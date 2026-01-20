„Psihoza AI”, un pericol tot mai mare în era digitală

19:20

Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislației din domeniul justiției a asigurat asociațiile magistraților că scopul urmărit nu este acela de propune modificări ale legilor justiției, comitetul neavând o astfel de competență; de asemenea, Guvernul nu va adopta nicio modificare a legilor justiției prin asumarea răspunderii sau printr-o ordonanță de urgență