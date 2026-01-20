„Psihoza AI”, un pericol tot mai mare în era digitală
Jurnalul.ro, 20 ianuarie 2026 07:50
Îngrijorări legate de impactul chatboților asupra sănătății mintale: alimentează iluziile utilizatorilor și pot amplifica anumite vulnerabilități
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
08:20
Horoscopul dragostei, 20 ianuarie 2026: Cum îți schimbă Mercur în Vărsător modul de a iubi # Jurnalul.ro
Horoscopul zilnic al iubirii pentru marți, 20 ianuarie 2026, arată cum intrarea lui Mercur în Vărsător îți schimbă modul în care percepi atracția și relațiile
08:20
Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs marți dimineața în județul Buzău.
Acum 30 minute
08:10
Reprezentantul romilor: Nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor # Jurnalul.ro
Reprezentantul romilor susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români.
08:10
UE recomandă României să se apuce de haiducie: să ia mult de la bogați și să dea săracului Guvern. Impozitarea progresivă ar putea fi următoarea metodă de stors bani de la populație, după mărirea taxelor
Acum o oră
07:50
Îngrijorări legate de impactul chatboților asupra sănătății mintale: alimentează iluziile utilizatorilor și pot amplifica anumite vulnerabilități
07:30
Loteria uleiului de măsline, cel mai contrafăcut produs alimentar la nivel mondial. România, pe harta rețelelor de falsificatori
Acum 2 ore
07:10
Într-un moment în care economia globală încearcă din răsputeri să-și recapete stabilitatea, administrația Trump redeschide un nou front de luptă, cu potențial exploziv. Șeful Casei Albe a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda
06:50
Ranchiuna lui Caragiale există de dinainte de orice conflict, făcând parte din mecanismul său interior: o memorie activă și o vigilență morală permanentă.
06:40
Ultimele săptămâni au fost apăsătoare pentru multe zodii, însă după 20 ianuarie 2026, lucrurile încep să se miște vizibil.
06:30
Istoria mănăstirilor dăruite de domnitorii români creștinilor căzuți sub stăpânire otomană # Jurnalul.ro
Dialog cu Tudor Dinu, profesor de limba, literatura și cultura greacă la Universitatea din Bucureșt
Acum 4 ore
06:10
Orice fel de afecțiune îi poate oferi nevroticului un sentiment superficial de reasigurare sau chiar un sentiment temporar de fericire, dar, în adâncime, el fie o respinge cu neîncredere, fie o percepe ca pe o amenințare care îi trezește frica.
Acum 8 ore
01:10
UDMR: impozitul pe venit trebuie să rămână într-o proporție de 100% la autoritatea locală # Jurnalul.ro
Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna susține că încasările din impozitele locale trebuie să rămână la autoritățile locale.
00:50
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI).
00:30
Ceva puternic se întâmplă pe 20 ianuarie 2026: Universul deschide o poartă secretă pentru 4 zodii # Jurnalul.ro
Pe 20 ianuarie 2026, patru zodii sunt favorizate de o energie astrală intensă, care deschide canale pentru revelații rapide, vești neașteptate și claritate mentală.
Acum 12 ore
00:20
Anul acesta nu cresc pensiile, prin indexare cu rata inflației, deși legea prevede această creștere.
00:00
Adolescent urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu # Jurnalul.ro
Un adolescent de 15 ani, aflat la volanul unei mașini, a fost urmărit zeci de kilometri de polițiștii francezi. Tânărul și un însoțitor au încercat să scape de polițiști abandonând mașina și aruncându-se într-un râu. Până la urmă ei au fost reținuți.
19 ianuarie 2026
23:40
Televiziunea de stat din Iran, vizată de un atac cibernetic. Ce mesaj a fost difuzat de hackeri # Jurnalul.ro
Posturile de televiziune din Iran au fost întrerupte temporar în urma unui atac cibernetic. Hackerii au deturnat transmisiunile prin satelit pentru a difuza mesaje de susținere pentru prințul moștenitor aflat în exil, Reza Pahlavi, pe fondul protestelor la nivel național.
23:30
În cadrul briefing-ului zilnic de presă al Comisiei Europene, Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei, a precizat că liderii europeni desfășoară consultări intense pentru identificarea unui răspuns la amenințările tarifare ale lui Donald Trump, precizând că prioritatea este dialogul.
23:10
Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu este momentul să schimbăm sistemul # Jurnalul.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că în momentul de față nu este momentul să fie schimbat sistemul de impozitare din România. Reprezentanții PSD au propus de mai multe ori implementarea impozitării progresive.
23:10
Bolojan refuză excepțiile și se declară „omul rău din sală” în fața cererilor Nicoletei Pauliuc # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan refuză să facă excepții și spune că preferă să fie „omul rău din sală”, respingând cererile senatorului PNL Nicoleta Pauliuc de a elimina prima zi de concediu medical fără plată pentru pacienții cronici și de a proteja indemnizațiile sociale, potrivit unor surse MEDIAFAX.
23:00
Comportamentul destul de neobişnuit al unei vaci din Austria, pe nume Veronika, a stârnit interesul unor biologi austrieci, care au declarat că au dovedit ştiinţific, în premieră, că aceste animale domestice pot folosi unelte cu un anumit scop.
23:00
Ce a răspuns Trump, întrebat dacă va recurge la forță pentru a prelua controlul asupra Groenlandei # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să ofere un răspuns concret atunci când a fost întrebat dacă va recurge la forță pentru a prelua controlul asupra Groenlandei.
22:40
În 2026, legislația muncii din România prevede acordarea unor zile de concediu suplimentar pentru anumite categorii de salariați, pe lângă concediul de odihnă standard.
22:40
Horoscop Tarot săptămânal, 19–25 ianuarie 2026: Steaua aduce speranță și mesaje karmice # Jurnalul.ro
Horoscopul săptămânal Tarot pentru perioada 19–25 ianuarie 2026 aduce o schimbare importantă de energie.
22:30
Bolojan își asumă răspunderea pe reformele din administrație pe 29 ianuarie. Când va fi adoptat bugetul de stat # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu membrii Biroul Politic Național al PNL cu care a discutat despre agenda curentă a guvernării.
22:30
Risc mare de avalanșe în Făgăraș, Bucegi și Parâng. Depozite de peste 2 metri de zăpadă # Jurnalul.ro
Meteorologii avertizează asupra unui risc însemnat (nivel 3) de avalanșe în mai multe masive montane din țară, printre care Făgăraș, Bucegi, Parâng-Șureanu și Rodnei. Depozitele de zăpadă depășesc local 2 metri.
22:10
Un fost premier al României a lansat ironii la adresa fostului președinte american Donald Trump, pornind de la istoria vikingilor și de la sărbătoarea „Ziua Leif Erikson” din Statele Unite, celebrată pe 9 octombrie.
22:00
Ce face Călin Georgescu de Unirea Principatelor. Fostul prezidențiabil a spus ce crede de A.I. Cuza # Jurnalul.ro
Alexandru Ioan Cuza este începutul României, spune fostul prezidențiabil Călin Georgescu, despre cel care a făcut posibilă Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859. Georgescu va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut.
21:50
Anul 2026 nu aduce reforme reale în piața reparațiilor auto, ci mai degrabă întărirea unui mecanism dezechilibrat, susțin reprezentanții Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA).
21:40
Pe 20 ianuarie 2026, șase zodii din zodiacul chinezesc beneficiază de un val special de noroc și oportunități financiare.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de solidaritate cu poporul spaniol și de condoleanțe pentru familiile victimelor accidentului de tren din Andaluzia.
21:20
Trump amenință cu tarife de 25% pe opt țări europene: Cum ripostează UE la șantajul pentru Groenlanda? # Jurnalul.ro
Trump amenință cu tarife de 25% pe 8 țări UE pentru Groenlanda. Cum ripostează Europa cu „bazooka” comercială și tarife pe whiskey american? Riscuri uriașe pentru ambele părți.
21:10
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins, luni, apelul procurorului militar Bogdan Pârlog împotriva sancțiunii disciplinare decisă de CSM. Procurorul fusese sancționat cu diminuarea indemnizației cu 10% pe 3 luni pentru nerespectarea dispozițiilor superiorului său.
21:00
Deputatul PSD, Marius Budăi, a afirmat, luni, că scenariul ieșirii PSD de la guvernare „a fost și va rămâne pe masa Coaliției”. Acesta a spus și că premierul Ilie Bolojan este contestat „chiar din interiorul partidului său”.
20:50
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica (BVB: TEL) a anunţat investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti că a pierdut un nou proces la Centrul de Arbitraj de la Viena.
20:40
Trump cumpără spărgătoarele de gheață de top din Finlanda pentru a domina Arctica: Rivalitate cu Rusia și China în plină expansiune # Jurnalul.ro
Trump cumpără spărgătoare de gheață de elită din Finlanda pentru a domina Arctica. Rivalitate cu Rusia (40 nave) și China explodează pe fondul schimbărilor climatice. Finlanda, lider mondial, livrează prima navă în 2028.
20:30
Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național din Iași cu două spectacole excepționale ale Naționalului din Chișinău # Jurnalul.ro
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, Teatrul Național din Iași are bucuria de a oferi publicului două spectacole excepționale ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, în cadrul proiectului de îndelungată tradiție, ReUniuni Teatrale, o celebrare anuală a identității comune, a limbii și a spiritului românesc.
20:30
Primarul Municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat astăzi, printr-o postare pe Facebook, că va propune ca transportul în comun să fie gratuit pe raza municipiului.
20:10
Consumul de energie, nou record în ultimii patru ani, iar cel de gaze a depășit praguri psihologice # Jurnalul.ro
Resursele actuale de energie și gaze naturale, din producție, depozite și importuri, pot acoperi necesarul ridicat de consum din aceste zile geroase, a dat asigurări ministrul Energiei, Bogdan Ivan, luni, la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic Național.
20:10
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că demisionează din funcție. El se retrage pentru a putea candida la viitoarele alegeri parlamentare. Rumen Radev vrea să fie liderul unui partid care își propune să câștige alegerile și să formeze viitorul Guvern.
19:50
Legendarul Valentino a murit la 93 de ani. Dispare ultimul mare geniu al haute couture-ului italian # Jurnalul.ro
Valentino Garavani a murit la 93 de ani, la Roma. Creatorul legendar al „Rojo Valentino” lasă în urmă o moștenire uriașă în istoria modei mondiale.
19:40
CSM București anunță transferul Tyrei Axnér, inter stânga din naționala Suediei. Jucătoarea vine din sezonul viitor și semnează un contract pe doi ani.
19:40
Donald Trump redevine o temă sensibilă pe agenda geopolitică, pe fondul dezvăluirilor privind rolul unor apropiați ai președintelui american în promovarea ideii de preluare a Groenlandei și al suspiciunilor privind un posibil interes al Kremlinului în această direcție.
19:30
Scandal în PNL. Rareș Bogdan: Primarii care au vorbit au primit vizite de la corpurile de control # Jurnalul.ro
Ședință cu scandal, luni seara, la PNL. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control al premierului sau ale Curții de Conturi.
Acum 24 ore
19:20
Clarificări privind ședința Comitetului pentru analiza legislației justiției: Fără amendamente legislative și fără asumări guvernamentale # Jurnalul.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislației din domeniul justiției a asigurat asociațiile magistraților că scopul urmărit nu este acela de propune modificări ale legilor justiției, comitetul neavând o astfel de competență; de asemenea, Guvernul nu va adopta nicio modificare a legilor justiției prin asumarea răspunderii sau printr-o ordonanță de urgență
19:20
Sărutul morții sau îmbrățișarea frățească? O analiză rece a Unirii într-o lume aflată pe un butoi de pulbere # Jurnalul.ro
Ideea unirii României cu Republica Moldova a fost, timp de peste trei decenii, ”Sfântul Graal” al politicii naționale și al emoției colective de pe ambele maluri ale Prutului, un deziderat legitim, hrănit din istorie, limbă, cultură și dintr-o traumă comună provocată de Pactul Ribbentrop-Molotov.
19:10
Zodiile, puse la încercare de sezonul Vărsătorului: Intrăm într-o perioadă „ciudată”, dar plină de șanse! # Jurnalul.ro
Sezonul Vărsătorului debutează pe 19 ianuarie 2026, odată cu intrarea Soarelui în acest semn de aer, și aduce o energie diferită pentru fiecare zodie.
19:00
Moneda naţională s-a depreciat luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0921 lei, în creştere cu 0,27 bani faţă de cotaţia precedentă, 5,0894 de lei.
18:50
Ședință a Consiliului Director – Gala Premiilor UZPR, Adunarea generală anuală, calendarul evenimentelor 2026 # Jurnalul.ro
Pe 19 ianuarie ;s-a desfășurat prima ședință a Consiliului Director al UZPR din anul 2026, cu prezență fizică și online a membrilor. Invitați la ședință au fost Viorel Popescu, președintele Comisiei de Atestare Profesională, Monica Cercelescu – Departamentul Juridic – Teodora Marin, coordinator al Editurii UZP, Cornel Cepariu, președinte al Filialei Bacău și Ion D. Cucu, președinte al Filialei Caraș-Severin.
18:50
FACIAS solicită Avocatului Poporului să sesizeze CCR, în cazul înghețării punctului de pensie în 2026 # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunță că a solicitat Avocatului Poporului să sesizeze CCR, după ce nici în acest an pensiile nu au fost majorate cu rata inflației, așa cum cere legea.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.