Lazurca dezvăluie poziția lui Nicușor Dan în scandalul Groenlanda: „Opriți-vă!”

21:40

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat dur după salvarea unei fetițe de către un cetățean indian în Craiova. El subliniază nevoia de solidaritate în momente de urgență și critică indiferența și discursul urii din societate. Salvatorul va fi numit cetățean de onoare al orașului Craiova pentru curajul său. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale … Articolul Nicu Ștefănuță: Ce suntem dispuși să sacrificăm în momente de pericol? apare prima dată în Main News.