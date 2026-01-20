Incendiu la un restaurant din Craiova. Șase autospeciale de stingere acționează la fața locului
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 09:30
Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, la un restaurant din cartierul Rovine din Craiova. Pompierii intervin cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea focului.
Acum 15 minute
09:45
Dacia a vândut 697.408 modele în anul 2025. O creștere cu 3.1% comparativ cu numărul de unități vândute în 2024. Constructorul a depășit pragul de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004 – anul lansării modelului Logan.
Acum 30 minute
09:30
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova.
09:30
Adio, NATO? Europa vrea forță militară proprie. Generalul Bălăceanu explică impactul pentru România # Adevarul.ro
Europa s-a decis: va deveni o forță militară și va avea autonomie strategică față de America. Generalul (r) Virgil Bălăceanu explică implicațiile pentru europeni și pentru România, dar și pentru NATO.
09:30
Vremea marți, 20 ianuarie. Temperaturile rămân deosebit de scăzute, iar gerul va persista în aproape toată țara # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis că, marți, 20 ianuarie, temperaturile vor rămâne scăzute. În unele zone din țară va fi ger, iar minimele pot ajunge până la -21 de grade.
09:30
Incendiu la un restaurant din Craiova. Șase autospeciale de stingere acționează la fața locului # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, marți dimineață, la un restaurant din cartierul Rovine din Craiova. Pompierii intervin cu șase autospeciale pentru localizarea și lichidarea focului.
Acum o oră
09:15
Kelemen Hunor: Era bine ca Nicușor Dan să fie la Forumul de la Davos. „Nu trebuia să pleci ultimul de la chef” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prezența președintelui României, Nicușor Dan, la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi fost importantă, chiar și pentru o perioadă scurtă, pentru a discuta cu lideri internaționali.
09:15
Genoa i-a făcut vânt într-un mod deloc elegant lui Nicolae Stanciu. Despărțirea, anunțată într-o știre de umplutură # Adevarul.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, nu s-a impus în Serie A.
Acum 2 ore
08:45
Cursa disperată a unui băiat de 12 ani: de ce a condus peste 300 de km, noaptea, cu aproape 200 km/h # Adevarul.ro
Un băiat de 12 ani a pornit singur, noaptea, într-o cursă de peste 300 de kilometri la volanul mașinii unchiului său, accelerând în anumite momente până aproape de 200 km/h.
08:45
Imagini spectaculoase cu aurora boreală văzută din România. Soarele a emis cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani # Adevarul.ro
Luni seară, 19 ianuarie, românii au avut parte de un spectacol pe cer. Mai multe persoane, din localități diferite, au distribuit poze cu aurora boreală. Ultima dată a fost văzută pe cer în noiembrie 2025.
08:45
Carambol cu peste 100 de mașini implicate în Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă: „A fost înfricoșător să auzi bubuiturile” # Adevarul.ro
Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol de proporții, luni, 19 ianuarie, pe o autostradă din statul american Michigan, în timpul unei furtuni de zăpadă severe.
Acum 4 ore
08:00
Starul de la Los Angeles Lakers ar putea ajunge la show-ul de pe 15 februarie, dacă va fi ales de antrenori.
07:45
Ce scria în biletele de adio găsite lângă bărbatul decapitat în Timişoara. „Nu are rost sa căutați” # Adevarul.ro
Bărbatul de 45 de ani găsit decedat într-un apartament închiriat din Timișoara a lăsat două bilete de adio, unul dintre acestea fiind adresat polițiștilor, cărora le cere să nu continue investigațiile.
07:15
Mișcări militare şi tensiuni în Groenlanda: SUA desfăşoară aeronave NORAD la baza Pituffik şi Danemarca trimite trupe suplimentare # Adevarul.ro
Washingtonul şi Copenhaga îşi întăresc poziţia militară în Groenlanda. NORAD a anunțat desfășurarea unor aeronave la o bază americană din nord-vestul Groenlandei, în timp ce Danemarca trimite trupe suplimentare, pe fondul declarațiilor președintelui Donald Trump privind anexarea insulei.
06:45
„Aceștia sunt chirurgi care au văzut războiul”. Mărturiile medicilor care au depus eforturi disperate să salveze vieți în mijlocul represiunilor brutale din Iran # Adevarul.ro
Mărturii ale medicilor din Iran și ale martorilor oculari din zilele în care Iranul s-a aflat sub blocaj informațional aproape total arată amploarea represiunii sângeroase a regimului de la Teheran.
06:45
„Trump nu este binevenit”. Proteste în Elveţia înaintea Forumului de la Davos. „Fără WEF, fără oligarhie, fără războaie imperialiste!” # Adevarul.ro
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat, luni seară, la Zurich, împotriva participării președintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos (WEF).
06:15
Ce înseamnă concret acordul UE-Mercosur pentru industria auto din România. Explicațiile președintelui APIA # Adevarul.ro
Mult-discutatul acord dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) promite să deschidă porțile unei piețe uriașe, protejată până acum de bariere tarifare prohibitive. Dar ce înseamnă, concret, acest tratat pentru România?
Acum 6 ore
05:45
Iranul, sub o liniște impusă: soldați pe străzi și avertismente din difuzoare. La ce să ne așteptăm? # Adevarul.ro
Străzile Teheranului, cândva pline de protestatari care cereau sfârșitul regimului, au fost golite.
05:15
Ieși din saună transpirat, dar cu tenul mai luminos. Nu e doar o impresie: dermatologii spun că efectul are explicații clare, de la circulație mai bună până la scăderea cortizolului. Totuși, sauna nu e un „hack” fără riscuri: pentru unele tipuri de piele, căldura poate agrava probleme existente.
04:45
Silicon Valley crede că visul american se stinge. „Ultima șansă” de a face avere. Banii, o noțiune depășită # Adevarul.ro
În Silicon Valley s-au născut multe vise. Unele au schimbat lumea, altele au rămas simple obsesii discutate pe forumuri și în casele hackerilor.
04:15
5 tehnici pentru „detox emoțional” în 2026. Lucruri simple care îți calmează mintea mai repede decât crezi # Adevarul.ro
Când te gândești la detoxifiere, probabil îți vine în minte o cură de sucuri verzi sau o dietă strictă. Dar există o altă formă de detoxifiere, mai puțin vizibilă, care poate avea un impact mare asupra sănătății tale: eliberarea emoțiilor pe care le-ai reprimat.
Acum 8 ore
03:45
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului # Adevarul.ro
În cercurile intelectuale și politice din China, tot mai des se pune o întrebare care până nu demult părea tabu: este Rusia un aliat de încredere și, mai ales, util pe termen lung?
03:15
Vouchere pentru locuri bugetate la facultate? Cum este văzută propunerea rectorului Universității din București # Adevarul.ro
Locurile la buget să fie repartizate în mod direct, sub formă de voucher, absolvenților care au obținut note mari la examenul de Bacalaureat. Este varianta propusă de Marian Preda, rectorul Universității din București, pentru a soluționa problema finanțării în învățământul superior.
02:45
Românii, un neam de supraviețuitori. Au dat onoarea cavalerească pe tacticile neconvenționale redefinind războiul în nordul Balcanilor # Adevarul.ro
Românii au devenit maeștrii ai războiului neconvențional în evul mediu. Având de-a face cu inamici mult mai numeroși și de multe ori mai bine echipați, imposibil de înfruntat în câmp deschis, românii au schimbat paradigma războiului la nord de Balcani, având ca principal scop supraviețuirea.
02:15
Poate juca România la două capete în conflictul dintre SUA și Europa? Expert: „Este cel mai rău lucru, riști să cazi între bărci” # Adevarul.ro
Conflictele economice dintre marile puteri reprezintă cea mai mare amenințare la adresa lumii, arată un sondaj al Forumul Economic Mondial care și-a început lucrările la Davos. Un economist și un analist politic explică cum ar trebui să gestioneze România conflictul dintre SUA și Europa.
Acum 12 ore
02:00
SBU publică imagini nedifuzate cu atacurile asupra sistemelor rusești de apărare aeriană. Pagubele, estimate la miliarde de dolari # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că atacurile cu arme cu rază lungă de acțiune din ultimul an au „distrus sau au scos din funcțiune” sisteme rusești de apărare aeriană în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari, relatează Kyiv Independent.
01:45
Discuție aprinsă despre impozitul progresiv după propunerea ministrului Muncii. Cum e în alte state # Adevarul.ro
Vehiculată periodic în ultimii ani, în ciuda opoziției societății civile și a unor economiști de renume, impozitarea progresivă a veniturilor a fost readusă din nou în atenție, de data aceasta chiar de ministrul Muncii, Florin Manole. Reacțiile pro și contra ale românilor n-au întârziat să apară.
01:15
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara # Adevarul.ro
Yelna, o tânără iraniană care s-a căsătorit cu un român, a descris experiența ei în România și a vorbit despre asemănările dintre români și iranieni. Ea a explicat șocul cultural trăit aici, dar și motivele acestor asemănări.
01:15
Un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost găsit carbonizat, luni seara, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuinţe din municipiul Focşani.
01:00
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD confirmă că ar putea urma „schimbarea lăutarului” # Adevarul.ro
După atacul de duminică al numărului doi în PSD, Claudiu Manda, la adresa lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a sugerat, luni seară, la România TV, că, dacă situația politică o va impune, ar putea urma „schimbarea lăutarului”, cum a afirmase colegul său de partid, într-o metaforă.
00:45
Ce înseamnă incel, red pill, black pill. Ghidul manosferei pentru părinții de adolescenți # Adevarul.ro
În ultimii ani, spațiul online a devenit inclusiv teren de formare al unor comunități virtuale care gravitează în jurul identității masculine, relațiilor de gen și nemulțumirilor sociale. Un termen folosit pentru a descrie aceste comunități este manosfera.
00:30
Cele mai bune lăzi frigorifice 2026 ca să economisești timp, bani și să eviți risipa alimentară: de la aparat auxiliar la piesă-cheie în case inteligente # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune lăzi frigorifice 2026 și află cum să economisești timp, bani și să reduci risipa alimentară. Ghid complet cu modele de top, recomandări verificate și linkuri directe pentru case inteligente.
00:15
20 ianuarie: 33 de ani de la moartea legendarei Audrey Hepburn, simbolul rafinamentului și al eleganței. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Pe 20 ianuarie, în 1368, Vladislav I Vlaicu a confirmat brașovenilor privilegiile lor comerciale la sud de Carpați, iar în 1937, Franklin D. Roosevelt a depus jurământul pentru al doilea mandat ca președinte al SUA. În urmă cu 33 de ani, la aceeași dată, ne-a părăsit legendara Audrey Hepburn.
00:15
Reforma administrației locale provoacă furie în rândul primarilor: „Guvernanții trăiesc pe altă planetă” / „Să ne dăm demisia” # Adevarul.ro
Reforma administrației publice locale, pregătită de Guvern, stârnește nemulțumire în rândul primarilor din țară. Adevărul” a discutat cu mai mulți edili pentru a afla cum sunt resimțite măsurile de austeritate la nivel local.
00:00
Sorin Grindeanu, despre ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Am încredere că a respectat legea când și-a susținut doctoratul. Dacă nu a făcut acest lucru, este o problemă” # Adevarul.ro
Liderul PSD l-a apărat din nou, luni seară, pe Ministrul Justiției, în contextul recentului scandal în care Radu Marinescu e acuzat, într-o investigație a Press One, că a plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept.
19 ianuarie 2026
23:45
Autostrada Sibiu - Pitești intră optimist în 2026. Primii kilometri și premierele de pe autostrada transcarpatică # Adevarul.ro
2026 a adus vești bune pe șantierele montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești. Un segment ar putea fi inaugurat mai devreme, în acest an, încep forajele la Tunelul Poiana (1,7 kilometri), iar noi secțiuni intră în șantier pe Valea Oltului.
23:30
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Ca să modernizăm linie de tramvai trebuie mai întâi să modernizăm rețeaua de apă și canalizare. Va exista în mod clar un disconfort” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei anunță că modernizarea rețelei de apă și canalizare trebuie să fie prioritară în zonele unde urmează să fie reabilitate liniile de tramvai. Ciprian Ciucu a avut luni o întâlnire cu conducerea Apa Nova, pentru a stabili ordinea investițiilor
23:15
Cele mai frumoase 10 locuri din România de vizitat în 2026. Destinațiile admirate de turiști din toată lumea # Adevarul.ro
România păstrează numeroase locuri spectaculoase care pot concura în atractivitate cu destinații turistice faimoase din lume. Unele sunt recunoscute pentru unicitatea lor, iar altele îi impresionează pe călători prin grandoarea și autenticitatea lor.
23:00
Ce răspunde Sorin Grindeanu la întrebarea dacă el este propunerea PSD pentru conducerea SRI # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu, liderul PSD, spune că nu negociază cu președintele Nicușor Dan procurorii șefi și infirmă ipoteza că s-ar afla pe vreo listă prezumtivă de propuneri pentru conducerea Serviciului Român de Informații.
23:00
Craiova se ține tare în fruntea Superligii. Oltenii au spulberat Petrolul chiar la Ploiești # Adevarul.ro
Universitatea Craiova a dispus pe „Ilie Oană” cu 4-0 contra găzarilor.
22:45
Cine are interesul să distrugă NATO. Hari Bucur Marcu: Retorica despre fascism și imperialism versus Trump polarizează opinia publică # Adevarul.ro
Rusia și China jubilează: NATO este tot mai aproape de o implozie din cauza neînțelegerilor dintre SUA și UE. Expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu crede că democrații americani sunt cei care îi învrăjbesc pe europeni și caută să saboteze proiectele administrației de la Washington.
22:15
Horoscop marți, 20 ianuarie. O zodie petrece clipe de neuitat cu partenerul, iar alta duce o luptă în dragoste # Adevarul.ro
Potrivit Horoscopului de marți, 20 ianuarie, o zodie petrece clipe minunate cu partenerul, iar alta se confruntă cu lupte de putere în dragoste.
22:15
Dorian Popa a izbucnit în plâns în fața magistraților. Despre faptul că a condus drogat, influencerul a spus că a fost „un episod izolat” # Adevarul.ro
Dorian Popa s-a prezentat luni, 19 ianuarie, la Curtea de Apel București, unde se judecă apelul în dosarul în care este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise, după ce a fost depistat la volan cu urme de canabis în organism.
22:15
Sânge pe străzile Iranului: Șeful poliției lansează un ultimatum de trei zile către cei implicaţi în „revolte” pentru a se preda # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene au lansat luni un apel ferm către persoanele implicate în protestele anti-guvernamentale, cerându-le să se predea în termen de trei zile dacă vor să beneficieze de clemență.
21:45
O româncă stabilită în China arată câte produse a cumpărat cu 250 de lei dintr-un supermarket: „În România cumperi doar brânza și covrigii” # Adevarul.ro
O româncă stabilită în China a atras atenția pe TikTok după ce a prezentat cumpărăturile pe care le-a făcut cu 250 de lei într-un supermarket.
21:45
Danemarca trimite mai multe trupe în Groenlanda. Un „contingent substanțial” sosește luni seară la Kangerlussuaq # Adevarul.ro
Danemarca își suplimentează forțele militare din Groenlanda, în contextul în care presiunile președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice se intensifică, relatează Politico, citând presa daneză.
21:45
Două numiri aprobate în Biroul Politic Național al PNL: cine va conduce ARICE și ANOFM # Adevarul.ro
Biroul Politic Național al PNL a aprobat, luni, două propuneri pentru ocuparea unor funcții publice importante, în cadrul primei ședințe din acest an, desfășurată în contextul pregătirii reformei administrației și a angajării răspunderii Guvernului în Parlament.
21:15
Premierul Jponiei convoacă alegeri anticipate la început de februarie pentru a-şi consolida mandatul. Pe ce se bazează Sanae Takaichi # Adevarul.ro
Premierul japonez Sanae Takaichi a anunţat luni că va dizolva camera inferioară a Parlamentului şi va convoca alegeri legislative anticipate pe 8 februarie, punându-şi funcţia în joc în scopul de a obţine un mandat consolidat pentru a-şi duce la îndeplinire ambiţiosul său program politic.
21:15
Puterea de la Chișinău cere anchetarea edilului Ion Ceban pentru legături cu FSB-ul. Partidul său îl apără # Adevarul.ro
Membrii Consiliului Municipal Chișinău din partea puterii îl acuză pe edilul Ion Ceban de legături cu FSB-ul și cer anchetarea acestuia. Partidul primarului respinge acuzațiile și îi ia apărarea.
Acum 24 ore
21:00
Ungaria spune că viitorul Groenlandei trebuie discutat doar între Trump și Danemarca: „Nu cred că este o chestiune a Uniunii Europene” # Adevarul.ro
Ungaria respinge implicarea Uniunii Europene în disputa privind Groenlanda și se alătură poziției pro-Trump. „Considerăm că aceasta este o problemă bilaterală”, a afirmat ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó.
20:45
Fructul care îți protejează inima: cardiologii spun că ajută la reducerea colesterolului și menținerea tensiunii arteriale # Adevarul.ro
Un fruct bogat în grăsimi sănătoase și nutrienți esențiali ar putea proteja inima mai mult decât crezi. Recomandat de cardiologi, acesta ajută la menținerea tensiunii arteriale și la scăderea colesterolului „rău”, fără a schimba radical stilul de viață.
