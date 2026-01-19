Cosmin Contra surprinde în Qatar, înfruntând un fost campion european

12:30

Un număr record de 183.000 de români au ales pensia privată facultativă în 2025, ajungându-se la un milion de participanți. Fondurile de pensii au generat un câștig net de 515 milioane euro, iar contribuțiile anuale au crescut cu 25%. Descoperă avantajele Pilonului 3 și cum îți poți gestiona economiile pentru pensie. Un milion de români … Articolul Românii au ales pensia facultativă: câștiguri și plăți record anul trecut apare prima dată în Main News.