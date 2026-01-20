Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?”
Cotidianul de Hunedoara, 20 ianuarie 2026 11:10
Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina. The post Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
11:30
Premieră după 21 de ani. LeBron James nu va mai fi titular în All-Star Game # Cotidianul de Hunedoara
Conceptul de 'titular' și 'rezervă' va fi pur onorific. NBA a implementat un nou format de competiție pentru a încerca încă o dată să revigoreze acest eveniment tradițional. The post Premieră după 21 de ani. LeBron James nu va mai fi titular în All-Star Game appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
11:20
Pentru 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit va fi între 6% și 6,5%, urmând să fie stabilită mai ferm odată cu finalizarea proiectului de buget. The post Austeritatea lui Bolojan din 2025 ar valora 15 miliarde de lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:10
Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?” # Cotidianul de Hunedoara
Comentatorii ruşi au remarcat că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra alianţei militare NATO, inamicul de lungă durată al Moscovei, şi ar putea cauza probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, considerate de Moscova ca obstacole în calea Rusiei de a-şi impune voinţa în Ucraina. The post Rusia bagă bățul prin gard. ”V-aţi dat seama în sfârşit de asta, proştilor?” appeared first on Cotidianul RO.
11:00
IGI anunță că în 2025 cererile de azil în România au scăzut la jumătate, la 1.200 de solicitări. Cei mai mulți solicitanți provin din Siria și Irak. The post Străinii nu se înghesuie să ceară azil în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:50
Aproximativ 40.000 de obiecte de patrimoniu de la Muzeul din Buzău vor fi tratate prin anoxie în speranța înlăturării dăunătorilor microscopici. The post Obiecte de patrimoniu, tratate prin anoxie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Medicii recomandă o frecvenţă a vizitelor la stomatolog identică cu frecvenţă adultului, adică de două ori pe an. The post Fobia dentară a copilului vine de la anturajul în care se învârte appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Primarul din Oradea sare în apărarea lui Bolojan: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare” # Cotidianul de Hunedoara
„Poate că problema nu e că Bolojan nu «cântă» din playlist, poate problema e că de ani de zile, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare”. The post Primarul din Oradea sare în apărarea lui Bolojan: „La Oradea, «lăutarul» a cântat pe note clare” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:30
Pentru a doua seară consecutivă, artificii, petarde, zgomotul asurzitor al vuvuzelelor şi claxoanelor au răsunat în tot oraşul. The post Jucătorii Senegalului, primiți ca niște eroi la întoarcerea în țară appeared first on Cotidianul RO.
10:20
O furtună de radiații solare, clasificată la nivelul patru din cinci pe o scară de severitate, este urmărită de Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale (SWPC). The post O furtună solară majoră s-a abătut asupra Terrei. Efecte în România appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents. Coiful de la Coțofenești și brățări dacice sunt încă dispărute. The post Bani grei pentru artefactele româneşti furate appeared first on Cotidianul RO.
10:10
„Orice întâlnire va fi folosită de Simion și de colegii săi de acasă pentru a pretinde sprijin american pentru agenda lor. Iar acest lucru nu va face decât să-i întărească pe cei care reabilitează reputația liderilor din epoca fascistă și întrețin flăcările antisemitismului”, a transmis Andrew Baker. The post Lider al Comitetului Evreiesc American: Nu lăsați AUR în SUA appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ponta a ajuns să-l laude pe Băsescu după ce Nicușor Dan a ales să nu umble „teleleu” la Davos # Cotidianul de Hunedoara
„E un loc în care ar trebui să fii, dar în care dacă n-ai nimic de vorbit și n-ai o echipă care să-ți pregătească întâlnirile, mai bine nu te duci”, a spus fostul premier la B1TV The post Ponta a ajuns să-l laude pe Băsescu după ce Nicușor Dan a ales să nu umble „teleleu” la Davos appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a dat publicității prognoza pentru următoarele săptămâni. Specialiștii anunță temperaturi The post Scăpăm de ger. Vine vremea bună appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:30
Macron l-a invitat pe Trump la Paris, în timp ce Rutte i-a transmis mulțumiri pentru ce a făcut în Siria, Ucraina și Gaza. The post Trump a publicat mesajele primite de la Macron și Rutte appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Creșterea ar fi venit pe fondul tensiunilor în creștere dintre europeni și administrația Trump, pe tema tarifelor instituite după neînțelegeri legate de proprietatea Groenlandei. The post Aurul și argintul ating noi vârfuri istorice appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Kelemen Hunor critică decizia lui Nicușor Dan de a nu umbla „teleleu” la Davos # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur, nu stai acolo o săptămână, nu mergi să mai iei o lecţie de schi, mă rog, dar totuşi acolo se întâmplă lucruri importante”, a adăugat liderul UDMR. The post Kelemen Hunor critică decizia lui Nicușor Dan de a nu umbla „teleleu” la Davos appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Sorin Grindeanu a confirmat spusele lui Claudiu Manda, secretarul general PSD, care a făcut o analogie referitoare la o posibilă demitere a premierului. „Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”. The post Grindeanu e gata, la nevoie, să schimbe „lăutarul” appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„Dar invadarea unei ţări care nu doreşte să fie invadată – care face parte dintr-o alianţă militaristă, NATO – mi se pare puţin exagerată în acest moment”, a spus el. The post Un fost consilier al lui Trump îl contrazice: N-o să ia Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
07:40
„Nicio retorică propagandistică de la Moscova și de oriunde, nicio reinterpretare ideologică a istoriei și nicio presiune diplomatică nu vor putea schimba acest adevăr”, a spus Șoșoacă despre ideea că Moldova este România. The post Șoșoacă s-a supărat pe ruși appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:20
„O Americă liberă începe din momentul în care refuzăm să cooperăm”, se arată pe site-ul mişcării „Free America”. The post Un an de la revenirea lui Trump, „celebrat” de americani prin protest appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Piața rezidențială din România a înregistrat în trimestrul IV din 2025 cele mai slabe vânzări din ultimii ani, cu scăderi semnificative la nivel național și în București–Ilfov. The post Piața imobiliară: Cel mai rău din ultimii 9 ani pentru București appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Trump lasă să se înțeleagă că este capabil să dinamiteze relațiile tradiționale cu aliații săi europeni din NATO. The post Trump 2.0. Prezidențialismul imperial și Monarhia A.I. appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Finanțarea partidelor politice din România e gândită de așa natură încât și dacă unele partide parlamentare își pierd majoritatea membrilor, tot primesc sume generoase, în funcție de rezultatele la legislative și la alegerile locale. The post Statul pompează milioane în partidele pe cale de dispariție – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect # Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor a precizat faptul că nu s-au discutat detalii cu privire la acest acord și ce prespune el. The post Acordul Mercosur și tensiunile din coaliție. Kelemen Hunor: Este o lipsă de respect appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:10
Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României # Cotidianul de Hunedoara
Meciurile din ultima etapă a grupelor Cupei României la fotbal sunt programate pentru perioada 10-12 februarie 2026. The post Programul integral al meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României appeared first on Cotidianul RO.
21:30
O tânără din Republica Moldova care practica cerșetoria pe străzile din Iași locuia, de fapt, într-un apartament de lux închiriat și avea un telefon de ultimă generație. The post Săraca fată bogată. Cerșea pe străzi, dar trăia în lux appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Rumen Radev, președintele Bulgariei, și-a anunțat public demisia. The post Bulgaria a rămas fără președinte. Rumen Radev și-a anunțat demisia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan # Cotidianul de Hunedoara
Votul pe sesizarea Curții de Justiție a UE a acordului Mercosur va avea loc miercuri și se anunță unul foarte strâns. The post Corespondență de la Strasbourg. Cum a ajuns PPE un susținător al Mercosur. Răspunsul lui Siegfried Mureșan appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Membrii coaliției de guvernare au căzut de acord cu privire la calendarul aprobării bugetului de stat pe 2026. The post Bugetul pe 2026, în linie dreaptă. Calendarul ministrului de Finanțe appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Legendarul designer vestimentar Valentino Gavari a încetat din viață. The post Designerul italian Valentino a murit. Avea 93 de ani appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Primul transplant de cord din 2026, la Târgu Mureș. Pacientul are doar 19 ani # Cotidianul de Hunedoara
O echipă de medici din cadrul Institutului Național de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș a realizat primul transplant de cord din acest an. The post Primul transplant de cord din 2026, la Târgu Mureș. Pacientul are doar 19 ani appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Poduri de gheață în Delta Dunării blochează circulația pe lacuri și canale iar autoritățile recomandă prudență din cauza gerului. The post Poduri de gheață blochează circulația în unele zone din Delta Dunării appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor Române, președintele Nicușor Dan va participa la evenimentele ce se vor desfășura la Iași. The post Nicușor Dan, în vizită la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Primul atac frontal din PNL la adresa lui Bolojan. Ce îi reproșează Rareș Bogdan # Cotidianul de Hunedoara
Prezent la ședința conducerii PNL, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a criticat deciziile luate de prim-ministrul Ilie Bolojan. The post Primul atac frontal din PNL la adresa lui Bolojan. Ce îi reproșează Rareș Bogdan appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Femeia a fost tăiată de mai multe ori cu un obiect ascuţit, posibil cuţit, în zona picioarelor şi spatelui. The post Agresată în lift de fostul concubin, o femeie a ajuns direct la spital appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Dacă ești dispus să faci economii pentru o achiziție imobiliară, pregătește-te pentru mai bine de patru decenii de consecvență, și la final există mari riscuri să constați că eforturile n-au fost suficiente. Iată de cât timp ai nevoie să cumperi un apartament de 100.000 de euro, economisind lunar 1.000 de lei. The post În cât timp îți poți cumpăra un apartament economisind 1.000 lei lunar appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Unul dintre bătăuşi a fost arestat preventiv, ceilalţi trei fiind plasaţi în arest la domiciliu. The post Puşi sub acuzare după un scandal în tramvai appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În UE există un consens că America lui Trump este ”băiatul rău” în Groenlanda. Dar Europa acționează așa cum ne-a obișnuit The post Groenlanda: Urgență pentru salvarea aparențelor appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Legile Justiției, subiect în ședința Coaliției. Predoiu a cerut USR să oprească „atacurile” SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul le-ar fi zis în ședință că „ideea proiectată de USR cum că procesul a fost manipulat în interese obscure nu are legătură cu realitatea”. The post Legile Justiției, subiect în ședința Coaliției. Predoiu a cerut USR să oprească „atacurile” SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Sloturi cu mecanica de mutare a simbolurilor – opinia experților Don casino # Cotidianul de Hunedoara
Sloturile moderne folosesc adesea mecanici dinamice. Pe diferite site-uri, precum Don casino și altele, șansele de a obține un premiu mare sunt mari. The post Sloturi cu mecanica de mutare a simbolurilor – opinia experților Don casino appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Statele Unite au invitat circa 60 de state să se alăture Consiliului Păcii pentru Gaza. S-a întâmplat în contextul lansării, tot de către SUA, pe 14 ianuarie, a fazei a doua a Planului pentru Gaza, aprobat pe 15 noiembrie 2025 de Consiliul de Securitate ONU. Oficial, atunci a început și mandatul Consiliului pentru pace. Lansarea […] The post Consiliul pentru Pace în Gaza sau în noul ONU al lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice, aprobat prin ordin al ANRE, prevede că Termoenergetica trebuie să plătească facturile ELCEN în termen de 15 zile de la emitere. The post Primarul Capitalei preia hățurile sistemului de termoficare appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Undă de șoc de la BNR pentru băncile din România. Banii rămân scumpi și în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Banca Națională a decis menținerea dobânzii de referință pe politica monetară la nivelul de 6,50% pe an. Hotărârea reprezintă un semnal ce nu va putea fi neglijat de băncile comerciale. The post Undă de șoc de la BNR pentru băncile din România. Banii rămân scumpi și în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fostul director general al Apele Române a fost Florin Ghiță. Acesta a demisionat, însă, după scandalul apei potabile din Prahova. The post Șef nou la Apele Române. Diana Buzoianu a semnat ordinul de numire appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Descoperire istorică: rămășițele Bazilicii lui Vitruviu confirmate de arheologi # Cotidianul de Hunedoara
Arheologii italieni confirmă descoperirea rămășițelor bazilicii lui Vitruviu la Fano o descoperire majoră pentru istoria arhitecturii romane. The post Descoperire istorică: rămășițele Bazilicii lui Vitruviu confirmate de arheologi appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Arad ar putea deveni primul oraș din România cu transport public local gratuit. Primăria analizează cadrul legal și impactul măsurii. The post Arad ar putea introduce transportul public gratuit appeared first on Cotidianul RO.
16:50
În caz de război, norvegienii pot fi lăsați de armată fără imobile sau mașini # Cotidianul de Hunedoara
„Norvegia se află în cea mai gravă situaţie de securitate de la al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă faţă unor crize de securitate, iar în cel mai rău caz, războiului.” The post În caz de război, norvegienii pot fi lăsați de armată fără imobile sau mașini appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Indiferent de câte ori va spune PSD că iese de la guvernare, acest lucru nu se va întâmpla. E mai plauzibilă debarcarea lui Bolojan sau scoaterea din Executiv a celor de la USR. PSD urmează să aibă premierul, la rotativă, în 2027, cu un an înainte de alegerile de căpătâi pentru social-democrați - locale și parlamentare. Șefii din Kiseleff nu-și vor tăia craca de sub picioare. Vor forța un alt guvern, dar tot în jurul PSD. Preferabil cu PNL fără Bolojan, UDMR și minorități, fără USR. The post Miza amenințărilor PSD că iese de la guvernare: ghimpele Bolojan și USR appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un dirijor important refuză să mai performeze în Israel până nu pică Netanyahu # Cotidianul de Hunedoara
„Trebuie să luăm poziţie, mulţi dintre colegii mei o fac, alţii preferă să închidă ochii, dar eu nu pot fi de acord cu ei”, a spus dirijorul referitor la politicile lui Netanyahu care impactează palestinienii. The post Un dirijor important refuză să mai performeze în Israel până nu pică Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Novak Djokovici s-a impus, într-un meci fără istoric, în fața spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA. The post Novak Djokovici, victoria cu numărul 100 la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.