PAS solicită anchetă asupra primarului Chișinăului pentru legături cu FSB

Autoritățile iraniene lansează un ultimatum de trei zile pentru protestatari, oferindu-le șansa de a se preda pentru a beneficia de clemență. Protestele, inițiate din cauza crizei economice, au dus la peste 3.000 de morți. Monitorizarea internațională denunță represiunea severă și abuzurile împotriva deținuților. Autoritățile iraniene au lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate …