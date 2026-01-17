„Sfera mirosului” pentru copii
QMagazine.ro, 17 ianuarie 2026 06:10
Designerul Dorin Negrău, singurul român care apare în calendarul oficial al New York Fashion Week, a ales ca, între două colecții vestimentare, să-i introducă pe copii în fascinanta lume a parfumurilor dar și în cea a simbolurilor tradiționale. Consacrat de mai bine de două decenii în lumea internațională a modei, Dorin Negrău, care nu și-a uitat nici […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum o oră
06:10
Designerul Dorin Negrău, singurul român care apare în calendarul oficial al New York Fashion Week, a ales ca, între două colecții vestimentare, să-i introducă pe copii în fascinanta lume a parfumurilor dar și în cea a simbolurilor tradiționale. Consacrat de mai bine de două decenii în lumea internațională a modei, Dorin Negrău, care nu și-a uitat nici […]
Acum 24 ore
11:00
Curtea Constituțională a României a amânat pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. Ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc -, unul dintre motivele pentru care […]
10:20
Premierul Ilie Bolojan se deplasează astăzi la Iași și Botoșani, pentru a discuta cu primarii din cele două județe pe teme ce țin de administrația publică locală, potrivit unui comunicat al guvernului. Primarii PSD Iași au anunțat, de asemenea, că nu vor participa la convocarea făcută de Ilie Bolojan pentru că nu vor să legitimeze […]
Ieri
21:00
Gabriel Zbârcea, pentru G4Media: Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară sau vreo altă organizație extremistă sau interzisă de lege # QMagazine.ro
Avocatul Gabriel Zbârcea, una dintre variantele vehiculate pentru conducerea Serviciului Român de Informații, precizează public că s-a declarat „suveranist” ca o „declarație de dragoste pentru țara sa”, având în vedere chiar „prima dintre dispozițiile Constituției, care statuează caracterul național și suveran al statului român.” Într-o Replică acordată siteului G4Media, care îl acuza de „simpatii neolegionare”, […]
17:20
Majoritatea rușilor consideră acum UE un inamic mai înverșunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecție (think-tank) Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, informează Agerpres. Sondajul, efectuat în noiembrie 2025 în […]
16:50
Un prejudiciu imens a fost adus economiei românești atunci când parteneriatul public-privat (PPP) a fost asociat – în mod nemijlocit și nenuanțat – corupției și a fost declarat non-grata. Q Magazine a întrebat oficiali și avocați specializați cum poate recupera România acest instrument menit nu doar să finanțeze proiecte mari de infrastructură, ci și să credibilizeze relația statului cu […]
16:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina, nu Rusia, blochează un potențial acord de pace, o retorică care contrastează puternic cu cea a aliaților europeni, care au susținut în mod constant că Moscova nu are prea mult interes în încheierea războiului din Ucraina, conform Reuters. Într-un interviu exclusiv acordat miercuri în Biroul Oval, Trump a […]
16:20
ÎCCJ: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale # QMagazine.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis că un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu. Într-un comunicat de presă transmis Q Magazine, ÎCCJ explică faptul că rezultatele expertizei indică fără echivoc că aplicarea noii legi privind pensiile magistraților nu „este o reformă a pensiilor speciale, ci […]
14:40
Nicușor Dan: Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere # QMagazine.ro
Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, menționând că le-a cerut diplomaților români să aibă capacitatea de a se adapta acestor realități. „Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea […]
14:00
Viktor Orban: Europa pleacă la război! E rândul nostru să spunem iar NU Bruxelles-ului # QMagazine.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Bruxelles nu renunță la finanțarea războiului și la finanțarea necondiționată a Ucrainei. Declarația lui Orban vine la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat planul de finanțare al Ucrainei. Ursula von der Leyen a anunțat ieri că Ucraina va putea cheltui pentru a-și consolida capacitățile militare anul […]
13:30
Avocata Silvia Uscov, cea care a făcut un demers în justiție împotriva a doi judecători ai CCR despre care afirmă că au fost numiți cu încălcarea legii, vine cu o nouă bombă: unul dintre ei este incompatibil cu funcția de pe care o deține. „Art. 144 din Constituție spune că Funcţia de judecător al Curţii […]
11:00
CSM acuză comitetul lui Bolojan de „neseriozitate și lipsă de cunoaștere a realităților judiciare” # QMagazine.ro
CSM acuză grupul Comitetul de analiză a legislației în domeniul justiției, organism inițiat de premierul Ilie Bolojan, de „neseriozitate și lipsă de cunoaștere a realităților judiciare”. Potrivit unui comunicat al CSM, textele de lege care ar urma să fie discutate sunt „netransparente”, nu se cunoaște cine le-a propus. Mai mult decât atât, judecătorii Claudiu Dragușin […]
10:00
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Lisabona în data de 15 ianuarie 2026, printr-un eveniment cultural inedit, cu participarea extraordinară a bine cunoscutului artist român Horațiu Mălăele. Manifestarea include prezentarea cărților „Poezii și vorbe-n vânt” și „Tristețea ploilor” semnate de celebrul actor, precum și a expoziției sale de grafică, al cărei curator este Diana […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Iulia Timoșenko, fost premier al Ucrainei și importantă figură politică a acestei țări, a anunțat miercuri că biroul de la Kiev al partidului său a fost percheziționat, agențiile anticorupție afirmând că ea este suspectată într-un dosar privind cumpărarea de voturi ale unor deputați, informează Agerpres. Mai devreme în timpul zilei, Agenția Anticorupție Ucraineană (NABU) și […]
14:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este din nou în centrul atenției, de data aceasta în legătură cu un acord comercial care ar putea afecta fermierii europeni, conform European Conservative. Grupul de dreapta Patriots for Europe intenționează să depună o nouă moțiune de cenzură cu privire la controversatul acord comercial Mercosur al UE, cu doar […]
13:30
Decretul prin care președintele Nicușor Dan ia act de demisia lui Daniel David din funcția de ministru al Educației și Cercetării a fost semnat astăzi, potrivit Administrației Prezidențiale. Prin același decret se constată încetarea funcției de membru al Guvernului. Dan a semnat și decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de […]
11:50
Consiliul de Administrație al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie. „Mandatul domnului Costaș Bogdan debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al domnului Costin Iordache. Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management […]
10:20
Miniștrii de externe danez și groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu miză importantă, menită să dezamorseze criza din jurul Groenlandei, un teritoriu autonom danez pe care președintele american Donald Trump afirmă că vrea să-l obțină, informează Agerpres. De la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump […]
10:00
Bolojan, interimar la Educație: Până la sfârșitul acestei luni o să venim cu o propunere pentru un ministru care să preia acest portofoliu # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan declară că un nou ministru al Educației urmează să fie propus până la sfârșitul lunii ianuarie, în urma demisiei lui Daniel David. „Demisia domnului ministru David s-a suprapus cu perioada de final de an, deci cu partea de sărbători. Aveam două posibilități: să găsim o formulă rapidă sau să recurgem la varianta […]
13 ianuarie 2026
23:30
Primarul Capitalei: Acum suntem practic o agenție de plăți care ia banii de la Guvern și îi dă mai departe # QMagazine.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că Bucureștiul are o „gravă problemă structurală de finanțare” și că de fapt Primăria este o „agenție de plăți” care ia banii de la Guvern și îi dă mai departe, având o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciucu […]
18:00
CSM solicită Guvernului României să îşi asume măsuri legislative concrete pentru a crea cadrul legal necesar acoperirii deficitului de judecători # QMagazine.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită public Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, se arată într-un comunicat transmis de CSM. În comunicat CSM arată că există un deficit de judecători de circa 15% și că […]
17:00
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că Bucureștiul are o „gravă problemă structurală de finanțare” și că de fapt Primăria este o „agenție de plăți” care ia banii de la Guvern și îi dă mai departe, având o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciucu […]
13:10
Patriarhia Română: Legalizarea prostituției, un demers incompatibil cu credința ortodoxă # QMagazine.ro
Deputatul PNL Ion Iordache, cel care a inițiat controversatul proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, a declarat că a ales reglementarea în locul ipocriziei, subliniind că în România, „aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în zona neagră: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor […]
10:00
Considerat unul dintre cei mai reputați analiști geopolitici ai lumii, profesorul John Mearsheimer explică într-un interviu pentru site-ul Horizons de ce această prietenie bruscă între Trump și Putin: actuala administrație vrea să desprindă Rusia de China pentru a evita nașterea celui mai puternic binom din lume. Pe de altă parte, atrage el atenția, războiul din […]
12 ianuarie 2026
16:00
Comisia Europeană vrea ca acordul UE-Mercosur să se aplice înainte de ratificarea sa în Parlamentul European # QMagazine.ro
O aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal, chiar înaintea ratificării de către Parlamentul European, a susținut luni Comisia Europeană, informează Agerpres. „Tratatul permite această posibilitate” a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, fără a […]
15:00
Cazul Marinescu. Plagiatul distruge meritocrația, dar justiția selectivă distruge democrația! # QMagazine.ro
În această dimineață a venit dezvăluirea conform căreia ministrul PSD al Justiției este un plagiator, și încă unul de calibru. Fix în momentul când se intră în linie dreaptă cu procedurile pentru noii șefi ai parchetelor și imediat după ce Radu Marinescu a spus că aceste numiri nu pot fi negociate politic. Vom porni de la teza […]
12:50
Radu Oprea: Ce face România, cum profită de acest acord atâta timp cât nu există diplomație economică pe spațiul Mercosur? # QMagazine.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este de părere că, la modul teoretic, acordul UE-Mercosur ar putea fi o șansă pentru România, dar declară că „experiența ne învață că România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi, dar rămâne cu amenințarile economice”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oprea afirmă că, în […]
10:20
Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției. „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan” # QMagazine.ro
Jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, că ar fi plagiat teza de doctorat, susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Șercan afirmă, într-o postare pe Facebook, că din cele 247 de pagini ale tezei de doctorat, […]
10:10
Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat. „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan” # QMagazine.ro
Jurnalista Emilia Șercan îl acuză pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, că ar fi plagiat teza de doctorat, susținută în anul 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea prof. univ. dr. Ion Dogaru. Șercan afirmă, într-o postare pe Facebook, că din cele 247 de pagini ale tezei de doctorat, […]
11 ianuarie 2026
17:50
Europarlamentarul social democrat Gabriela Firea a afirmat că ea și colegii săi eurodeputați ai PSD nu au votat acordul UE-Mercosur, ci măsuri prin care fermieri ar fi protejați și îi acuză de o „imensă” ipocrizie pe colegii din coaliție de la USR. „Câteva lămuriri necesare pe acordul UE-Mercosur și proiectul votat de mine și de […]
15:40
Formula 1 se pregătește pentru una dintre cele mai mari transformări din istoria recentă. După încheierea sezonului 2025, monoposturile vor reveni pe pistă în martie 2026, odată cu debutul campaniei din Australia. ÎNCĂ O ECHIPĂ După șapte ani cu zece echipe, Formula 1 va avea din nou 11 competitori. Cadillac, în parteneriat cu Andretti Global, a primit […]
06:10
Un studiu realizat recent de Centrul pentru Științe Sociale Heterodoxe de la Universitatea din Buckingham, Anglia, care a analizat identificarea de gen și orientarea sexuală a tinerilor americani, relevă faptul că numărul studenților care nu se identifică nici ca bărbați, nici ca femei, a scăzut după ce a atins un vârf, între 2022 și 2023. […]
10 ianuarie 2026
12:30
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol național, informează Agerpres. Krajewski a declarat într-o conferință de presă că „Executivul menține aceeași poziție […]
06:10
În anul 2025, Europa s-a aflat la o răscruce demografică și socială, în care procesul de islamizare (alimentat de migrația masivă sosită din țări majoritar musulmane) continuă să genereze nu doar dezbateri aprinse, ci și consecințe tangibile în viața cotidiană a cetățenilor. GEOMETRIE VARIABILĂ Islamizarea nu mai este doar o referință statistică, ci se manifestă prin […]
9 ianuarie 2026
17:30
Președintele Nicușor Dan a intervenit în scandalul din interiorul coaliției de guvernare generat de acordul României referitor la controversatul acord UE-Mercosur. Dan afirmă că prin acest acord va fi creată una „dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume”, subliniind că „țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va […]
16:40
Scandal în coaliție. PSD îi solicită lui Bolojan să precizeze dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur # QMagazine.ro
După ce Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că nu a semnat memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, ambasadorul României a votat în favoarea controversatului acord fără să țină seama de obiecțiile formulate. Gestul a fost considerat de PSD drept „un act de trădare” a intereselor fermierilor români. „PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a […]
14:00
Acordul UE-Mercosur a fost aprobat. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut garanții suplimentare # QMagazine.ro
UPDATE O majoritate calificată a statelor membre ale UE a aprobat semnarea acordului comercial al blocului cu țările Mercosur, au declarat patru diplomați ai UE, potrivit Politico. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Capitalele UE au termen până vineri, la ora 17:00, să depună eventualele obiecții. […]
12:40
Florin Barbu: Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur # QMagazine.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a cerut comisarilor europeni garanții suplimentare pentru fermierii români, subliniind că este alături de ei și că nu a semnat Acordul Mercosur. Într-o postare pe Facebook, Barbu afirmă că a cerut comisarilor să garanteze că „importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței […]
12:00
S-a declanșat procedura de selecție a procurorului general al PÎCCJ și a procurorilor șefi DNA și DIICOT # QMagazine.ro
Ministerul Justiției a anunțat că a declanșat procedura de selecție a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Totodată, a fost declanșată procedura de selecție […]
10:30
Nicușor Dan: A-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan cu care a călătorit în Franța și controlorul de trafic din Zurich în care era comunicată decizia de escortare a aeronavei românești care se întorcea de la Paris. Dan a dorit să arate că avioanele elvețiene care au escortat aeronava au făcut, […]
10:10
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) condamnă ferm lipsa de interes a Guvernului României pentru dezvoltarea unui învățământ superior echitabil și centrat pe nevoile reale ale studenților, dar și pentru lipsa măsurilor de redresare a situației și pentru întârzierea numirii unui ministru al Educației, potrivit unui comunicat al ANOSR. „Trecerea în noul an […]
06:10
Guvernul militar din Burkina Faso a declanșat un val de controverse după ce Consiliul de Miniștri a adoptat un proiect de lege ce prevede reintroducerea pedepsei cu moartea, la șase ani după abolirea acesteia. REFORME AGRESIVE Măsura vizează infracțiuni considerate grave, precum trădarea, terorismul și spionajul și este prezentată de autorități drept o reformă necesară pentru […]
8 ianuarie 2026
21:20
Trump dă încă o lovitură cumplită Occidentului: retragerea SUA din 66 de organisme internaționale # QMagazine.ro
„Astăzi, în conformitate cu Ordinul Executiv 14199, președintele Trump a anunțat retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale identificate ca parte a revizuirii efectuate de administrația Trump a organizațiilor internaționale ineficiente, dăunătoare și care generează risipă. Revizuirea altor organizații internaționale în conformitate cu Ordinul Executiv 14199 este în curs de desfășurare”. Un anunț sec […]
16:00
Curtea de Apel Pitești a decis condamnarea definitivă a fostului ministru de Finanțe Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Urmărirea penală împotriva lui Daniel Chițoiu a început în ianuarie 2020, la câteva săptămâni după accidentul în care un bărbat de […]
15:30
Radu Miruță explică de ce a fost blocat Nicușor Dan pe aeroportul din Paris: Avionul a fost pregătit, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare nu au permis rulajul pe pistă # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat în cursul unei conferințe de prese motivul pentru care președintele Nicușor Dan a fost nevoit să rămână blocat la Paris marți, după reuniunea Coaliției de Voință. Miruță a dat detalii despre caracteristicile tehnice ale aeronavei militare cu care Dan s-a deplasat la Paris. „Aeronava nu a decolat de la […]
12:20
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, potrivit unui reprezentant sindical și unui jurnalist AFP aflat la fața locului, informează Agerpres. ‘Se plimbă” prin Paris și au trecut în […]
10:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic se va desfășura începând cu ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional. Ulterior, Bogdan Ivan va susţine declaraţii de presă. În județul Alba, unul dintre cele mai afectate de condițiile […]
7 ianuarie 2026
23:50
Statele Unite amenință că echipajul petrolierului rusesc capturat ar putea fi adus în fața instanței americane # QMagazine.ro
Echipajul petrolierului „Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării sancțiunilor impuse de SUA, a transmis Casa Albă, informează Agerpres. […]
15:00
Mihai Fifor: Este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii # QMagazine.ro
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, consideră că obsesia pentru economii „nu produce respect extern” și ne face să arătăm „ruda săracă de la țară plecată la oraș”. El subliniază că „în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”. De aseară, programul lui Nicușor Dan a fost dat peste cap din cauza unei […]
12:10
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor membri ai administrației sale cu privire la interesul lor de a obține insula arctică din motive de securitate națională, informează […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.