Aparate și ustensile indispensabile în industria HoReCa

Suntem la un pas să avem 57 de trenuri noi în 2026, însă infrastructura rămâne marea piedică. Pro Infrastructura cere lămuriri despre omologarea ramelor PESA pentru PNRR. Fără linii electrificate și șine moderne, noile garnituri electrice se vor uza rapid pe rutele limitate din România.