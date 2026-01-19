Buletin la 14 ani: acte necesare în 2026
MainNews.ro, 19 ianuarie 2026 16:50
În 2026, tinerii de 14 ani pot obține buletinul, fie că aleg Cartea electronică de identitate (CEI) sau Cartea de identitate simplă (CIS). Actele necesare includ cererea semnată, certificatul de naștere, actele părinților și dovada plății taxei. Detalii despre proces, taxe și valabilitate sunt esențiale. În 2026, adolescenții de 14 ani trebuie să prezinte acte … Articolul Buletin la 14 ani: acte necesare în 2026 apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 10 minute
17:00
Fostul ministru PSD Marius Budăi afirmă că ieșirea PSD de la guvernare rămâne o opțiune pe masa Coaliției. El critică PNL și USR pentru că au ignorat obiecțiile PSD privind Acordul UE-Mercosur și subliniază riscurile unei crize politice. PSD este în consultare internă pentru a decide viitorul guvernării. Marius Budăi, fost ministru PSD, acuză PNL … Articolul PSD amenință cu ieșirea de la guvernare în conflictul cu PNL și USR apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
16:50
Gigi Becali, patronul FCSB, a încălcat promisiunea de a nu mai vizita Muntele Athos, revenind după o călătorie în Grecia. După înfrângerea echipei sale, a fost surprins pe aeroport Băneasa, întâlnindu-se cu jurnaliștii. Declarațiile sale contradictorii ridică întrebări despre credința și angajamentele sale. Gigi Becali s-a întors în țară după înfrângerea FCSB cu FC Argeș … Articolul Gigi Becali, patron FCSB, surprins călcând pe cuvântul dat apare prima dată în Main News.
16:50
Acum o oră
16:30
BNR menține dobânda-cheie la 6.50%, în contextul celei mai ridicate inflații din UE. Economiștii prevăd că dobânzile nu vor scădea mai devreme de luna mai, iar politica monetară nu poate rezolva toate problemele inflației, care este influențată și de deciziile guvernamentale și de structura consumului. BNR menține dobânda-cheie la 6.50% pentru a combate inflația ridicată … Articolul BNR păstrează dobânda-cheie la 6.50%, analizează alternative limitate apare prima dată în Main News.
16:10
Hackeri au perturbat transmisiunile TV de stat din Iran, difuzând mesaje de susținere pentru prințul moștenitor Reza Pahlavi, îndemnând forțele de securitate să nu îndrepte armele împotriva poporului. Aceasta a fost o reacție la protestele naționale, marcând o acțiune semnificativă în lupta pentru libertate în Iran. Hackerii au perturbat transmisiunile televiziunii de stat din Iran, … Articolul Atac cibernetic asupra televiziunii de stat din Iran: informații despre prințul moștenitor în exil apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
16:00
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, subliniază importanța anului 2026 pentru România, făcând apel la o implicare activă în deciziile europene care influențează securitatea, economia și coeziunea socială. România trebuie să aibă un rol decisiv, având în vedere contextul geopolitic și provocările economice ce se preconizează. Victor Negrescu subliniază importanța prezenței și influenței României în … Articolul Victor Negrescu: România trebuie să influențeze deciziile europene apare prima dată în Main News.
15:50
CFR Cluj anunță al patrulea transfer al iernii, aducându-l pe portar Mihai Popa definitiv de la Torino. După despărțirea de Otto Hindrich, Popa se întoarce în Gruia, unde a mai jucat și sezonul trecut. Acesta va semna un contract până în 2028, iar Torino va primi un procent dintr-un eventual transfer viitor. CFR Cluj a … Articolul CFR transferă un nou portar după plecarea lui Hindrich apare prima dată în Main News.
15:50
Numărul românilor care contribuie la Pilonul 3 de pensii a atins un milion în 2025, cu câștiguri record de 515 milioane de euro. Fondurile de pensii private au înregistrat un randament de 19,6% și au acumulat active nete de 7,4 miliarde lei, reflectând încrederea în economiile pentru pensie. 1.000.000 de români s-au înscris în Pilonul … Articolul 1.000.000 români în Pilonul 3 de Pensii: câștiguri de 515 milioane euro în 2025 apare prima dată în Main News.
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis condoleanțe familiilor afectate de tragicul accident feroviar din Spania. În urma coliziunii dintre două trenuri, au fost raportate zeci de morți și răniți. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei confirmă că nu există victime din țară. Maia Sandu și Igor Grosu au transmis condoleanțe … Articolul Chișinău își exprimă condoleanțele pentru victimele accidentului feroviar din Spania apare prima dată în Main News.
15:30
Legea pentru prosumatori din România se schimbă radical, oferind noi avantaje, dar și obligații suplimentare, precum plata dezechilibrelor din sistemul energetic. Prosumatorii vor trebui să gestioneze mai eficient energia, să consume din producția proprie și să respecte noile reglementări pentru a evita costuri mari. Modificări radicale în legislația prosumatorilor din România, cu avantaje și obligații … Articolul Schimbări radicale în legea prosumatorilor: avantaje noi și obligații suplimentare apare prima dată în Main News.
15:10
Cutremur de magnitudine 6 în nordul Pakistanului a provocat moartea unei persoane și prăbușirea mai multor locuințe. Seismul a avut loc în regiunea Kashmir, cu epicentrul în provincia Gilgit-Baltistan, la o adâncime de 35 de kilometri. Drumurile sunt afectate de roci desprinse, iar autoritățile intervin pentru degajare. Cutremur de magnitudine 6 în nord-vestul Pakistanului, în … Articolul Cutremur de 6 grade în Pakistan: un mort și locuințe distruse apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:50
Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost marcată de tensiuni între jurnaliștii senegalezi și marocani, după ce Senegal a câștigat în prelungiri. Antrenorul Pape Thiaw și-a cerut scuze pentru decizia de a-și retrage jucătorii de pe teren, în timp ce s-a discutat despre posibila otrăvire a unor jucători. Senegal a învins Marocul în finala Cupei … Articolul Bătăi și acuzații de otrăvire în noaptea tumultoasă de la Rabat apare prima dată în Main News.
14:50
Adolescenții români se confruntă cu probleme de sănătate mintală și tind să nu ceară ajutor din cauza rușinii și prejudecăților. Campania Unele uși duc spre tine, inițiată de Asociația The Social Incubator, oferă sprijin și resurse pentru a ajuta tinerii să navigheze spre soluții disponibile. Asociația The Social Incubator (ATSI) lansează campania „Unele uși duc … Articolul Adolescenți români în tăcere: De ce nu cer ajutor în momentele critice apare prima dată în Main News.
14:50
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul vizitei sale de trei zile în Republica Moldova. Begaj a subliniat importanța aderării ambelor țări la Uniunea Europeană și a evidențiat relațiile solide dintre Albania și Moldova, bazate pe valori comune și securitate regională. Președintele Albaniei, Bajram Begaj, îndeamnă Republica Moldova să … Articolul Tirana solicită Chișinăului recunoașterea independenței Kosovo apare prima dată în Main News.
14:50
Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni care ar putea conduce la ieșirea PSD de la guvernare. Liderul PSD Dolj subliniază că aceste conflicte riscă să destabilizeze actuala coaliție, provocând căderea guvernului. Partidul analizează acum retragerea din guvern, afectând grav structura politică. Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni critice în cadrul coaliției … Articolul Olguţa Vasilescu acuză: Bolojan ameninţă stabilitatea PSD la guvernare apare prima dată în Main News.
14:40
Crin Bologa, fostul șef al DNA, și-a schimbat drastic discursul despre legile justiției, trecând de la laude în 2022 la critici severe în 2026. A dezvăluit că anumite instituții au susținut numirea unor persoane incompetente în funcții cheie, afectând independența și eficiența sistemului de justiție din România. Crin Bologa, fost șef al DNA, și-a schimbat … Articolul Crin Bologa: Schimbare radicală în discursul despre legile justiției apare prima dată în Main News.
14:30
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat demararea Studiului de Fezabilitate pentru drumului de mare viteză București-Giurgiu, care va conecta România cu Bulgaria. Proiectul va analiza traseul, structura și soluțiile tehnice, contribuind la o mobilitate rutieră modernă și eficientă. Compania Națională de Investiții Rutiere a început Studiul de Fezabilitate pentru drumul de mare viteză București-Giurgiu … Articolul Drumul rapid București-Giurgiu: Conexiune eficientă cu Bulgaria apare prima dată în Main News.
14:30
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.425-a zi, iar serviciile de informații militare avertizează asupra planurilor Rusiei de a ataca stațiile electrice ale centralelor nucleare, punând astfel în pericol aprovizionarea cu energie a civililor. Kremlinul își intensifică campania pentru a influența sprijinul occidental. Războiul din Ucraina a intrat în a 1.425-a zi pe 19 … Articolul Atacuri rusești iminente asupra centralelor nucleare în Ucraina apare prima dată în Main News.
14:10
Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza, conform Kremlinului. Invitația, transmisă prin canale diplomatice, este analizată de Rusia. Consiliul include oficiali de rang înalt din SUA și Marea Britanie și propune implicarea a 60 de țări în acest proiect. Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin să … Articolul Donald Trump invită pe Vladimir Putin în Consiliul pentru Pace în Gaza apare prima dată în Main News.
13:50
Noile emoji-uri care vor apărea în 2026 includ o figură care clipește și un castravete murat, printre altele. Utilizatorii vor avea acces la emoji-uri precum degete mari orientate spre stânga și dreapta, un meteor, un far și un fluture monarh. Emoji-urile vor fi lansate în septembrie 2026. În septembrie 2026 vor fi disponibile 9 noi … Articolul 9 emoji-uri noi care vor veni pe smartphone-uri în 2026, inclusiv castravete! apare prima dată în Main News.
13:50
Cristiano Ronaldo a câștigat un proces important împotriva Juventus Torino, rămânând cu 9,8 milioane de euro în urma deciziei Tribunalului din Torino. Disputa, legată de salariile neplătite în timpul pandemiei, se extinde din 2021. Juventus contestă verdictul, dar impactul financiar asupra clubului este minim. Cristiano Ronaldo a câștigat procesul împotriva Juventus la Tribunalul din Torino … Articolul Cristiano Ronaldo câștigă 9,8 milioane de euro în procesul cu Juventus Torino apare prima dată în Main News.
13:50
Un român a supraviețuit accidentului feroviar din Spania, deraierea având loc în timpul unui apel video cu familia. Trenul, aflat pe ruta Malaga-Madrid, a lovit un alt tren, provocând un haos total. Aproape 40 de persoane au murit și peste 150 au fost rănite. Detalii despre tragedie și supraviețuitori. Un tren de mare viteză a … Articolul Român în apel video în timpul deraierii trenului din Spania: Haos total apare prima dată în Main News.
13:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc pe 19 ianuarie 2026 pentru a discuta restanțele de anul trecut, inclusiv bugetul pe 2026, care va fi votat în februarie. În contextul unor tensiuni între partide, PSD analizează participarea la guvernare, iar modificările legislative rămân sub semnul întrebării. Liderii coaliției se reunesc pe 19 ianuarie 2026 pentru a … Articolul Agenda liderilor politici în prima ședință a coaliției din 2026 apare prima dată în Main News.
13:30
Aurul a atins un nou maxim istoric pe fondul tensiunilor între Donald Trump și Europa, în contextul amenințărilor cu noi tarife vamale. Piețele bursiere au scăzut, investitorii îndreptându-se spre active sigure. Declarațiile lui Trump sugerează o escaladare a conflictului economic și riscuri pentru un nou război comercial. Aurul a atins un nou maxim istoric, ajungând … Articolul Tensiunile cu Europa: Aurul atinge maxim istoric, bursele scad drastic apare prima dată în Main News.
13:10
Stare de asediu în Guatemala după violențe extreme provocate de bandele criminale, soldate cu uciderea a opt polițiști. Președintele Bernardo Arevalo a decretat măsura pentru 30 de zile, extinzând atribuțiile forțelor de securitate. Revoltele din penitenciare au dus la atacuri în stradă și la suspensii de drepturi constituționale. Președintele Guatemalei a decretat stare de asediu … Articolul Violente extreme în Guatemala: Stare de asediu după moartea a opt polițiști apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:50
Istvan Kovacs, arbitrul român de 41 de ani, va conduce meciul Galatasaray – Atletico Madrid în Liga Campionilor. Partida se va desfășura pe Stadionul Ali Sami Yen, miercuri, la ora 19:45. Kovacs a oficiat și finala de anul trecut a competiției. Atmosfera promite a fi electrică, având în vedere clasamentul echipelor. Arbitrul român Istvan Kovacs … Articolul Istvan Kovacs conduce România la un meci important din Liga Campionilor în Turcia apare prima dată în Main News.
12:50
O tragedie feroviară fără precedent a avut loc în Spania, unde două trenuri s-au ciocnit frontal lângă Cordoba, lăsând în urmă cel puțin 39 de morți și sute de răniți. Imaginile de la locul accidentului arată amploarea distrugerilor, iar cauza coliziunii rămâne necunoscută, ministerul Transporturilor calificând-o drept un accident ciudat. Accident feroviar grav în Spania, … Articolul Accident feroviar în Spania: zeci de morți și răniți, atmosfera de groază apare prima dată în Main News.
12:50
Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, lideri PSD, critică dur premierul Ilie Bolojan pentru lipsa consultărilor și pentru neîndeplinirea măsurilor solicitate de partid. Aceștia discută despre posibila ieșire de la guvernare și necesitatea schimbării stilului de conducere, subliniind importanța unei coaliții eficiente pentru România. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda critică premierul Ilie Bolojan pentru … Articolul Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda atacă: „Schimbăm lăutarul, nu mai merge!” apare prima dată în Main News.
12:30
Un număr record de 183.000 de români au ales pensia privată facultativă în 2025, ajungându-se la un milion de participanți. Fondurile de pensii au generat un câștig net de 515 milioane euro, iar contribuțiile anuale au crescut cu 25%. Descoperă avantajele Pilonului 3 și cum îți poți gestiona economiile pentru pensie. Un milion de români … Articolul Românii au ales pensia facultativă: câștiguri și plăți record anul trecut apare prima dată în Main News.
12:10
O femeie din Brazilia a experimentat un fenomen rar, superfetația, rămânând însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă. Medicii au diagnosticat sarcina cu risc ridicat, iar gemenele s-au născut prematur, la 33 de săptămâni. Studiul acestui caz oferă perspective unice asupra sarcinii multiple și provocărilor asociate. O femeie din Brazilia … Articolul O femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timpul sarcinii: un caz rar apare prima dată în Main News.
11:50
Olimpiu Moruțan va semna cu Rapid, având un salariu de 40.000 euro pe lună, unul dintre cele mai mari din Liga 1. Mijlocașul a renunțat la un contract mai profitabil cu Aris pentru a juca în România, dorind să revină în echipa națională și să aspire la titluri. Detalii despre transfer și salariu. Olimpiu Moruţan … Articolul Salariul imens al lui Olimpiu Moruţan în Liga 1 – detalii exclusive apare prima dată în Main News.
11:50
XRemus, influencerul kendama, a fermecat mallul AFI Brașov cu trick-uri spectaculoase, atrăgând zeci de copii dornici să-l vadă. Evenimentul a devenit o arenă de entuziasm, dar și de dezamăgire, mulți participanți criticând organizarea și lipsa posbilității de a obține autografe. XRemus, un influencer kendama, a organizat un eveniment la AFI Brașov Mulți copii au venit … Articolul XRemus, influencer kendama, blochează un mall din Brașov cu trick-uri wow apare prima dată în Main News.
11:50
Satul Rogojeni din Moldova, cunoscut pentru casele tradiționale „bașcă”, atrage turiști din întreaga lume datorită arhitecturii sale neobișnuite asemănătoare hobbiților. Această localitate își propune să își revitalizeze comunitatea prin turism cultural, promovând atracții autentice și preparate locale delicioase. Satul Rogojeni, situat la două ore de Chișinău, atrage turiști prin casele tradiționale asemănătoare hobbiților Localnicii speră … Articolul Satul hobbiților din Moldova: case tradiționale fascinante pentru turiști apare prima dată în Main News.
11:50
Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni pentru a discuta bugetul pe 2026 și reforma administrației publice. Printre subiectele principale se numără reducerea cheltuielilor și tăierea posturilor. Premierul Bolojan va cere asumarea răspunderii în Parlament. Detalii despre reforme și buget, în articol. Liderii coaliției se întâlnesc luni la Palatul Victoria pentru a discuta bugetul pe … Articolul Liderii coaliției se întâlnesc luni în 2026 pentru a discuta agenda comună apare prima dată în Main News.
11:30
Românii resimt impactul majorării taxelor din 2025, cu 9,6 miliarde lei strânși de stat. Creșterea TVA, accizele și impozitele pe venit afectează bugetele familiilor. Guvernul Bolojan își propune să reducă deficitul bugetar, dar românii se confruntă și cu majorări locale la impozite. Descoperă toate detaliile în articol. Statul a strâns 9,6 miliarde lei din majorările … Articolul Impactul majorării taxelor asupra românilor: ce urmează? apare prima dată în Main News.
11:10
Ședința tensionată a coaliției de guvernare la Palatul Victoria se concentrează pe acordul Mercosur și reforma administrației. PSD cere explicații premierului Bolojan după acuzele de „trădare” în privința intereselor fermierilor. Discuțiile se anunță dificile, cu USR și PSD în opoziție pe măsurile propuse. Coaliția de guvernare s-a reunit pentru prima dată în 2026, într-o ședință … Articolul Tensiuni la Palatul Victoria: Liderii coaliției discută Mercosur și reforma administrației apare prima dată în Main News.
11:10
Banda de hoți din Germania a furat 100 de milioane de euro dintr-o bancă, folosind tehnici elaborate precum un burghiu răcit cu apă și provocând un incendiu. Ei au lăsat în urmă fire de păr pentru a deruta poliția. Investigarea este complexă din cauza acidului și necesită protecție specială pentru echipele de cercetare. Banda de … Articolul Hoții din Germania au lăsat păr de frizerie ca pistă falsă după jaful bancar apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:50
Donald Trump a amenințat Europa cu cereri de anexare a Groenlandei, invocând refuzul Premiului Nobel pentru Pace ca motiv. Într-o scrisoare adresată premierului norvegian, el a contestat statutul teritoriului danez și a solicitat acțiuni din partea NATO. Liderii europeni pregătesc un răspuns la aceste amenințări. Trump justifică cererea de anexare a Groenlandei invocând refuzul acordării … Articolul Trump amenință europenii: „Nu mai mențin doar pacea în Groenlanda” apare prima dată în Main News.
10:40
Ofri Arad, noul transfer de la FCSB, a aterizat în România și a declarat că se simte bine și că FCSB este un club foarte mare. Mijlocașul israelian va oferi mai multe detalii despre venirea sa în curând. Cotat la 1,2 milioane de euro, Arad a jucat în Liga Campionilor cu Kairat Almaty. Ofri Arad … Articolul Nou transfer FCSB: A aterizat în România și laudă clubul uriaș apare prima dată în Main News.
10:30
În 2026, activul net contabil devine un indicator de risc pentru antreprenori, afectând distribuirea dividendelor și restituirea creditelor. Nerespectarea legislației poate duce la amenzi mari și la răspunderea administratorilor. Companiile trebuie să monitorizeze atent ANC și să colaboreze cu experți contabili pentru conformitate fiscală. Activul net contabil devine indicator de risc pentru firme, afectând distribuirea … Articolul Spaima antreprenorilor în 2026: Indicatorul care aduce ANAF-ul pe cap apare prima dată în Main News.
10:10
Donald Trump zguduie ordinea mondială la Davos 2026, atrăgând atenția a peste 60 de lideri globali. Forumul Economic Mondial ilustrează o eră de schimbări, unde „America First” redefinește relațiile internaționale, subliniind dispariția elitismului și globalismului în favoarea priorității intereselor americane. Donald Trump influențează profund economia globală, cu efecte vizibile la Davos 2026 Forumul Economic Mondial … Articolul Trump la Davos 2026: Haosul schimbă globalismul și elitismul mondial apare prima dată în Main News.
09:50
Ionuț Radu a strălucit în poarta celor de la Celta Vigo, contribuind la o serie de victorii importante în LaLiga. Cu doar un gol primit în ultimele șase meciuri, românul a avut intervenții remarcabile, devenind un factor cheie în lupta echipei pentru cupele europene. Celta ocupă locul 7 în clasament. Celta Vigo a obținut 4 … Articolul Ionuț Radu strălucește, Celta Vigo țintește cupele europene apare prima dată în Main News.
09:50
Coliziunea feroviară din Spania, cel mai grav accident din ultimii 13 ani, a avut loc în apropiere de Adamuz, ucigând și rănind zeci de oameni. Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren, iar autoritățile investighează cauzele accidentului. Răniții primesc asistență medicală urgentă. Accidentul feroviar din Spania a avut … Articolul Dezastrul feroviar din Spania: cel mai grav accident din 13 ani apare prima dată în Main News.
09:50
Unirea Republicii Moldova cu România este un subiect controversat. Maia Sandu a declarat că va vota pentru unificare în cazul unui referendum, dar experții subliniază că politicile interne și externe complică acest demers. Între timp, partidele pro-ruse critică declarațiile ei, invocând trădarea de patrie. Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova … Articolul Unirea cu România: mesajul politic al Maiei Sandu despre votul pentru unificare apare prima dată în Main News.
09:50
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a anunțat că pensia sa a crescut cu 6.000 de lei datorită recalculării și indexărilor. Acesta a început cu o pensie de 2.950 de lei în 2014 și consideră disproporționată comparația cu pensiile speciale. Detalii despre pensie și declarații. Traian Băsescu a declarat că pensia sa a crescut cu … Articolul Pensia lui Traian Băsescu: recalculare și indexări aduc 6.000 lei în plus apare prima dată în Main News.
09:40
Horațiu Potra află dacă scapă de arest preventiv pe 19 ianuarie, după ce a contestat decizia Curții de Apel București. Acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, el și familia sa sunt în atenția ÎCCJ. Detalii despre situația lor și acuzațiile aduse pot fi găsite în articolul nostru. ÎCCJ va decide pe 19 ianuarie … Articolul Horațiu Potra află dacă rămâne liber: Decizia ÎCCJ e iminentă apare prima dată în Main News.
09:30
Politologul Serghei Karaganov avertizează că asasinarea lui Vladimir Putin ar putea duce la represalii severe asupra Europei, inclusiv atacuri nucleare. El consideră Germania și Regatul Unit principalele ținte, subliniind că Europa trebuie să conștientizeze realitățile geopolitice actuale pentru a evita consecințe devastatoare. Serghei Karaganov, politolog rus, avertizează despre posibile represalii severe pentru Europa în cazul … Articolul Consecințele asasinatului lui Putin: Europa riscă să fie ștearsă de pe hartă apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
09:00
Accident feroviar în Spania: 39 de morți și 75 de răniți după coliziunea a două trenuri de mare viteză la Adamuz. Supraviețuitorii descriu clipe de groază și evacuări dificile. Autoritățile continuă operațiunile de salvare într-o situație extrem de gravă, cu victime încă sub dărâmături. Accident feroviar grav în Spania, 39 de morți și 75 de … Articolul Accident feroviar în Spania: 39 de morți, supraviețuitoare povestește groaza apare prima dată în Main News.
08:50
Traian Băsescu l-a catalogat pe Călin Georgescu drept șarlatan, recunoscând totodată talentul său. Fostul președinte susține că atracția românilor față de discursul acestuia provine din faptul că mesajul său nu este pe deplin înțeles, fiind un discurs frumos dar greu de pus în practică. Georgescu se află sub control judiciar pentru acuzații grave. Traian Băsescu … Articolul Băsescu: De ce discursul lui Călin Georgescu fascinează publicul? apare prima dată în Main News.
08:40
ÎCCJ a pronunțat verdictul în cazul senatorului Paul Ciprian Pintea, condamnat pentru conducere fără permis. Deși a fost deja sancționat, el a fost prins din nou la volan, iar acum se confruntă cu un nou dosar penal. Neconcordanțe în CV-ul său au atras atenția publicului. Condamnarea finală a fost de un an și cinci luni … Articolul ÎCCJ: Verdict în scandalul senatorului cu CV fals și fără permis, Pintea apare prima dată în Main News.
