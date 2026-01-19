PAS solicită anchetă asupra primarului Chișinăului pentru legături cu FSB
PAS cere anchetă împotriva primarului Chișinăului, Ion Ceban, acuzându-l de legături cu FSB și riscuri pentru securitatea națională. Consilierii solicită investigarea activităților edilului și desecretizarea documentelor semnate cu structuri din Federația Rusă, după acuzațiile de trădare de patrie. PAS cere o anchetă împotriva primarului Chișinăului Ion Ceban pentru legături cu FSB Acuzațiile includ trădare de … Articolul PAS solicită anchetă asupra primarului Chișinăului pentru legături cu FSB apare prima dată în Main News.
Universitatea Craiova a obținut o victorie impresionantă cu 4-0 împotriva Petrolului Ploiești, revenind pe primul loc în Superliga de fotbal. Jucătorii precum Ștefan Baiaram și Steven Nsimba au declarat că obiectivul echipei este câștigarea titlului, evidențiind competiția acerbă din acest sezon. Universitatea Craiova a câștigat meciul împotriva Petrolului Ploiești cu 4-0, revenind pe primul loc … Articolul Craiova domină Superliga, învinsă Petrolul la Ploiești! apare prima dată în Main News.
Diviziunea tactică între liderii europeni, Friedrich Merz și Emmanuel Macron, a devenit evidentă în fața amenințărilor lui Trump privind Groenlanda. Merz pledează pentru un răspuns echilibrat, în timp ce Macron urge activarea Instrumentului anti-coerciție al UE. Aflați mai multe despre cea mai recentă tensiune între UE și SUA. Divergență între cancelarul german Merz și președintele … Articolul Diviziune între Merz și Macron după amenințările lui Trump privind Groenlanda apare prima dată în Main News.
Igor Dodon a lipsit de la ședința de judecată în dosarul Sacoșa Neagră, preferând să marcheze Boboteaza pe stil vechi în Rusia. Liderul PSRM a participat la slujba religioasă și a subliniat unitatea spirituală a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Dodon este judecat pentru corupție, acuzații pe care le neagă. Igor Dodon a marcat Boboteaza pe … Articolul Igor Dodon sărbătorește Boboteaza în Rusia, în așteptarea procesului său apare prima dată în Main News.
Nemulțumiri în PNL: Nicoleta Pauliuc cere eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici. Ilie Bolojan, premierul României, refuză să facă excepții, argumentând că mai există state europene cu măsuri similare. PNL subliniază importanța sprijinului pentru categoriile vulnerabile. Nicoleta Pauliuc a solicitat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii … Articolul Ilie Bolojan susține controversa concediului medical pentru bolnavii oncologici apare prima dată în Main News.
Statul român va plăti 1 milion de euro despăgubiri foștilor directori ai Transelectrica, Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela, după pierderea procesului de arbitraj la Viena. Compania se confruntă cu dificultăți financiare din cauza litigiilor repetate și abuzurilor în gestionarea contractelor. Transelectrica va plăti 1 milion de euro despăgubiri unor foști directori revocați în … Articolul Despăgubiri de 1 milion de euro pentru foști directori Transelectrica apare prima dată în Main News.
Autoritățile iraniene lansează un ultimatum de trei zile pentru protestatari, oferindu-le șansa de a se preda pentru a beneficia de clemență. Protestele, inițiate din cauza crizei economice, au dus la peste 3.000 de morți. Monitorizarea internațională denunță represiunea severă și abuzurile împotriva deținuților. Autoritățile iraniene au lansat un ultimatum de trei zile pentru persoanele implicate … Articolul Iran: Ultimatum de trei zile pentru revoltă, șeful poliției acuză sângele pe străzi apare prima dată în Main News.
Ultima etapă a grupelor Cupei României 2025-2026 va avea loc între 10-12 februarie. Echipele vor lupta pentru calificarea în sferturi, cu meciuri precum CFR Cluj vs FC Rapid 1923 și CSM Slatina vs FC Metaloglobus. Detalii complete despre program și meciuri pot fi găsite în articolul nostru. Ultima rundă a grupelor Cupei României se desfășoară … Articolul Meciurile decisive din ultima etapă a grupelor Cupei României! apare prima dată în Main News.
Valentino Garavani, celebrul designer italian, a decedat pe 19 ianuarie 2026, la 93 de ani. Supranumit „ultimul împărat” după filmul documentar care i-a dezvăluit viața, Valentino a revoluționat moda și a îmbrăcat numeroase vedete. Ultima sa prezentare haute couture a avut loc în 2008, marcând finalul unei cariere legendare. Valentino Garavani, celebrul creator de modă … Articolul Viața privată a lui Valentino, „ultimul împărat” – film captivant despre el apare prima dată în Main News.
Rușii cer cetățenia Moldovei ca pas spre cea românească, noile reguli limitează accesul # MainNews.ro
Tot mai mulți cetățeni ruși solicită cetățenia Republicii Moldova, văzând-o ca pe un pas spre cetățenia română. Deși legislația recent modificată impune examinarea cunoștințelor de limbă și de Constituție, interesul a crescut după începutul războiului din Ucraina, oferind acces la oportunități europene. Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie din partea cetățenilor ruși după începutul războiului … Articolul Rușii cer cetățenia Moldovei ca pas spre cea românească, noile reguli limitează accesul apare prima dată în Main News.
Biroul Politic Național al PNL s-a reunit pe 19 ianuarie 2026 pentru a aproba numirile lui Daniel Constantin ca președinte al ARICE și Adrian Zvîncă la ANOFM. În cadrul ședinței, premierul Ilie Bolojan a prezentat reformele administrative și calendarul adoptării bugetului de stat pentru 2026, având în vedere absorbția fondurilor PNRR. Biroul Politic Național al … Articolul Două numiri cheie în PNL: ARICE și ANOFM au noi conducători apare prima dată în Main News.
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, a fost inclus în lista martorilor apărării pentru Igor Dodon în dosarul „Sacoşa”, acuzat de mită. Deși acesta susține că s-a detașat de Dodon, istoricul lor politic și legăturile pro-ruse continuă să atragă atenția, stârnind controverse în privința integrării europene a Moldovei. Ion Ceban, primarul Chişinăului, va fi martor în procesul … Articolul Apărătorii lui Igor Dodon: Primarul Chișinăului pe lista controversată apare prima dată în Main News.
Compararea celor mai bogați oameni din 2016 cu cei din 2026 evidențiază schimbări majore în topul averilor. Bill Gates a fost în frunte în 2016, iar Elon Musk domină acum lista cu 681 miliarde de dolari. Descoperă cum s-au schimbat averile și cine sunt cei mai influenți miliardari ai planetei în ultimul deceniu. În 2016, … Articolul Compararea clasamentului miliardarilor: schimbări între 2016 și 2026 apare prima dată în Main News.
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, a avut întâlniri cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță, pentru a discuta despre consolidarea cooperării strategice între România, NATO și SUA, în contextul provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, … Articolul Întâlnire între Comandantul Aliat și liderii români pentru cooperarea NATO-USA apare prima dată în Main News.
Alegeri anticipate în Japonia: Premierul convoacă voturi pentru consolidarea mandatului # MainNews.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunțat alegeri anticipate pe 8 februarie, dorind să își consolideze mandatul. Ea se bazează pe sondaje favorabile pentru a sprijini Partidul Liberal-Democrat, în contextul provocărilor economice și al relațiilor tensionate cu China, inclusiv impactul asupra inflației și consumului în gospodării. Premierul japonez Sanae Takaichi a convocat alegeri anticipate pe 8 … Articolul Alegeri anticipate în Japonia: Premierul convoacă voturi pentru consolidarea mandatului apare prima dată în Main News.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia, generând speculații despre formarea unui nou partid politic. Decizia sa intervine într-o criză politică acută, cu a opta rundă de alegeri parlamentare în patru ani. Vicepreședinta Iliana Iotova va prelua interimatul până la alegeri. Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat demisia sa, alimentând speculațiile privind formarea unui nou … Articolul Radev, președintele Bulgariei, demisionează pentru a-și forma un nou partid apare prima dată în Main News.
Doru Dragoș Cazan a fost numit director general al Apele Române, începând din 20 ianuarie 2026, printr-o selecție publică transparentă, după demisia fostului șef. Cu peste 30 de ani de experiență în gospodărirea apelor, Cazan va contribui la reformele necesare instituției și se angajează la competență și integritate. Doru Dragoș Cazan este noul director general … Articolul Doru Dragoș Cazan, noul director Apele Române, ales prin selecție publică apare prima dată în Main News.
În Cupa Qatarului, Al Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a surprins printr-o victorie impresionantă de 5-0 împotriva lui Al Sadd, condusă de Roberto Mancini. Această performanță conduce Al Arabi pe locul 3 în clasament, în timp ce Al Sadd rămâne ultima. Detalii despre Cupa Qatarului și echipele participante. Al Arabi, antrenată de Cosmin Contra, a … Articolul Cosmin Contra surprinde în Qatar, înfruntând un fost campion european apare prima dată în Main News.
Un băiat de 12 ani a condus fără permis un autoturism furat din Sibiu, parcurgând sute de kilometri spre Arad. Oprirea dificilă a avut loc în Hunedoara, unde polițiștii au intervenit coordonat. Dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință a fost deschis. Un băiat de 12 ani a … Articolul Băiat de 12 ani, urmărit de poliție după o cursă nebună spre Arad apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a alocat aproape 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă pentru Oradea, dublu față de alte municipii, ridicând întrebări asupra distribuirii ajutoarelor pentru termoficare. Craiova, cu mai mulți locuitori, a primit aproape 80 de milioane. Bolojan este acuzat că nu sprijină modernizarea centralei electrice din Craiova. Ilie Bolojan, premierul României, … Articolul 200 milioane lei din Fondul de Rezervă pentru municipii – un beneficiu dublu apare prima dată în Main News.
Guvernul Cehiei a decis să nu vândă avioanele L-159 Ucrainei, în ciuda cererii președintelui Petr Pavel. Premierul Andrej Babis subliniază necesitatea acestora pentru apărarea națională. Divergențele dintre președinte și coaliția guvernamentală evidențiază o schimbare în politica externă a Cehiei. Guvernul Cehiei refuză vânzarea avioanelor L-159 Ucrainei, în ciuda susținerii președintelui Petr Pavel Ministrul apărării afirmă … Articolul Critica Guvernului Cehiei față de președinte privind avioanele pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
Donald Trump a refuzat să comenteze despre utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, subliniind tensiunile cu Danemarca. Într-un interviu, a confirmat impozitarea unor țări europene și a criticat liderii care se opun achiziției. Declarațiile sale au stârnit reacții internaționale semnificative. Trump a refuzat să comenteze dacă ar folosi forța pentru a prelua Groenlanda Președintele american … Articolul Trump despre Groenlanda apare prima dată în Main News.
Protest masiv în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor, primarul susține manifestanții # MainNews.ro
Aproximativ 200 de oameni au protestat în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor locale. Primarul Antal Arpad a ieșit printre protestatari, subliniind că înțelege nemulțumirea lor. Protestele au fost anunțate online de activistul Peter Fazakas, evidențiind tensiunile dintre cetățeni și administrația locală. Aproximativ 200 de protestatari s-au adunat în fața Primăriei Sfântu Gheorghe pentru a contesta … Articolul Protest masiv în Sfântu Gheorghe împotriva creșterii taxelor, primarul susține manifestanții apare prima dată în Main News.
Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare după o examinare de peste patru ani în instanță. Acuzat pe cinci capete de abuz în serviciu și alte infracțiuni, acesta a fost dat în urmărire generală deoarece nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței. Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe … Articolul Condamnat agent secret: Finul lui Plahotniuc primește pedeapsa cu executare apare prima dată în Main News.
Mario Tudose, fundaș central dorit de Gigi Becali la FCSB, rămâne la FC Argeș până la finalul sezonului. În vârstă de 20 de ani, a fost titular constant și a contribuit semnificativ la echipă, fără cartonașe galbene în 22 de partide. Tudose aspiră la o carieră promițătoare în fotbalul românesc. Mario Tudose va rămâne la … Articolul Mario Tudose și-a decis viitorul! Va juca pentru FCSB, dorit de Gigi Becali apare prima dată în Main News.
Educația sexuală în România este insuficientă, iar 3 din 4 români doresc o formă de educație sanitară în școli. Comparativ cu alte țări europene care au inclus educația sexuală în curriculumul școlar, situația din România este alarmantă, mai ales având în vedere numărul mare de mame minore. Educația sexuală este insuficientă în România, cu 3 … Articolul Educația sexuală: soluția României în fața mamei minore comparativ cu Europa apare prima dată în Main News.
România continuă să fie campioană la inflație în UE, având o rată anuală de 9,69% în decembrie 2025, conform INS. Banca Națională a României prognozează o scădere a inflației până la 3,7% în 2026. Comparativ, țările precum Cipru și Franța au cele mai scăzute rate ale inflației în Uniune. România conduce în UE cu o … Articolul România, lider în UE la inflație: prețuri în creștere cu peste 8% și prognoze BNR apare prima dată în Main News.
Doi bebeluși au murit, iar alți 53 au fost răniți într-o creșă ilegală din Ierusalim, unde condițiile erau extrem de periculoase. Autoritățile investighează un posibil incident legat de un sistem de încălzire defect. Părinții au trăit momente de panică, căutându-și copiii. O anchetă urgentă a fost cerută. Doi bebeluși au murit și 53 au fost … Articolul Bebeluși decedați și răniți într-o creșă din Ierusalim – tragedie șocantă apare prima dată în Main News.
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a răspuns criticilor lui Dominic Fritz privind legile justiției din 2022. Predoiu a afirmat că legea a fost elaborată cu bună-credință și transparență, menționând disponibilitatea de a discuta modificări ale prevederilor controversate. Acesta susține că USR exagerează în acuzații. Cătălin Predoiu a răspuns criticilor lui Dominic Fritz la ședința de … Articolul Răspunsul lui Cătălin Predoiu la criticile lui Dominic Fritz despre legile justiției apare prima dată în Main News.
Proiectul de lege privind pensiile magistraților ar putea reduce pensiile de serviciu sub nivelul celor contributive, conform judecătoarei Mădălina Afrăsinie. Diferențele de până la 9.000 lei între cele două tipuri de pensie ar putea afecta grav sistemul judiciar și opțiunile beneficiarilor. Critici la adresa reformei sunt exprimate. Proiectul de lege privind pensiile magistraților ar putea … Articolul Pensiile magistraților ar putea scădea sub nivelul celor contributive apare prima dată în Main News.
Mladen Bartolović, fost fotbalist și antrenor, a decedat la 48 de ani pe 19 ianuarie 2026, după o lungă maladie. Zeljko Kopic, antrenorul Dinamo București și prieten apropiat, i-a adus un omagiu, spunând „Dragă Mladen, odihnește-te în pace”. Bartolović a avut o carieră remarcabilă în fotbalul croat, jucând la Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Mladen … Articolul Zeljko Kopic în doliu: antrenorul anunță o tragedie și spune „Odihnește-te în pace” apare prima dată în Main News.
Armata intensifică prezența la granița cu Ucraina, riscuri cu dronele invizibile pe radar # MainNews.ro
Armata Română își mărește forțele și tehnica antiaeriană la granița cu Ucraina, din cauza riscurilor de atac cu drone. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a subliniat că unele drone nu sunt detectate de radare. Incidentul recent cu o dronă căzută subliniază necesitatea întăririi capacităților de apărare. Armata română va mări numărul militarilor și tehnicii antiaeriene la … Articolul Armata intensifică prezența la granița cu Ucraina, riscuri cu dronele invizibile pe radar apare prima dată în Main News.
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii din domeniul auto cu amenzi de peste 14,73 milioane lei pentru fixarea tarifelor de manoperă și a prețurilor pieselor de schimb. Acțiunile au dus la eliminarea concurenței, afectând servicii și asigurări auto, iar companiile implicate au recunoscut faptele. Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii, inclusiv 25 de … Articolul Sancțiuni severe: 25 service-uri auto și 2 asigurători amendați pentru prețuri fixe apare prima dată în Main News.
Cel puțin 5000 de oameni, inclusiv forțe de securitate, au murit în protestele din Iran, conform autorităților. Ayatollahul Khamenei a recunoscut aceste decese, acuzând SUA și numind președintele Trump criminal. Protestele, izbucnite din cauza problemelor economice, au avut repercusiuni severe și au fost marcate de violență. Cel puțin 5000 de iranieni au murit în urma … Articolul Mii de iranieni mor în proteste; liderul suprem îl acuză pe Trump de crime apare prima dată în Main News.
Fostul ministru PSD Marius Budăi afirmă că ieșirea PSD de la guvernare rămâne o opțiune pe masa Coaliției. El critică PNL și USR pentru că au ignorat obiecțiile PSD privind Acordul UE-Mercosur și subliniază riscurile unei crize politice. PSD este în consultare internă pentru a decide viitorul guvernării. Marius Budăi, fost ministru PSD, acuză PNL … Articolul PSD amenință cu ieșirea de la guvernare în conflictul cu PNL și USR apare prima dată în Main News.
Gigi Becali, patronul FCSB, a încălcat promisiunea de a nu mai vizita Muntele Athos, revenind după o călătorie în Grecia. După înfrângerea echipei sale, a fost surprins pe aeroport Băneasa, întâlnindu-se cu jurnaliștii. Declarațiile sale contradictorii ridică întrebări despre credința și angajamentele sale. Gigi Becali s-a întors în țară după înfrângerea FCSB cu FC Argeș … Articolul Gigi Becali, patron FCSB, surprins călcând pe cuvântul dat apare prima dată în Main News.
În 2026, tinerii de 14 ani pot obține buletinul, fie că aleg Cartea electronică de identitate (CEI) sau Cartea de identitate simplă (CIS). Actele necesare includ cererea semnată, certificatul de naștere, actele părinților și dovada plății taxei. Detalii despre proces, taxe și valabilitate sunt esențiale. În 2026, adolescenții de 14 ani trebuie să prezinte acte … Articolul Buletin la 14 ani: acte necesare în 2026 apare prima dată în Main News.
BNR menține dobânda-cheie la 6.50%, în contextul celei mai ridicate inflații din UE. Economiștii prevăd că dobânzile nu vor scădea mai devreme de luna mai, iar politica monetară nu poate rezolva toate problemele inflației, care este influențată și de deciziile guvernamentale și de structura consumului. BNR menține dobânda-cheie la 6.50% pentru a combate inflația ridicată … Articolul BNR păstrează dobânda-cheie la 6.50%, analizează alternative limitate apare prima dată în Main News.
Atac cibernetic asupra televiziunii de stat din Iran: informații despre prințul moștenitor în exil # MainNews.ro
Hackeri au perturbat transmisiunile TV de stat din Iran, difuzând mesaje de susținere pentru prințul moștenitor Reza Pahlavi, îndemnând forțele de securitate să nu îndrepte armele împotriva poporului. Aceasta a fost o reacție la protestele naționale, marcând o acțiune semnificativă în lupta pentru libertate în Iran. Hackerii au perturbat transmisiunile televiziunii de stat din Iran, … Articolul Atac cibernetic asupra televiziunii de stat din Iran: informații despre prințul moștenitor în exil apare prima dată în Main News.
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, subliniază importanța anului 2026 pentru România, făcând apel la o implicare activă în deciziile europene care influențează securitatea, economia și coeziunea socială. România trebuie să aibă un rol decisiv, având în vedere contextul geopolitic și provocările economice ce se preconizează. Victor Negrescu subliniază importanța prezenței și influenței României în … Articolul Victor Negrescu: România trebuie să influențeze deciziile europene apare prima dată în Main News.
CFR Cluj anunță al patrulea transfer al iernii, aducându-l pe portar Mihai Popa definitiv de la Torino. După despărțirea de Otto Hindrich, Popa se întoarce în Gruia, unde a mai jucat și sezonul trecut. Acesta va semna un contract până în 2028, iar Torino va primi un procent dintr-un eventual transfer viitor. CFR Cluj a … Articolul CFR transferă un nou portar după plecarea lui Hindrich apare prima dată în Main News.
Numărul românilor care contribuie la Pilonul 3 de pensii a atins un milion în 2025, cu câștiguri record de 515 milioane de euro. Fondurile de pensii private au înregistrat un randament de 19,6% și au acumulat active nete de 7,4 miliarde lei, reflectând încrederea în economiile pentru pensie. 1.000.000 de români s-au înscris în Pilonul … Articolul 1.000.000 români în Pilonul 3 de Pensii: câștiguri de 515 milioane euro în 2025 apare prima dată în Main News.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au transmis condoleanțe familiilor afectate de tragicul accident feroviar din Spania. În urma coliziunii dintre două trenuri, au fost raportate zeci de morți și răniți. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei confirmă că nu există victime din țară. Maia Sandu și Igor Grosu au transmis condoleanțe … Articolul Chișinău își exprimă condoleanțele pentru victimele accidentului feroviar din Spania apare prima dată în Main News.
Legea pentru prosumatori din România se schimbă radical, oferind noi avantaje, dar și obligații suplimentare, precum plata dezechilibrelor din sistemul energetic. Prosumatorii vor trebui să gestioneze mai eficient energia, să consume din producția proprie și să respecte noile reglementări pentru a evita costuri mari. Modificări radicale în legislația prosumatorilor din România, cu avantaje și obligații … Articolul Schimbări radicale în legea prosumatorilor: avantaje noi și obligații suplimentare apare prima dată în Main News.
Cutremur de magnitudine 6 în nordul Pakistanului a provocat moartea unei persoane și prăbușirea mai multor locuințe. Seismul a avut loc în regiunea Kashmir, cu epicentrul în provincia Gilgit-Baltistan, la o adâncime de 35 de kilometri. Drumurile sunt afectate de roci desprinse, iar autoritățile intervin pentru degajare. Cutremur de magnitudine 6 în nord-vestul Pakistanului, în … Articolul Cutremur de 6 grade în Pakistan: un mort și locuințe distruse apare prima dată în Main News.
Finala Cupei Africii pe Națiuni a fost marcată de tensiuni între jurnaliștii senegalezi și marocani, după ce Senegal a câștigat în prelungiri. Antrenorul Pape Thiaw și-a cerut scuze pentru decizia de a-și retrage jucătorii de pe teren, în timp ce s-a discutat despre posibila otrăvire a unor jucători. Senegal a învins Marocul în finala Cupei … Articolul Bătăi și acuzații de otrăvire în noaptea tumultoasă de la Rabat apare prima dată în Main News.
Adolescenții români se confruntă cu probleme de sănătate mintală și tind să nu ceară ajutor din cauza rușinii și prejudecăților. Campania Unele uși duc spre tine, inițiată de Asociația The Social Incubator, oferă sprijin și resurse pentru a ajuta tinerii să navigheze spre soluții disponibile. Asociația The Social Incubator (ATSI) lansează campania „Unele uși duc … Articolul Adolescenți români în tăcere: De ce nu cer ajutor în momentele critice apare prima dată în Main News.
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a îndemnat Chișinăul să recunoască independența Kosovo, în timpul vizitei sale de trei zile în Republica Moldova. Begaj a subliniat importanța aderării ambelor țări la Uniunea Europeană și a evidențiat relațiile solide dintre Albania și Moldova, bazate pe valori comune și securitate regională. Președintele Albaniei, Bajram Begaj, îndeamnă Republica Moldova să … Articolul Tirana solicită Chișinăului recunoașterea independenței Kosovo apare prima dată în Main News.
Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni care ar putea conduce la ieșirea PSD de la guvernare. Liderul PSD Dolj subliniază că aceste conflicte riscă să destabilizeze actuala coaliție, provocând căderea guvernului. Partidul analizează acum retragerea din guvern, afectând grav structura politică. Olguța Vasilescu acuză premierul Ilie Bolojan de tensiuni critice în cadrul coaliției … Articolul Olguţa Vasilescu acuză: Bolojan ameninţă stabilitatea PSD la guvernare apare prima dată în Main News.
Crin Bologa, fostul șef al DNA, și-a schimbat drastic discursul despre legile justiției, trecând de la laude în 2022 la critici severe în 2026. A dezvăluit că anumite instituții au susținut numirea unor persoane incompetente în funcții cheie, afectând independența și eficiența sistemului de justiție din România. Crin Bologa, fost șef al DNA, și-a schimbat … Articolul Crin Bologa: Schimbare radicală în discursul despre legile justiției apare prima dată în Main News.
