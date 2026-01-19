Traian Băsescu compară comportamentul lui Trump cu al lui Putin

19:30

Dinamo – U Cluj se înfruntă în etapa a 22-a din Liga 1, cu meciul programat la 20:30. „Câinii" lui Zeljko Kopic, aflați pe locul patru cu 38 de puncte, pot urca pe locul doi cu o victorie. Urmărește echipele de start și evoluția meciului în format live text pe as.ro. Fii la curent cu …