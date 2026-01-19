Tirana solicită Chișinăului recunoașterea independenței Kosovo
MainNews.ro, 19 ianuarie 2026 14:50
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul vizitei sale de trei zile în Republica Moldova. Begaj a subliniat importanța aderării ambelor țări la Uniunea Europeană și a evidențiat relațiile solide dintre Albania și Moldova, bazate pe valori comune și securitate regională. Președintele Albaniei, Bajram Begaj, îndeamnă Republica Moldova să … Articolul Tirana solicită Chișinăului recunoașterea independenței Kosovo apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
15:30
Legea pentru prosumatori din România se schimbă radical, oferind noi avantaje, dar și obligații suplimentare, precum plata dezechilibrelor din sistemul energetic. Prosumatorii vor trebui să gestioneze mai eficient energia, să consume din producția proprie și să respecte noile reglementări pentru a evita costuri mari. Modificări radicale în legislația prosumatorilor din România, cu avantaje și obligații … Articolul Schimbări radicale în legea prosumatorilor: avantaje noi și obligații suplimentare apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
15:10
Cutremur de magnitudine 6 în nordul Pakistanului a provocat moartea unei persoane și prăbușirea mai multor locuințe. Seismul a avut loc în regiunea Kashmir, cu epicentrul în provincia Gilgit-Baltistan, la o adâncime de 35 de kilometri. Drumurile sunt afectate de roci desprinse, iar autoritățile intervin pentru degajare. Cutremur de magnitudine 6 în nord-vestul Pakistanului, în … Articolul Cutremur de 6 grade în Pakistan: un mort și locuințe distruse apare prima dată în Main News.
Acum o oră
14:50
Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost marcată de tensiuni între jurnaliștii senegalezi și marocani, după ce Senegal a câștigat în prelungiri. Antrenorul Pape Thiaw și-a cerut scuze pentru decizia de a-și retrage jucătorii de pe teren, în timp ce s-a discutat despre posibila otrăvire a unor jucători. Senegal a învins Marocul în finala Cupei … Articolul Bătăi și acuzații de otrăvire în noaptea tumultoasă de la Rabat apare prima dată în Main News.
14:50
Adolescenții români se confruntă cu probleme de sănătate mintală și tind să nu ceară ajutor din cauza rușinii și prejudecăților. Campania Unele uși duc spre tine, inițiată de Asociația The Social Incubator, oferă sprijin și resurse pentru a ajuta tinerii să navigheze spre soluții disponibile. Asociația The Social Incubator (ATSI) lansează campania „Unele uși duc … Articolul Adolescenți români în tăcere: De ce nu cer ajutor în momentele critice apare prima dată în Main News.
14:50
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul vizitei sale de trei zile în Republica Moldova. Begaj a subliniat importanța aderării ambelor țări la Uniunea Europeană și a evidențiat relațiile solide dintre Albania și Moldova, bazate pe valori comune și securitate regională. Președintele Albaniei, Bajram Begaj, îndeamnă Republica Moldova să … Articolul Tirana solicită Chișinăului recunoașterea independenței Kosovo apare prima dată în Main News.
14:50
Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni care ar putea conduce la ieșirea PSD de la guvernare. Liderul PSD Dolj subliniază că aceste conflicte riscă să destabilizeze actuala coaliție, provocând căderea guvernului. Partidul analizează acum retragerea din guvern, afectând grav structura politică. Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni critice în cadrul coaliției … Articolul Olguţa Vasilescu acuză: Bolojan ameninţă stabilitatea PSD la guvernare apare prima dată în Main News.
14:40
Crin Bologa, fostul șef al DNA, și-a schimbat drastic discursul despre legile justiției, trecând de la laude în 2022 la critici severe în 2026. A dezvăluit că anumite instituții au susținut numirea unor persoane incompetente în funcții cheie, afectând independența și eficiența sistemului de justiție din România. Crin Bologa, fost șef al DNA, și-a schimbat … Articolul Crin Bologa: Schimbare radicală în discursul despre legile justiției apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
14:30
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat demararea Studiului de Fezabilitate pentru drumului de mare viteză București-Giurgiu, care va conecta România cu Bulgaria. Proiectul va analiza traseul, structura și soluțiile tehnice, contribuind la o mobilitate rutieră modernă și eficientă. Compania Națională de Investiții Rutiere a început Studiul de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu … Articolul Drumul rapid București-Giurgiu: Conexiune eficientă cu Bulgaria apare prima dată în Main News.
14:30
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.425-a zi, iar serviciile de informații militare avertizează asupra planurilor Rusiei de a ataca stațiile electrice ale centralelor nucleare, punând astfel în pericol aprovizionarea cu energie a civililor. Kremlinul își intensifică campania pentru a influența sprijinul occidental. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.425-a zi pe 19 … Articolul Atacuri rusești iminente asupra centralelor nucleare în Ucraina apare prima dată în Main News.
14:10
Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza, conform Kremlinului. Invitația, transmisă prin canale diplomatice, este analizată de Rusia. Consiliul include oficiali de rang înalt din SUA și Marea Britanie și propune implicarea a 60 de țări în acest proiect. Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin să … Articolul Donald Trump invită pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace în Gaza apare prima dată în Main News.
13:50
Noile emoji-uri care vor apărea în 2026 includ o figură care clipește și un castravete murat, printre altele. Utilizatorii vor avea acces la emoji-uri precum degete mari orientate spre stânga și dreapta, un meteor, un far și un fluture monarh. Emoji-urile vor fi lansate în septembrie 2026. În septembrie 2026 vor fi disponibile 9 noi … Articolul 9 emoji-uri noi care vor veni pe smartphone-uri în 2026, inclusiv castravete! apare prima dată în Main News.
13:50
Cristiano Ronaldo a câștigat un proces important împotriva Juventus Torino, rămânând cu 9,8 milioane de euro în urma deciziei Tribunalului din Torino. Disputa, legată de salariile neplătite în timpul pandemiei, se extinde din 2021. Juventus contestă verdictul, dar impactul financiar asupra clubului este minim. Cristiano Ronaldo a câștigat procesul împotriva Juventus la Tribunalul din Torino … Articolul Cristiano Ronaldo câștigă 9,8 milioane de euro în procesul cu Juventus Torino apare prima dată în Main News.
13:50
Un român a supraviețuit accidentului feroviar din Spania, deraierea având loc în timpul unui apel video cu familia. Trenul, aflat pe ruta Malaga-Madrid, a lovit un alt tren, provocând un haos total. Aproape 40 de persoane au murit și peste 150 au fost rănite. Detalii despre tragedie și supraviețuitori. Un tren de mare viteză a … Articolul Român în apel video în timpul deraierii trenului din Spania: Haos total apare prima dată în Main News.
13:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc pe 19 ianuarie 2026 pentru a discuta restanțele de anul trecut, inclusiv bugetul pe 2026, care va fi votat în februarie. În contextul unor tensiuni între partide, PSD analizează participarea la guvernare, iar modificările legislative rămân sub semnul întrebării. Liderii coaliției se reunesc pe 19 ianuarie 2026 pentru a … Articolul Agenda liderilor politici în prima ședință a coaliției din 2026 apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
13:30
Aurul a atins un nou maxim istoric pe fondul tensiunilor între Donald Trump și Europa, în contextul amenințărilor cu noi tarife vamale. Piețele bursiere au scăzut, investitorii îndreptându-se spre active sigure. Declarațiile lui Trump sugerează o escaladare a conflictului economic și riscuri pentru un nou război comercial. Aurul a atins un nou maxim istoric, ajungând … Articolul Tensiunile cu Europa: Aurul atinge maxim istoric, bursele scad drastic apare prima dată în Main News.
13:10
Stare de asediu în Guatemala după violențe extreme provocate de bandele criminale, soldate cu uciderea a opt polițiști. Președintele Bernardo Arevalo a decretat măsura pentru 30 de zile, extinzând atribuțiile forțelor de securitate. Revoltele din penitenciare au dus la atacuri în stradă și la suspensii de drepturi constituționale. Președintele Guatemalei a decretat stare de asediu … Articolul Violente extreme în Guatemala: Stare de asediu după moartea a opt polițiști apare prima dată în Main News.
12:50
Istvan Kovacs, arbitrul român de 41 de ani, va conduce meciul Galatasaray – Atletico Madrid în Liga Campionilor. Partida se va desfășura pe Stadionul Ali Sami Yen, miercuri, la ora 19:45. Kovacs a oficiat și finala de anul trecut a competiției. Atmosfera promite a fi electrică, având în vedere clasamentul echipelor. Arbitrul român Istvan Kovacs … Articolul Istvan Kovacs conduce România la un meci important din Liga Campionilor în Turcia apare prima dată în Main News.
12:50
O tragedie feroviară fără precedent a avut loc în Spania, unde două trenuri s-au ciocnit frontal lângă Cordoba, lăsând în urmă cel puțin 39 de morți și sute de răniți. Imaginile de la locul accidentului arată amploarea distrugerilor, iar cauza coliziunii rămâne necunoscută, ministerul Transporturilor calificând-o drept un accident ciudat. Accident feroviar grav în Spania, … Articolul Accident feroviar în Spania: zeci de morți și răniți, atmosfera de groază apare prima dată în Main News.
12:50
Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, lideri PSD, critică dur premierul Ilie Bolojan pentru lipsa consultărilor și pentru neîndeplinirea măsurilor solicitate de partid. Aceștia discută despre posibila ieșire de la guvernare și necesitatea schimbării stilului de conducere, subliniind importanța unei coaliții eficiente pentru România. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda critică premierul Ilie Bolojan pentru … Articolul Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda atacă: „Schimbăm lăutarul, nu mai merge!” apare prima dată în Main News.
12:30
Un număr record de 183.000 de români au ales pensia privată facultativă în 2025, ajungându-se la un milion de participanți. Fondurile de pensii au generat un câștig net de 515 milioane euro, iar contribuțiile anuale au crescut cu 25%. Descoperă avantajele Pilonului 3 și cum îți poți gestiona economiile pentru pensie. Un milion de români … Articolul Românii au ales pensia facultativă: câștiguri și plăți record anul trecut apare prima dată în Main News.
12:10
O femeie din Brazilia a experimentat un fenomen rar, superfetația, rămânând însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Medicii au diagnosticat sarcina cu risc ridicat, iar gemenele s-au născut prematur, la 33 de săptămâni. Studiul acestui caz oferă perspective unice asupra sarcinii multiple și provocărilor asociate. O femeie din Brazilia … Articolul O femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timpul sarcinii: un caz rar apare prima dată în Main News.
11:50
Olimpiu Moruțan va semna cu Rapid, având un salariu de 40.000 euro pe lună, unul dintre cele mai mari din Liga 1. Mijlocașul a renunțat la un contract mai profitabil cu Aris pentru a juca în România, dorind să revină în echipa națională și să aspire la titluri. Detalii despre transfer și salariu. Olimpiu Moruţan … Articolul Salariul imens al lui Olimpiu Moruţan în Liga 1 – detalii exclusive apare prima dată în Main News.
11:50
XRemus, influencerul kendama, a fermecat mallul AFI Brașov cu trick-uri spectaculoase, atrăgând zeci de copii dornici să-l vadă. Evenimentul a devenit o arenă de entuziasm, dar și de dezamăgire, mulți participanți criticând organizarea și lipsa posbilității de a obține autografe. XRemus, un influencer kendama, a organizat un eveniment la AFI Brașov Mulți copii au venit … Articolul XRemus, influencer kendama, blochează un mall din Brașov cu trick-uri wow apare prima dată în Main News.
11:50
Satul Rogojeni din Moldova, cunoscut pentru casele tradiționale „bașcă”, atrage turiști din întreaga lume datorită arhitecturii sale neobișnuite asemănătoare hobbiților. Această localitate își propune să își revitalizeze comunitatea prin turism cultural, promovând atracții autentice și preparate locale delicioase. Satul Rogojeni, situat la două ore de Chișinău, atrage turiști prin casele tradiționale asemănătoare hobbiților Localnicii speră … Articolul Satul hobbiților din Moldova: case tradiționale fascinante pentru turiști apare prima dată în Main News.
11:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni pentru a discuta bugetul pe 2026 și reforma administrației publice. Printre subiectele principale se numără reducerea cheltuielilor și tăierea posturilor. Premierul Bolojan va cere asumarea răspunderii în Parlament. Detalii despre reforme și buget, în articol. Liderii coaliției se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta bugetul pe … Articolul Liderii coaliției se întâlnesc luni în 2026 pentru a discuta agenda comună apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
11:30
Românii resimt impactul majorării taxelor din 2025, cu 9,6 miliarde lei strânși de stat. Creșterea TVA, accizele și impozitele pe venit afectează bugetele familiilor. Guvernul Bolojan își propune să reducă deficitul bugetar, dar românii se confruntă și cu majorări locale la impozite. Descoperă toate detaliile în articol. Statul a strâns 9,6 miliarde lei din majorările … Articolul Impactul majorării taxelor asupra românilor: ce urmează? apare prima dată în Main News.
11:10
Tensiuni la Palatul Victoria: Liderii coaliției discută Mercosur și reforma administrației # MainNews.ro
Ședința tensionată a coaliției de guvernare la Palatul Victoria se concentrează pe acordul Mercosur și reforma administrației. PSD cere explicații premierului Bolojan după acuzele de „trădare” în privința intereselor fermierilor. Discuțiile se anunță dificile, cu USR și PSD în opoziție pe măsurile propuse. Coaliția de guvernare s-a reunit pentru prima dată în 2026, într-o ședință … Articolul Tensiuni la Palatul Victoria: Liderii coaliției discută Mercosur și reforma administrației apare prima dată în Main News.
11:10
Banda de hoți din Germania a furat 100 de milioane de euro dintr-o bancă, folosind tehnici elaborate precum un burghiu răcit cu apă și provocând un incendiu. Ei au lăsat în urmă fire de păr pentru a deruta poliția. Investigarea este complexă din cauza acidului și necesită protecție specială pentru echipele de cercetare. Banda de … Articolul Hoții din Germania au lăsat păr de frizerie ca pistă falsă după jaful bancar apare prima dată în Main News.
10:50
Donald Trump a amenințat Europa cu cereri de anexare a Groenlandei, invocând refuzul Premiului Nobel pentru Pace ca motiv. Într-o scrisoare adresată premierului norvegian, el a contestat statutul teritoriului danez și a solicitat acțiuni din partea NATO. Liderii europeni pregătesc un răspuns la aceste amenințări. Trump justifică cererea de anexare a Groenlandei invocând refuzul acordării … Articolul Trump amenință europenii: „Nu mai mențin doar pacea în Groenlanda” apare prima dată în Main News.
10:40
Ofri Arad, noul transfer de la FCSB, a aterizat în România și a declarat că se simte bine și că FCSB este un club foarte mare. Mijlocașul israelian va oferi mai multe detalii despre venirea sa în curând. Cotat la 1,2 milioane de euro, Arad a jucat în Liga Campionilor cu Kairat Almaty. Ofri Arad … Articolul Nou transfer FCSB: A aterizat în România și laudă clubul uriaș apare prima dată în Main News.
10:30
În 2026, activul net contabil devine un indicator de risc pentru antreprenori, afectând distribuirea dividendelor și restituirea creditelor. Nerespectarea legislației poate duce la amenzi mari și la răspunderea administratorilor. Companiile trebuie să monitorizeze atent ANC și să colaboreze cu experți contabili pentru conformitate fiscală. Activul net contabil devine indicator de risc pentru firme, afectând distribuirea … Articolul Spaima antreprenorilor în 2026: Indicatorul care aduce ANAF-ul pe cap apare prima dată în Main News.
10:10
Donald Trump zguduie ordinea mondială la Davos 2026, atrăgând atenția a peste 60 de lideri globali. Forumul Economic Mondial ilustrează o eră de schimbări, unde „America First” redefinește relațiile internaționale, subliniind dispariția elitismului și globalismului în favoarea priorității intereselor americane. Donald Trump influențează profund economia globală, cu efecte vizibile la Davos 2026 Forumul Economic Mondial … Articolul Trump la Davos 2026: Haosul schimbă globalismul și elitismul mondial apare prima dată în Main News.
09:50
Ionuț Radu a strălucit în poarta celor de la Celta Vigo, contribuind la o serie de victorii importante în LaLiga. Cu doar un gol primit în ultimele șase meciuri, românul a avut intervenții remarcabile, devenind un factor cheie în lupta echipei pentru cupele europene. Celta ocupă locul 7 în clasament. Celta Vigo a obținut 4 … Articolul Ionuț Radu strălucește, Celta Vigo țintește cupele europene apare prima dată în Main News.
09:50
Coliziunea feroviară din Spania, cel mai grav accident din ultimii 13 ani, a avut loc în apropiere de Adamuz, ucigând și rănind zeci de oameni. Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren, iar autoritățile investighează cauzele accidentului. Răniții primesc asistență medicală urgentă. Accidentul feroviar din Spania a avut … Articolul Dezastrul feroviar din Spania: cel mai grav accident din 13 ani apare prima dată în Main News.
09:50
Unirea Republicii Moldova cu România este un subiect controversat. Maia Sandu a declarat că va vota pentru unificare în cazul unui referendum, dar experții subliniază că politicile interne și externe complică acest demers. Între timp, partidele pro-ruse critică declarațiile ei, invocând trădarea de patrie. Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova … Articolul Unirea cu România: mesajul politic al Maiei Sandu despre votul pentru unificare apare prima dată în Main News.
09:50
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a anunțat că pensia sa a crescut cu 6.000 de lei datorită recalculării și indexărilor. Acesta a început cu o pensie de 2.950 de lei în 2014 și consideră disproporționată comparația cu pensiile speciale. Detalii despre pensie și declarații. Traian Băsescu a declarat că pensia sa a crescut cu … Articolul Pensia lui Traian Băsescu: recalculare și indexări aduc 6.000 lei în plus apare prima dată în Main News.
09:40
Horațiu Potra află dacă scapă de arest preventiv pe 19 ianuarie, după ce a contestat decizia Curții de Apel București. Acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, el și familia sa sunt în atenția ÎCCJ. Detalii despre situația lor și acuzațiile aduse pot fi găsite în articolul nostru. ÎCCJ va decide pe 19 ianuarie … Articolul Horațiu Potra află dacă rămâne liber: Decizia ÎCCJ e iminentă apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:30
Politologul Serghei Karaganov avertizează că asasinarea lui Vladimir Putin ar putea duce la represalii severe asupra Europei, inclusiv atacuri nucleare. El consideră Germania și Regatul Unit principalele ținte, subliniind că Europa trebuie să conștientizeze realitățile geopolitice actuale pentru a evita consecințe devastatoare. Serghei Karaganov, politolog rus, avertizează despre posibile represalii severe pentru Europa în cazul … Articolul Consecințele asasinatului lui Putin: Europa riscă să fie ștearsă de pe hartă apare prima dată în Main News.
09:00
Accident feroviar în Spania: 39 de morți și 75 de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză la Adamuz. Supraviețuitorii descriu clipe de groază și evacuări dificile. Autoritățile continuă operațiunile de salvare într-o situație extrem de gravă, cu victime încă sub dărâmături. Accident feroviar grav în Spania, 39 de morți și 75 de … Articolul Accident feroviar în Spania: 39 de morți, supraviețuitoare povestește groaza apare prima dată în Main News.
08:50
Traian Băsescu l-a catalogat pe Călin Georgescu drept șarlatan, recunoscând totodată talentul său. Fostul președinte susține că atracția românilor față de discursul acestuia provine din faptul că mesajul său nu este pe deplin înțeles, fiind un discurs frumos dar greu de pus în practică. Georgescu se află sub control judiciar pentru acuzații grave. Traian Băsescu … Articolul Băsescu: De ce discursul lui Călin Georgescu fascinează publicul? apare prima dată în Main News.
08:40
ÎCCJ a pronunțat verdictul în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, condamnat pentru conducere fără permis. Deși a fost deja sancționat, el a fost prins din nou la volan, iar acum se confruntă cu un nou dosar penal. Neconcordanțe în CV-ul său au atras atenția publicului. Condamnarea finală a fost de un an și cinci luni … Articolul ÎCCJ: Verdict în scandalul senatorului cu CV fals și fără permis, Pintea apare prima dată în Main News.
08:40
Jaqueline Cristian, prima rachetă a României, s-a oprit în primul tur la Australian Open 2026, pierzând în fața cehoaicei Karolina Muchova. Scorul final a fost 3-6, 6-7(6), după un meci intens de aproape două ore. Muchova avansează în turul doi, unde o va întâlni pe Alycia Parks. Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur … Articolul Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Australian Open de un cap de serie apare prima dată în Main News.
08:40
Rusia salută amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda, declarând că NATO este pe cale să se prăbușească. Trump amenință cu taxe vamale de 10% pentru aliații europeni, provocând preocupări legate de solidaritatea transatlantică. Ce implicații strategice are acest conflict asupra relațiilor internaționale? Donald Trump amenință aliații NATO cu taxe vamale dacă se opun achiziției Groenlandei … Articolul Rusia reacționează la amenințările lui Trump: sfârșitul alianței transatlantice? apare prima dată în Main News.
08:00
Președintele Donald Trump afirmă că Danemarca nu a acționat împotriva amenințării ruse din Groenlanda, subliniind determinarea sa de a prelua acest teritoriu autonom. În ciuda opoziției din partea liderilor danezi, Trump insistă că Groenlanda este esențială pentru securitatea națională a SUA. Aceasta continuă să genereze tensiuni internaționale. Donald Trump afirmă că Danemarca nu a îndepărtat … Articolul Trump hotărât în preluarea Groenlandei: „Se va face” apare prima dată în Main News.
07:50
Consilierul prezidențial Marius Lazurca clarifică poziția lui Nicușor Dan în scandalul Groenlandei, subliniind că președintele român este solidar cu ambele tabere și apreciază că tensiunile actuale sunt rezultatul unei erori de comunicare. Lazurca face apel la dialog și încurajează temperarea retoricii pentru a evita conflictele. Consilierul prezidențial Marius Lazurca afirmă că Nicușor Dan este solidar … Articolul Lazurca dezvăluie poziția lui Nicușor Dan în scandalul Groenlanda: „Opriți-vă!” apare prima dată în Main News.
07:40
România a suferit o înfrângere drastică în meciul de handbal masculin împotriva Danemarcei, scor 39-24, la Campionatul European EHF Euro 2026. Tricolorii au rezistat în prima repriză, dar au avut o repriză a doua de coșmar, marcând doar 7 goluri, în timp ce portarul danez Kevin Moeller a avut 17 intervenții decisive. Naționala României a … Articolul România, eliminată de campioana olimpică la Europeanul de handbal masculin apare prima dată în Main News.
07:40
Blue Monday, considerată cea mai tristă zi din an, este un mit nevalidat științific. Psihoterapeutul Lidia Rusu explică diferența dintre tristețea sezonieră și depresia reală, subliniind conceptul de tulburare afectivă sezonieră (TAS). Emoțiile negative pot fi accentuate de factori precum vremea rece și zilele scurte. Blue Monday este un mit creat în 2004, fără fundament … Articolul Originea Blue Monday: Ce spune știința despre „cea mai tristă zi din an” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:20
România beneficiază de miliarde din PNRR pentru infrastructură, dar se confruntă cu o criză a forței de muncă care afectează execuția proiectelor. În 2026, se estimează un record de 284 km de autostrăzi, dar modernizarea feroviară rămâne o provocare crucială. Guvernul prioritizează proiectele cu șanse reale de finalizare. România se află într-o perioadă de expansiune … Articolul Miliarde din PNRR așteaptă: lipsa forței de muncă pentru asfaltare apare prima dată în Main News.
07:00
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, susține că Groenlanda poate fi apărată doar dacă devine parte din SUA. Declarațiile sale pun în discuție utilizarea tarifului vamal ca măsură geopolitică pentru a evita conflicte. În contrast, europenii afirmă că ordinea mondială și NATO sunt amenințate de aceste acțiuni. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, susține că Groenlanda poate fi … Articolul Groenlanda sub protecția SUA, susține ministrul lui Trump despre puterea americană apare prima dată în Main News.
06:50
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională, a declarat că nu poate confirma sau infirma zvonurile legate de o posibilă numire la conducerea SRI sau SIE. El subliniază rolul diplomatului, care se pune la dispoziția președintelui în orice situație, evitând speculațiile din presă. Marius Lazurca nu poate confirma sau infirma speculațiile privind o posibilă numire … Articolul Marius Lazurca despre șefia serviciilor secrete: „Nici confirm, nici infirm” apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.