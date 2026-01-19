FOTO | Accident teribil în Ciorogârla, la intersecția cu Autostrada A1. Intrarea spre București e blocată
B365.ro, 19 ianuarie 2026 08:50
În această dimineața a avut loc un groaznic accident în Ciorogârla. Un martor a anunțat că s-ar putea să fie victime. Traficul din zonă este extrem de aglomerat. Accident cu victime în Ciorogârla, sens spre […]
• • •
Acum 30 minute
09:00
Când scăpăm, totuși, de ger? În București, azi e cod galben de dârdâit, iar prognoza meteo pentru următoarele zile nu anunță că vremea s-ar îmblânzi # B365.ro
„Cânn scăpăm, totuși, de ger?" striga dimineață, într-o parcare dintre blocuri din Berceni, o doamnă care-ți dezgheța mașina cu năduf, ceea ce cu siguranță nu e o situație izolată; problema e că, în București, vremea […]
Acum o oră
08:50
FOTO | Accident teribil în Ciorogârla, la intersecția cu Autostrada A1. Intrarea spre București e blocată # B365.ro
În această dimineața a avut loc un groaznic accident în Ciorogârla. Un martor a anunțat că s-ar putea să fie victime. Traficul din zonă este extrem de aglomerat. Accident cu victime în Ciorogârla, sens spre […]
08:40
Azi începe șantierul viitorului Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Vechea clădire va fi demolată, în locul ei se va ridica o arenă multifuncțională. Lucrările vor dura 3 ani # B365.ro
Astăzi, 19 ianuarie, este prima zi de șantier de la viitorul nou Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Clădirea veche existentă va fi demolată, în locul ei va fi ridicată o nouă arenă multifunțională. Microbiștii […]
Acum 2 ore
08:20
FOTO | Aproape irezistibila „Ispită IOR”, unde lacul e complet și superb înghețat și te îmbie la săniuș ori patinaj. Sfaturi și avertismente, ca să nu se întâmple nenorociri # B365.ro
Bucureștiul este acoperit de zăpadă. Chiar la această oră ninge. Odată cu temperaturile scăzute au început să înghețe și apele. Iar Parcul IOR nu fost ratat. Minunatul lac din Sectorul 3 este înghețat complet. Parcul […]
08:00
De trei zile avem apă caldă în Obor și, de frică să nu se oprească în orice moment, m-am spălat pe cap în fiecare zi. Preventiv. Ca să fiu pregătită pentru a doua zi și […]
07:40
FOTO | Dimineața de luni în care noile restricții de la șantierul M6 au blocat complet DN1. „2 kilometri în 40 de minute!” # B365.ro
În această dimineață, traficul de pe DN1 spre București a fost dat peste cap de o serie de restricții din zona de lucru pentru viitoarea Magistrală de metrou M6. Șoferii au stat în cozi imense […]
Acum 4 ore
06:10
FOTO | Strada Petre Marinescu din Rahova, una din cele mai înguste din București. A apărut (cam) ilegal și gunoiul se scoate la bulevard # B365.ro
Strada Petre Marinescu de la intrarea în cartierul Rahova poate nu se bucură de faima Străzii Sforii din Brașov, dar are tabieturile sale aparte. De exemplu, pe această stradă au voie (și încap) doar mașinile […]
Acum 8 ore
03:00
FOTO I Moștenirea lăsată Bucureștiului de prima femeie arhitect din țară. Povestea personalității care a cucerit breasla dominată de bărbați și minunata ei casă cu pălărie # B365.ro
La început de secol XX, într-un București în care doar arhitecții bărbați dădeau tonul noilor construcții, o tânără a îndrăznit să viseze că va ridica case, palate, licee și școli, a muncit enorm pentru visul […]
Acum 24 ore
17:40
FOTO | Sylvester, motanul cu blănița neagră și boticul alb, a dispărut pe lângă piața Europa. Are la gât o zgardă roșie cu papion # B365.ro
Un motan cu blănița în nuanțe de alb și negru s-a rătăcit în Sectorul 2 al Capitalei. Stăpâna lui îl caută disperată. Acesta răspunde la numele de Sylvester. Are 9 luni și poartă la gât […]
17:00
FOTO | Winter Wonderland, târgul de Crăciun a lui Negoiță, a lăsat în urma lui dezastru. Rondul Pieței Alba Iulia este plin de gunoaie # B365.ro
După încheierea târgului de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3, „Winter Wonderland" rondul Pieței Alba Iulia a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Au fost publicate imagini cu modul în care arată zona. Târgul de Crăciun […]
16:30
FOTO | Un fazan, Phasianus colchicus, a fost zărit în București, printre nămeți. Pasărea a fost surprinsă în plină iarnă, pe zăpadă # B365.ro
Un fazan, Phasianus colchicus, a fost zărit în București, în plină iarnă. Apariția neobișnuită a păsării, a fost surprinsă chiar în prima lună a anului acesta de un fotograf. Un fazan se plimba liniștit prin […]
15:50
O reclamă interbelică, aproape ștearsă, încă se mai vede pe o clădire veche din București. Ce scrie pe pereți # B365.ro
Un internaut a postat pe Reddit o fotografie cu o reclamă veche de pe o clădire din Capitală peste care se vede clar că au trecut anii. Care astăzi abia se mai vede. O reclamă […]
14:50
Un bărbat a fost reținut în București după ce a atacat o femeie în scara unui bloc din Sectorul 5. I-a smuls cerceii și a împins-o pe scări # B365.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a smuls cerceii din aur ai unei femei de 68 de ani într-o scară de bloc din București. A fost […]
13:40
MR. DIY va deschide primul magazin în Colosseum Mall din București. Sunt deschise deja ofertele de angajare # B365.ro
MR. DIY, retailer din Malaysia, intră în România. Primul magazin va fi în Colosseum Mall, București. Compania a început angajările și caută director pentru magazin. MR. DIY va deschide primul magazin în Colosseum Mall Retailerul […]
13:10
Gheața de pe lacuri este extrem de periculoasă. Departamentul pentru Situații de Urgență transmite sfaturi pentru bucureștenii și nu numai # B365.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii asupra pericolului de îngheț pe lacuri și acumulări de apă. Temperaturile scăzute formează gheață subțire și instabilă, ce pune în pericol viața oamenilor. Pericolul înghețării lacurilor din România […]
12:50
Vom avea două noi rame electrice PESA. Vor ajunge în această seară, în stația București Obor # B365.ro
Două rame electrice regionale noi, produse de compania poloneză PESA, vor ajunge în această seara în stația București Obor. Acestea sunt parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 […]
11:30
Troleibuzele Solaris Trollino circulă de doi ani prin București. Au transportat peste 45 de milioane de călători # B365.ro
Troleibuzele Solaris Trollino 12M cu autonomie circulă de doi ani în București. În acest timp, cele 100 de vehicule au parcurs peste 10 milioane de kilometri și au transportat peste 45 de milioane de călători. […]
10:40
Caloriferele sunt în continuare reci deși în aplicația Termo Alert nu apare vreo avarie. Bucureșteancă: „Țevile sunt sloi și stăm cu șuba pe noi” # B365.ro
Frigul a pus stăpânire pe Capitală, iar odată cu temperaturile scăzute au apărut problemele s-au ținut lanț. Au apărut avarii în sistemul de termoficare. Mulți bucureșteni spun că au simțit gerul direct în calorifere, în […]
Ieri
08:00
Monumentul „Stâlpului” din București. Cine l-a pus pe străduțele industriașe din zona Timpuri Noi? # B365.ro
Nu departe de centrul Bucureștiului, dar nici spre periferiile sale de azi, se află unul dintre cele mai neobișnuite monumente neoficiale din Capitală. Este vorba despre Monumentul „Stâlpului", situat într-un părculeț comic de mici de […]
04:10
FOTO | Coadă de studenți în Gara de Nord la primit pachete de acasă. Șnițele, zacuscă și gogoșari, toate împachetate tacticos și-aduse cu CFR-ul de la Piatra Neamț la București # B365.ro
Meme-ul „Mi-a dat, mi-a dat pachet", care a făcut înconjurul internetului în urmă cu 2 ani, ar putea să descrie perfect această imagine din Gara de Nord. Studenții din București sunt acum în sesiune și […]
03:10
Spectaculoasa renaștere a stațiunii Borsec – ce poți face iarna sau vara în paradisul cu ape minerale. Fermecătorul orășel are până și P.U.G, nu ca Bucureștiul # B365.ro
Încă din timpul Imperiului Austro-Ungar, așezarea Borsec era căutată și vestită pentru apele sale carbogazoase, fiind comparată cu faimoasele stațiuni balneare cu renume european, Bad Gastein (Austria) sau Karlovy Vary (azi, Republica Cehă). Un Eden […]
17 ianuarie 2026
17:50
VIDEO | Avarie la o conductă de apă în zona Lujerului, în Sectorul 6. Pompierii sunt prezenți la fața locului # B365.ro
Avarie la o conductă din Sectorul 6 a luat prin surprindere bucureștenii. Avaria se află la Lujerului. La fața locului sunt prezenți pompierii. Avarie la o conductă în zona Lujerului, din Sectorul 6 O avarie […]
17:20
Ore de haos total de la conducta sparta de pe Bd. Liviu Rebreanu. „E închid total la Park Lake Mall, poliție peste tot, evitați!” # B365.ro
Conducta spartă din zona mall-ului Park Lake din Sectorul 3 al Capitalei a dat peste cap planurile mai multor bucureșteni. Un martor a transmis că este închis Bd. Liviu Rebreanu. La fața locului este prezentă […]
17:00
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 19-23 ianuarie. Rețele Electrice România a transmis lista străzilor afectate # B365.ro
Rețele Electrice România transmite că în următoarele zile vor avea loc mai multe întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Compania a dat lista zonelor afectate în perioada 19-23 ianuarie. Noi întreruperi în București, […]
16:40
Mai mult ger decât căldură într-un apartament din Sectorul 3. Caloriferul abia se încălzește, iar factura a depășit 300 de lei # B365.ro
Frigul a venit peste Capitală. Iar odată cu vremea rece au existat probleme și la sistemul de termoficare. Bucureștenii au simțit gerul în propriile calorifere. Dar și cei care nu au avut probleme cu avaria […]
15:10
Un bărbat a furat cinci brățări din aur dintr-o casă de amanet din Sectorul 4 al Capitalei. Prejudiciul total depășește 10.000 de lei # B365.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce a furat cinci brățări din aur, în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Sectorul 4 al Capitalei. Până acum au fost […]
14:40
Tăieri ilegale de copaci pe Șoseaua Mihai Bravu în Sectorul 2. Polițiștii au aplicat amenzi de peste 25.000 de lei # B365.ro
Polițiștii locali din Sectorul 2 au aplicat două sancțiuni în valoare totală de 25.300 de lei pentru tăierea unor copaci de pe Șoseau Mihai Bravu. Lucrările se desfășurau fără avizele legale. Defrișări ilegale în Sectorul […]
14:00
Probabil cea mai rea zi de sâmbătă pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean: „Traficul este în zona Militari, blocat pe ambele benzi, pe una este accident și pe ieșirea spre Pitești se merge greu” # B365.ro
Traficul este din nou aglomerat pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Un martor spune că în zona Militari traficul este blocat pe ambele benzi. Șoferul povestește că pe una dintre benzi este accident la Trezorerie, […]
13:40
FOTO | Pisoiul Fabio caută o familie iubitoare în București sau împrejurimi. Este jucăuș și extrem de iubitor # B365.ro
Un motan portocaliu blând și plin de viață, pe nume Fabio, așteaptă să își găsească o familie iubitoare în București sau Ploiești. Pisoiul are analize medicale perfecte. Totuși, o mică problemă la șold îl face […]
12:50
Actorul Răzvan Ionescu a murit la vârsta de 71 de ani. A fost o figură importantă a Teatrului Național „I.L. Caragiale” # B365.ro
Actorul și profesorul universitar Răzvan Ionescu a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de Teatrul Național „I.L. Caragiale" București. Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viață la vârsta […]
12:30
VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Intrarea este înconjurată de apă # B365.ro
În această dimineață, în Sectorul 3 al Capitalei, în jurul mall-ul Park Lake, chiar la intrare accesul este blocat de apă. Cel mai probabil o conductă a fost spartă. Astăzi, 17 ianuarie, bucureștenii care au […]
12:20
VIDEO | Surpriză pentru bucureștenii ajunși la Park Lake. Zona din jurul mall-ului este înconjurată de apă # B365.ro
În această dimineață, în Sectorul 3 al Capitalei, în jurul mall-ul Park Lake, chiar la intrare accesul este blocat de apă. Cel mai probabil o conductă a fost spartă. Astăzi, 17 ianuarie, bucureștenii care au […]
11:50
FOTO | S-a ajuns la un compromis în Parcul Bazilescu. Aleile sunt curate pentru bucureșteni, dar au rămas și zone pentru săniuș # B365.ro
Săptămâna aceasta a avut loc o discuție în contradictoriu între mai mulți bucureșteni despre deszăpezirea aleilor din Parcul Bazilescu. Ei bine, unii își doreau foarte mult ca acestea să fie curățate pentru a putea merge […]
11:20
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în Capitală. ANM are prognoza specială pentru București # B365.ro
În acest weekendul vremea va fi deosebit de rece. Meteorologii au transmis că temeparturile vor scădea considerabil. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 17-21 ianuarie. Cum va fi vremea în București, în […]
10:50
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger diseară, aproape în toată țara, inclusiv în București. ANM are prognoza specială pentru București # B365.ro
În acest weekendul vremea va fi deosebit de rece. Meteorologii au transmis că temeparturile vor scădea considerabil. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 17-21 ianuarie. Cum va fi vremea în București, în […]
10:20
Aglomerație pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Bucureștean: „Bară la bară de la Păcii spre autostradă” # B365.ro
Un bucureștean a transmis că traficul pe Iuliu Maniu este blocat. Se circulă bară la bară de la Păcii până la autostradă. Traficul din zonă este extrem de aglomerat. Bulevardul Iuliu Maniu este blocat Un […]
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
FOTO | Robert Negoiță a revenit cu o (altă) geacă de vreo… trei chirii. Cum arată colecția de „pufoaice” a primarului # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a remarcat în ultimii ani pe rețelele de socializare prin gecile designer pe care alege să le poarte când mai filmează reeluri pentru Facebook despre vreo acțiune de deszăpezire, reasfaltare […]
03:20
FOTO | Cumplit accident în Rahova, pe strada Sebastian. Două mașini s-au ciocnit violent, una a fost proiectată pe șine. 3 oameni încarcerați, tramvaie blocate # B365.ro
Un accident îngrozitor s-a produs, aproape de miezul nopții, pe strada Sebastian, la intersecție cu Calea Rahovei. Aici, două mașini s-ai ciocnit violent; în urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe șine, trei […]
16 ianuarie 2026
19:30
La ce număr pot suna bucureștenii pentru a veni în ajutorul oamenilor fără adăpost, când temperaturile scad drastic. City manager: Un gest mic poate salva o viață # B365.ro
Bucureștenii sunt încurajați să sară în ajutorul oamenilor fără adăpost. În contextul avertizărilor de ger și viscol, Lucian Judele readuce în atenția bucureștenilor variantele prin care pot ajuta oamenii care stau pe străzi. Bucureștenii pot […]
19:10
ALERTĂ | S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii STB de autobuz sunt blocate pe sensul spre Magheru # B365.ro
S-a surpat asfaltul în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti. Trei linii de autobuz sunt blocate, în această seară, din acest motiv. Asfalt surpat în zona Calea Victoriei/Strada C. A. Rosetti, trafic îngreunat Societatea de […]
18:40
English Home își închide magazinele din România. Brandul de articole pentru casă era prezent și în nouă malluri din București # B365.ro
English Home, brandul de accesorii și produse pentru casă, își închide magazinele din București și din țară, după un deceniu. Magazinele din mai multe malluri din Capitală au tras deja obloanele. English Home își închide […]
17:40
În HoReCa, un pahar de carton folosit inteligent devine un mic instrument de lucru: ordonează fluxul, păstrează igiena și susține o prezentare curată, chiar și în vârf de aglomerație. Când barista lucrează pe viteză, un […]
17:20
VIDEO | O femeie care consumase alcool a rămas în Aeroportul Otopeni după ce a fost refuzată la îmbarcare. „Am băut o votcă și un suc «frutti de la passione»” # B365.ro
O pasageră care urma să decoleze de pe Aeroportul Otopeni din București a fost oprită înainte de îmbarcare după ce angajații au constatat că a consumat băuturi alcoolice. Femeia nu neagă acest fapt. Pasagera a […]
17:10
Mai avem de așteptat până când vom merge de la noi din oraș până la mare cu vaporașul. Studiul de fezabilitate pentru Canalul Dunăre-București încă nu e gata # B365.ro
Proiectul „Canalul Dunăre-București
16:40
Pescuitul la feeder este adesea descris de către neinițiați ca o simplă așteptare pasivă, o privire fixă aruncată unui băț nemișcat. Însă, pentru cunoscători, această disciplină reprezintă o formă de comunicare complexă, un dialog subtil […] Articolul Limbajul vârfurilor semnalizatoare la lansete feeder și citirea trăsăturilor fine (P) apare prima dată în B365.
15:50
STV spune că nu e de vină pentru situația financiară a companiei de transport din București, după declarațiile lui Ciucu. „Nu afectăm în vreun fel bugetul STB” # B365.ro
Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile primarului Ciprian Ciucu, conform cărora STV afectează situația financiară a transportului public. STV declară că nu sunt cauza problemelor financiare de la STB. Serviciul de Transport Voluntari respinge acuzațiile […] Articolul STV spune că nu e de vină pentru situația financiară a companiei de transport din București, după declarațiile lui Ciucu. „Nu afectăm în vreun fel bugetul STB” apare prima dată în B365.
15:50
Frigul și problemele tehnice, cauzele pentru întârzierea record a trenului Budapesta-București de la începutul anului. Călătorii au ajuns în Capitală după 26 de ore # B365.ro
Trenul internațional „Muntenia”, care circulă pe ruta Budapesta – București, a înregistrat una dintre cele mai mari întârzieri feroviare din ultimii ani. El a ajuns la destinație cu peste 10 ore mai târziu decât era […] Articolul Frigul și problemele tehnice, cauzele pentru întârzierea record a trenului Budapesta-București de la începutul anului. Călătorii au ajuns în Capitală după 26 de ore apare prima dată în B365.
15:20
Mai multe spații comerciale din Gara de Nord din București sunt scoase la licitație. Cel mai mare e disponibil pentru pariuri sportive # B365.ro
Sute de metri de spații comerciale din Gara de Nord și alte puncte din regională sunt scoase spre închiriere de Regionala București. Ofertele pot fi depuse până la data de 20 ianuarie. Mai multe spații […] Articolul Mai multe spații comerciale din Gara de Nord din București sunt scoase la licitație. Cel mai mare e disponibil pentru pariuri sportive apare prima dată în B365.
15:00
Patinoarul Berceni Arena revine la programul normal. Bucureștenii pot veni să se dea cu patinele pe gheață de azi # B365.ro
Patinoarul Berceni Arena va reveni la programul normal, după ce la începul anului a fost gazda pentru Campionatul Mondial de Hochei U20. Cei mici și mari pot veni să se dea pe gheață, în mod […] Articolul Patinoarul Berceni Arena revine la programul normal. Bucureștenii pot veni să se dea cu patinele pe gheață de azi apare prima dată în B365.
14:50
Muzeul Cotroceni va fi deschis pe 24 ianuarie, cu intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Va fi expusă inclusiv sabia dăruită lui Cuza de către principele Serbiei # B365.ro
Muzeul Național Cotroceni își deschide porțile pe 24 ianuarie 2026, cu ocazia Zilei Micii Uniri. Astfel, se marchează 167 de ani de la eveniment. Vor fi expuse piese istorice rare de mare valoare națională. Persoanele […] Articolul Muzeul Cotroceni va fi deschis pe 24 ianuarie, cu intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Va fi expusă inclusiv sabia dăruită lui Cuza de către principele Serbiei apare prima dată în B365.
