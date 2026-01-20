Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei lui cu fostul soț. Cum a cucerit-o pe Alexandra, cu care este împreună de un an
SpyNews, 20 ianuarie 2026 09:50
Mihai Mitoșeru și iubita lui sunt împreună de un an, dar se cunosc de cel puțin șase-șapte ani, atunci când el a prezentat nunta ei cu fostul soț. În aceeași săptămână în care a mers la Bacău, locul unde a avut loc nunta, Mihai Mitoșeru divorțase de fosta soție.
• • •
