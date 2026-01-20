Grindeanu e gata, la nevoie, să schimbe „lăutarul”

16:40

Indiferent de câte ori va spune PSD că iese de la guvernare, acest lucru nu se va întâmpla. E mai plauzibilă debarcarea lui Bolojan sau scoaterea din Executiv a celor de la USR. PSD urmează să aibă premierul, la rotativă, în 2027, cu un an înainte de alegerile de căpătâi pentru social-democrați - locale și parlamentare. Șefii din Kiseleff nu-și vor tăia craca de sub picioare. Vor forța un alt guvern, dar tot în jurul PSD. Preferabil cu PNL fără Bolojan, UDMR și minorități, fără USR.