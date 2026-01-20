Rompetrol a recepționat termocentrala Midia

18:30

Dacă ești dispus să faci economii pentru o achiziție imobiliară, pregătește-te pentru mai bine de patru decenii de consecvență, și la final există mari riscuri să constați că eforturile n-au fost suficiente. Iată de cât timp ai nevoie să cumperi un apartament de 100.000 de euro, economisind lunar 1.000 de lei.