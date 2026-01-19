Căderi pe burse după noile amenințări ale lui Trump

10:10

Donald Trump a început să-și construiască o alternativă personală la ONU și a creat așa-numitul „Consiliul pentru Pace” care are rolul să supravegheeze reconstrucția Fâșiei Gaza. Dar presa americană scrie că acest organism internațional ar urma să fie extins pentru a aborda conflictele și din alte părți ale lumii, cum ar fi războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina sau stabilitatea statului Venezuela. The post Trump oferă „pace” contra cost. Capcana diplomatică pentru Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.