Amenințări, bătăi și acuzații de otrăvire în noaptea nebună de la Rabat. Antrenorul Senegalului: „Îmi cer scuze fotbalului”
Adevarul.ro, 19 ianuarie 2026 14:00
Noaptea nebună de la Rabat.
Obligativitatea ștampilării declarațiilor, cererilor, contractelor sau a oricăror altor documente sau înscrisuri a fost eliminată încă din 2015. Augustin Feneșan, prim-vicepreşedintele IMM România, explică în ce măsură se mai solicită ștampila.
Temeri și incertitudini în Educație: concursurile pentru directori, în aer. Profesor: „Deja mi-e teamă” # Adevarul.ro
Directorii de școală care în urmă cu patru ani au susținut concursul pe post și-au încheiat mandatele la finalul săptămânii trecute. Cei mai mulți își vor continua activitatea în fruntea școlii, cu delegație, până la sfârșitul anului școlar, însă îngrijorarea rămâne.
SUA pregătesc „opțiunea Puerto Rico” și un contract de închiriere pe un secol pentru Groenlanda # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și-a însărcinat echipa să pregătească propuneri privind Groenlanda care să fie prezentate aliaților europeni la Forumul Economic de la Davos, a relatat Kyiv Post, citând două surse bine informate.
Furie pentru o mașină de spălat vase: un bărbat și-a distrus casa după ce soția a cumpărat-o fără să-l întrebe # Adevarul.ro
Un bărbat din China a reacționat violent după ce a aflat că soția sa a cumpărat o mașină de spălat vase fără acordul lui.
Când un copil acuză dureri abdominale, are infecții urinare repetate sau simptome aparent banale, părinții se confruntă adesea cu aceeași întrebare: ce investigație este sigură, rapidă și relevantă? De cele mai multe ori, răspunsul este ecografia pediatrică.
Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.
Cristiano Ronaldo a învins-o la tribunal pe Juventus Torino: rămâne cu 9,8 milioane de euro # Adevarul.ro
Starul portughez a fost chemat în instanță de fosta lui echipă.
Un băiat de 12 ani din Chișineu-Criș, județul Arad, a fost urmărit duminică, 18 ianuarie, de polițiști din două județe, după ce a fost prins conducând un autoturism furat din județul Sibiu.
Ce cred părinții și bunicii despre vaccinul antigripal la copii. Rezultatele sondajului INSCOP Research # Adevarul.ro
Un studiu recent realizat de INSCOP Research analizează opiniile părinților și bunicilor privind vaccinarea antigripală a copiilor și relevă perspective surprinzătoare despre administrarea acestuia în școli şi grădiniţe.
Privind închirierea prin licitație publică a spațiului “Cafenea/bistro” în suprafață utilă de 556,19 mp, la care se adaugă terasa exterioară descoperită spre mare, în suprafață de 324,00 mp, aflat la P+S din cadrul Cazinoului Constanța, situat în muicipiul Constanța
Pentru cei care nu s-au confruntat cu depresia, e greu de înțeles cât de grea poate fi o zi obișnuită. Nu e doar despre a fi „trist” sau lipsit de chef. Depresia este o tulburare care afectează întreaga funcționare a unei persoane: gândurile, emoțiile, somnul, apetitul, motivația ...
NASA oferă oamenilor din întreaga lume oportunitatea de „a fi parte” dintr‑o misiune spațială istorică: să‑și trimită numele în spaţiu, la bordul navei Artemis II, care va zbura în jurul Lunii și va reveni pe Pământ în cursul anului viitor.
Europa pregătește măsuri împotriva tarifelor anunțate de Trump. Ministrul german de Finanțe: „Nu vom ceda șantajului” # Adevarul.ro
Vicecancelarul și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat că Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor exercitate de Statele Unite și pregătește un răspuns comun, inclusiv prin activarea unor contramăsuri comerciale.
Liderii coaliției se reunesc luni, 19 ianuarie, într-o primă ședință pe anul 2026, având pe agendă mai multe restanțe de anul trecut, între care și bugetul pe 2026, care ar urma să ajungă la votul parlamentului în februarie.
Noi informații despre starea fiului lui Ramzan Kadîrov: „Era mai afectat de airbagurile mașinilor de lux” # Adevarul.ro
Adam Kadîrov, fiul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, a suferit răni ușoare în urma unui accident rutier produs pe 16 ianuarie, în timp ce se afla într-o coloană oficială
Putin ar fi „cel mai fericit om din lume”, dacă SUA ar invada Groenlanda, crede premierul Spaniei # Adevarul.ro
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a avertizat că orice acţiune unilaterală a SUA împotriva integrităţii teritoriale a Danemarcei, vizând teritroiul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expansionistă a Kremlinului.
Olguţa Vasilescu îl acuză pe Bolojan de eventuala ieşire a PSD de la guvernare. „În fiecare zi ne dă motive” # Adevarul.ro
Olguța Vasilescu afirmă că tensiunile cu premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, astfel încât PSD analizează o eventuală retragere de la guvernare, şi a avertizat că aceasta ar duce în mod clar la căderea guvernului.
Imagini apocaliptice din Kamceatka. Ninsori record au blocat orașe întregi în Extremul Orient rus # Adevarul.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit peninsula Kamceatka din Rusia, unde un viscol puternic a adus cantități istorice de zăpadă și a paralizat localități întregi.
Un român ar fi implicat în tragedia din Spania: vorbea cu familia în momentul în care trenurile s-au ciocnit # Adevarul.ro
Printre pasagerii celor două trenuri de mare viteză care s-au ciocnit în sudul Spaniei, s-ar fi aflat și cetățeni români, potrivit presei spaniole.
Istvan Kovacs face „pârtie” pentru România. A fost delegat în Turcia, la un meci tare din Liga Campionilor # Adevarul.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la încă un meci tare din UEFA Champions League. Merge la Istanbul, acolo unde România va înfrunta Turcia, în barajul de Mondiale.
Într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian, Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace # Adevarul.ro
Donald Trump a reușit din nou să surprindă scena internațională, legând obsesia sa veche pentru Groenlanda de o frustrare personală: faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.
Navă cargo a Rusiei ce transporta marfă sancționată, reținută de autoritățile italiene # Adevarul.ro
Poliția financiară italiană a reținut sâmbătă o navă rusească, sub suspiciunea că transporta marfă aflată sub sancțiunile UE, relatează Kyiv Independent.
Putin, invitat de Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza. Reacția Kremlinului # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care ar urma să supravegheze formarea și activitatea unui nou guvern în Fâșia Gaza. Kremlinul a confirmat că analizează propunerea.
Ce se știe despre accidentul feroviar din Córdoba, soldat cu cel puțin 39 de morți. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite” # Adevarul.ro
Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 150 au fost rănite, după un grav accident feroviar produs duminică seara în provincia spaniolă Córdoba. Autoritățile descriu circumstanțele coliziunii drept „extrem de neobișnuite”, în timp ce ancheta este abia la început.
Ce spune ÎCCJ despre pensiile de serviciu ale magistraților: Expertiza contrazice informațiile din presă # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că rezultatele expertizei privind pensiile de serviciu ale magistraților nu corespund cu ceea ce s-a vehiculat în spaţiul public referitor la acest subiect.
O femeie în fustă a fost coborâtă de pe pârtie de un jandarm: „Pârtia de schi nu este podium de modă” # Adevarul.ro
Un jandarm montan a coborât, sâmbătă, 17 ianuarie, doi turiști de pe pârtie, după ce a constatat că erau echipați necorespunzător. Într-un videoclip publicat de Jandarmeria Română, se vede că femeia purta o fustă.
Șofer reținut în urma accidentului de sanie în care un adolescent și-a pierdut viața. Victima este condusă astăzi pe ultimul drum # Adevarul.ro
Șoferul implicat în accidentul în urma căruia un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, 16 ianuarie 2026, a fost reținut. De autoturismul condus de șofer doi prieteni de-ai acestuia au legat o sanie. Într-o curbă sania s-a răsturnat, iar un adolescent de 17 ani a căzut și s-a lovit, decedând.
Un videoclip-satiră cu un „viking” într-o cadă cu roţi urmărit de agenţii ICE în Minnesota a cucerit reţelele sociale # Adevarul.ro
Un videoclip generat cu AI, în care un „viking” într‑o cadă cu roți este urmărit pe străzile din Minnesota de agenți ai ICE, a devenit viral, declanșând valuri de umor și ironii pe rețelele sociale.
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni. Oxfam: Guvernele lingușesc elita # Adevarul.ro
Cei mai bogați 12 miliardari au o avere cât 4 miliarde de oameni, a afirmat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, precizând că averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică" şi alimentând inegalitatea.
Fiecare schimbare majoră din istorie creează o nouă clasă de profesii obligatorii. Era inteligenței artificiale nu face excepție. Un grup select de cariere continuă să se dezvolte deoarece depind de profunzime emoțională și abilități complexe din lumea reală.
FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. S-ar putea ascunde în tuneluri # Adevarul.ro
Presa maghiară scrie că Emil Gânj, criminalul român, este căutat și de FBI, iar căutarea acestuia durează de mai bine de șase luni. Acesta este acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie 2025.
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # Adevarul.ro
Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pe motiv că aceștia se opun anexării Groenlandei, relatează Kyiv Independent.
Traficul pe A2, blocat după ce un TIR a derapat. S-au format cozi kilometrice pe sensul spre Constanța # Adevarul.ro
Traficul pe Autostrada A2, pe sensul de mers București-Constanța, este blocat după ce un TIR a derapart și a intrat într-un parapet.
Victor Negrescu: „România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția cu privire la miza anului 2026, subliniind că România trebuie să fie prezentă și influentă la masa deciziilor europene, care îi pot influența destinul.
Programul SAFE și capcana dependenței de importuri: România riscă să prioritizeze achizițiile externe în detrimentul industriei de apărare # Adevarul.ro
Aprobarea aplicației României pentru finanțarea prin SAFE - 16,68 miliarde de euro - redeschide o dezbatere importantă: pot acești bani revitaliza industria românească de apărare sau vor alimenta, în mare parte, economiile occidentale? Răspunde la întrebare generalul (r) Dan Grecu, președinte AORR.
Valul de ger pune stăpânire pe România: minimele coboară la -20 de grade. Când se mai îmblânzește vremea # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis luni, 19 ianuarie, o avertizare de vreme deosebit de rece și ger prelungit pentru zilele de luni și marți, valabilă în cea mai mare parte a țării.
Fenomen extrem de rar: o femeie din Brazilia a rămas însărcinată în timp ce era deja gravidă # Adevarul.ro
O tânără de 24 de ani din Brazilia a rămas însărcinată cu un al doilea copil în timp ce era deja gravidă.
Tunelul subacvatic Europa - Africa prinde contur: 27 de kilometri la peste 400 de metri adâncime, sub una dintre cele mai circulate strâmtori # Adevarul.ro
Tunelul subacvatic care va conecta Europa de Africa, cu o porțiune de 27 km la peste 400 de metri adâncime, ar putea fi una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești din istoria transporturilor de până acum.
Nicușor Dan transmite condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, după accidentul feroviar din Spania # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 19 ianuarie, condoleanțe „Majestății Sale Regele și poporului spaniol”, în urma accidentului feroviar
Iarna nu se termină atunci când ne-am plictisit de ea. Mai avem încă săptămâni bune de frig, viroze și oboseală, iar corpul o simte: răcelile și gripa continuă să circule, iar lipsa soarelui ne afectează, inevitabil, și psihic, nu doar fizic.
Un economist leton avertizează că Europa se află deja „în război” cu Rusia și trebuie să fie rezilientă # Adevarul.ro
Martins Kazaks, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a declarat că responsabilii politici nu ar trebui să fie „naivi” să creadă că Europa nu se află deja „în război” cu Rusia și că băncile centrale trebuie să se pregătească pentru o escaladare ulterioară.
Șeful NATO îi cheamă la discuții pe miniştrii din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni luni, 19 ianuarie, cu miniştri din Danemarca şi Groenlanda, pe fondul escaladării disputei dintre ţările europene şi SUA privind Groenlanda.
Primele declarații ale indianului care a salvat fetița din Craiova, căzută într-un lac înghețat. „Și ea a avut mult curaj” # Adevarul.ro
Vipan Kumar, muncitor în construcții din India, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 ani.
Stare de asediu în Guatemala, după ce bandele au declanşat violențe extreme în închisori și pe străzi, soldate cu opt poliţişti ucişi # Adevarul.ro
Preşedintele Guatemalei a decretat stare de asediu la nivel național, după ce bandele criminale au declanșat un val de violențe în trei penitenciare, extins apoi pe străzi şi soldat cu uciderea a opt polițiști.
România, plină de gropi după ninsori și îngheț. Ce soluții a găsit un stat nordic pentru a limita pagubele iernii # Adevarul.ro
Ninsorile și înghețul au accelerat degradarea a numeroase drumuri din România. Fenomenul este firesc, însă poate fi gestionat mai eficient. Unele state au găsit soluții aparent simple pentru a limita apariția gropilor și pentru a reduce costurile reparațiilor pe termen lung.
Parlamentul European contestă acordul UE–Mercosur. Moțiune de cenzură împotriva Comisiei și sesizare la CJUE # Adevarul.ro
Parlamentul European intră într-o sesiune tensionată la Strasbourg, unde eurodeputații vor dezbate o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene și vor decide dacă solicită Curții de Justiție a UE un aviz privind legalitatea acordurilor UE–Mercosur în raport cu tratatele europene.
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim” # Adevarul.ro
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia a lansat un apel surprinzător către grupările rivale din regiune: să se unească împotriva unui inamic comun.
Înalta Curte, așteptată să decidă dacă Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân în arest # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) este așteptată luni, 19 ianuarie, să decidă dacă mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi fratele său, rămân în arest preventiv.
Pieton lovit pe trecere, în Sectorul 4 al Capitalei, după un accident în lanț. Bărbatul se află la spital, în stare gravă # Adevarul.ro
Un pieton a fost lovit de o mașină duminică seară, 18 ianuarie, în Sectorul 4 al Capitalei, în urma unui accident în lanț. Victima se află în stare gravă la spital.
