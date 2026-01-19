Un mort și patru răniți într-un atac armat la o primărie din Cehia

Veridica.ro, 19 ianuarie 2026 22:50

O persoană a fost ucisă și cel puțin șase au fost rănite într-un atac armat la o primărie din nordul Republicii Cehe, a anunțat poliția într-un comunicat luni.

Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Tragedie pe calea ferată din Spania Veridica.ro
În accidentul care a avut loc în sudul Spaniei au murit 39 de oameni și zeci de persoane au fost rănite, printre care și doi români răniți ușor.
Acum 4 ore
20:20
Președintele Bulgariei a demisionat Veridica.ro
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs susținut luni, alimentând speculațiile pe scară largă că își va forma propriul partid politic, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută.
20:00
Donald Trump e supărat pe Norvegia Veridica.ro
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a confirmat luni că a primit în weekend un mesaj de la președintele american Donald Trump, în care acesta spunea că nu mai este interesat „pur și simplu” de pace, din cauza faptului că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace. 
19:20
Putin a fost invitat să se alăture Consiliului pentru pace Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, menit să rezolve conflictele la nivel global și să supravegheze guvernarea și reconstrucția din Gaza, a anunțat luni Kremlinul.
Acum 12 ore
13:00
Ziua în care Tetelu și Cănuță dotează aeronava prezidențială cu metale frecvente Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 52
10:40
FAKE NEWS: Acordul UE – Mercosur este un act de trădare naţională Veridica.ro
Acordul comercial dintre UE și Mercosur va falimenta agricultura românească prin inundarea pieței cu produse ieftine din America de Sud, spun suveraniştii români, dar şi multe voci din PSD, inclusiv cea a ministrului Agriculturii.
Acum 24 ore
09:00
Debut de campanie în Ungaria: Fidesz pare a fi în degringoladă Veridica.ro
Partidul lui Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare de când a preluat puterea, în 2010, fiind depășit în sondaje de partidul lui Peter Magyar, TISZA. Magyar provine din cercul de putere Fidesz și a știut cum să neutralizeze genul de discurs pe care s-a bazat, în trecut, succesul lui Orban.
06:30
Mii de morţi confirmate, în urma protestelor din Iran Veridica.ro
Organizaţiile pentru drepturile omului vorbesc şi despre mai mult de 24.000 de arestări.
05:30
Trei miniştri şi un consilier prezidenţial fac parte din delegaţia României la WEF 2026 Veridica.ro
Ţara noastră are, anul acesta, cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței.
Ieri
19:20
Portugalia votează într-o cursă prezidențială strânsă Veridica.ro
Alegătorii portughezi au stat duminică la coadă la secțiile de votare pentru a alege un nou președinte, sondajele de opinie arătând că trei candidați , inclusiv liderul partidului de extremă dreapta Chega, sunt aproape la egalitate pentru un loc în turul doi. 
18:50
Statele UE condamnă amenințările tarifare ale lui Trump și iau în considerare contramăsuri Veridica.ro
Uniunea Europeană s-a confruntat duminică cu solicitări de a implementa o serie de contramăsuri economice neutilizate până acum, cunoscute sub numele de „Instrumentul anticoercițional”, ca parte a răspunsului blocului comunitar la amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump împotriva aliaților europeni din cauza Groenlandei.
18:30
Taxa de 1 miliard pentru Consiliul pentru pace Veridica.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început să invite lideri mondiali și alte personalități proeminente să facă parte din așa-numitul său „ consiliu al păcii ”, despre care se pare că ar fi schițat o viziune mai amplă pentru un organism pe termen lung care să răspundă conflictelor globale dincolo de Gaza.
16:40
România, invitată oficial să devină membru al „Consiliului pentru Pace” din Gaza Veridica.ro
Consiliul este mandatat de Consiliul de Securitate al ONU pentru a sprijini administrarea, reconstrucția și redresarea economică a Fâșiei Gaza.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Acord istoric al UE cu statele Mercosur Veridica.ro
După 25 de ani de discuții, UE a semnat sâmbătă acordul comercial UE-Mercosur, creând o zonă de liber schimb pentru 700 de milioane de persoane. 
19:40
Demonstrație de susținere a Groenlandei în fața ambasadei SUA din Danemarca Veridica.ro
Jos mâinile de pe Groenlanda s-a numit protestul la care au participat mii de oameni în timp ce în capitala regatului încă se afla delegația bipartizană de congresmeni americani care se opun planului lui Donald Trump.
19:30
Donald Trump sancționează mai multe țări europene aliate Veridica.ro
Începând cu 1 februarie SUA vor aplica un tarif comercial suplimentar de 10 la sută Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei și Finlandei.
06:20
Școlile din Kiev vor fi închise până în februarie Veridica.ro
Decizia vine pe fondul stării de urgenţă în sectorul energetic, decretată de preşedintele Volodimir Zelenski.
05:50
Ambasada Franţei dezminte informaţiile privind condiţionarea prezenţei sale militare în România Veridica.ro
Europarlamentarul român Victor Negrescu a afirmat că poziția României privind acordul comercial UE - Mercosur a nemulţumit profund Franţa.
16 ianuarie 2026
19:10
O delegație ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru o întâlnire cu echipa lui Trump Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că delegația ucraineană se află în prezent în drum spre Statele Unite, unde sunt programate în următoarele zile să aibă loc întâlniri cu reprezentanții președintelui american Donald Trump.
19:00
Fiul fostului șah cere intervenția internațională în Iran Veridica.ro
Fiul șahului din Iran spune că este încrezător că Republica Islamică va cădea în fața protestelor de masă și solicită intervenție.
19:00
Trump ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a sugerat vineri că ar putea pedepsi țările cu tarife vamale dacă nu susțin controlul SUA asupra Groenlandei , un mesaj venit în contextul în care o delegație bipartizană a Congresului a încercat să reducă tensiunile din capitala daneză.
18:30
Canada și China reduc tarifele pentru vehiculele electrice Veridica.ro
Canada și China au încheiat un acord comercial inițial care va reduce tarifele pentru vehiculele electrice, a declarat vineri prim-ministrul Mark Carney, ambele națiuni promițând să elimine barierele comerciale și să creeze noi legături strategice.
17:50
Membrii Congresului SUA vizitează Danemarca pentru a susține Groenlanda Veridica.ro
O delegație bipartizană a Congresului SUA a început vineri o vizită la Copenhaga pentru a-și exprima sprijinul față de Danemarca și Groenlanda, după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice, un teritoriu danez autonom.
14:00
CCR a amânat, din nou, decizia privind legea pensiilor magistraților Veridica.ro
Curtea și-a motivat decizia prin nevoia de studiere a expertizei contabile depuse ieri de ÎCCJ.
13:10
FAKE NEWS: Experții americani anunță victoria iminentă a Rusiei asupra Ucrainei Veridica.ro
Un expert CIA spune că Rusia va câștiga războiul din Ucraina și Moscova doar e binevoitoare acceptând negocieri, scrie presa pro-Kremlin, care adaugă că NATO știe că acesta va fi deznodământul. Întreaga narațiune falsă este construită pornind de la propaganda Kremlinului și speculațiile unui pedofil.
12:40
Rușii, cu ochii pe Odesa și Moldova Veridica.ro
Presa pro-Kremlin continuă relatările sale dintr-o realitate alternativă în care sancțiunile europene impuse Rusiei nu fac decât să submineze economiile statelor membre, Odesa e ca și cucerită – chiar dacă armata rusă e departe de oraș, pe care însă îl bombardează cu rachete și drone – iar Republica Moldova e un teritoriu cucerit cândva de România fascistă, al cărui viitor este cu Rusia.
09:10
Trump, în culmea fericirii, după ce a primit de la Maria Machado medalia Nobel pentru pace Veridica.ro
Președintele american a descris gestul liderului opoziției din Venezuela ca fiind „minunat”.
08:50
Comisia Europeană a aprobat Aplicația României pentru finanțare prin programul SAFE Veridica.ro
Țara noastră beneficiază de aproape 17 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program.
15 ianuarie 2026
17:50
SUA confiscă o navă petrolier cu legături cu Venezuela Veridica.ro
Statele Unite au confiscat o altă navă petrolier cu legături cu Venezuela înaintea unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.
17:30
NASA trimite patru astronauți înapoi pe Pământ Veridica.ro
Pentru prima dată în istorie, patru astronauți de la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost nevoiți să părăsească orbita mai devreme, din cauza unei afecțiuni medicale nedivulgate a unuia dintre membrii echipajului.
17:20
Transnistria prelungește starea de urgență din cauza lipsei de gaze Veridica.ro
În regiunea separatistă criza gazelor a prelungit cu încă 30 de zile starea de urgență.
17:10
Franța trimite „dispozitive terestre, aeriene și maritime” în Groenlanda Veridica.ro
Franța își va intensifica prezența militară în Groenlanda în următoarele zile, a declarat joi președintele Emmanuel Macron, în contextul în care președintele american Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa teritoriul danez.
17:00
Iranul anunță că nu va executa protestatari Veridica.ro
Iranul a semnalat că nu va continua cu executarea protestatarilor și și-a redeschis spațiul aerian joi, în timp ce președintele Donald Trump nu a precizat dacă va lua măsuri militare ca urmare a represiunii mortale a regimului.
13:30
FAKE NEWS: Unirea Republicii Moldova cu România amenință Rusia Veridica.ro
Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei, afirmă oficiali de la Moscova în ciuda faptului că Moldova nici măcar nu are graniță comună cu Rusia. Declarațiile au fost făcute după ce Maia Sandu a spus că ar vota pentru unire în cazul unui referendum.
12:20
Turcia va desfăşura misiuni NATO de poliție aeriană în România Veridica.ro
Va fi pentru a doua oară când forţele aeriene turce sunt prezente în ţara noastră, după misiunea din 2023-2024.
10:40
SUA insistă să i se dea Groenlanda. Ce se poate întâmpla? It’s complicated Veridica.ro
Orice scenariu, inclusiv cumpărarea Groenlandei, vine cu numeroase probleme, iar administrația Trump mai are timp doar până la alegerile din toamnă. Se pune și întrebarea dacă revendicările americane au la bază considerente strategice sau e vorba de o nouă „goană după aur”.
10:30
09:10
România marchează, astăzi, Ziua Culturii Naţionale Veridica.ro
Ajunsă la a 16-a ediție, aceasta este celebrată atât în țară, cât și în afara granițelor.
08:10
Zelenski anunță că va declara stare de urgență în sectorul energetic Veridica.ro
Alimentarea cu electricitate și căldură este tot mai des întreruptă de atacurile susţinute ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.
05:50
Marea Britanie și-a închis &#34;temporar&#34; ambasada de la Teheran Veridica.ro
SUA, Italia, Polonia și Spania le cer cetățenilor lor să părăsească imediat Iranul.
05:30
MAE a ridicat la maximum nivelul avertismentului de călătorie în Iran Veridica.ro
Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiţi să părăsească țara imediat, "pe orice rută sigură existentă".
14 ianuarie 2026
21:50
Soarta Groenlandei va fi discutată într-un grup de lucru Veridica.ro
Ministrul danez de externe a declarat după întâlnirea de la Washington cu secretaru american de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance că nu a reușit să schimbe poziția SUA.
20:00
România a investit peste jumătate de milion de lei în liceul românesc din Cernăuți Veridica.ro
La „Alexandru cel Bun” învață, în limba română, peste 400 de elevi.
19:40
Iranienii din România au manifestat în fața ambasadei SUA la București Veridica.ro
Aceștia i-au cerut președintelui american Donald Trump să intervină pentru a pune capăt regimului de la Teheran.
18:40
FAKE NEWS: Legea Vexler distruge identitatea națională și îl interzice pe Eminescu Veridica.ro
Legea Vexler va șterge identitatea și istoria românilor, interzicând genii ca Eminescu și Kogălniceanu, afirmă propaganda suveranistă, care reia cu acest prilej discursul anti-semit, negaționist și conspiraționist. În realitate, legea doar combate extremismul de tip nazist și neo-legionar.
16:00
14:50
Sindicaliștii din Ministerul Agriculturii cer respingerea acordului UE - Mercosur Veridica.ro
Aceștia se declară solidari cu ministrul Florin Barbu și amenință cu proteste și greve.
12:10
Oficiali israelieni și arabi au sugerat în privat ca SUA să amâne atacurile cu Iranul Veridica.ro
Oficialii israelieni au sugerat administrației Trump să amâne atacurile la scară largă până când regimul iranian va fi și mai tensionat, în timp ce un oficial arab a declarat că există „o lipsă de entuziasm din partea vecinătății” pentru acțiunea militară americană în Iran în acest moment.
12:00
Crește tensiunea în Minneapolis pe fondul protestelor Veridica.ro
De la elevi de liceu la oficiali aleși, locuitorii din Minnesota se opun desfășurării tot mai mari a ofițerilor federali de imigrare în cartierele lor, ceea ce duce la zile întregi de confruntări și proteste. 
