08:40
ÎCCJ a pronunțat verdictul în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, condamnat pentru conducere fără permis. Deși a fost deja sancționat, el a fost prins din nou la volan, iar acum se confruntă cu un nou dosar penal. Neconcordanțe în CV-ul său au atras atenția publicului. Condamnarea finală a fost de un an și cinci luni
08:40
Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, s-a oprit în primul tur la Australian Open 2026, pierzând în fața cehoaicei Karolina Muchova. Scorul final a fost 3-6, 6-7(6), după un meci intens de aproape două ore. Muchova avansează în turul doi, unde o va întâlni pe Alycia Parks. Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur
08:40
Rusia salută amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, declarând că NATO este pe cale să se prăbușească. Trump amenință cu taxe vamale de 10% pentru aliații europeni, provocând preocupări legate de solidaritatea transatlantică. Ce implicații strategice are acest conflict asupra relațiilor internaționale? Donald Trump amenință aliații NATO cu taxe vamale dacă se opun achiziției Groenlandei
Acum 6 ore
08:00
Președintele Donald Trump afirmă că Danemarca nu a acționat împotriva amenințării ruse din Groenlanda, subliniind determinarea sa de a prelua acest teritoriu autonom. În ciuda opoziției din partea liderilor danezi, Trump insistă că Groenlanda este esențială pentru securitatea națională a SUA. Aceasta continuă să genereze tensiuni internaționale. Donald Trump afirmă că Danemarca nu a îndepărtat
07:50
Consilierul prezidențial Marius Lazurca clarifică poziția lui Nicușor Dan în scandalul Groenlandei, subliniind că președintele român este solidar cu ambele tabere și apreciază că tensiunile actuale sunt rezultatul unei erori de comunicare. Lazurca face apel la dialog și încurajează temperarea retoricii pentru a evita conflictele. Consilierul prezidențial Marius Lazurca afirmă că Nicușor Dan este solidar
07:40
România a suferit o înfrângere drastică în meciul de handbal masculin împotriva Danemarcei, scor 39-24, la Campionatul European EHF Euro 2026. Tricolorii au rezistat în prima repriză, dar au avut o repriză a doua de coșmar, marcând doar 7 goluri, în timp ce portarul danez Kevin Moeller a avut 17 intervenții decisive. Naționala României a
07:40
Blue Monday, considerată cea mai tristă zi din an, este un mit nevalidat științific. Psihoterapeutul Lidia Rusu explică diferența dintre tristețea sezonieră și depresia reală, subliniind conceptul de tulburare afectivă sezonieră (TAS). Emoțiile negative pot fi accentuate de factori precum vremea rece și zilele scurte. Blue Monday este un mit creat în 2004, fără fundament
07:20
România beneficiază de miliarde din PNRR pentru infrastructură, dar se confruntă cu o criză a forței de muncă care afectează execuția proiectelor. În 2026, se estimează un record de 284 km de autostrăzi, dar modernizarea feroviară rămâne o provocare crucială. Guvernul prioritizează proiectele cu șanse reale de finalizare. România se află într-o perioadă de expansiune
07:00
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, susține că Groenlanda poate fi apărată doar dacă devine parte din SUA
06:50
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a declarat că nu poate confirma sau infirma zvonurile legate de o posibilă numire la conducerea SRI sau SIE. El subliniază rolul diplomatului, care se pune la dispoziția președintelui în orice situație, evitând speculațiile din presă. Marius Lazurca nu poate confirma sau infirma speculațiile privind o posibilă numire … Articolul Marius Lazurca despre șefia serviciilor secrete: „Nici confirm, nici infirm” apare prima dată în Main News.
06:40
Scene halucinante în finala Cupei Africii pe Națiuni dintre Senegal și Maroc. După un penalty controversat acordat Marocului, echipa senegaleză a protestat și a părăsit terenul. Dramatic, meciul a continuat după intervenția lui Sadio Mane, care a invitat colegii să revină. Aflați mai multe detalii despre acest moment intens! Finala Cupei Africii pe Națiuni a … Articolul Finala Cupei Africii: Scenă șocantă, senegalezii părăsesc terenul după penalti! apare prima dată în Main News.
06:40
Strategia lui Trump pentru Groenlanda generează îngrijorări privind viitorul NATO, afectând încrederea europeană în apărarea reciprocă. O eventuală anexare americană ar putea spulbera articolul 5 din tratatul NATO, provocând o criză profundă în relațiile transatlantice și permițând Rusiei să profite de situație. Strategia agresivă a lui Trump pentru Groenlanda amenință coeziunea NATO și încrederea în … Articolul Greonlanda și strategia lui Trump: De la cooperare la dispariția NATO apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
06:00
Iranul rămâne într-o tensiune mocnită, după protestele reprimate. Regimul se bazează pe frică și manipularea insecurității ca strategie geopolitică. Fără leadership și cu o opoziție fragmentată, schimbarea pare improbabilă pe termen scurt, iar următorul val de nemulțumire ar putea avea consecințe grave. Protestele din Iran au fost reprimate violent, iar populația a resimțit frica și … Articolul Iran: Regimul rezistă, ineficiența securității ca armă geopolitică apare prima dată în Main News.
05:40
Brahim Diaz a ratat penalty-ul crucial în finala Cupei Africii, oferind o execuție jenantă, ușor prinsă de portarul Senegalului, Mendy. Acest moment a costat Maroc șansa de a înfrunta trofeul. Meciul a continuat în prelungiri, iar Senegal a câștigat printr-un gol marcat de Pape Gueye. Brahim Diaz a ratat un penalty crucial în finala Cupei … Articolul Brahim Diaz a ratat penalty-ul care putea aduce Marocului Cupa Africii! apare prima dată în Main News.
05:40
România va participa cu cea mai mare delegație guvernamentală la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026. Reprezentanți importanți, inclusiv ministrul de externe Oana Țoiu, vor discuta despre provocările globale și cooperarea internațională. Ediția 2026 va aborda teme de dialog și dezvoltare economică. România va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos în 2026 … Articolul România participă cu cea mai mare delegație la Forumul de la Davos apare prima dată în Main News.
05:40
Traian Băsescu a criticat dur politica de expansiune a președintelui SUA, Donald Trump, comparându-l cu Putin și subliniind consecințele grave ale ignorării dreptului internațional. Băsescu a pus accent pe capturarea Venezuelei pentru resursele de țiței și a avertizat că ocuparea Groenlandei este inacceptabilă. Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Donald Trump în Groenlanda … Articolul Traian Băsescu compară comportamentul lui Trump cu al lui Putin apare prima dată în Main News.
05:00
UE pregătește tarife de 93 miliarde de euro ca răspuns la amenințările lui Donald Trump. Oficialii europeni discută despre măsuri de represalii împotriva companiilor americane, utilizând mecanismul anti-coerciție. Summituri importante, inclusiv la Davos, vizează evitarea unei crize în relațiile transatlantice. UE analizează tarife vamale de 93 miliarde euro ca răspuns la intențiile lui Donald Trump … Articolul UE pregătește tarife de 93 miliarde euro ca răspuns la Trump apare prima dată în Main News.
04:40
Zeljko Kopic a lăudat prestația echipei sale după victoria Dinamo – U Cluj 1-0, subliniind importanța celor trei puncte. Golul lui Karamoko, al șaselea în campionat, a fost decisiv. Dinamo urcă pe locul doi, iar Kopic speră să continue evoluțiile bune în următoarele meciuri. Dinamo a câștigat meciul cu U Cluj cu 1-0, grație golului … Articolul Zeljko Kopic: „Dinamo – U Cluj 1-0, cel mai bun sezon din carieră” apare prima dată în Main News.
04:40
Automedicația devine tot mai comună printre români, mulți preferând farmacia în locul medicului din cauza costurilor și a timpului lung de așteptare. Farmacistul Maria-Raluca Găvan subliniază riscurile acestei practici, avertizând asupra pericolelor medicamentelor luate fără consult medical. Românii recurg adesea la farmacie pentru automedicație din cauza costurilor ridicate ale consultațiilor medicale Pacienții cer frecvent medicamente … Articolul Românii se tratează singuri: medicamente împărtășite și influența reclamelor TV apare prima dată în Main News.
04:40
Traian Băsescu susține că PSD nu va părăsi coaliția de guvernare și că o alianță cu AUR este puțin probabilă datorită reputației acestei formațiuni. El mai afirmă că PSD încearcă să evite responsabilitatea pentru criza economică și că amenințările cu ieșirea de la guvernare sunt doar teatru. Traian Băsescu este convins că coaliția de guvernare … Articolul Băsescu: Social-democrații rămân la guvernare, alianța PSD-AUR este incertă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
04:20
Racheta Nightfall: arma britanică de 10,5 milioane € care lovește Moscova de la 500 km # MainNews.ro
Marea Britanie dezvoltă rachete balistice „Nightfall” pentru Ucraina, capabile să lovească ținte la peste 500 km distanță, fiecare echipată cu un focos de 200 kg. Contractul de 10,5 milioane de euro subliniază angajamentul Londrei de a sprijini apărarea Ucrainei în fața atacurilor rusești continue. Marea Britanie dezvoltă rachete balistice „Nightfall” pentru Ucraina, având rază de … Articolul Racheta Nightfall: arma britanică de 10,5 milioane € care lovește Moscova de la 500 km apare prima dată în Main News.
04:00
UE analizează măsuri împotriva taxelor vamale anunțate de Trump, cu opțiuni de taxe de 93 de miliarde de euro și restricții pentru companiile americane. Discuțiile vor avea loc la Forumul Economic de la Davos, unde liderii europeni vor susține suveranitatea Groenlandei și vor sublinia riscurile pentru relațiile transatlantice. UE discută măsuri de răspuns la amenințarea … Articolul Răspunsul UE la taxele vamale impuse de Trump: Impactul asupra firmelor americane apare prima dată în Main News.
03:40
Senegal s-a impus în finala Cupei Africii pe Națiuni, învingând Maroc cu 1-0 la Rabat. Meciul a fost plin de tensiune, cu ocazii ratate și intervenții spectaculoase ale portarilor. „Leii din Teranga” încearcă să-și apere titlul câștigat în 2021, iar Marocul vizează revenirea pe podium după decenii. Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala desfășurată … Articolul Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala dramatică de la Rabat apare prima dată în Main News.
03:40
Guvernul sirian și Forțele Democratice Siriene au convenit asupra unui armistițiu, marcând o nouă etapă în conflictul din Siria. Acordul prevede încetarea focului, retragerea forțelor SDF și controlul guvernamental asupra provinciilor Deir al-Zor și Raqqa. Liderul sirian recunoaște drepturile naționale ale kurzilor, limba kurdă devenind oficială. Guvernul sirian și Forțele Democratice Siriene au convenit asupra … Articolul Armistițiu în Siria: Victorie a guvernului Damasc în fața milițiilor kurde apare prima dată în Main News.
03:40
Lia Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan că a lăsat Craiova și compania Ford fără căldură, refuzând să finanțeze reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova. Edilul subliniază impactul asupra comunității și a industriei locale, cerând reorganizarea și investiții urgente pentru siguranța termică a orașului. Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a refuzat să finanțeze reparațiile la … Articolul Olguța Vasilescu: Bolojan a lăsat Craiova și Ford fără căldură apare prima dată în Main News.
03:00
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei, provocând cel puțin șapte morți și un număr necunoscut de răniți. Accidentul a avut loc în Adamuz, iar autoritățile lucrează pentru a evacua pasagerii blocați. Circulația feroviară dintre Andaluzia și Madrid este suspendată. Accident feroviar grav în sudul Spaniei, lângă Cordoba, între două … Articolul Accident tragic în Spania: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, 7 morți apare prima dată în Main News.
02:40
Selecţionerul Marocului, Walid Regragui, l-a certat pe Brahim Diaz după ratatea unui penalty crucial în prelungiri, în meciul împotriva Senegalului. Executat lamentabil, penalty-ul a fost prins uşor de portarul Edouard Mendy, iar Maroc a pierdut ocazia de a câştiga Cupa Africii. Desăvârşit meciul a dus la victoria Senegalului. Selecţionerul Marocului a criticat penibila executare a … Articolul Selecţionerul Marocului l-a criticat pe Diaz pentru penalty-ul ratat în prelungiri apare prima dată în Main News.
02:40
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa privind Groenlanda, subliniind importanța dialogului și interesele naționale ale României. Nicușor Dan avertizează asupra escaladării tensiunilor și îndeamnă liderii să evite disputele și să colaboreze pentru stabilitatea globală. Marius Lazurca a explicat mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa legat de Groenlanda Nicușor Dan a … Articolul Marius Lazurca: Nicușor Dan avertizează asupra scandalului Groenlanda-Trump apare prima dată în Main News.
02:40
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că nu va reduce salariile angajaților, ci va face disponibilizări, vizând 19 angajați. Aceasta subliniază impactul creșterilor de taxe asupra celor mai săraci cetățeni și critică Guvernul pentru întârzierea fondurilor PNRR, afectând dezvoltarea locală. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că nu va reduce salariile angajaților, ci … Articolul Olguța Vasilescu: Nu se taie salarii la Primăria Craiova, preferăm disponibilizări apare prima dată în Main News.
