Brahim Diaz a ratat penalty-ul care putea aduce Marocului Cupa Africii!
MainNews.ro, 19 ianuarie 2026 05:40
Brahim Diaz a ratat penalty-ul crucial în finala Cupei Africii, oferind o execuție jenantă, ușor prinsă de portarul Senegalului, Mendy. Acest moment a costat Maroc șansa de a înfrunta trofeul. Meciul a continuat în prelungiri, iar Senegal a câștigat printr-un gol marcat de Pape Gueye. Brahim Diaz a ratat un penalty crucial în finala Cupei … Articolul Brahim Diaz a ratat penalty-ul care putea aduce Marocului Cupa Africii! apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
06:00
Iranul rămâne într-o tensiune mocnită, după protestele reprimate. Regimul se bazează pe frică și manipularea insecurității ca strategie geopolitică. Fără leadership și cu o opoziție fragmentată, schimbarea pare improbabilă pe termen scurt, iar următorul val de nemulțumire ar putea avea consecințe grave. Protestele din Iran au fost reprimate violent, iar populația a resimțit frica și … Articolul Iran: Regimul rezistă, ineficiența securității ca armă geopolitică apare prima dată în Main News.
Acum o oră
05:40
Brahim Diaz a ratat penalty-ul crucial în finala Cupei Africii, oferind o execuție jenantă, ușor prinsă de portarul Senegalului, Mendy. Acest moment a costat Maroc șansa de a înfrunta trofeul. Meciul a continuat în prelungiri, iar Senegal a câștigat printr-un gol marcat de Pape Gueye. Brahim Diaz a ratat un penalty crucial în finala Cupei … Articolul Brahim Diaz a ratat penalty-ul care putea aduce Marocului Cupa Africii! apare prima dată în Main News.
05:40
România va participa cu cea mai mare delegație guvernamentală la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026. Reprezentanți importanți, inclusiv ministrul de externe Oana Țoiu, vor discuta despre provocările globale și cooperarea internațională. Ediția 2026 va aborda teme de dialog și dezvoltare economică. România va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos în 2026 … Articolul România participă cu cea mai mare delegație la Forumul de la Davos apare prima dată în Main News.
05:40
Traian Băsescu a criticat dur politica de expansiune a președintelui SUA, Donald Trump, comparându-l cu Putin și subliniind consecințele grave ale ignorării dreptului internațional. Băsescu a pus accent pe capturarea Venezuelei pentru resursele de țiței și a avertizat că ocuparea Groenlandei este inacceptabilă. Traian Băsescu critică politica de expansiune a lui Donald Trump în Groenlanda … Articolul Traian Băsescu compară comportamentul lui Trump cu al lui Putin apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
05:00
UE pregătește tarife de 93 miliarde de euro ca răspuns la amenințările lui Donald Trump. Oficialii europeni discută despre măsuri de represalii împotriva companiilor americane, utilizând mecanismul anti-coerciție. Summituri importante, inclusiv la Davos, vizează evitarea unei crize în relațiile transatlantice. UE analizează tarife vamale de 93 miliarde euro ca răspuns la intențiile lui Donald Trump … Articolul UE pregătește tarife de 93 miliarde euro ca răspuns la Trump apare prima dată în Main News.
04:40
Zeljko Kopic a lăudat prestația echipei sale după victoria Dinamo – U Cluj 1-0, subliniind importanța celor trei puncte. Golul lui Karamoko, al șaselea în campionat, a fost decisiv. Dinamo urcă pe locul doi, iar Kopic speră să continue evoluțiile bune în următoarele meciuri. Dinamo a câștigat meciul cu U Cluj cu 1-0, grație golului … Articolul Zeljko Kopic: „Dinamo – U Cluj 1-0, cel mai bun sezon din carieră” apare prima dată în Main News.
04:40
Automedicația devine tot mai comună printre români, mulți preferând farmacia în locul medicului din cauza costurilor și a timpului lung de așteptare. Farmacistul Maria-Raluca Găvan subliniază riscurile acestei practici, avertizând asupra pericolelor medicamentelor luate fără consult medical. Românii recurg adesea la farmacie pentru automedicație din cauza costurilor ridicate ale consultațiilor medicale Pacienții cer frecvent medicamente … Articolul Românii se tratează singuri: medicamente împărtășite și influența reclamelor TV apare prima dată în Main News.
04:40
Traian Băsescu susține că PSD nu va părăsi coaliția de guvernare și că o alianță cu AUR este puțin probabilă datorită reputației acestei formațiuni. El mai afirmă că PSD încearcă să evite responsabilitatea pentru criza economică și că amenințările cu ieșirea de la guvernare sunt doar teatru. Traian Băsescu este convins că coaliția de guvernare … Articolul Băsescu: Social-democrații rămân la guvernare, alianța PSD-AUR este incertă apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
04:20
Racheta Nightfall: arma britanică de 10,5 milioane € care lovește Moscova de la 500 km # MainNews.ro
Marea Britanie dezvoltă rachete balistice „Nightfall” pentru Ucraina, capabile să lovească ținte la peste 500 km distanță, fiecare echipată cu un focos de 200 kg. Contractul de 10,5 milioane de euro subliniază angajamentul Londrei de a sprijini apărarea Ucrainei în fața atacurilor rusești continue. Marea Britanie dezvoltă rachete balistice „Nightfall” pentru Ucraina, având rază de … Articolul Racheta Nightfall: arma britanică de 10,5 milioane € care lovește Moscova de la 500 km apare prima dată în Main News.
04:00
UE analizează măsuri împotriva taxelor vamale anunțate de Trump, cu opțiuni de taxe de 93 de miliarde de euro și restricții pentru companiile americane. Discuțiile vor avea loc la Forumul Economic de la Davos, unde liderii europeni vor susține suveranitatea Groenlandei și vor sublinia riscurile pentru relațiile transatlantice. UE discută măsuri de răspuns la amenințarea … Articolul Răspunsul UE la taxele vamale impuse de Trump: Impactul asupra firmelor americane apare prima dată în Main News.
03:40
Senegal s-a impus în finala Cupei Africii pe Națiuni, învingând Maroc cu 1-0 la Rabat. Meciul a fost plin de tensiune, cu ocazii ratate și intervenții spectaculoase ale portarilor. „Leii din Teranga” încearcă să-și apere titlul câștigat în 2021, iar Marocul vizează revenirea pe podium după decenii. Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala desfășurată … Articolul Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala dramatică de la Rabat apare prima dată în Main News.
03:40
Guvernul sirian și Forțele Democratice Siriene au convenit asupra unui armistițiu, marcând o nouă etapă în conflictul din Siria. Acordul prevede încetarea focului, retragerea forțelor SDF și controlul guvernamental asupra provinciilor Deir al-Zor și Raqqa. Liderul sirian recunoaște drepturile naționale ale kurzilor, limba kurdă devenind oficială. Guvernul sirian și Forțele Democratice Siriene au convenit asupra … Articolul Armistițiu în Siria: Victorie a guvernului Damasc în fața milițiilor kurde apare prima dată în Main News.
03:40
Lia Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan că a lăsat Craiova și compania Ford fără căldură, refuzând să finanțeze reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova. Edilul subliniază impactul asupra comunității și a industriei locale, cerând reorganizarea și investiții urgente pentru siguranța termică a orașului. Olguța Vasilescu acuză Guvernul Bolojan că a refuzat să finanțeze reparațiile la … Articolul Olguța Vasilescu: Bolojan a lăsat Craiova și Ford fără căldură apare prima dată în Main News.
03:00
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit lângă Cordoba, în sudul Spaniei, provocând cel puțin șapte morți și un număr necunoscut de răniți. Accidentul a avut loc în Adamuz, iar autoritățile lucrează pentru a evacua pasagerii blocați. Circulația feroviară dintre Andaluzia și Madrid este suspendată. Accident feroviar grav în sudul Spaniei, lângă Cordoba, între două … Articolul Accident tragic în Spania: două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, 7 morți apare prima dată în Main News.
02:40
Selecţionerul Marocului, Walid Regragui, l-a certat pe Brahim Diaz după ratatea unui penalty crucial în prelungiri, în meciul împotriva Senegalului. Executat lamentabil, penalty-ul a fost prins uşor de portarul Edouard Mendy, iar Maroc a pierdut ocazia de a câştiga Cupa Africii. Desăvârşit meciul a dus la victoria Senegalului. Selecţionerul Marocului a criticat penibila executare a … Articolul Selecţionerul Marocului l-a criticat pe Diaz pentru penalty-ul ratat în prelungiri apare prima dată în Main News.
02:40
Marius Lazurca explică mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa privind Groenlanda, subliniind importanța dialogului și interesele naționale ale României. Nicușor Dan avertizează asupra escaladării tensiunilor și îndeamnă liderii să evite disputele și să colaboreze pentru stabilitatea globală. Marius Lazurca a explicat mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa legat de Groenlanda Nicușor Dan a … Articolul Marius Lazurca: Nicușor Dan avertizează asupra scandalului Groenlanda-Trump apare prima dată în Main News.
02:40
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că nu va reduce salariile angajaților, ci va face disponibilizări, vizând 19 angajați. Aceasta subliniază impactul creșterilor de taxe asupra celor mai săraci cetățeni și critică Guvernul pentru întârzierea fondurilor PNRR, afectând dezvoltarea locală. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat că nu va reduce salariile angajaților, ci … Articolul Olguța Vasilescu: Nu se taie salarii la Primăria Craiova, preferăm disponibilizări apare prima dată în Main News.
02:20
În 2026, Putin ar putea înfrunta presiuni interne majore din cauza progresului lent în Ucraina și a cheltuielilor militare în creștere. Nemulțumirile sociale și economice cresc, iar elitele ruse caută reforme. Sprijinul militar al SUA pentru Ucraina ar putea accelera o schimbare de poziție în Kremlin. Până la finalul anului 2025, Rusia a capturat mai … Articolul 2026: Presiuni interne cresc pentru Putin, avertizează un istoric american apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
02:00
Cel puțin 21 de persoane au murit și multe altele au fost rănite în urma ciocnirii a două trenuri de mare viteză în Adamuz, Spania. Accidentul a avut loc duminică, iar autoritățile cercetează cauzele deraierei. Echipele de urgență intervin pentru evacuarea pasagerilor blocați. Traficul feroviar este suspendat. Cel puțin 21 de morți și mai multe … Articolul Coliziune fatală între trenuri de mare viteză în Spania: 21 de morți și răniți apare prima dată în Main News.
01:40
Cotroceniul reacționează la invitația lui Donald Trump pentru Nicușor Dan de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Consilierul Marius Lazurca consideră că răspunsul rapid al președintelui român este nepotrivit, subliniind importanța unei analize detaliate a inițiativei, care angajează România pe termen lung. Consilierul prezidențial Marius Lazurca consideră nepotrivită o reacție rapidă a președintelui Nicușor Dan … Articolul Reacția Cotrocenilor la invitația lui Trump pentru Nicușor Dan: „O surpriză” apare prima dată în Main News.
01:40
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a folosit o metaforă despre premierul Ilie Bolojan, sugerând că ar putea fi timpul să se schimbe liderul. În cadrul consultărilor interne, Manda a discutat despre posibila ieșire a PSD de la guvernare, evidențiind impactul bugetului și măsurile favorabile populației. Claudiu Manda, secretar general PSD, a criticat premierul Ilie … Articolul Claudiu Manda: „E timpul să schimbăm lăutarul Premierului Ilie Bolojan” apare prima dată în Main News.
01:30
Vitoria Guimaraes FC Porto 0-1. FC Porto rămâne lider în Liga Portugal, câștigând un meci intens grație unui penalty transformat pe final. Rivalele Sporting și Benfica au obținut, de asemenea, victorii importante, menținând tensiunea în lupta pentru titlu. Detalii și analize în articolul complet. FC Porto învinge Vitoria Guimaraes cu 1-0 datorită unui penalty transformat … Articolul FC Porto câștigă cu 1-0 la Vitoria Guimaraes dintr-un penalty decisiv apare prima dată în Main News.
01:00
Liderii Uniunii Europene se vor reuni pe 22 ianuarie la Bruxelles pentru a discuta răspunsul la amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. Președintele american a propus taxe vamale pentru țările europene, iar UE ia în considerare măsuri economice de contracarare, inclusiv taxe pentru importurile din SUA. Liderii UE se reunesc pentru a discuta răspunsul la … Articolul Summit UE: Lideri discută amenințările lui Trump privind Groenlanda apare prima dată în Main News.
00:40
Congresmenul republican Michael McCaul avertizează că o intervenție militară în Groenlanda ar putea sfârși cu dezintegrarea NATO. Declarațiile sale subliniază consecințele grave ale acțiunilor agresive propuse de Donald Trump, punând în pericol unitatea Alianței Nord-Atlantice și principiul apărării colective. Congresmenul republican Michael McCaul își exprimă scepticismul față de planul lui Donald Trump de a anexa … Articolul Intervenția în Groenlanda: Avertismentul unui parlamentar republican despre NATO apare prima dată în Main News.
00:40
Marius Lazurca explică de ce Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, menționând că președintele preferă să rămână în țară pentru a aborda crizele urgente. România va fi reprezentată de o delegație guvernamentală de înalt nivel condusă de trei miniștri în perioada 19-23 ianuarie. Marius Lazurca a explicat motivul pentru … Articolul Marius Lazurca: De ce Nicușor Dan nu merge la Davos – un mesaj clar apare prima dată în Main News.
00:30
Senegal a devenit campioană a Africii după o finală dramatică cu Maroc, plină de controverse. Meciul s-a decis în prelungiri, cu un gol anulat pentru Senegal și un penalty ratat de Brahim Diaz. Victoriile din teren și protestele au marcat această întâlnire, oferind momente rare în fotbalul african. Senegal este noua campioană a Cupei Africii … Articolul Momente spectaculoase în finala Cupei Africii: Senegal – Maroc înnebunește fanii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
23:50
Oamenii caută să se întoarcă la un stil de viață analogic, pe măsură ce inteligența artificială invadează cotidianul. Activitățile offline, precum tricotatul și meșteșugurile, devin din ce în ce mai populare, oferind o pauză necesară de la digital și îmbunătățind sănătatea mintală. Descoperă tendințele actuale spre desconectare. Oamenii caută un stil de viață analogic, în … Articolul Oamenii renunță la Inteligența Artificială pentru un stil de viață analogic apare prima dată în Main News.
23:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, discută despre impactul majorărilor de taxe asupra românilor, subliniind că impozitele pe proprietate afectează în principal persoanele cu venituri mici. El propune impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. Creșterea impozitelor a lovit cel mai tare familiile cu resurse limitate. Florin Manole, ministrul Muncii, a comentat impactul majorărilor … Articolul Ministrul Muncii: „Soția a suportat majorările de taxe, eu nu am proprietăți” apare prima dată în Main News.
23:30
Senegal – Maroc 1-0: Scenă șocantă, gazdele ratează penalty după intrarea senegalezilor # MainNews.ro
Senegal a învins Maroc cu 1-0 în finala Cupei Africii pe Națiuni, într-un meci plin de dramatism. Senegalezii au ieșit de pe teren, doar pentru a se întoarce și a asista la ratările penalty-ului de către adversari. O partidă memorabilă, plină de tensiune și emoție pentru ambele echipe. Senegal învinge Maroc cu 1-0 în finala … Articolul Senegal – Maroc 1-0: Scenă șocantă, gazdele ratează penalty după intrarea senegalezilor apare prima dată în Main News.
23:30
Curtea Europeană de Justiție poate fi sesizată în legătură cu acordul UE-Mercosur, conform europarlamentarului Claudiu Manda. PSD va vota un proiect de hotărâre la Strasbourg pentru a verifica legalitatea acestui acord, ce ar putea afecta fermierii români prin importuri de produse cu standarde mai scăzute. Claudiu Manda anunță un proiect de hotărâre prin care se … Articolul Curtea Europeană de Justiție poate analiza acordul UE-Mercosur, spune Claudiu Manda apare prima dată în Main News.
23:20
Moscova provoacă dificultăți în vânzarea avionului Su-57, renunțând chiar la codul sursă. India finalizează un contract de 37 de miliarde de euro pentru avioane Rafale, afectând grav industria de apărare rusă. Su-57 rămâne în dezvoltare, în timp ce Rafale beneficiază de tehnologie matură și livrări deja operaționale. India intenționează să achiziționeze 114 avioane de luptă … Articolul Moscova renunță la codul sursă pentru a vinde avionul invizibil Su-57 apare prima dată în Main News.
22:50
Mii de protestatari din Iran sunt închiși în închisori descrise drept abatoare, unde sunt torturați, violați și riscă execuții. Regimul iranian aplică metode extreme de intimidare, inclusiv bătăi, șocuri electrice și simulări de execuții, generând frică în rândul celor care contestă autoritatea. Mii de protestatari din Iran sunt închiși în închisori denumite abatoare, supuși torturii … Articolul Tortură și abuzuri în închisorile din Iran: protestatarii suferă atrocități apare prima dată în Main News.
22:40
Marius Lazurca a explicat motivele pentru care președintele Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind că decizia a fost influențată de priorități naționale. România va fi reprezentată de o delegație guvernamentală formată din trei miniștri și consilieri. Marius Lazurca a explicat de ce Nicușor Dan nu participă la Forumul … Articolul Marius Lazurca: De ce Nicușor Dan nu participă la Davos apare prima dată în Main News.
22:30
Trump, autointitulat „Președintele Păcii”, vrea să transforme geopolitica globală cu un nou Consiliu al Păcii. El și-a retras țara din organizații internaționale și planează un summit la Davos. Va reuși să convingă liderii mondiali să-l recunoască drept „Împărat al Lumii”? Află detalii despre strategia sa. Donald Trump se autoproclamă „Împăratul Lumii” și „Președintele Păcii” după … Articolul Trump, lider global și arhitect al propriului ONU apare prima dată în Main News.
22:30
România se confruntă cu Danemarca în cadrul Campionatului European, după o înfrângere cu Portugalia. Selecționerul George Buricea afirmă că danezii sunt cei mai buni din lume, iar echipa României își propune să aducă spectacol și bucurie pe teren. Meciul promite intensitate și atmosfără rar întâlnită. România joacă în prezent împotriva Danemarcei la Campionatul European În … Articolul România – Danemarca: Tricolorii înfruntă marii favoriți la trofeu! apare prima dată în Main News.
22:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, a cerut introducerea impozitării progresive, considerată o soluție echitabilă pentru românii cu venituri mici, afectați de majorarea impozitelor pe proprietate. Impozitarea progresivă este susținută de PSD și considerați benefică de Comisia Europeană și Banca Mondială. PNL se opune acestei măsuri. Ministrul Muncii Florin Manole solicită introducerea impozitării progresive pe venituri Impozitele … Articolul Ministrul Muncii propune impozit progresiv după creșteri de taxe mari apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:50
Spionajul american a monitorizat în secret Groenlanda și instalațiile militare daneze, conform unor documente clasificate. Investigația relevă că SUA au obținut informații despre infrastructura critică din teritoriu, stârnind îngrijorări în rândul experților și al armatei daneze privind operațiunile de spionaj în zonă. Spionajul american a vizat Groenlanda și instalațiile militare daneze fără acordul Copenhagăi Documente … Articolul Spionajul american: monitorizarea secretă a Groenlandei și instalațiilor daneze apare prima dată în Main News.
21:40
Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat dur după salvarea unei fetițe de către un cetățean indian în Craiova. El subliniază nevoia de solidaritate în momente de urgență și critică indiferența și discursul urii din societate. Salvatorul va fi numit cetățean de onoare al orașului Craiova pentru curajul său. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale … Articolul Nicu Ștefănuță: Ce suntem dispuși să sacrificăm în momente de pericol? apare prima dată în Main News.
21:30
Ionuț Radu a fost titular în meciul Celta Vigo – Rayo Vallecano, iar Răzvan Lucescu conduce PAOK spre victorie în Grecia. Răzvan Marin, titular în meciul AEK – Panathinaikos, are parte de o zi plină de acțiune în fotbalul european. Află toate detaliile meciurilor din această rundă interesantă. Ionuț Radu este titular pentru Celta Vigo … Articolul Ionuț Radu și Răzvan Marin, titulari în La Liga, Răzvan Lucescu, lider în Grecia apare prima dată în Main News.
21:30
Cristian Tudor Popescu analizează dilema lui Nicușor Dan privind invitația la Consiliul pentru Pace al lui Trump, care impune o taxa de 1 miliard de dolari. CTP avertizează asupra riscurilor de fragmentare a Europei și escaladării tensiunilor dintre SUA și UE, în contextul ambițiilor de anexare a Groenlandei. Cristian Tudor Popescu discută dacă Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan ar trebui să refuze oferta de un miliard de dolari a lui Trump? apare prima dată în Main News.
20:50
Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că orice atac asupra liderului suprem Ali Khamenei va constitui o declarație de război. În timp ce Donald Trump critică regimul, subliniind posibile consecințe grave, tensiunile dintre Iran și SUA continuă să crească, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile. Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că un atac asupra liderului … Articolul Iran: Președintele avertizează Trump despre un război total dacă atacă Khamenei apare prima dată în Main News.
20:40
Nicușor Dan își exprimă îngrijorarea față de escaladarea tensiunilor între partenerii transatlantici, după ce Trump amenință cu taxe vamale mari asupra mai multor țări europene. Afirmând despre necesitatea discuțiilor diplomatice, Dan subliniază impactul periculos asupra siguranței globale. Nicuşor Dan exprimă îngrijorarea față de tensiunile dintre partenerii transatlantici Donald Trump amenință cu taxe vamale de 25% … Articolul Nicușor Dan: Îngrijorări după amenințările lui Trump legate de Groenlanda apare prima dată în Main News.
20:30
Jucătorii Craiovei se plâng de frig înaintea meciului crucial cu Petrolul, unde mizează pe primul loc în clasament. Dacă oltenii nu reușesc să obțină victoria, Rapidul va rămâne lider. Aflați detalii despre această confruntare importantă și impactul vremii asupra jucătorilor din Oltenia. Jucătorii Craiovei se plâng de frig înaintea meciului cu Petrolul Meciul are o … Articolul Oltenii se plâng de frig înaintea meciului crucial pentru prima poziție apare prima dată în Main News.
20:30
Imagini spectaculoase cu doi cerbi surprinși în zăpadă, filmate de jandarmii montani în Munții Rodnei, au fost publicate recent. Jandarmeria Română ne oferă o privire unică asupra avantajelor de a avea biroul în inima naturii. Descoperă frumusețea naturii pe traseele montane din România. Doi cerbi au fost filmați de jandarmii montani în Munții Rodnei Imaginile … Articolul Cerbi filmează în Munții Rodnei – Birou în inima naturii! apare prima dată în Main News.
20:10
Utilizarea intensificată a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să adâncească inegalitatea socială și scăderea nivelului de trai pentru persoanele cu venituri mici, avertizează Anthropic. Studiile arată că adopția AI va crește productivitatea, dar va lăsa în urmă țările sărace, amplificând decalajul economic global. Cererea mare de memorii RAM pentru inteligența artificială duce la scumpirea … Articolul Inteligența artificială și inegalitatea: avertismentul Anthropic pentru țările bogate apare prima dată în Main News.
19:50
Irakul a anunțat retragerea completă a coaliției militare conduse de SUA, excepție făcând regiunea Kurdistan, unde forțele vor rămâne până în septembrie 2026. Toate obiectivele militare vor fi preluate de forțele irakiene, iar coaliția va continua să sprijine operațiunile împotriva Statului Islamic în Siria. Irakul a anunțat retragerea forțelor coaliției conduse de SUA de pe … Articolul Irakul anunță retragerea coaliției SUA; forțele kurde rămân până în septembrie apare prima dată în Main News.
19:30
Dinamo – U Cluj se înfruntă în etapa a 22-a din Liga 1, cu meciul programat la 20:30. „Câinii” lui Zeljko Kopic, aflați pe locul patru cu 38 de puncte, pot urca pe locul doi cu o victorie. Urmărește echipele de start și evoluția meciului în format live text pe as.ro. Fii la curent cu … Articolul Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30): „Câinii” pot urca pe locul doi! apare prima dată în Main News.
19:30
Europa răspunde amenințărilor tarifare ale lui Trump cu o declarație comună de solidaritate față de Groenlanda, subliniind suveranitatea sa. Opt țări europene, inclusiv Danemarca și Germania, afirmă că nu se vor lăsa șantajate. Trump riscă o spirale descendentă a relațiilor transatlantice. O optă țări europene susțin Groenlanda și resping amenințările tarifare ale lui Trump Declarația … Articolul Europa răspunde ferm amenințărilor tarifare ale lui Trump pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
19:30
Traian Băsescu consideră că declarațiile Maiei Sandu despre unirea Republicii Moldova cu România sunt imprudente. Fostul președinte al României avertizează că acestea au stârnit opoziția, punând-o într-o situație dificilă. Sandu a declarat că ar vota pentru unirea cu România, evidențiind presiunea geopolitică asupra Moldovei. Traian Băsescu consideră că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru … Articolul Traian Băsescu: Maia Sandu, imprudentă în declarațiile despre unire apare prima dată în Main News.
19:10
ANAF actualizează formularul de înregistrare pentru e-Factura în conformitate cu OUG 89/2025. Acest proiect de ordin include instrucțiuni clare pentru completarea formularului 082 și actualizările necesare pentru înregistrarea în registrul e-Factura. Descoperiți toate detaliile esențiale pentru companii. ANAF a actualizat formularul de înregistrare pentru e-Factura în urma modificărilor aduse de OUG 89/2025 Proiectul de ordin … Articolul e-Factura 2026: ANAF revizuiește înregistrarea conform OUG 89/2025 apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.