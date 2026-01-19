Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului”
Maestrul caricaturist Mihai Pînzaru PIM are un început de an extrem de activ, luna ianuarie fiind marcată de mai multe expoziții, vernisaje și participări la evenimente culturale importante din țară. Unul dintre cele mai așteptate momente este vernisajul unei expoziții realizate în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, programat, cel mai probabil, pentru data de […] Articolul Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava continuă acțiunile de sprijin pentru copiii din zonele izolate ale județului, printr-o nouă inițiativă desfășurată în urma campaniei . Astfel, 230 de volume vor ajunge în zilele următoare la elevii din cătunele din Izvoarele Sucevei. Cărțile provin integral din donații făcute de Universitatea din Suceava. Inspectorul […] Articolul 230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, la finalul săptămînii trecute, cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, distinctă de cea organizată la nivel național de Ministerul Educației. Probele s-au desfășurat joi, la Limba și literatura română, și vineri, la Matematică. Inspectorul șef al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, a precizat, […] Articolul Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning # Radio Top Suceava
Un proiect al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a fost unul din cele 23 de proiecte premiate la Conferința Națională eTwinning, care a avut loc pe 17 și 18 ianuarie la București. Liceul sucevean a primit premiul I pentru proiectul „Bridge to European Values”, care a fost coordonat de profesoara Simona Nicoleta Haja. În cadrul evenimentului […] Articolul Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! # Radio Top Suceava
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a fost internată săptămîna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Suceava, unde a primit îngrijiri medicale în urma unei probleme de sănătate, a transmis, după externare, un mesaj public de mulțumire adresat medicilor și personalului medical care s-au ocupat de starea […] Articolul Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Șerbăuți este o localitate aflată în nordul județului Suceava, care numără cam 3.000 de persoane. În satul Călinești din această comună s-a născut regretatul poet Ion Cozmei, care a trăit între 1951 și 2015. În urmă cu aproape un an, biblioteca Liceului cu Program Sportiv Suceava, proaspăt amenajată, a primit numele lui Ion Cozmei. La […] Articolul Școala suceveană înseamnă și școala din Șerbăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) # Radio Top Suceava
Duminică, 18 ianuarie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la cea de-a III-a ediție a Paradei Ciobănescului de Bucovina, la invitația primarului comunei Stulpicani, Vasile Zamcu. Mii de oameni au fost prezenți la evenimentul găzduit de localitatea Stulpicani. Într-o declarație a domnului Șoldan transmisă presei se arată: ”M-am bucurat de întâlnirea cu gospodarii […] Articolul Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă # Radio Top Suceava
Prin intermediului unui mesaj pe Facebook, medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman, de la Compartimentul de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava, caută un coleg. Motivația este următoarea: ”Astăzi spunem deschis și corect: doi oameni nu pot susține la nesfârșit un program care ar trebui dus de o echipă. Pentru ca acest serviciu vital […] Articolul Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 17 ianuarie, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, s-a întîlnit cu premierul Romaniei, Ilie Bolojan, pentru ”o discuție aplicată pe teme de interes major pentru orașul Siret”. Domnul Bolojan a transmis că s-au ”abordat problemele economice ale orașului, dificultățile reale pe care le întîmpinăm în atragerea de investitori economici în zonă, precum și stadiul și […] Articolul Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine # Radio Top Suceava
În primul meci de la Campionatul European de handbal masculin, pierdut de România în fața Portugaliei cu 40-34 în Danemarca, la Herning, Daniel Stanciuc a fost cel mai bun marcator al Naționalei noastre. Daniel, jucător format de CSU Suceava și legitimat la campioana Dinamo București, a înscris 8 goluri, dintre care două de la 7 […] Articolul Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie # Radio Top Suceava
Marea problemă a echipei de handbal masculin CSU Suceava, ocupanta locul VII din 11 echipe în prima ligă, o reprezintă accidentările. Echipa a reluat pregătirile pe 8 ianuarie. Prima etapă din partea a doua a campionatului este programată pe 8 februarie, cu Minaur Baia Mare, în deplasare, însă partida s-ar putea disputa cu două zile […] Articolul Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Asociația Insitutul Bucovina Suceava, 600 de cadouri pentru copii în cadrul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi” # Radio Top Suceava
Asociația Insitutul Bucovina Suceava a făcut bilanțul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi”, derulată în perioada 1-12 decembrie 2025, și a rezultat că au fost adunate peste 600 de pachete cu daruri pentru copiii din medii defavorizate. Campania a urmărit colectarea de pachete frumos ambalate care au conținut cinci produse: un obiect de igienă personală, […] Articolul Asociația Insitutul Bucovina Suceava, 600 de cadouri pentru copii în cadrul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Accident la Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Doar două au necesitat transportul la o unitate spitalicească # Radio Top Suceava
În noaptea de vineri spre sîmbătă, la ora 00:17, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe raza localității Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe o parte. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” […] Articolul Accident la Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Doar două au necesitat transportul la o unitate spitalicească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Primăria Suceava: Cine incită la nerespectarea Legii este ori iresponsabil, ori imatur, ori incapabil de a înțelege obligația respectării prevederilor legale # Radio Top Suceava
Într-o săptămînă, 4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Conform Primăriei Suceava, la ghișeele Primăriei 2.643 de cetățeni au achitat 3.392.083 de lei, on-line 1.578 cetățeni au achitat 1.280.827 de leim, iar prin terminalele SelfPay 155 cetățeni au achitat 80.092 lei. Municipalitatea subliniază că ”am respectat valorile minime de impozitare stabilite […] Articolul 4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Primăria Suceava: Cine incită la nerespectarea Legii este ori iresponsabil, ori imatur, ori incapabil de a înțelege obligația respectării prevederilor legale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Gastronomie pentru omenie – Împreună pentru Andreea Aniță”, eveniment caritabil, duminică. Organizatorii: Lupta nu se oprește la operație # Radio Top Suceava
Un eveniment caritabil dedicat salvării vieții Andreei Aniță va avea loc duminică, 25 ianuarie, de la ora 13:00, la Pronia Suceava. Evenimentul își propune să sprijine eforturile financiare necesare tratamentelor medicale complexe de care are nevoie Andreea, organizatorii subliniind că ”lupta nu se oprește la operație – urmează tratamente, cazări, transport, luni de incertitudine. O […] Articolul ”Gastronomie pentru omenie – Împreună pentru Andreea Aniță”, eveniment caritabil, duminică. Organizatorii: Lupta nu se oprește la operație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani: Am primit multe premii, dar cele mai grozave premii pentru mine sînt copiii mei. Astea sînt marile cadouri ale vieții, iar altul este longevitatea (FOTO) # Radio Top Suceava
Galeria de Artă Zamca din municipiul Suceava a fost neîncăpătoare vineri, 16 ianuarie, la vernisajul expoziției aniversare dedicată maestrului caricaturist Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani. Expoziția intitulată ”PIMEXPO – Caricatura Jupânu’ 2025” a fost realizată în colaborare cu săptămînalul ”Jupânu” și reunește o selecție reprezentativă de desene care au însoțit actualitatea […] Articolul Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani: Am primit multe premii, dar cele mai grozave premii pentru mine sînt copiii mei. Astea sînt marile cadouri ale vieții, iar altul este longevitatea (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
519 elevi au absentat la simularea examenului la Matematică, organizată de IȘJ Suceava. Urmează a doua sesiune a simulărilor pentru Bacalaureat # Radio Top Suceava
6.109 elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava, din cei 6.628 candidați înscriși, au participat astăzi la simularea examenului la Matematică, în cadrul celei de-a doua simulări a Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 519 candidati au absentat. Ieri, 15 ianuarie, 6.162 de elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava au participat […] Articolul 519 elevi au absentat la simularea examenului la Matematică, organizată de IȘJ Suceava. Urmează a doua sesiune a simulărilor pentru Bacalaureat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Școala nr. 3 și Școala nr. 9 blochează groaznic traficul și, din păcate, nu văd o inițiativă normală, cum este peste tot în lume, de a exista un program diferențiat # Radio Top Suceava
Potrivit lui Gabriel Petruc, directorul Societății de Transport Public Local Suceava, autobuzele electrice ale companiei nu întîmpină ”probleme specifice de iarnă, ca cele diesel, de pe vremuri”, însă, ”în condiții de iarnă, există o situație mai deosebită, în sensul în care, de multe ori, este foarte blocat traficul”. Una dintre soluții, în opinia acestuia, ar […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Școala nr. 3 și Școala nr. 9 blochează groaznic traficul și, din păcate, nu văd o inițiativă normală, cum este peste tot în lume, de a exista un program diferențiat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Grevă japoneză la TPL Suceava, din cauză că nu se măresc salariile care sînt mici și foarte mici. Directorul Gabriel Petruc: Oamenii au dreptate, pentru că deja vorbim de al treilea an în care nu ni se permite să facem nu o mărire, ci o indexare cu rata inflației # Radio Top Suceava
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”încă nu” a primit nici o reacție din partea autorităților competente vizavi de protestul declanșat joi, 15 ianuarie, de sindicatul societății de transport public local. Greva japoneză pe termen nelimitat a angajaților TPL Suceava vine în urma nemulțumirii acestora […] Articolul Grevă japoneză la TPL Suceava, din cauză că nu se măresc salariile care sînt mici și foarte mici. Directorul Gabriel Petruc: Oamenii au dreptate, pentru că deja vorbim de al treilea an în care nu ni se permite să facem nu o mărire, ci o indexare cu rata inflației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Polivalenta cu 5.000 de locuri de la Suceava și polivalenta cu 15.000 de locuri de la Herning # Radio Top Suceava
Naționala de handbal masculin a României este prezentă la Campionatul European din Suedia, Norvegia și Danemarca. Din lotul de 18 jucători fac parte și extrema dreaptă Sorin Grigore, de la CSU Suceava, și coordonatorul de joc Daniel Stanciuc, jucător format de Suceava și legitimat la campioana României, Dinamo București. România face parte dintr-o grupă cu […] Articolul Polivalenta cu 5.000 de locuri de la Suceava și polivalenta cu 15.000 de locuri de la Herning apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sorin Grigore, de la CSU Suceava, înainte de debutul României la Europeanul de handbal: Pentru mine este o experiență unică să fiu împreună cu băieții aici, la un turneu final, în calitate de debutant # Radio Top Suceava
Jucătorul CSU Suceava Sorin Grigore își propune să-și depășească limitele la Campionatul European de handbal care a început astăzi. România este în grupă cu Danemarca, campioană mondială și una dintre țările gazdă ale competiției, Portugalia și Macedonia de Nord. România va debuta pe 16 ianuarie, la ora 19.00, cu Portugalia, la Herning, Danemarca. Sorin Grigore, […] Articolul Sorin Grigore, de la CSU Suceava, înainte de debutul României la Europeanul de handbal: Pentru mine este o experiență unică să fiu împreună cu băieții aici, la un turneu final, în calitate de debutant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Distincție pentru Emil Ursu, din partea Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” # Radio Top Suceava
De Ziua Culturii Naționale, directorul Muzeului Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Constantin Ursu, a fost distins cu Medalia de Onoare a Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”. Medalia i-a fost înmînată de președintele filialei, general gl.bg. (r) dr. Ion Burlui. Conform Asociației, ”nu am stabilit întâmplător ca anul acesta, […] Articolul Distincție pentru Emil Ursu, din partea Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale # Radio Top Suceava
Miercuri, 15 ianuarie 2026, începînd cu ora 13.00, în holul central al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a avut loc manifestarea omagială ocazionată de Ziua Culturii Naționale. La activitate au fost prezenți, pe lîngă echipa de coordonatori formată din profesoara Cristina Anfimov, profesorul Florin George Popovici și Andreea Ciobara, bibliotecar al instituției, profesoarele Beatrice Halip și […] Articolul ”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Fotbalista Iustina Ciubotariu, de la CSU Suceava, convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală # Radio Top Suceava
Iustina Ciubotariu, componentă a secției de fotbal a CSU Suceava, a fost convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală organizată de Federația Română de Fotbal la Centrul Național de la Mogoșoaia. Stagiul se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 2 februarie și are ca scop evaluarea și perfecționarea […] Articolul Fotbalista Iustina Ciubotariu, de la CSU Suceava, convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
446 de absenți, la simularea examenului la Română organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
6.162 de elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava au participat la simularea examenului la Română, în cadrul celei de-a doua simulări a Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 466 elevi au absentat. Nu au fost incidente deosebite. Vineri, 16 ianuarie, este simularea examenului la Matematică. Articolul 446 de absenți, la simularea examenului la Română organizată de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Activitatea culturală și depuneri de coroane de flori, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul municipiului Rădăuți # Radio Top Suceava
Reprezentanți ai Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii Municipale “Tudor Flondor” și Casei de Cultură au evocat, astăzi, 15 ianuarie 2026, personalitatea poetului Mihai Eminescu. Conform insituției de învățămînt, activitatea culturală s-a desfășurat la bustul poetului aflat în Piața Garoafelor din centrul municipiului Rădăuți. Poetul național a fost omagiat într-un discurs susținut de […] Articolul Activitatea culturală și depuneri de coroane de flori, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul municipiului Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Coroane și jerbe de flori, depuse la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat, astăzi, de Ziua Culturii Naționale, la ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori la bustul lui Mihai Eminescu, situat în vecinătatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava. Domnul Robu a declarat: „Cultura este, în fond, sufletul unui popor, iar felul în care o protejăm […] Articolul Coroane și jerbe de flori, depuse la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Medicul veterinar și fermierul sucevean Doru Lefter: Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Acest acord comercial este făcut de așa manieră încît să existe și clauze de salvagardare pentru fermierul european # Radio Top Suceava
În opinia medicului veterinar și fermierului sucevean Doru Lefter, Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cît de afectat va fi fermierul român de acordul comercial de liber schimb, domnul Lefter a adăugat: ”Probabil o să-l afecteze puțin, foarte puțin. E un acord comercial ca […] Articolul Medicul veterinar și fermierul sucevean Doru Lefter: Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Acest acord comercial este făcut de așa manieră încît să existe și clauze de salvagardare pentru fermierul european apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis, angajații TPL Suceava au intrat în grevă japoneză. Însă, călătorii nu sînt afectați, fiindcă autobzele circulă normal # Radio Top Suceava
În această dimineață, la ora 4.30, angajații societății Tranpsort Public Suceava au declanșat o grevă japoneză pe termen nelimitat. Angajații sînt nemulțumiți din cauză că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis. Șoferii poartă la braț banderole albe, dar programul de lucru se desfășoară normal, așa că oamenii care vor să circule […] Articolul Nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis, angajații TPL Suceava au intrat în grevă japoneză. Însă, călătorii nu sînt afectați, fiindcă autobzele circulă normal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Lupta pentru taxe și impozite locale mai mici, la Suceava. Doar o mișcare propagandistică # Radio Top Suceava
Președintele Organizației Municipale AUR Suceava, consilierul local Cătălin Axinte, a anunțat că a depus o plîngere prealabilă la Consiliul Local Suceava, prin care solicită revocarea hotărîrii privind majorarea taxelor și impozitelor locale. Consilierul Axinte a precizat că această decizie „afectează direct interesele cetățenilor municipiului Suceava” și a dat asigurări că AUR va continua toate demersurile […] Articolul Lupta pentru taxe și impozite locale mai mici, la Suceava. Doar o mișcare propagandistică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu: Eu plătesc peste 150.000 de euro pe an numai gunoiul. Mai vin 100.000 de euro curentul și celelalte cheltuieli materiale, precum antiderapantul, sarea, combustibilul. Descurcă-te! # Radio Top Suceava
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu, consideră că se va confrunta cu o situație financiară dificilă, arătînd că în ciuda majorării taxelor și impozitelor locale banii nu vor ajunge. A spus domnul Cucu: ”Din taxe și impozite locale noi strîngem anual de regulă în jur de 350.000 de euro, iar acum cu majorările impuse cifra va […] Articolul Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu: Eu plătesc peste 150.000 de euro pe an numai gunoiul. Mai vin 100.000 de euro curentul și celelalte cheltuieli materiale, precum antiderapantul, sarea, combustibilul. Descurcă-te! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Proprietarii blocului din Burdujeni afectat de explozia din decembrie 2022, scrisoare de mulțumire pentru președintele CJ, Gheorghe Șoldan, care le-a acordat un ajutor financiar # Radio Top Suceava
Proprietarii a 12 apartamente din blocul afectat de explozia de la finalul anului 2022, bloc situat pe strada Rarău, nr. 4, din cartierul sucevean Burdujeni, i-au transmis o scrisoare de mulțumire președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Oamenii îi mulțumesc acestuia pentru sprijinul financiar care le-a fost acordat la finalul anului trecut. În ședința din luna […] Articolul Proprietarii blocului din Burdujeni afectat de explozia din decembrie 2022, scrisoare de mulțumire pentru președintele CJ, Gheorghe Șoldan, care le-a acordat un ajutor financiar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prof. Traian Pădureț: Ministrul Educației ar trebui să se ocupe de învățămîntul universitar și ar trebui un secretar de stat cu puteri mai mari care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, ar vrea ca Ministerul Educației să aibă un ministru al Educației care să se ocupe de învățămîntul universitar și un secretar de stat care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar, dar care să aibă puteri mai mari. În prezent, Sorin Ion este secretar de stat pentru învățămîntul preuniversitar. Propunerea […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Ministrul Educației ar trebui să se ocupe de învățămîntul universitar și ar trebui un secretar de stat cu puteri mai mari care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Examinare practică pentru permisul de conducere, și la Cîmpulung Moldovenesc. Urmează municipiul Rădăuți # Radio Top Suceava
Instituția Prefectului Județului Suceava informează că examinarea practică pentru obținerea permisului de conducere se extinde și în municipiul Cîmpulung Moldovenesc. Pentru categoria B, proba practică va fi organizată în municipiul Cîmpulung Moldovenesc în următoarele zile: miercuri, 28 ianuarie, miercuri, 25 februarie, și miercuri, 25 martie. În același timp, examinarea practică continuă să se desfășoare în […] Articolul Examinare practică pentru permisul de conducere, și la Cîmpulung Moldovenesc. Urmează municipiul Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, reformarea sistemului fiscal este o necesitate, însă există o mare problemă: ”incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare, nevoia de fiscalizare și, mai ales, un calendar firesc al schimbărilor fiscale”. A subliniat domnul Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Totul vine abrupt, peste […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Spectacolul dedicat copiilor ”Suflet de păpușă”, premieră pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 24 ianuarie # Radio Top Suceava
”Suflet de păpușă” este cea mai nouă producție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Dedicat copiilor, spectacolul va avea premiera sîmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17.00. Conform instituției teatrale, regizat de Gheorghe Mândru, director al Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, după textul „Un suflet pentru o păpușă” de Adrian Graur, spectacolul […] Articolul Spectacolul dedicat copiilor ”Suflet de păpușă”, premieră pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 24 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, este surprins că după trei săptămîni de la demisia lui Daniel David încă nu a fost numit un ministru al Educației și că această poziție este asumată cu titlu interimar de premierul PNL, Ilie Bolojan. Domnul Pădureț consideră că nu sînt mulți doritori pentru ocuparea funcției pentru că urmează […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Profesori nemulțumiți, pentru că unii directori de școli rămîn în funcție și după exprirarea mandatelor pe 17 ianuarie. Inspectoratul Școlar Suceava va prelungi mandatele tuturor celor 156 de directori # Radio Top Suceava
Conform lui Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, există unele nemulțumiri în rîndul profesorilor în legătură cu faptul că Inspectoratul Școlar Suceava urmează să le prelungească mandatele tuturor directorilor de școli care încetează pe 17 ianuarie. Însă, domnul Pădureț subliniază că decizia aparține șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. Domnul Anton a spus că preferă […] Articolul Profesori nemulțumiți, pentru că unii directori de școli rămîn în funcție și după exprirarea mandatelor pe 17 ianuarie. Inspectoratul Școlar Suceava va prelungi mandatele tuturor celor 156 de directori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
”Școala Gimnazială adresează mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean Suceava și echipei de conducere – domnului inspector școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, domnului prof. dr. Petru Crăciun și domnului prof. Gabriel Matei – precum și inspectorilor școlari de specialitate, pentru participarea distinsă, deschiderea instituțională și susținerea constantă acordată comunității educaționale locale”. Acesta este mesajul școlii […] Articolul Răutățile gratuite se uită, amintirile frumoase rămîn apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cei 156 de directori de școli ale căror mandate expiră, rămîn în funcții. Un singur director a renunțat la funcție, pentru că a ieșit la pensie # Radio Top Suceava
Toți cei 156 de directori de școli din județul Suceava ale căror contracte de management expiră vineri, 16 ianuarie, vor rămîne în funcții. Șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton, a declarat că toate contractele de management vor fi prelungite pînă pe data de 31 august sau pînă la organizarea concursului, spunînd că este nevoie de […] Articolul Cei 156 de directori de școli ale căror mandate expiră, rămîn în funcții. Un singur director a renunțat la funcție, pentru că a ieșit la pensie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sub egida Zilei Culturii Naționale, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează evenimentul „Moștenirea culturală”, cu tema ”De ce-l iubim pe Eminescu?”. Evenimentul este organizat de USV prin Biblioteca Universității, în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), Filiala Suceava, și Eco TV […] Articolul ”De ce-l iubim pe Eminescu?”, un eveniment organizat de Biblioteca USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Peste 19.000 de copii din județul Suceava, beneficiari ai Programului Național ”Masă sănătoasă” # Radio Top Suceava
În județul Suceava, 42 de unități școlare beneficiază de programul „Masa sănătoasă”. Conform Inspectoratului Școlar Suceava, sînt 19.351 de beneficiari în anul 2026, față de 17.755 beneficiari în 2025. Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și constă în acordarea zilnică, cu […] Articolul Peste 19.000 de copii din județul Suceava, beneficiari ai Programului Național ”Masă sănătoasă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Din punct de vedere al industriei alimentare, în prezent nu există schimburi comerciale foarte mari între regiunea noastră și America de Sud și, astfel, pe termen scurt nu vom resimți un impact negativ # Radio Top Suceava
Acordul UE–Mercosur, fără riscuri imediate pentru producătorii locali. Decanul FIA, Mircea Oroian: Se formează o piață globală foarte mare, de 700 de milioane de oameni. Clar că vor exista domenii în care și unii și ceilalți vor cîștiga și domenii care s-ar putea să resimtă o concurență neloială În contextul amplei dezbateri provocată la nivel […] Articolul Decanul FIA Suceava, Mircea Oroian: Din punct de vedere al industriei alimentare, în prezent nu există schimburi comerciale foarte mari între regiunea noastră și America de Sud și, astfel, pe termen scurt nu vom resimți un impact negativ apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Daniel Stanciuc, jucător format de CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Daniel în momentul acesta se impune prin prestația sa, prin atitudinea sa # Radio Top Suceava
În opinia profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, Campioantul European este cam ultima șansă pentru Daniel Stanciuc de a prinde un transfer la o echipă bună din străinătate. Jucătorul format de CSU Suceava și legitimat la campioana Dinamo București va participa cu România la Campionatul European din Suedia, Danemarca și Norvegia, care […] Articolul Daniel Stanciuc, jucător format de CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Daniel în momentul acesta se impune prin prestația sa, prin atitudinea sa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Marți 13, ziua în care prevenția învinge superstițiile. ISU Suceava, de Ziua Informării Preventive: ”Ghinionul” poate fi prevenit! # Radio Top Suceava
Marți, 13 – o zi asociată adesea cu superstițiile – devine un bun prilej de conștientizare și prevenție. Cu ocazia Zilei Informării Preventive, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava reamintește că siguranța nu ține de noroc sau ghinion, ci de informare, pregătire și respectarea regulilor de bază în situații de urgență. ” poate fi […] Articolul Marți 13, ziua în care prevenția învinge superstițiile. ISU Suceava, de Ziua Informării Preventive: ”Ghinionul” poate fi prevenit! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Sorin Grigore, singurul component al CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Sorin, la 22 de ani, este o promisiune pentru echipa națională # Radio Top Suceava
Sorin Grigore este o promisiune pentru Naționala de handbal masculin, în opinia profesorului Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava. Sorin este singurul component al echipei de primă ligă CSU Suceava care face parte din lotul României de 18 jucători, care va participa la Campionatul European din Suedia, Danemarca și Norvegia, care va începe […] Articolul Sorin Grigore, singurul component al CSU Suceava, cu România, la Campionatul European. Petru Ghervan: Sorin, la 22 de ani, este o promisiune pentru echipa națională apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
România, grupă foarte grea la Campionatul European de handbal masculin, care va începe pe 15 ianuarie. Petru Ghervan: Sportul, și handbalul, în mod deosebit, este unul care cunoaște și miracole, minuni # Radio Top Suceava
Profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul CSU Suceava, susține că șansele României de a ieși din grupă la Campionatul European de handbal masculin sînt minime, însă s-au văzut și minuni. La Campionatul European care se va desfășura, în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, în Suedia, Danemarca și Norvegia, România este în grupă cu […] Articolul România, grupă foarte grea la Campionatul European de handbal masculin, care va începe pe 15 ianuarie. Petru Ghervan: Sportul, și handbalul, în mod deosebit, este unul care cunoaște și miracole, minuni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Taxa de salubrizare este unul dintre principalele subiecte dezbătute de cetățenii județului în această perioadă, din cauza faptului că aceasta a crescut foarte mult în mai toate localitățile. Însă, a apărut și o oază de liniște și pace socială, care este poziționată în vestul județului. Oaza de liniște este la Poiana Stampei. La inițiativa primarului […] Articolul Toți sucevenii merită să plătească o taxă de salubrizare mai mică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Trafic pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în 2025: 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent # Radio Top Suceava
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a încheiat anul 2025 cu un trafic total de 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent, și cu 7.070 de mișcări de aeronave, mai mult cu 2,37% față de 2024. În comunicatul Consiliului Județean Suceava se mai arată că, în 2025, Wizz Air a transportat 646.018 […] Articolul Trafic pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în 2025: 769.608 pasageri, în creștere cu 3,06% față de anul precedent apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Cabinet de avocatură pentru Spitalul Clinic Județean Suceava, pentru a asigura apărarea în două procese cu actuala șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității spitalicești # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava, întrunit luni, 12 ianuarie, în ședință extraordinară în forma videoconferință, a aprobat în unanimitate achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin Cabinetul de avocatură Luminița Nedelcu pentru Spitalul Clinic Județean Suceava. Avocata va apăra unitatea spitalicească în două dosare aflate pe rolul Tribunalului Suceava, în care reclamantă este Mamciuc Dana […] Articolul Cabinet de avocatură pentru Spitalul Clinic Județean Suceava, pentru a asigura apărarea în două procese cu actuala șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității spitalicești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
