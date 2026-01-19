Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. Despre ce au discutat
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 15:30
Președintele Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:45
Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat # Adevarul.ro
Vladislav Golovin, acuzat de crime de război în timpul cuceririi Mariupolului, va ocupa un loc de frunte pe lista partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, la alegerile din Duma de Stat din toamnă.
Acum 30 minute
15:30
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. Despre ce au discutat # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan, l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich.
15:30
PMB, gură de oxigen pentru achitarea facturilor restante la Termoenergetica. Împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor # Adevarul.ro
Consilierii generali ai Municipiului București au aprobat, luni, 19 ianuarie, în ședință extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.
Acum o oră
15:15
Rockstadt Extreme Fest anunță unul dintre cele mai puternice nume din istoria muzicii live ca headliner al ediției din 2026: The Prodigy.
15:15
Misterul românului găsit mort în Madeira: Poliția cere ajutorul populației pentru identificarea pe baza tatuajelor # Adevarul.ro
Polițiștii din Portugalia cer ajutorul populației pentru a identifica un român mort anul trecut, pe insula Madeira.
15:15
Profesorii pot preda direct în spitale pentru elevii internați. Ministerul Educației caută cadre didactice # Adevarul.ro
Elevii internați nu mai pierd orele de școală. Începând cu 2026, dascălii pot aplica pentru „Școala din spital”, program prin care școala vine la ei, acolo unde au cea mai mare nevoie.
15:15
Un adolescent român de 14 ani a murit după ce a fost lovit de o mașină în San Sebastiano da Po, lângă Torino, în timp ce mergea spre stația de autobuz. Localnicii acuză lipsa infrastructurii rutiere și cer măsuri urgente.
15:15
Cel puțin 5000 de iranieni au murit în cursul protestelor. Liderul suprem admite că mii de oameni au fost uciși și îl numește „criminal” pe Trump # Adevarul.ro
Autoritățile din Iran au verificat cel puţin 5.000 de decese în urma protestelor, între care aproximativ 500 de membri ai forţelor de securitate, a declarat pentru Reuters un oficial regional, care a pus în seama unor „terorişti şi insurgenţi înarmaţi” uciderea unor „iranieni nevinovaţi”.
15:00
Cum a reușit un adolescent de 17 ani să fure, prin telefon, 67.000 de lei dintr-un magazin din Bistrița-Năsăud # Adevarul.ro
Un adolescent de 17 ani din Galați este cercetat de polițiști după ce a reușit să sustragă 67.000 de lei dintr-un magazin din județul Bistrița-Năsăud, folosind o schemă de înșelăciune prin telefon, de la distanță.
Acum 2 ore
14:45
Magazin vandalizat în Londra de un grup de români, în mai puțin de 30 de secunde. Motivul violenței # Adevarul.ro
Un magazin din Londra a fost devastat în mai puțin de 30 de secunde. Totul a început printr-un conflict izbucnit în urma unui furt, care a degenerat într-un act de vandalism extrem, comis de un grup de români.
14:45
25 de service-uri auto și doi asigurători, amendați cu aproape 3 milioane de euro pentru fixarea tarifelor de manoperă # Adevarul.ro
25 de service-uri și 2 asigurători au fost amendate cu aproape 3 milioane de euro de Consiliul Concurenței, după ce, în urma unei investigații, s-a constatat că au stabilit tarife de manoperă.
14:45
Economia globală rezistă șocurilor de pe pieţele internaţionale. FMI îmbunătățește estimările pentru 2026. Cum a influenţat AI prognoza economică # Adevarul.ro
FMI și-a îmbunătățit estimările privind evoluția economiei mondiale în 2026, mizând pe adaptarea companiilor la noile realități comerciale și pe impactul pozitiv al inteligenței artificiale, în ciuda incertitudinilor geopolitice persistente.
14:45
Femeie atacată în liftul blocului de fostul concubin. A fost găsită cu multiple lovituri de cuțit # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 49 de ani a fost agresată, sâmbătă, 18 ianuarie, în liftul blocului în care locuiește, din Sectorul 2 al Capitalei, de către fostul concubin, în vârstă de 36 de ani.
14:45
Cutremur de magnitudine 6 în nordul Pakistanului: un mort și mai multe locuințe prăbușite # Adevarul.ro
Un bărbat a murit, iar mai multe locuințe s-au prăbușit în urma unui seism cu magnitudinea 6, produs luni în regiunea Kashmir din nord-vestul Pakistanului, a anunțat Centrul Seismologic European Mediteraneean (EMSC).
14:30
România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, neschimbat faţă de luna noiembrie, arată datele publicate luni de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
14:30
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit și cere bani pentru mâncare și adăpost # Adevarul.ro
Charlotte Năstase, fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase și a Alexandrei King, trece printr-o situație extrem de dificilă. Aceasta a transmis un mesaj disperat pe contul său de Instagram, afirmând că nu mai are unde să locuiască și nu dispune de bani pentru hrană.
14:15
Obligativitatea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau a oricăror altor documente sau înscrisuri a fost eliminată încă din 2015. Augustin Feneșan, prim-vicepreşedintele IMM România, explică în ce măsură se mai solicită ștampila.
14:15
Temeri și incertitudini în Educație: concursurile pentru directori, în aer. Profesor: „Deja mi-e teamă” # Adevarul.ro
Directorii de școală care în urmă cu patru ani au susținut concursul pe post și-au încheiat mandatele la finalul săptămânii trecute. Cei mai mulți își vor continua activitatea în fruntea școlii, cu delegație, până la sfârșitul anului școlar, însă îngrijorarea rămâne.
14:00
SUA pregătesc „opțiunea Puerto Rico” și un contract de închiriere pe un secol pentru Groenlanda # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să pregătească propuneri privind Groenlanda care să fie prezentate aliaților europeni la Forumul Economic de la Davos, a relatat Kyiv Post, citând două surse bine informate.
14:00
Furie pentru o mașină de spălat vase: un bărbat și-a distrus casa după ce soția a cumpărat-o fără să-l întrebe # Adevarul.ro
Un bărbat din China a reacționat violent după ce a aflat că soția sa a cumpărat o mașină de spălat vase fără acordul lui.
14:00
Acum 4 ore
13:45
Când un copil acuză dureri abdominale, are infecții urinare repetate sau simptome aparent banale, părinții se confruntă adesea cu aceeași întrebare: ce investigație este sigură, rapidă și relevantă? De cele mai multe ori, răspunsul este ecografia pediatrică.
13:45
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
13:45
Cristiano Ronaldo a învins-o la tribunal pe Juventus Torino: rămâne cu 9,8 milioane de euro # Adevarul.ro
Starul portughez a fost chemat în instanță de fosta lui echipă.
13:45
Un băiat de 12 ani din Chișineu-Criș, județul Arad, a fost urmărit duminică, 18 ianuarie, de polițiști din două județe, după ce a fost prins conducând un autoturism furat din județul Sibiu.
13:45
Ce cred părinții și bunicii despre vaccinul antigripal la copii. Rezultatele sondajului INSCOP Research # Adevarul.ro
Un studiu recent realizat de INSCOP Research analizează opiniile părinților și bunicilor privind vaccinarea antigripală a copiilor și relevă perspective surprinzătoare despre administrarea acestuia în școli şi grădiniţe.
13:45
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța, situat în muicipiul Constanța
13:30
Pentru cei care nu s-au confruntat cu depresia, e greu de înțeles cât de grea poate fi o zi obișnuită. Nu e doar despre a fi „trist” sau lipsit de chef. Depresia este o tulburare care afectează întreaga funcționare a unei persoane: gândurile, emoțiile, somnul, apetitul, motivația ...
13:30
NASA oferă oamenilor din întreaga lume oportunitatea de „a fi parte” dintr‑o misiune spațială istorică: să‑și trimită numele în spaţiu, la bordul navei Artemis II, care va zbura în jurul Lunii și va reveni pe Pământ în cursul anului viitor.
13:30
Europa pregătește măsuri împotriva tarifelor anunțate de Trump. Ministrul german de Finanțe: „Nu vom ceda șantajului” # Adevarul.ro
Vicecancelarul și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat că Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor exercitate de Statele Unite și pregătește un răspuns comun, inclusiv prin activarea unor contramăsuri comerciale.
13:15
Liderii coaliției se reunesc luni, 19 ianuarie, într-o primă ședință pe anul 2026, având pe agendă mai multe restanțe de anul trecut, între care și bugetul pe 2026, care ar urma să ajungă la votul parlamentului în februarie.
13:15
Noi informații despre starea fiului lui Ramzan Kadîrov: „Era mai afectat de airbagurile mașinilor de lux” # Adevarul.ro
Adam Kadîrov, fiul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a suferit răni ușoare în urma unui accident rutier produs pe 16 ianuarie, în timp ce se afla într-o coloană oficială
13:15
Putin ar fi „cel mai fericit om din lume”, dacă SUA ar invada Groenlanda, crede premierul Spaniei # Adevarul.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a avertizat că orice acţiune unilaterală a SUA împotriva integrităţii teritoriale a Danemarcei, vizând teritroiul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expansionistă a Kremlinului.
13:00
Olguţa Vasilescu îl acuză pe Bolojan de eventuala ieşire a PSD de la guvernare. „În fiecare zi ne dă motive” # Adevarul.ro
Olguța Vasilescu afirmă că tensiunile cu premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, astfel încât PSD analizează o eventuală retragere de la guvernare, şi a avertizat că aceasta ar duce în mod clar la căderea guvernului.
12:45
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus # Adevarul.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit peninsula Kamceatka din Rusia, unde un viscol puternic a adus cantități istorice de zăpadă și a paralizat localități întregi.
12:45
Un român ar fi implicat în tragedia din Spania: vorbea cu familia în momentul în care trenurile s-au ciocnit # Adevarul.ro
Printre pasagerii celor două trenuri de mare viteză care s-au ciocnit în sudul Spaniei, s-ar fi aflat și cetățeni români, potrivit presei spaniole.
12:45
Istvan Kovacs face „pârtie” pentru România. A fost delegat în Turcia, la un meci tare din Liga Campionilor # Adevarul.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la încă un meci tare din UEFA Champions League. Merge la Istanbul, acolo unde România va înfrunta Turcia, în barajul de Mondiale.
12:45
Într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian, Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace # Adevarul.ro
Donald Trump a reușit din nou să surprindă scena internațională, legând obsesia sa veche pentru Groenlanda de o frustrare personală: faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
12:45
Navă cargo a Rusiei ce transporta marfă sancționată, reținută de autoritățile italiene # Adevarul.ro
Poliția financiară italiană a reținut sâmbătă o navă rusească, sub suspiciunea că transporta marfă aflată sub sancțiunile UE, relatează Kyiv Independent.
12:45
Putin, invitat de Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza. Reacția Kremlinului # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care ar urma să supravegheze formarea și activitatea unui nou guvern în Fâșia Gaza. Kremlinul a confirmat că analizează propunerea.
12:30
Ce se știe despre accidentul feroviar din Córdoba, soldat cu cel puțin 39 de morți. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite” # Adevarul.ro
Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite, după un grav accident feroviar produs duminică seara în provincia spaniolă Córdoba. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”, în timp ce ancheta este abia la început.
12:15
Ce spune ÎCCJ despre pensiile de serviciu ale magistraților: Expertiza contrazice informațiile din presă # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că rezultatele expertizei privind pensiile de serviciu ale magistraților nu corespund cu ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public referitor la acest subiect.
12:15
O femeie în fustă a fost coborâtă de pe pârtie de un jandarm: „Pârtia de schi nu este podium de modă” # Adevarul.ro
Un jandarm montan a coborât, sâmbătă, 17 ianuarie, doi turiști de pe pârtie, după ce a constatat că erau echipați necorespunzător. Într-un videoclip publicat de Jandarmeria Română, se vede că femeia purta o fustă.
12:00
Șofer reținut în urma accidentului de sanie în care un adolescent și-a pierdut viața. Victima este condusă astăzi pe ultimul drum # Adevarul.ro
Șoferul implicat în accidentul în urma căruia un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, 16 ianuarie 2026, a fost reținut. De autoturismul condus de șofer doi prieteni de-ai acestuia au legat o sanie. Într-o curbă sania s-a răsturnat, iar un adolescent de 17 ani a căzut și s-a lovit, decedând.
12:00
Un videoclip-satiră cu un „viking” într-o cadă cu roţi urmărit de agenţii ICE în Minnesota a cucerit reţelele sociale # Adevarul.ro
Un videoclip generat cu AI, în care un „viking” într‑o cadă cu roți este urmărit pe străzile din Minnesota de agenți ai ICE, a devenit viral, declanșând valuri de umor și ironii pe rețelele sociale.
12:00
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni. Oxfam: Guvernele lingușesc elita # Adevarul.ro
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni, a afirmat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, precizând că averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică" şi alimentând inegalitatea.
12:00
Fiecare schimbare majoră din istorie creează o nouă clasă de profesii obligatorii. Era inteligenței artificiale nu face excepție. Un grup select de cariere continuă să se dezvolte deoarece depind de profunzime emoțională și abilități complexe din lumea reală.
Acum 6 ore
11:45
FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. S-ar putea ascunde în tuneluri # Adevarul.ro
Presa maghiară scrie că Emil Gânj, criminalul român, este căutat și de FBI, iar căutarea acestuia durează de mai bine de șase luni. Acesta este acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie 2025.
11:45
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # Adevarul.ro
Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pe motiv că aceștia se opun anexării Groenlandei, relatează Kyiv Independent.
11:30
Traficul pe A2, blocat după ce un TIR a derapat. S-au format cozi kilometrice pe sensul spre Constanța # Adevarul.ro
Traficul pe Autostrada A2, pe sensul de mers București-Constanța, este blocat după ce un TIR a derapart și a intrat într-un parapet.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.