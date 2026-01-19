SUA pregătesc „opțiunea Puerto Rico” și un contract de închiriere pe un secol pentru Groenlanda

13:30

Pentru cei care nu s-au confruntat cu depresia, e greu de înțeles cât de grea poate fi o zi obișnuită. Nu e doar despre a fi „trist” sau lipsit de chef. Depresia este o tulburare care afectează întreaga funcționare a unei persoane: gândurile, emoțiile, somnul, apetitul, motivația ...