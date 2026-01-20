Paradox: Gerul a scumpit gazele naturale, dar a ieftinit energia electrică. Explicațiile unui specialist

05:15

Ieși din saună transpirat, dar cu tenul mai luminos. Nu e doar o impresie: dermatologii spun că efectul are explicații clare, de la circulație mai bună până la scăderea cortizolului. Totuși, sauna nu e un „hack” fără riscuri: pentru unele tipuri de piele, căldura poate agrava probleme existente.