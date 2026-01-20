Șoșoacă s-a supărat pe ruși
Cotidianul de Hunedoara, 20 ianuarie 2026 07:40
„Nicio retorică propagandistică de la Moscova și de oriunde, nicio reinterpretare ideologică a istoriei și nicio presiune diplomatică nu vor putea schimba acest adevăr”, a spus Șoșoacă despre ideea că Moldova este România. The post Șoșoacă s-a supărat pe ruși appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
08:20
Sorin Grindeanu a confirmat spusele lui Claudiu Manda, secretarul general PSD, care a făcut o analogie referitoare la o posibilă demitere a premierului. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”. The post Grindeanu e gata, la nevoie, să schimbe „lăutarul” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
08:00
„Dar invadarea unei ţări care nu doreşte să fie invadată – care face parte dintr-o alianţă militaristă, NATO – mi se pare puţin exagerată în acest moment”, a spus el. The post Un fost consilier al lui Trump îl contrazice: N-o să ia Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:20
„O Americă liberă începe din momentul în care refuzăm să cooperăm”, se arată pe site-ul mişcării „Free America”. The post Un an de la revenirea lui Trump, „celebrat” de americani prin protest appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Piața rezidențială din România a înregistrat în trimestrul IV din 2025 cele mai slabe vânzări din ultimii ani, cu scăderi semnificative la nivel național și în București–Ilfov. The post Piața imobiliară: Cel mai rău din ultimii 9 ani pentru București appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Trump lasă să se înțeleagă că este capabil să dinamiteze relațiile tradiționale cu aliații săi europeni din NATO. The post Trump 2.0. Prezidențialismul imperial și Monarhia A.I. appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:10
Finanțarea partidelor politice din România e gândită de așa natură încât și dacă unele partide parlamentare își pierd majoritatea membrilor, tot primesc sume generoase, în funcție de rezultatele la legislative și la alegerile locale. The post Statul pompează milioane în partidele pe cale de dispariție – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect # Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor a precizat faptul că nu s-au discutat detalii cu privire la acest acord și ce prespune el. The post Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României # Cotidianul de Hunedoara
Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României la fotbal sunt programate pentru perioada 10-12 februarie 2026. The post Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României appeared first on Cotidianul RO.
21:30
O tânără din Republica Moldova care practica cerșetoria pe străzile din Iași locuia, de fapt, într-un apartament de lux închiriat și avea un telefon de ultimă generație. The post Săraca fată bogată. Cerșea pe străzi, dar trăia în lux appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Rumen Radev, președintele Bulgariei, și-a anunțat public demisia. The post Bulgaria a rămas fără președinte. Rumen Radev și-a anunțat demisia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan # Cotidianul de Hunedoara
Votul pe sesizarea Curții de Justiție a UE a acordului Mercosur va avea loc miercuri și se anunță unul foarte strâns. The post Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Membrii coaliției de guvernare au căzut de acord cu privire la calendarul aprobării bugetului de stat pe 2026. The post Bugetul pe 2026, în linie dreaptă. Calendarul ministrului de Finanțe appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Legendarul designer vestimentar Valentino Gavari a încetat din viață. The post Designerul italian Valentino a murit. Avea 93 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:20
Primul transplant de cord din 2026, la Târgu Mureș. Pacientul are doar 19 ani # Cotidianul de Hunedoara
O echipă de medici din cadrul Institutului Național de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a realizat primul transplant de cord din acest an. The post Primul transplant de cord din 2026, la Târgu Mureș. Pacientul are doar 19 ani appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Poduri de gheață în Delta Dunării blochează circulația pe lacuri și canale iar autoritățile recomandă prudență din cauza gerului. The post Poduri de gheață blochează circulația în unele zone din Delta Dunării appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan va participa la evenimentele ce se vor desfășura la Iași. The post Nicușor Dan, în vizită la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Primul atac frontal din PNL la adresa lui Bolojan. Ce îi reproșează Rareș Bogdan # Cotidianul de Hunedoara
Prezent la ședința conducerii PNL, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a criticat deciziile luate de prim-ministrul Ilie Bolojan. The post Primul atac frontal din PNL la adresa lui Bolojan. Ce îi reproșează Rareș Bogdan appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Femeia a fost tăiată de mai multe ori cu un obiect ascuţit, posibil cuţit, în zona picioarelor şi spatelui. The post Agresată în lift de fostul concubin, o femeie a ajuns direct la spital appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Dacă ești dispus să faci economii pentru o achiziție imobiliară, pregătește-te pentru mai bine de patru decenii de consecvență, și la final există mari riscuri să constați că eforturile n-au fost suficiente. Iată de cât timp ai nevoie să cumperi un apartament de 100.000 de euro, economisind lunar 1.000 de lei. The post În cât timp îți poți cumpăra un apartament economisind 1.000 lei lunar appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Unul dintre bătăuşi a fost arestat preventiv, ceilalţi trei fiind plasaţi în arest la domiciliu. The post Puşi sub acuzare după un scandal în tramvai appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În UE există un consens că America lui Trump este ”băiatul rău” în Groenlanda. Dar Europa acționează așa cum ne-a obișnuit The post Groenlanda: Urgență pentru salvarea aparențelor appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Legile Justiției, subiect în ședința Coaliției. Predoiu a cerut USR să oprească „atacurile” SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul le-ar fi zis în ședință că „ideea proiectată de USR cum că procesul a fost manipulat în interese obscure nu are legătură cu realitatea”. The post Legile Justiției, subiect în ședința Coaliției. Predoiu a cerut USR să oprească „atacurile” SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Sloturi cu mecanica de mutare a simbolurilor – opinia experților Don casino # Cotidianul de Hunedoara
Sloturile moderne folosesc adesea mecanici dinamice. Pe diferite site-uri, precum Don casino și altele, șansele de a obține un premiu mare sunt mari. The post Sloturi cu mecanica de mutare a simbolurilor – opinia experților Don casino appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Statele Unite au invitat circa 60 de state să se alăture Consiliului Păcii pentru Gaza. S-a întâmplat în contextul lansării, tot de către SUA, pe 14 ianuarie, a fazei a doua a Planului pentru Gaza, aprobat pe 15 noiembrie 2025 de Consiliul de Securitate ONU. Oficial, atunci a început și mandatul Consiliului pentru pace. Lansarea […] The post Consiliul pentru Pace în Gaza sau în noul ONU al lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice, aprobat prin ordin al ANRE, prevede că Termoenergetica trebuie să plătească facturile ELCEN în termen de 15 zile de la emitere. The post Primarul Capitalei preia hățurile sistemului de termoficare appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Undă de șoc de la BNR pentru băncile din România. Banii rămân scumpi și în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Banca Națională a decis menținerea dobânzii de referință pe politica monetară la nivelul de 6,50% pe an. Hotărârea reprezintă un semnal ce nu va putea fi neglijat de băncile comerciale. The post Undă de șoc de la BNR pentru băncile din România. Banii rămân scumpi și în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fostul director general al Apele Române a fost Florin Ghiță. Acesta a demisionat, însă, după scandalul apei potabile din Prahova. The post Șef nou la Apele Române. Diana Buzoianu a semnat ordinul de numire appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Descoperire istorică: rămășițele Bazilicii lui Vitruviu confirmate de arheologi # Cotidianul de Hunedoara
Arheologii italieni confirmă descoperirea rămășițelor bazilicii lui Vitruviu la Fano o descoperire majoră pentru istoria arhitecturii romane. The post Descoperire istorică: rămășițele Bazilicii lui Vitruviu confirmate de arheologi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Arad ar putea deveni primul oraș din România cu transport public local gratuit. Primăria analizează cadrul legal și impactul măsurii. The post Arad ar putea introduce transportul public gratuit appeared first on Cotidianul RO.
16:50
În caz de război, norvegienii pot fi lăsați de armată fără imobile sau mașini # Cotidianul de Hunedoara
„Norvegia se află în cea mai gravă situaţie de securitate de la al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă faţă unor crize de securitate, iar în cel mai rău caz, războiului.” The post În caz de război, norvegienii pot fi lăsați de armată fără imobile sau mașini appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Indiferent de câte ori va spune PSD că iese de la guvernare, acest lucru nu se va întâmpla. E mai plauzibilă debarcarea lui Bolojan sau scoaterea din Executiv a celor de la USR. PSD urmează să aibă premierul, la rotativă, în 2027, cu un an înainte de alegerile de căpătâi pentru social-democrați - locale și parlamentare. Șefii din Kiseleff nu-și vor tăia craca de sub picioare. Vor forța un alt guvern, dar tot în jurul PSD. Preferabil cu PNL fără Bolojan, UDMR și minorități, fără USR. The post Miza amenințărilor PSD că iese de la guvernare: ghimpele Bolojan și USR appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un dirijor important refuză să mai performeze în Israel până nu pică Netanyahu # Cotidianul de Hunedoara
„Trebuie să luăm poziţie, mulţi dintre colegii mei o fac, alţii preferă să închidă ochii, dar eu nu pot fi de acord cu ei”, a spus dirijorul referitor la politicile lui Netanyahu care impactează palestinienii. The post Un dirijor important refuză să mai performeze în Israel până nu pică Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Novak Djokovici s-a impus, într-un meci fără istoric, în fața spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA. The post Novak Djokovici, victoria cu numărul 100 la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Green Day va concerta în deschiderea Super Bowl. Trupa este recunoscută pentru opoziția față de Trump # Cotidianul de Hunedoara
În iunie 2025, Billie Joe Armstrong a strigat mulţimii de la Download Festival din Marea Britanie: „Donald Trump şi administraţia sa formează un guvern fascist. Şi este de datoria noastră să ripostăm”. The post Green Day va concerta în deschiderea Super Bowl. Trupa este recunoscută pentru opoziția față de Trump appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Schimbă PSD „lăutarul”? Social-democrații redeschid subiectul ieșirii de la guvernare # Cotidianul de Hunedoara
„Un guvern pro-european fără PSD nu se poate. Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar este exclusă”. The post Schimbă PSD „lăutarul”? Social-democrații redeschid subiectul ieșirii de la guvernare appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ministrul Apărării ar fi vrut să facă armata, dar i-a trecut vremea cu cinci ani # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur că activitatea pe care o desfășor eu ca parlamentar, ca ministru, nu permite neapărat să te duci în astfel de lucruri, dar da, m-aș duce”, a spus Miruță la Digi24. The post Ministrul Apărării ar fi vrut să facă armata, dar i-a trecut vremea cu cinci ani appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Mario Iorgulescu ironizează justiția din România pe rețelele socialem și spune că nu are ce să îi facă. The post Mario Iorgulescu schimba iar foaia și acum ironizează justiția appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Descoperă Castelul Windsor, cea mai mare reședință regală locuită continuu din lume, cu o istorie de aproape 1.000 de ani și atracții remarcabile precum Capela St. George și Apartamentele de Stat. The post Castelul Windsor, cea mai mare reședință regală locuită continuu appeared first on Cotidianul RO.
15:10
România rămâne țara cu cea mai mare inflație din UE în decembrie 2025, cu o creștere anuală a prețurilor de 8,6%, în timp ce media Uniunii Europene a scăzut la 2,3%, conform Eurostat. The post România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Administrația Prezidențială a confirmat faptul că a fost invitată pentru a face parte din Consiliul pentru Pace din Fâșia Gaza. Pentru un loc permanent în Consiliu, România ar trebui să investească cel puțin un miliard de dolari. The post Ce țări au mai fost invitate de Trump în Consiliul pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Mulți începători aleg, pentru început, să testeze sloturile în versiunea demo pentru a înțelege regulile de joc. The post De ce sloturile rămân jocurile preferate ale multor jucători de cazino appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Final tragic sub privirile vecinilor. Un bărbat a murit după ce propria centrală a sărit în aer # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 53 de ani a murit în Lupeni după explozia unei centrale pe lemne. Victima a fost scoasă de vecini din flăcări. The post Final tragic sub privirile vecinilor. Un bărbat a murit după ce propria centrală a sărit în aer appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Licitațiile online pentru autoturisme au trecut, în ultimii ani, dintr-o zonă de nișă într-o alternativă la metodele clasice de achiziție auto. The post Avantajele licitațiilor pentru autoturisme. Ce trebuie să știi? appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Poți să ai cel mai „instagramabil” restaurant din oraș, dar dacă mâncarea întârzie sau nu este constantă ca gust și textură, clienții nu se vor mai întoarce. The post Aparate și ustensile indispensabile în industria HoReCa appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Consiliul General a aprobat un împrumut de 150 de milioane de lei pentru plata datoriilor la termoficare. Primarul Ciprian Ciucu avertizează că sistemul este într-o stare tehnică precară și funcționează la limită. Banii vor merge în principal către furnizorii de energie. The post Împrumut de milioane de lei pentru căldura bucureștenilor appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Trăim o schimbare de epocă. O simțim cu toții, chiar dacă unii încă se prefac că această realitate nu există. Echilibrele mondiale se reașază rapid, brutal, fără politețuri academice și fără menajamente morale. Am citit opiniile a zeci de oameni inteligenți, din zone foarte diferite, și dincolo de nuanțe mi-am clarificat (compilat!) câteva idei simple. […] The post Iluzia „dreptului internațional” și revenirea lumii la forță appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cine sunt super-specialii care vor putea cumula pensia cu salariul. Noile scenarii # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția nu a ajuns la un consens privind forma și categoriile exceptate în ceea ce privește interzicerea pensiei speciale cu salariul, deși tema e discutată de mai mult de două luni. The post Cine sunt super-specialii care vor putea cumula pensia cu salariul. Noile scenarii appeared first on Cotidianul RO.
14:00
„Și să vă mai spun un lucru, apropo de colegialitate. Am aflat de la televizor această temă”, a spus Florin Manole la Digi24. The post Coaliția cânta pe voci diferite privind pensiile militarilor appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Bursele globale scad după noile amenințări ale lui Trump, în timp ce aurul și argintul ating recorduri istorice pe fondul creșterii aversiunii la risc. The post Căderi pe burse după noile amenințări ale lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
