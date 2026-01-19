12:40

Presa pro-Kremlin continuă relatările sale dintr-o realitate alternativă în care sancțiunile europene impuse Rusiei nu fac decât să submineze economiile statelor membre, Odesa e ca și cucerită – chiar dacă armata rusă e departe de oraș, pe care însă îl bombardează cu rachete și drone – iar Republica Moldova e un teritoriu cucerit cândva de România fascistă, al cărui viitor este cu Rusia.