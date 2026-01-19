14:10

Patru persoane, suspecte că au agresat 3 adolescenți într-un tramvai din București, au fost reținute de poliție. Fapta s-a întâmplat la finalul lunii noiembrie, iar suspecții sunt acuzați într-un dosar privind lovirea și tulburarea ordinii […] Articolul Patru tineri din București, reținuți pentru că au bătut trei puști într-un tramvai. Sunt suporteri FCSB, se duceau la un meci și au sărit cu pumnii și picioarele asupra minorilor apare prima dată în B365.