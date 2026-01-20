Mihai Mitoșeru a prezentat nunta iubitei lui cu fostul soț. Cum a cucerit-o pe Alexandra, cu care este împreună de un an

22:10

Dana Roba a ajuns din nou în fața instanței, de data aceasta într-un nou proces. După ce ani de zile s-a luptat prin tribunale cu fostul ei soț, Daniel Balaciu, bărbatul care a bătut-o cu bestialitate cu un ciocan și a lăsat-o într-o baltă de sânge, make-up artista are din nou probleme cu legea. De această dată, ea este cea care a deschis procesul și ne vorbește în exclusivitate despre situația în care se află.