Adolescenți români în tăcere: De ce nu cer ajutor în momentele critice

07:20

România beneficiază de miliarde din PNRR pentru infrastructură, dar se confruntă cu o criză a forței de muncă care afectează execuția proiectelor. În 2026, se estimează un record de 284 km de autostrăzi, dar modernizarea feroviară rămâne o provocare crucială. Guvernul prioritizează proiectele cu șanse reale de finalizare. România se află într-o perioadă de expansiune … Articolul Miliarde din PNRR așteaptă: lipsa forței de muncă pentru asfaltare apare prima dată în Main News.