Soldații turci și qatarezi lipsesc din Gaza, nemulțumiri în planul lui Trump

16:30

BNR menține dobânda-cheie la 6.50%, în contextul celei mai ridicate inflații din UE. Economiștii prevăd că dobânzile nu vor scădea mai devreme de luna mai, iar politica monetară nu poate rezolva toate problemele inflației, care este influențată și de deciziile guvernamentale și de structura consumului. BNR menține dobânda-cheie la 6.50% pentru a combate inflația ridicată … Articolul BNR păstrează dobânda-cheie la 6.50%, analizează alternative limitate apare prima dată în Main News.